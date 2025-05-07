Vatikan'da bacadan siyah duman çıktı! Yeni Papa seçilemedi | İkinci gün oylamaları başladı
Katolik dünyası için tarihi günler: 133 kardinal, Papa Francis'in ölümünün ardından kilisenin 267. papasını seçmek üzere konklavda bir araya geldi. Seçim, Vatikan’ın gizli duvarları arasında, 800 yılı aşkın süredir süregelen bir ritüel ile gerçekleştirildi. Bu süreç, dünya çapında 1.4 milyar Katolik inananı için yeni bir liderin seçilmesi anlamına geliyor. Ancak 133 kardinalin Sistine Şapeli'nde bir araya gelmesiyle başlayan Konklav'ın ilk tur oylamasında dün papa seçilemedi ve şapelin bacasından siyah duman yükseldi. Altı kıta ve 71 farklı ülkeden gelen kardinaller, bu sabah tekrar papanın resmi ikametgahı olan Sistina Şapeli’ne giriş yaparak iki oylama daha gerçekleştiriyor.
Dünyanın gözü kulağı 1.4 milyar Katolik'le birlikte Vatikan'da. Dün seçimine başlanmış olan Papalık yarışında ayrıntılar neler? Konklav nedir ve nasıl gerçekleşecek? Bugün Papa seçilebilecek mi?
İşte Vatikan'daki papalık seçiminde dakika dakika yaşananlar...
İKİNCİ GÜN OYLAMALARI BAŞLADI
Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere dün ilk turu yapılan ve bir sonuç çıkmayan seçimin ikinci günündeki oylamalar bu sabah başladı.
Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası'nı belirleyecek seçim sürecinde ikinci güne girildi.
Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15'te (TSİ 10.15) Sistine Şapeli'ne girerek, seçim için dış dünyayla bağlarını kesti.
Kardinaller, Papa seçilene dek sabah 2, öğleden sonra da 2 olmak üzere bugün toplam 4 oylama yapacak.
Oylama turlarından birinde, yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek ve bunu takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya takdim edilecek.
Papa seçilemediği durumda ise şapelin bacasından dün olduğu gibi siyah duman yükselecek. Papa'nın seçilememesi halinde bugün için 2 kez duman işareti verilmesi öngörülüyor.
KONKLAV'IN İKİNCİ GÜNÜ: PAPA BUGÜN SEÇİLEBİLECEK Mİ?
Katolik dünyası nefesini tuttu: Yeni Papa’yı belirleyecek konklavın (seçim konseyi) ilk günü sonuçsuz tamamlandı. 267. Papa’nın seçimi için Sistina Şapeli’nde toplanan 133 kardinalin hiçbir adaya üçte iki çoğunluk sağlayamaması, beklendiği gibi ilk günde duman çıkmamasına yol açtı.
Yeni Papa’nın seçilmesi için bir kardinalin en az 89 oy alması gerekiyor. Ancak tarihsel süreçler, bu oranın ilk günlerde sağlanmasının pek mümkün olmadığını gösteriyor. 2013 yılında Papa Francis, ikinci günün son oylamasında seçilmişti. Bugün de benzer bir gelişme yaşanabilir.
BUGÜN EN FAZLA DÖRT OYLAMA YAPILABİLİR
Konklavın ikinci gününde sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört oylama yapılması planlanıyor. Kardinaller sabah saatlerinde Santa Marta Konukevi’nde kahvaltılarını yaptıktan sonra Sistina Şapeli’ne geçerek oylamalara başlayacak.
Dünkü törensel yürüyüş dünya kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleştirilmişti. Ancak bugünden itibaren kardinaller tamamen dış dünyadan izole edildi. Vatikan’da olup bitenleri öğrenmenin tek yolu, şapelin bacasından yükselecek dumana bakmak olacak.
DUMAN SAATLERİ NE ZAMAN?
Sabah yapılan ilk oylama sonuç verirse, beyaz dumanın yerel saatle 10.30 (TSİ 11.30) civarında yükselmesi bekleniyor. İlk oylamada sonuç çıkmazsa, ikinci turun ardından saat 13.00 gibi ya beyaz ya da siyah duman gökyüzüne yükselecek.
