KPSS lisans ve önlisans sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2021 KPSS tarihleri belli oldu mu? Başvurular...
KPSS lisans ve önlisans sınavları ne zaman, hangi tarihte? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce vatandaş, KPSS sınavlarından geçerli notu almaya hedefliyor. 2021 yılında KPSS sınavlarının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. İşte, KPSS lisans ve önlisans sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2021 KPSS tarihleri belli oldu mu? Başvurular...
KPSS lisans ve önlisans sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2021 KPSS tarihleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin girmesi gereken KPSS sınavı başvuru tarihleri araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2021 KPSS sınav tarihini ve başvurunu tarihini adaylarla paylaştı. İşte, KPSS lisans ve önlisans sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2021 KPSS tarihleri belli oldu mu? Başvurular...
KPSS 2021 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM 2021 akademik takviminde sınav tarihi, başvuru tarihleri, geç başvuru günü ve sonuçların açıklanacağı tarihi belirledi.
KPSS 2021 sınav tarihleri şu şekildedir;
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
Sınav Tarihi: 1.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05-2021 - 14.06.2021
Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)
Sonuç Tarihi: 19.09.2021
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN
Sınav Tarihi: 07.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)
Sonuç Tarihi: 16.09.2021
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN
Sınav tarihi: 08.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)
Sonuç Tarihi: 16.09.2021
Kamu Personel Seçme Sınavı
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 15.08.2021
Başvuru Tarihleri: 28.05.2021-14.06.2021
Geç Başvuru Tarihleri: 22.06.2021-23.06.2021 (23.59)
Sonuç Tarihi: 16.09.2021
KPSS 2021 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2021 KPSS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KPSS başvuru ücretleri 80 TL olarak belirlenmişti.