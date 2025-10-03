Trump tarih vererek tehdit etmişti! Hamas'tan yanıt geldi: Esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Gazze’deki ateşkes görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Trump, Hamas’a son bir şans verdiğini belirterek, anlaşmanın sağlanması için son tarihi açıkladı. Beyaz Saray'dan ise açıklama geldi. Beyaz Saray, "Hamas planı kabul etmezse sonuçları ağır ve trajik olacak" ifadelerine yer verdi. Hamas, Trump'ın Gazze Planı'na ilişkin yanıtını arabuluculara iletti. Hamas, esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin bir paylaşım yaptı.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray, Hamas'ın Trump'ın Gazze Planına yanıtını yayınladı. ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen saatlerde açıklamaya görüntülü yanıt vereceğini açıklayan Beyaz Saray sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
HAMAS SİLAHSIZLANMA ŞARTINI KABUL ETTİ Mİ?
Reuters'tan Hamas'ın Trump'ın 20 maddelik planına verdiği yanıta ilişkin çarpıcı açıklama:
Hamas Trump'ın 20 maddelik planına yanıtını sundu. Trump, silahlı gruba teklifi kabul edip etmeyeceğini pazar gününe kadar bildirmesi için süre tanımıştı. Ancak Trump Hamas'ın istediği gibi bu maddelerin müzakereye açık olup olmayacağını da söylememişti. Dikkat çekici biçimde İsrail ve Amerika'nın talebi olan silahsızlanma şartını kabul edip etmeyeceğine dair bir ifade kullanmadı. Hamas bu talebi daha önce reddetmişti.
"TRUMP HAMAS'A CEVAP VERECEK"
Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiği, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğu belirtildii. Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Beyaz Saray, "Trump Hamas'a cevap verecek" ifadelerine yer verdi.
ABBAS'TAN GEÇİCİ FİLİSTİN DEVLETİ ANAYASASININ 3 AY İÇİNDE HAZIRLANMASI TALİMATI
Filistin lideri Mahmud Abbas, Filistin Yönetimi'nden Filistin Devleti'ne geçişin temelini oluşturacak geçici anayasanın 3 ay içinde hazırlanması talimatı verdiğini duyurdu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamaya göre Abbas, Gazze'ye saldırıların sona ermesinden itibaren bir yıl içinde Filistin Devlet Başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması yönündeki kararlılığını yineleyerek, ilgili makamlara 3 ay içinde tamamlanacak ve Filistin Yönetimi'nden Filistin Devleti'ne geçişin temelini oluşturacak geçici bir anayasa hazırlama görevi verdiğini belirtti.
Abbas, seçim kanunu ve ilgili yasaların, geçici anayasa hükümlerine dayanarak "Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) siyasi programı ile yasal ve uluslararası yükümlülüklerine uymayan, iki devletli çözüm ilkesini, Arap Barış Girişimi'ni, uluslararası meşruiyet kararlarını, tek sistem, tek yasa ilkesini ve tek meşru güvenlik gücünün varlığını uygulamayan herhangi bir partinin, siyasi gücün veya bireyin göreve aday olmasını yasaklayacak şekilde değiştirileceğini" ifade etti.
Abbas ayrıca Filistin hükümetine, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) standartlarıyla uyumlu eğitim müfredatları geliştirilip güncellenmesi ve bu sürecin iki yıl içinde tamamlanması talimatı verildiğini kaydetti.
Filistin lideri Abbas, sosyal koruma ve refah programlarının tanınmış uluslararası standartlara uygun olarak tek bir sistem altında birleştirilmesi amacıyla tutuklu, şehit ve yaralı ailelerinin haklarına ilişkin tüm önceki yasa ve talimatlar iptal edilerek Filistin Ulusal Ekonomik Güçlendirme Kurumu'na devredildiğini belirtti.
WASHİNGTON'DAN HENÜZ YANIT GELMEDİ
Trump yönetimi, Hamas'ın ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik teklifine verdiği yanıta ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı belirtilirken Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt, birkaç saat önce Trump'ın Filistinli gruba planı kabul etmeleri gerektiğini açıkça belirttiğini, "aksi takdirde sonuçlarının çok ağır olacağını" söylemişti.
Leavitt gazetecilere verdiği demeçte, "Hamas'ın bu planı kabul etme ve bölgede barışçıl ve müreffeh bir şekilde ilerleme fırsatı var," dedi. "Ve eğer kabul etmezlerse, sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak." ifadelerine yer vermişti.
