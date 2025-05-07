Vatikan'da bacadan siyah duman çıktı! Yeni Papa seçilemedi | İkinci gün oylamaları başladı

10:26 08 Mayıs 2025

Katolik dünyası nefesini tuttu: Yeni Papa’yı belirleyecek konklavın (seçim konseyi) ilk günü sonuçsuz tamamlandı. 267. Papa’nın seçimi için Sistina Şapeli’nde toplanan 133 kardinalin hiçbir adaya üçte iki çoğunluk sağlayamaması, beklendiği gibi ilk günde duman çıkmamasına yol açtı.

Yeni Papa’nın seçilmesi için bir kardinalin en az 89 oy alması gerekiyor. Ancak tarihsel süreçler, bu oranın ilk günlerde sağlanmasının pek mümkün olmadığını gösteriyor. 2013 yılında Papa Francis, ikinci günün son oylamasında seçilmişti. Bugün de benzer bir gelişme yaşanabilir.

BUGÜN EN FAZLA DÖRT OYLAMA YAPILABİLİR

Konklavın ikinci gününde sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört oylama yapılması planlanıyor. Kardinaller sabah saatlerinde Santa Marta Konukevi’nde kahvaltılarını yaptıktan sonra Sistina Şapeli’ne geçerek oylamalara başlayacak.

Dünkü törensel yürüyüş dünya kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleştirilmişti. Ancak bugünden itibaren kardinaller tamamen dış dünyadan izole edildi. Vatikan’da olup bitenleri öğrenmenin tek yolu, şapelin bacasından yükselecek dumana bakmak olacak.

DUMAN SAATLERİ NE ZAMAN?

Sabah yapılan ilk oylama sonuç verirse, beyaz dumanın yerel saatle 10.30 (TSİ 11.30) civarında yükselmesi bekleniyor. İlk oylamada sonuç çıkmazsa, ikinci turun ardından saat 13.00 gibi ya beyaz ya da siyah duman gökyüzüne yükselecek.

Öğleden sonraki oturumlarda ise yine iki tur oylama yapılacak. Bu turlarda da Vatikan semalarında saat 17.30 ya da 19.00 civarında duman belirirse, dünyanın 1.3 milyar Katoliği yeni liderlerine kavuşmuş olacak.

Yeni Papa'nın bugün seçilip seçilmeyeceği henüz belirsiz, ancak ikinci gün tarihsel olarak kritik bir eşik olarak görülüyor. Gözler şimdi, Sistina Şapeli’nin bacasına çevrilmiş durumda.