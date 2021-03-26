KPSS lisans ve önlisans sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2021 KPSS tarihleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenlerin girmesi gereken KPSS sınavı başvuru tarihleri araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2021 KPSS sınav tarihini ve başvurunu tarihini adaylarla paylaştı. İşte, KPSS lisans ve önlisans sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2021 KPSS tarihleri belli oldu mu? Başvurular...

KPSS 2021 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2021 akademik takviminde sınav tarihi, başvuru tarihleri, geç başvuru günü ve sonuçların açıklanacağı tarihi belirledi.

KPSS 2021 sınav tarihleri şu şekildedir;