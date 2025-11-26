27 Kasım 2025, Perşembe
Washington'da 2 ABD askeri vuruldu! Trump: Saldırgan çok ağır bedel ödeyecek | Yakalanma anları A Haber'de!

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 22:56 Güncelleme: 27.11.2025 01:09
Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askeri silahlı saldırıda vuruldu. Askerlerin durumunun kritik olduğu belirtilirken Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Ronald Reagan Havaalanında ise uçuşlar güvenlik gerekçesiyle askıya alındı. Saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. ABD Başkanı Trump da konuya ilişkin "Saldırgan çok ağır bedel ödeyecek" dedi. Saldırganın yakalanma anları ise A Haber'de yayınlandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu açıkladı. Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle kapatılırken hava trafiği ise durduruldu.

İŞTE ABD'NİN KALBİNE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDAN ANBEAN GELİŞMELER...

CANLI ANLATIM
00:55 27 Kasım 2025

MUHAFIZLARIN DURUMU KRİTİK

Vurulan 2 askerin öldüğü açıklaması geri alınırken FBI Direktörü Kash Patel, Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız üyesinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturmaya bizzat dahil olduklarını açıkladı.

Patel yaptığı açıklamada, “FBI, bugün öğleden sonra Ulusal Muhafız üyelerinin vurulmasının ardından Washington, D.C.’deki soruşturmaya dahil olmuş ve destek sağlamaktadır. Lütfen onlar için dua edin. Daha fazla bilgi sağlayabildiğimiz anda paylaşacağız.” dedi.

İKİ ULUSAL MUHAFIZ HASTANEDE KRİTİK DURUMDA

Metropolitan Polis Departmanı Müdür Yardımcısı Jeffery Carroll ise düzenlediği basın toplantısında vurulan iki Ulusal Muhafız üyesinin yerel bir hastaneye kaldırıldığını durumlarının ise kritik olduğunu açıkladı.

Carroll, şüphelinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

00:31 27 Kasım 2025

WASHİNGTON'A 500 ULUSAL MUHAFİZ KARARI

Beyaz Saray yakınlarında yapılan saldırı sonrası 2 ulusal muhafız askerinin öldürülmesinın ardından ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'ten açıklama geldi. Buna göre "Washington'a ek 500 Ulusal Muhafız konuşlandıracağız." dediği öğrenildi. 

23:50 26 Kasım 2025

2 ABD ASKERİ ÖLDÜ

ABD’de Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırıya uğrayan 2 Ulusal Muhafız personeli hayatını kaybetti.
 
23:39 26 Kasım 2025

TRUMP: SALDIRGAN ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEYECEK

ABD Başkanı Trump saldırının ardından "İki Ulusal Muhafız askerini vuran ve ikisini de ağır şekilde yaralayan saldırgan da ağır yaralı, ancak ne olursa olsun çok ağır bir bedel ödeyecek. Büyük Ulusal Muhafızımıza ve tüm Askeri Personelimize ile Kolluk Kuvvetlerimize Tanrı yardım etsin. " dedi.

23:30 26 Kasım 2025

SALDIRGANIN YAKALANMA ANLARI A HABER'DE

2 ABD askerini vuran saldırganın yakalanma anları ise A Haber'de yayınlandı.

SALDIRGANIN YAKALANMA ANLARI A HABER'DE!

İşte o görüntüler...

23:20 26 Kasım 2025

BEYAZ SARAY: TRUMP YAKINDAN TAKİP EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı sırasında Florida eyaletinde yer alan West Palm Beach'teki golf sahasında olduğu bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Beyaz Saray bu trajik durumu takip ediyor. Başkan da konuyla ilgili bilgilendirildi" dedi.

23:15 26 Kasım 2025

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI!

Ronald Reagan Havaalanında uçuşlar güvenlik gerekçesiyle askıya alındı.

23:00 26 Kasım 2025

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANI: 2 ABD ASKERİ VURULDU

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu açıkladı.

22:55 26 Kasım 2025

Beyaz Saray yakınlarında 2 askerin vurulduğu iddia edildi. 