Öğleden sonraki oturumlarda ise yine iki tur oylama yapılacak. Bu turlarda da Vatikan semalarında saat 17.30 ya da 19.00 civarında duman belirirse, dünyanın 1.3 milyar Katoliği yeni liderlerine kavuşmuş olacak.
Yeni Papa'nın bugün seçilip seçilmeyeceği henüz belirsiz, ancak ikinci gün tarihsel olarak kritik bir eşik olarak görülüyor. Gözler şimdi, Sistina Şapeli’nin bacasına çevrilmiş durumda.
YENİ PAPA SEÇİLEMEDİ
Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere 133 kardinalin Sistine Şapeli'nde bir araya gelmesiyle başlayan Konklav'ın ilk tur oylamasında papa seçilemedi ve şapelin bacasından siyah duman yükseldi.
Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papasını belirlemek için bugün ilk tur oylama yapıldı.
133 KARDİNAL OY KULLANDI
Hristiyan ilahileri eşliğinde Sistine Şapeli'ne giren seçici 133 kardinal, tek tek yemin etti. Ardından da Latince "Extra Omnes" yani "işi olmayanlar çıksın" anlamındaki komut verildi ve şapelin içinde sadece seçici kardinaller kaldı.
Katolik Kilisesi'nde ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en üst düzey din adamı olan kardinallerden 80 yaşın altındaki 133 kardinalin katıldığı oylamanın sonucu, Sistine Şapeli'nin bacasından yükselen dumanla duyuruldu.
YENİ OYLAMA NASIL OLACAK?
Bacadan yükselen siyah dumanla, bugün başlayan Konklav'ın ilk oturumunda yeni papanın seçilemediği dünyaya ilan edildi. 133 kardinal, yarından itibaren Papa seçilene dek sabah ve öğleden sonraları ikişer olmak üzere bir günde 4 oylama yapacak.
Yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek.
SEÇİM BAŞLADI
Konklava katılanların dış dünya ile iletişim kurmasını engellemek amacıyla Vatikan toprakları içinde mobil sinyaller devre dışı bırakıldı. 133 kardinal, Papayı belirlemek üzere ilahiler eşliğinde ilk oturum için Sistina Şapeli'ne girdi. Seçici kardinallerin İncil'e el basarak hiçbir ayrıntıyı paylaşmayacaklarına dair yemin etmesi bekleniyor.
YENİ PAPA NE ZAMAN SEÇİLECEK?
Vatikan’da bugün başlayan Papa seçimi süreci, yani konklav, 133 kardinalin oy kullanmasıyla resmen başladı. Her oylama turu yaklaşık iki saat sürüyor çünkü her kardinal oyunu tek tek ve gizlice kullanıyor.
Bugün yalnızca bir oylama yapılacak. Ancak yarından itibaren günde dört oylamaya kadar çıkılabilir — sabah iki, öğleden sonra iki tur şeklinde.
İlk dört gün içinde hâlâ bir papa seçilemezse, beşinci gün oylamaya ara verilecek. Bu gün, sessizlik içinde dua ve gayriresmî değerlendirme yapmak için ayrılıyor. Ardından yeniden oylamaya geçiliyor ve yedi yeni tur yapılıyor.
Eğer hâlâ sonuç çıkmazsa, kardinaller bir önceki turun en çok oy alan iki adayı arasında oylama yapma seçeneğine sahip oluyor ve bu durumda sadece salt çoğunluk yeterli oluyor.
Buna rağmen, seçimlerin bu kadar uzaması beklenmiyor. Son üç papa — Benedict XVI, Francis ve John Paul II — sırasıyla ikinci ve üçüncü günlerde seçilmişti.
Modern dönemde bu kadar kısa sürede sonuç alınması alışıldık hale gelirken, tarihte en uzun konklav 1268’den 1271’e kadar tam neredeyse üç yıl sürmüştü. Bu rekor, kardinaller arasındaki siyasi çekişmeler nedeniyle kırılmıştı.
