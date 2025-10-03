Trump Hamas'a görüntülü yanıt verdi! "Gazze'de barış için herkes birleşti"
Trump'ın açıklaması sonrası Hamas, Gazze Planı'na ilişkin yanıtını arabuluculara ilettiğini bildirerek, esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını da söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise Hamas'ın yanıtı hakkında açıklama yaparak kalıcı barışın sağlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, katil İsrail'e çağrıda bulunarak "Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı!" dedi. Hamas'ın yanıtı sonrası 1,5 dakikalık görüntülü video paylaşarak barış için herkesin bir araya geldiğini belirten Trump, Türkiye’ye de teşekkür etti. Konuşmasının devamında herkese adil muamele edilecek diyen Trump, “Her şeyin son halini netleştirmemiz gerekiyor” dedi. Trump'ın Hamas'a verdiği yanıt sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, utanç tablosunun son bulması gerektiğini belirterek İsrail'in ateşkes planına uyması gerektiğini söyledi.
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı.
"UTANÇ TABLOSU ARTIK SON BULMALI"
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a verdiği yanıt sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için Türkiye olarak tüm imkanlarımızla mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı.
Başkan Erdoğan şu sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:
"Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır. Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır. Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır. Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz."
"HERKESE ADİL DAVRANILACAKTIR"
ABD Başkanı Donald Trump Hamas'ın açıklamalarına ilişkin bir video mesaj yayınladı. Bir buçuk dakikalık videoda Trump, "Bu çalışmada bana yardım eden;Türkiye, Katar ve Sudi Arabistan gibi ülkelere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Trump yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
"Bu süreci bir araya getirmemde bana yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve daha niceleri... Çok sayıda insan çok büyük çaba gösterdi. Bu büyük bir gün. Sonucun nasıl olacağını göreceğiz. Her şeyin son halini netleştirmemiz gerekiyor, bu çok önemli. Esirlerin ailelerine geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum; maalesef bazı esirler içinde bulundukları koşullar nedeniyle çok kötü durumda, ama onların da ailelerine kavuşması için çalışıyoruz. Çünkü anne babalar, evlatları hayatta olmasa bile onları geri almak istiyor.
Bugün çok özel bir gün, belki eşi benzeri görülmemiş bir gün. Pek çok açıdan gerçekten de eşi benzeri görülmemiş. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu süreçte yardımcı olan o büyük ülkelere de teşekkür ediyorum.
Büyük bir destek aldık. Herkes bu savaşın sona ermesini ve Orta Doğu'da barışın sağlanmasını istedi. Bu hedefe ulaşmaya çok yakınız. Herkese teşekkür ve herkes adil bir şekilde muamele görecek."
"GAZZE HALKINA YÖNELİK SALDIRILAR DURDURULMALI"
Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamış olduğu plana Hamas’ın verdiği yanıta ilişkin konuşarak, İsrail’in Gazze halkına yönelik saldırılarının derhal durdurmalısı gerektiğini söyledi. Bakanlık açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
ABD Başkanı Trump’ın açıklamış olduğu plana Hamas’ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın; Gazze’de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz.
İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz.
Türkiye, müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edecektir.
YAİR LAPİD: NETANYAHU GÖRÜŞLERE KATILDIĞINI DUYURMALI
İsrail'deki muhalefet Lideri Yair Lapid'in Trump'ın Hamas'ın verdiği yanıt sonrasında yaptığı açıklamayı değerlendirerek, Başkan Trump'a rehineleri serbest bırakıp savaşı sona erdirmek için gerçek bir fırsat olduğu konusunda haklı. İsrail savaşın ayrıntılarını netleştirmek için başkanın liderliğindeki görüşmelere katıldığını duyurmalı" ifadelerini kullandı.
"TRUMP'IN CEVABI NETANYAHU'YU ŞAŞKINA UĞRATTI"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planı yanıtına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaya şaşırdığı aktarıldı.
Amerikan Axios sitesinde Barak Ravid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, ismini paylaşmak istemeyen İsrailli bir yetkiliye dayandırarak Netanyahu'nun şaşkın olduğunu söyledi.
İsrailli yetkili, Netanyahu'nun Hamas'ın cevabı ve Trump'ın bu cevaba ilişkin yaptığı açıklama arasında geçen sürede yaptığı istişarelerde, Hamas'ın cevabını Trump'ın planının reddi olarak değerlendirdiğini vurguladı.
