Trump Hamas'a görüntülü yanıt verdi! "Gazze'de barış için herkes birleşti"

01:52 04 Ekim 2025

ABD Başkanı Donald Trump Hamas'ın açıklamalarına ilişkin bir video mesaj yayınladı. Bir buçuk dakikalık videoda Trump, "Bu çalışmada bana yardım eden;Türkiye, Katar ve Sudi Arabistan gibi ülkelere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreci bir araya getirmemde bana yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve daha niceleri... Çok sayıda insan çok büyük çaba gösterdi. Bu büyük bir gün. Sonucun nasıl olacağını göreceğiz. Her şeyin son halini netleştirmemiz gerekiyor, bu çok önemli. Esirlerin ailelerine geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum; maalesef bazı esirler içinde bulundukları koşullar nedeniyle çok kötü durumda, ama onların da ailelerine kavuşması için çalışıyoruz. Çünkü anne babalar, evlatları hayatta olmasa bile onları geri almak istiyor.

Bugün çok özel bir gün, belki eşi benzeri görülmemiş bir gün. Pek çok açıdan gerçekten de eşi benzeri görülmemiş. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu süreçte yardımcı olan o büyük ülkelere de teşekkür ediyorum.

Büyük bir destek aldık. Herkes bu savaşın sona ermesini ve Orta Doğu'da barışın sağlanmasını istedi. Bu hedefe ulaşmaya çok yakınız. Herkese teşekkür ve herkes adil bir şekilde muamele görecek."