VATİKAN’DAKİ PAPA SEÇİMİNDE 15 ÜLKE İLK KEZ TEMSİL EDİLECEK
Katolik dünyasının yeni liderini seçecek olan tarihi toplantı, bu yıl şimdiye kadarki en çeşitli kardinal heyetlerinden birine sahne oluyor. Altı kıtadan 71 farklı ülkeden gelen kardinal seçmenler, yeni papanın belirleneceği konklavda oy kullanacak.
Bu yıl ilk kez 15 ülke, kendi vatandaşı olan bir kardinal seçmenle temsil ediliyor. Bu durum, özellikle eski Papa Francis’in görev süresi boyunca daha önce hiç kardinali olmayan ülkelere yaptığı atamalardan kaynaklanıyor. Orta Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Malezya, Myanmar, Paraguay ve Singapur bu ülkeler arasında yer alıyor.
CNN'e konuşan din adamı Edward Beck, bu çeşitliliğin, yeni papanın yalnızca Avrupa ya da Amerika kökenli olmaktan öte, dünyanın güney yarımküresinden veya Asya ve Afrika’dan çıkabileceği ihtimalini artırdığını belirtti. Beck, “Francis’in izinden gidilerek çeşitliliğin devam etmesi ve güney yarımküresine de gereken ilginin gösterilmesi gerektiği düşünülüyor.” dedi.
KUTSAL AYİN SONA ERDİ: KONKLAV ÖNCESİ SON MOLA
Katolik dünyasının yeni liderini seçecek kardinaller, öğleden sonra başlayacak tarihi oylama öncesi son kez dinlenmeye çekildi. Sabah Vatikan’daki büyük dini törenle bir araya gelen kardinaller, Sistina Şapeli’nde yapılacak gizli seçim (konklav) öncesi öğle yemeği ve tefekkür molası veriyor. Bu son ara, aday üzerinde karar vermeden önceki en kritik düşünme süreci olarak görülüyor.
KRİTİK AYİNDEN ÖNEMLİ MESAJLAR
Katolik dünyasında yeni papa seçimi süreci resmen başladı. Vatikan'da düzenlenen özel dini törenin (ayin) merkezinde, 91 yaşındaki Kardinaller Dekanı Giovanni Battista Re'nin yaptığı vaaz yer aldı. Bu tören, Hristiyanlık mezheplerinden biri olan Katolikliğin en yüksek dini lideri olan papa seçimi öncesinde yapılan geleneksel bir uygulama.
"TÜM DÜNYA İÇİN BÜYÜK SORUMLULUK"
Kardinal Re, bu konuşmasında, seçim yapacak kardinallere yani yüksek rütbeli kilise adamlarına seslendi. Re, bu seçimin sadece Katolik Kilisesi için değil, tüm dünya için büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Katolik inancında, papa yalnızca dini bir lider değil, aynı zamanda dünya genelindeki Katoliklerin manevi rehberi olarak görülüyor.
PAPA FRACIS'İN MİRASINA BAĞLILIK VURGUSU
Vaazda, Hristiyan kutsal kitabından bölümler okunarak Kilise'nin birliği ve İncil’e sadakat vurgulandı. Re, birliğin "herkesin aynı olması değil, farklılıklar içinde uyum ve sadakat" anlamına geldiğini belirtti. Bu sözleriyle, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Papa Francis'in izinden gidilmesi gerektiğini ima etti.
"SEÇİLEN KİŞİ TANRI ÖNÜNÜDE HESAP VERECEK"
Katolik geleneklerine göre, seçim süreci Sistina Şapeli adlı tarihi salonda, kapalı kapılar ardında gerçekleşiyor. Kardinal Re, seçim sırasında bu salonda yer alan Michelangelo’nun ünlü freskini (duvar resmi) hatırlatarak, yeni papa seçiminde Tanrı önünde hesap verilecek bir karar verildiğini söyledi. Seçilecek liderin, teknolojik gelişmelere rağmen dini ve ahlaki değerleri unutan dünyaya yeniden yön verecek bir bilinç taşıması gerektiğini belirtti.
