Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan liselerle ilgili "Kovid-19" açıklaması

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Liselilerle sözleşip buluşuyoruz, yolda karşılaşıyoruz; tartışıyoruz, hayallerini dinliyorum. Salgında gösterdikleri gayrete, eleştirilere, anlayışa çok saygı duyuyorum. Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar. Biliyorum ki bu gayret, onları bambaşka yerlere taşıyacak."

Selçuk, paylaşımında öğrencilerle fotoğraflarına da yer verdi.