Buna karşın istişarelere katılan İsrailli yetkililerin Hamas'ın yanıtını anlaşmaya varılmasına yol açıcı "olumlu bir tepki" olarak gördüğü aktarıldı.
Netanyahu'nun, Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamayı ABD ile koordinasyon içinde yapmayı düşünürken gelen Trump'ın açıklamasına şaşırdığı belirtildi.
Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Trump da Hamas'ın yanıtına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.
BM: HAMAS'IN AÇIKLAMASINDAN MEMNİYET DUYDUK
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'ın Trump'ın planıyla ilgili açıklamasından memnuiyet duyduğunu belirterek, "Tüm tarafları Gazze'deki savaşı sonlandırmak için bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum" dedi.
TRUMP'TAN HAMAS'A YANIT: KALICI BARIŞA HAZIR OLDUKLARINA İNANIYORUM
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın kendisine verdiği yanıtın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:
Trump: Hamas’ın az önce yayımladığı açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum.
İsrail, rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilmemiz için Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı!
Şu anda bunu yapmak için ortam fazlasıyla tehlikeli. Üzerinde çalışılması gereken ayrıntılar konusunda zaten görüşmeler yürütüyoruz.
Bu yalnızca Gazze ile ilgili değil; bu, uzun süredir aranan Orta Doğu barışı ile ilgili.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray, Hamas'ın Trump'ın Gazze Planına yanıtını yayınladı. ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen saatlerde açıklamaya görüntülü yanıt vereceğini açıklayan Beyaz Saray sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
HAMAS SİLAHSIZLANMA ŞARTINI KABUL ETTİ Mİ?
Reuters'tan Hamas'ın Trump'ın 20 maddelik planına verdiği yanıta ilişkin çarpıcı açıklama:
Hamas Trump'ın 20 maddelik planına yanıtını sundu. Trump, silahlı gruba teklifi kabul edip etmeyeceğini pazar gününe kadar bildirmesi için süre tanımıştı. Ancak Trump Hamas'ın istediği gibi bu maddelerin müzakereye açık olup olmayacağını da söylememişti. Dikkat çekici biçimde İsrail ve Amerika'nın talebi olan silahsızlanma şartını kabul edip etmeyeceğine dair bir ifade kullanmadı. Hamas bu talebi daha önce reddetmişti.
"TRUMP HAMAS'A CEVAP VERECEK"
Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiği, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğu belirtildii. Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Beyaz Saray, "Trump Hamas'a cevap verecek" ifadelerine yer verdi.
ABBAS'TAN GEÇİCİ FİLİSTİN DEVLETİ ANAYASASININ 3 AY İÇİNDE HAZIRLANMASI TALİMATI
Filistin lideri Mahmud Abbas, Filistin Yönetimi'nden Filistin Devleti'ne geçişin temelini oluşturacak geçici anayasanın 3 ay içinde hazırlanması talimatı verdiğini duyurdu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamaya göre Abbas, Gazze'ye saldırıların sona ermesinden itibaren bir yıl içinde Filistin Devlet Başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması yönündeki kararlılığını yineleyerek, ilgili makamlara 3 ay içinde tamamlanacak ve Filistin Yönetimi'nden Filistin Devleti'ne geçişin temelini oluşturacak geçici bir anayasa hazırlama görevi verdiğini belirtti.
Abbas, seçim kanunu ve ilgili yasaların, geçici anayasa hükümlerine dayanarak "Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) siyasi programı ile yasal ve uluslararası yükümlülüklerine uymayan, iki devletli çözüm ilkesini, Arap Barış Girişimi'ni, uluslararası meşruiyet kararlarını, tek sistem, tek yasa ilkesini ve tek meşru güvenlik gücünün varlığını uygulamayan herhangi bir partinin, siyasi gücün veya bireyin göreve aday olmasını yasaklayacak şekilde değiştirileceğini" ifade etti.
Abbas ayrıca Filistin hükümetine, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) standartlarıyla uyumlu eğitim müfredatları geliştirilip güncellenmesi ve bu sürecin iki yıl içinde tamamlanması talimatı verildiğini kaydetti.
