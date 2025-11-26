Washington'da 2 ABD askeri vuruldu! Trump: Saldırgan çok ağır bedel ödeyecek | Yakalanma anları A Haber'de!

00:55 27 Kasım 2025

Vurulan 2 askerin öldüğü açıklaması geri alınırken FBI Direktörü Kash Patel, Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız üyesinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturmaya bizzat dahil olduklarını açıkladı.

Patel yaptığı açıklamada, “FBI, bugün öğleden sonra Ulusal Muhafız üyelerinin vurulmasının ardından Washington, D.C.’deki soruşturmaya dahil olmuş ve destek sağlamaktadır. Lütfen onlar için dua edin. Daha fazla bilgi sağlayabildiğimiz anda paylaşacağız.” dedi.

İKİ ULUSAL MUHAFIZ HASTANEDE KRİTİK DURUMDA

Metropolitan Polis Departmanı Müdür Yardımcısı Jeffery Carroll ise düzenlediği basın toplantısında vurulan iki Ulusal Muhafız üyesinin yerel bir hastaneye kaldırıldığını durumlarının ise kritik olduğunu açıkladı.

Carroll, şüphelinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.