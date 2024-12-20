CANLI | Şam'ın simgesi Emevi Camii'nde ikinci cuma! Özgür Suriye'de vatandaşlar akın ediyor

11:03 20 Aralık 2024

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Emevi Camii’nden son detayları aktardı.

Geçgel, "Cuma namazı için gelenler cami avlusunda yoğunluk oluşturmaya başladı. Geçtiğimiz hafta ilk Cuma namazında bu saatlerde daha yoğunluk vardı ama an itibarıyla yoğunluk başlamış durumunda. Saate yaklaştıkça da yoğunluğun artması bekleniyor. Gelenler cami avlusunda ellerinde yeni Suriye bayrağıyla fotoğraf çektiriyor.

Cami avlusunda zaman zaman tekbir seslerinin yükseldiğini söyleyebiliriz. Avluya ilk ulaşanlar camiye dönüp şükür secdesi yerine getiriyorlar. Şükür namazı kılıyorlar. Saatler sonrasında Cuma namazı eda edilecek. İçeri sığmayanlar avluda, avluya sığmayanlar da avlunun dışarısında bulunan müsait alanlarda namazını eda edecek.

Bu noktaya gelen her sokak yoğun bir insan seline dönüyor. Geçtiğimiz hafta kuzeyden de gelenlerin sayısı fazlaydı. Esad’dan kurtuluş lokum ve tatlı dağıtılarak kutlanıyor.

Aileleriyle gelenler var, çocuklarıyla gelenler var. Yıllar sonra Emevi Camii’ni görenler var. Bazı çocuklar bu camiyi ilk kez görüyor." ifadelerini kullandı.