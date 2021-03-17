"100 BİN CİVARINDA ÖĞRENCİMİZ VAR"

Eğitim kurumlarına verdiği destekten dolayı Türk Kızılaya teşekkür eden Ziya Selçuk, "Bugün 286 yatılı bölge okulumuzda hizmetlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 100 bin civarında öğrencimiz var ve her bir öğrencimizin ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderilmesi için çalışmalar devam ediyor." dedi.

Öğrencilerin, yatılı okulda okumaktan kaynaklı başka ihtiyaçları da bulunduğunu, bunların temini için çeşitli kurum ve kuruluşlarla da irtibat halinde olduklarını anlatan Bakan Selçuk, bu kapsamda başta Kızılay olmak üzere pek çok kurumla iş birliği yaptıklarını aktardı.