Filistin lideri Abbas, sosyal koruma ve refah programlarının tanınmış uluslararası standartlara uygun olarak tek bir sistem altında birleştirilmesi amacıyla tutuklu, şehit ve yaralı ailelerinin haklarına ilişkin tüm önceki yasa ve talimatlar iptal edilerek Filistin Ulusal Ekonomik Güçlendirme Kurumu'na devredildiğini belirtti.
WASHİNGTON'DAN HENÜZ YANIT GELMEDİ
Trump yönetimi, Hamas'ın ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik teklifine verdiği yanıta ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı belirtilirken Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt, birkaç saat önce Trump'ın Filistinli gruba planı kabul etmeleri gerektiğini açıkça belirttiğini, "aksi takdirde sonuçlarının çok ağır olacağını" söylemişti.
Leavitt gazetecilere verdiği demeçte, "Hamas'ın bu planı kabul etme ve bölgede barışçıl ve müreffeh bir şekilde ilerleme fırsatı var," dedi. "Ve eğer kabul etmezlerse, sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak." ifadelerine yer vermişti.
MERZUK: HAMAS O KADARI TEK BAŞINA VEREMEZ
Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk "Halkın geleceğine karar vermek, Hamas'ın tek başına karar veremeyeceği ulusal bir meseledir.
Silahlarımızı gelecekteki Filistin devletine teslim edeceğiz ve Gazze'yi kim yönetiyorsa silahlar onun elinde olacak." dedi.
HAMAS'IN TRUMP'IN GAZZE TEKLİFİNE YANITI A HABER'DE
Trump'ın açıklamaları sonrası Al Jazeera Hamas'ın, Trump’ın planına yanıtını arabuluculara ilettiğini bildirdi.
HAMAS'IN TRUMP'A YANITI A HABER'DE
-Hamas, liderliği, grupları ve arabulucularıyla yaptığı istişareler sonrası şu yanıtı sunmuştur:
-Savaşı sona erdirmek, yardıma izin vermek, işgali reddetmek ve yer değiştirmeyi önlemek için Arap, İslami, uluslararası ve Trump'ın çabalarını takdir eder.
-Saha koşulları sağlandığında, Trump'ın takas formülüne göre tüm İsrailli tutukluların (yaşayan ve ölü) serbest bırakılmasına razıdır ve derhal müzakerelere hazırdır.
-Gazze yönetiminin ulusal uzlaşı ve Arap/İslami destek temelinde bir Filistinli teknokrat heyetine devredilmesini kabul eder.
-Trump'ın planındaki diğer konular (Gazze'nin geleceği, Filistin hakları) daha geniş bir ulusal tutum ve uluslararası hukuki çerçeve gerektirir.
HAMAS TRUMP'A YANIT VERDİ
Hamas, Trump'ın Gazze Planı'na ilişkin yanıtını arabuluculara ilettiği bildirildi. Yapılan açıklamada Hamasın, verdiği yanıtta kapsamlı istişarede bulunulduğu açıklanırken, Hamas'ın ateşkes anlaşması için İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına razı olduklarını ve derhal ateşkes anlaşmasına hazırlanması gerektiğini bildirdi.
"KAPSAMLI İSTİŞARELER YÜRÜTÜLDÜ"
Hamas yerdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:
"Gazze Şeridi'ndeki direnişçi halkımıza karşı yürütülen süregelen saldırı ve soykırım savaşı ışığında ve halkımızın ilkelerini, haklarını ve yüksek menfaatlerini koruma yönündeki ulusal sorumluluğumuzdan hareketle, İslami Direniş Hareketi Hamas, Başkan Donald Trump'ın planına ilişkin sorumlu bir pozisyona ulaşmak amacıyla kendi liderlik kurumları içinde, Filistinli gruplar ve güçlerle, arabulucular ve dost partilerle kapsamlı istişareler yürütmüştür.
Kapsamlı bir incelemenin ardından, Hamas kararını vermiş ve arabuluculara aşağıdaki yanıtı iletmiştir:
Hamas, Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi, esir takasını güvence altına almayı, insani yardımın derhal girişini sağlamayı, Şeridin işgalini reddetmeyi ve halkımızın yerinden edilmesini önlemeyi amaçlayan Arap, İslami ve uluslararası çabaların yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını takdir etmektedir.
İSRAİLLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI...