MERZUK: HAMAS O KADARI TEK BAŞINA VEREMEZ
Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk "Halkın geleceğine karar vermek, Hamas'ın tek başına karar veremeyeceği ulusal bir meseledir.
Silahlarımızı gelecekteki Filistin devletine teslim edeceğiz ve Gazze'yi kim yönetiyorsa silahlar onun elinde olacak." dedi.
HAMAS'IN TRUMP'IN GAZZE TEKLİFİNE YANITI A HABER'DE
Trump'ın açıklamaları sonrası Al Jazeera Hamas'ın, Trump’ın planına yanıtını arabuluculara ilettiğini bildirdi.
HAMAS'IN TRUMP'A YANITI A HABER'DE
-Hamas, liderliği, grupları ve arabulucularıyla yaptığı istişareler sonrası şu yanıtı sunmuştur:
-Savaşı sona erdirmek, yardıma izin vermek, işgali reddetmek ve yer değiştirmeyi önlemek için Arap, İslami, uluslararası ve Trump'ın çabalarını takdir eder.
-Saha koşulları sağlandığında, Trump'ın takas formülüne göre tüm İsrailli tutukluların (yaşayan ve ölü) serbest bırakılmasına razıdır ve derhal müzakerelere hazırdır.
-Gazze yönetiminin ulusal uzlaşı ve Arap/İslami destek temelinde bir Filistinli teknokrat heyetine devredilmesini kabul eder.
-Trump'ın planındaki diğer konular (Gazze'nin geleceği, Filistin hakları) daha geniş bir ulusal tutum ve uluslararası hukuki çerçeve gerektirir.
HAMAS TRUMP'A YANIT VERDİ
Hamas, Trump'ın Gazze Planı'na ilişkin yanıtını arabuluculara ilettiği bildirildi. Yapılan açıklamada Hamasın, verdiği yanıtta kapsamlı istişarede bulunulduğu açıklanırken, Hamas'ın ateşkes anlaşması için İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına razı olduklarını ve derhal ateşkes anlaşmasına hazırlanması gerektiğini bildirdi.
"KAPSAMLI İSTİŞARELER YÜRÜTÜLDÜ"
Hamas yerdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:
"Gazze Şeridi'ndeki direnişçi halkımıza karşı yürütülen süregelen saldırı ve soykırım savaşı ışığında ve halkımızın ilkelerini, haklarını ve yüksek menfaatlerini koruma yönündeki ulusal sorumluluğumuzdan hareketle, İslami Direniş Hareketi Hamas, Başkan Donald Trump'ın planına ilişkin sorumlu bir pozisyona ulaşmak amacıyla kendi liderlik kurumları içinde, Filistinli gruplar ve güçlerle, arabulucular ve dost partilerle kapsamlı istişareler yürütmüştür.
Kapsamlı bir incelemenin ardından, Hamas kararını vermiş ve arabuluculara aşağıdaki yanıtı iletmiştir:
Hamas, Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi, esir takasını güvence altına almayı, insani yardımın derhal girişini sağlamayı, Şeridin işgalini reddetmeyi ve halkımızın yerinden edilmesini önlemeyi amaçlayan Arap, İslami ve uluslararası çabaların yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını takdir etmektedir.
İSRAİLLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI...
Bu çerçevede ve tam bir ateşkesin sağlanması ile Gazze Şeridi'nden tam çekilmenin gerçekleşmesi doğrultusunda Hamas, tüm İsrailli esirleri hem hayatta olanları hem de naaşları Başkan Trump'ın önerisinde özetlenen takas çerçevesinde serbest bırakmayı onayladığını duyurur. Bu onay, takas için gerekli saha koşullarının güvence altına alınması şartına bağlıdır. Hamas, bu sürecin ayrıntılarını görüşmek üzere arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere girmeye hazır olduğunu teyit eder.
Hareket ayrıca, Gazze Şeridi yönetiminin, ulusal mutabakata dayanan, bağımsız (teknokrat) kişilerden oluşan ve Arap ve İslami destekle desteklenen bir Filistin yönetimine devredilmesini kabul ettiğini yeniden onaylamaktadır.
Başkan Trump'ın önerisindeki Gazze'nin geleceği ve Filistin halkının devredilemez haklarına ilişkin diğer konular ise, ilgili uluslararası kanun ve kararlara dayanan, birleşik bir ulusal Filistin duruşuna bağlıdır ve Hamas'ın aktif ve sorumlu bir şekilde katılacağı kapsamlı bir ulusal çerçevede tartışılacaktır."
