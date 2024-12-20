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CANLI | Şam'ın simgesi Emevi Camii'nde ikinci cuma! Özgür Suriye'de vatandaşlar akın ediyor

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Figen Koçak
Giriş: 20.12.2024 10:57 Güncelleme: 20.12.2024 11:52
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Şam’ın simgesi Emevi Camii’nde ikinci cuma!

Suriye'de Esad rejimine karşı ayaklanan muhalif güçlerin düzenlediği operasyon ile özgürlüğüne kavuşturulan ve Baas rejiminin sona erdiği Suriye’nin başkenti Şam’ın simgesi Emevi Camii'nde ikinci Cuma namazı kılınacak. Suriyeliler geçen hafta olduğu gibi bu hafta yoğun ilgi gösteriyor.

Suriye'nin başkenti Şam, geçen hafta muhalif grupların düzenlediği operasyon ile kurtarıldı. Bu gelişmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya'ya gitmesiyle Baas rejimi de sona erdi.

Yeni dönemin başlamasıyla büyük mutluluk yaşanan Şam'da, bugün ikinci cuma namazı kılınacak. Kent sakinleri ile Suriye'nin farklı bölgelerinden binlerce kişi Emevi Camii'ne gelmeye başladı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM
11:44 20 Aralık 2024

ESAD REJİMİNİN İZLERİ SİLİNİYOR!

Emevi Camii’nin duvarında bulunan Hafız Esad’ın ismi kaldırılıyor.

11:03 20 Aralık 2024

A HABER TARİHİ CAMİDE!

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Emevi Camii’nden son detayları aktardı.

A HABER TARİHİ EMEVİ CAMİİ'NDE

Geçgel, "Cuma namazı için gelenler cami avlusunda yoğunluk oluşturmaya başladı. Geçtiğimiz hafta ilk Cuma namazında bu saatlerde daha yoğunluk vardı ama an itibarıyla yoğunluk başlamış durumunda. Saate yaklaştıkça da yoğunluğun artması bekleniyor. Gelenler cami avlusunda ellerinde yeni Suriye bayrağıyla fotoğraf çektiriyor.

Cami avlusunda zaman zaman tekbir seslerinin yükseldiğini söyleyebiliriz. Avluya ilk ulaşanlar camiye dönüp şükür secdesi yerine getiriyorlar. Şükür namazı kılıyorlar. Saatler sonrasında Cuma namazı eda edilecek. İçeri sığmayanlar avluda, avluya sığmayanlar da avlunun dışarısında bulunan müsait alanlarda namazını eda edecek.

Bu noktaya gelen her sokak yoğun bir insan seline dönüyor. Geçtiğimiz hafta kuzeyden de gelenlerin sayısı fazlaydı. Esad’dan kurtuluş lokum ve tatlı dağıtılarak kutlanıyor.

Aileleriyle gelenler var, çocuklarıyla gelenler var. Yıllar sonra Emevi Camii’ni görenler var. Bazı çocuklar bu camiyi ilk kez görüyor." ifadelerini kullandı.

10:30 20 Aralık 2024

VATANDAŞLAR AKIN ETMEYE BAŞLADI

Suriye’nin başkenti Şam, muhalif grupların düzenlediği operasyon ile kurtarıldı. Bu gelişmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Rusya’ya gitmesiyle Baas rejimi de sona erdi.

Yeni dönemin başlamasıyla büyük mutluluk yaşanan Şam’da, bugün ikinci cuma namazı kılınacak.

Şam sakinleri ile Suriye’nin farklı kentlerinden binlerce kişi Emevi Camisi’ne akın etmeye başladı.

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