Bu çerçevede ve tam bir ateşkesin sağlanması ile Gazze Şeridi'nden tam çekilmenin gerçekleşmesi doğrultusunda Hamas, tüm İsrailli esirleri hem hayatta olanları hem de naaşları Başkan Trump'ın önerisinde özetlenen takas çerçevesinde serbest bırakmayı onayladığını duyurur. Bu onay, takas için gerekli saha koşullarının güvence altına alınması şartına bağlıdır. Hamas, bu sürecin ayrıntılarını görüşmek üzere arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere girmeye hazır olduğunu teyit eder.
Hareket ayrıca, Gazze Şeridi yönetiminin, ulusal mutabakata dayanan, bağımsız (teknokrat) kişilerden oluşan ve Arap ve İslami destekle desteklenen bir Filistin yönetimine devredilmesini kabul ettiğini yeniden onaylamaktadır.
Başkan Trump'ın önerisindeki Gazze'nin geleceği ve Filistin halkının devredilemez haklarına ilişkin diğer konular ise, ilgili uluslararası kanun ve kararlara dayanan, birleşik bir ulusal Filistin duruşuna bağlıdır ve Hamas'ın aktif ve sorumlu bir şekilde katılacağı kapsamlı bir ulusal çerçevede tartışılacaktır."
"HAMAS PLANI KABUL ETMEZSE SONUÇLARI AĞIR VE TRAJİK OLACAK"
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze gündemine ilişkin son durumu değerlendirdi.
ABD Başkanı Trump'ın, Hamas'a, anlaşmaya varması için pazar günü 18.00'e (TSİ pazartesi 01.00) kadar süre vermesine ilişkin soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan, son birkaç yıldır Orta Doğu'da yaşanan tüm vahşetten derin endişe duyuyor. Bu karmaşayı (Joe) Biden yönetiminden devralmış olması son derece talihsiz." dedi.
Trump'ın Gazze'de ateşkes planının çok iyi ve kabul edilebilir olduğunu savunan Leavitt, Trump'ın Hamas'a TSİ pazartesi 01.00'e kadar süre verdiğini hatırlattı.
Leavitt, "Şu anda Başkan, Hamas'a bu teklifin kabul edilmesi gereken ve ayrıntılı bir plan olduğunu açıkça iletti. Eğer kabul etmezlerse sonuçları onlar için çok ağır olacak." değerlendirmesini yaptı.
ABD'li Sözcü, "Hamas'ın bu planı kabul edip bölgede barış ve refah içinde ilerleme fırsatı var. Eğer kabul etmezlerse bunun sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak." şeklinde konuştu.
Sözcü, ayrıca Trump'ın ilk döneminde Abraham Anlaşmaları ile İsrail ve Arap ülkeleri arasında "normalleşme" sürecini başlattığını ve bu sürecin devam etmesini umduklarını sözlerine ekledi.
TRUMP'TAN HAMAS'A ÇAĞRI
Trump yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da barışın bir şekilde gerçekleşeceğini belirterek, "Masum tüm Filistinlilerden, gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmaları için Gazze'nin daha güvenli bölgelerine derhal gitmelerini istiyorum. Orada onları bekleyenler tarafından iyi şekilde gözetilecekler. Hamas için son bir şans verilecek. Orta Doğu'nun büyük, güçlü ve çok zengin ulusları ile çevredeki bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İsrail'in de imzasıyla, Orta Doğu'da 3000 yıl sonra barışa ulaşmak için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, kalan tüm Hamas savaşçılarının hayatlarını da bağışlıyor. Belgenin ayrıntıları tüm dünyaca biliniyor ve bu herkes için harika bir anlaşma" ifadelerini kullandı.
Hamas'a anlaşmayı kabul etmesi için verdiği zamanı aktaran Trump, "Şiddet ve kan dökülmesi sona erecek. Rehinelerin tümü, ölü olanların cesetleri de dahil olmak üzere, derhal serbest bırakılmalıdır. Hamas ile anlaşmaya en geç pazar akşamı saat 18.00'de (Washington, D.C. saatiyle) varılmalıdır. Her ülke imzaladı. Eğer bu son şans anlaşması sağlanmazsa, daha önce hiç kimsenin görmediği şekilde, Hamas'a karşı kıyamet kopacaktır" açıklamasında bulundu.