"HAMAS PLANI KABUL ETMEZSE SONUÇLARI AĞIR VE TRAJİK OLACAK"
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze gündemine ilişkin son durumu değerlendirdi.
ABD Başkanı Trump'ın, Hamas'a, anlaşmaya varması için pazar günü 18.00'e (TSİ pazartesi 01.00) kadar süre vermesine ilişkin soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan, son birkaç yıldır Orta Doğu'da yaşanan tüm vahşetten derin endişe duyuyor. Bu karmaşayı (Joe) Biden yönetiminden devralmış olması son derece talihsiz." dedi.
Trump'ın Gazze'de ateşkes planının çok iyi ve kabul edilebilir olduğunu savunan Leavitt, Trump'ın Hamas'a TSİ pazartesi 01.00'e kadar süre verdiğini hatırlattı.
Leavitt, "Şu anda Başkan, Hamas'a bu teklifin kabul edilmesi gereken ve ayrıntılı bir plan olduğunu açıkça iletti. Eğer kabul etmezlerse sonuçları onlar için çok ağır olacak." değerlendirmesini yaptı.
ABD'li Sözcü, "Hamas'ın bu planı kabul edip bölgede barış ve refah içinde ilerleme fırsatı var. Eğer kabul etmezlerse bunun sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak." şeklinde konuştu.
Sözcü, ayrıca Trump'ın ilk döneminde Abraham Anlaşmaları ile İsrail ve Arap ülkeleri arasında "normalleşme" sürecini başlattığını ve bu sürecin devam etmesini umduklarını sözlerine ekledi.
TRUMP'TAN HAMAS'A ÇAĞRI
Trump yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da barışın bir şekilde gerçekleşeceğini belirterek, "Masum tüm Filistinlilerden, gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmaları için Gazze'nin daha güvenli bölgelerine derhal gitmelerini istiyorum. Orada onları bekleyenler tarafından iyi şekilde gözetilecekler. Hamas için son bir şans verilecek. Orta Doğu'nun büyük, güçlü ve çok zengin ulusları ile çevredeki bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İsrail'in de imzasıyla, Orta Doğu'da 3000 yıl sonra barışa ulaşmak için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, kalan tüm Hamas savaşçılarının hayatlarını da bağışlıyor. Belgenin ayrıntıları tüm dünyaca biliniyor ve bu herkes için harika bir anlaşma" ifadelerini kullandı.
Hamas'a anlaşmayı kabul etmesi için verdiği zamanı aktaran Trump, "Şiddet ve kan dökülmesi sona erecek. Rehinelerin tümü, ölü olanların cesetleri de dahil olmak üzere, derhal serbest bırakılmalıdır. Hamas ile anlaşmaya en geç pazar akşamı saat 18.00'de (Washington, D.C. saatiyle) varılmalıdır. Her ülke imzaladı. Eğer bu son şans anlaşması sağlanmazsa, daha önce hiç kimsenin görmediği şekilde, Hamas'a karşı kıyamet kopacaktır" açıklamasında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4-5 EKİM ÖSYM SINAV TAKVİMİ: Bu hafta sonu sınav var mı, hangi sınavlar yapılacak, saat kaçta?
- MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
- ATV’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı ne zaman başlıyor? Aynadaki Yabancı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
- Diyetler tarihe karıştı: Fazla kilo ömrü uzatıyor mu? Bilimden şaşırtan araştırma…
- İşsizlik maaşı yattı mı, Ekim ödemeleri ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne kadar, başvuru nereden yapılır?
- ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEME SORGULAMA 2025: Çiftçi destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?
- FORMULA 1 TAKVİM | F1 yarışı bu hafta var mı? Singapur GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 7 EKİM BİM AKTÜEL KATALOĞU Haftanın indirimleri neler? Buğday unu 199 TL, Sucuk 235 TL…
- EUROLEAGUE 2. HAFTA | Zalgiris-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Cuma günleri çekilecek tesbihler ve zikirler| Cuma günü hangi sureler okunur? ARAPÇA-TÜRKÇE
- İstanbullular dikkat! Sonbahar yağmurları başlıyor! Meteorolojiden 9 ile kuvvetli yağış uyarısı: 3 Ekim Cuma hava nasıl olacak?
- KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: 2025 Ekim Ayında Kiralara Kaç TL Zam Gelecek? İşte yeni kira zammı oranı!