YENİ PAPA SEÇİMİ İÇİN KUTSAL AYİN, KARDİNALLERİN ALAYIYLA BAŞLADI
Vatikan’da, “Pro Eligendo Romano Pontifice” olarak adlandırılan yeni Papa’nın seçimi için düzenlenen Kutsal Ayin başladı.
Ayin, Kardinaller Koleji'nin görkemli bir alayıyla açıldı. Kıdem sırasına göre dizilen kardinaller, Aziz Petrus Bazilikası’nda yavaşça sunağa doğru yürüdü.
Her biri sırayla sunakta eğilerek öpücük verdikten sonra bazilikanın görkemi altında yerlerini aldı.
Son giren kişi ise Kardinaller Koleji Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re oldu. 91 yaşında olan ve yaş sınırı nedeniyle konklavda oy kullanamayan Re, ayinin vaazını da verecek. Re aynı zamanda hayatını kaybeden Papa Francis’in cenaze törenindeki vaazı da vermişti.
Ayin sırasında yapılacak ilk okuma, 2013 yılında Papa Francis’i seçen konklavda da okunan metin olacak.
DÜNYANIN GÖZÜ KULAĞI VATİKAN'DA
Bugün, hem Katolik dünyası hem de küresel toplum, seçilecek yeni liderin kim olacağı konusunda merakla bekliyor. Yeni papa, büyük olasılıkla Vatikan’ın iç yapısını dönüştürecek adımlar atacak ve Francis'in mirasını devam ettirecek ya da farklı bir vizyonla geleceğe yönelecek. Kardinaler, kişisel ve coğrafi bağlılıkları bir yana, kilisenin geleceği için en uygun lideri seçmeye çalışacak.
Seçimin bugün yapılacak olması, Katolik dünyası için sadece dini bir liderin belirlenmesi değil, aynı zamanda yeni bir çağın başlangıcı olabilir. Dünün ve bugünün papaları, dünya politikasından dini değerlere kadar pek çok alanda etkili oldu.
Bugün seçilecek papa, bu mirası nasıl taşıyacak? Bu sorunun cevabını birkaç saat içinde öğrenmiş olacağız.
VATİKAN’IN YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Geçmişteki skandallardan ders alarak, Vatikan bu seçim için yeni güvenlik önlemleri aldı. Kardinaler, konklav süresince dış dünyayla iletişimi tamamen kesmek için cep telefonlarını teslim edecek. Sistine Şapeli ve kardinalerin konaklayacakları otel çevresine sinyal kesici cihazlar yerleştirilecek. Bu gizlilik önlemleri, seçim sürecinin dış müdahalelerden uzak bir şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla alındı.
KONKLAV NEDİR VE NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Papa'nın vefatının ardından en erken 15, en geç ise 20 gün içinde Konklav toplanır. Konklav, ''kilitli oda'' anlamına gelir. Bu toplantı dış dünyaya tamamen kapalı şekilde yapılır. En gizli ritüel olarak ifade edilebilir.
Seçimleri sadece Papa'nın atadığı en üst düzey ve 80 yaş altındaki Kardinaller Heyeti yapar. Bugün Kardinaller Heyetinde 135 üye yer alıyor.
Konklav'dan hemen önce ayin düzenlenerek Tanrı'dan rehber olması istenir ve ardından oy kullanacak kardinaller Sistina Şapeli'ne geçer. Seçmenler dışındakiler ''Herkes dışarı'' komutuyla Şapel dışına alınır, dışarıyle iletişim tamamen kesilir. Kardinaller yemin ederek oylamaya başlar.
Bugün itibariyle başlayacak konklavda, kardinaler oylarını gizli bir şekilde verecekler. Sistine Şapeli’nin muazzam tavanının altında, Michelangelo'nun ünlü "Yaratılış" freskine bakarak, 89 oy çoğunluğuna ulaşan bir aday yeni papa olacak. Her iki turda da sonuçsuz kalan oylar, özel bir sobada yakılacak.
Eğer beyaz duman yükselirse, yeni papa seçildiği anlamına gelecek; siyah duman ise oylamada karar çıkmadığını gösterecek.
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