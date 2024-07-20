20 Temmuz 2024, Cumartesi
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Orta Doğu'da gerilim artıyor! İşgalci İsrail Yemen'i bombaladı: Petrol arıtma tesisi vuruldu

Terör devleti İsrail'in katil savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.

Haberde, Hudeyde Limanı'ndaki petrol depolarına düzenlenen saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

CANLI ANLATIM
22:09 20 Temmuz 2024

HUSİLER: TEL AVIV ARTIK GÜVENLİ DEĞİL! SAVAŞ BAŞLADI

İsrail'in Yemen'e saldırısının ardından Husiler'den yapılan ilk açıklamada, "Tel Aviv artık güvende değil. Savaş başladı" ifadeleri kullanıldı.
21:58 20 Temmuz 2024

BİRÇOK UÇAKLA BOMBALADILAR

İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırı öncesinde İsrail Güvenlik Kabinesi'nin olağanüstü oturumla toplandığı, saldırıya havada yakıt ikmal uçakları, savaş jetleri ve donanmanın katıldığı belirtildi.

 

21:07 20 Temmuz 2024

İŞGALCİ İSRAİL SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İsrail ordusu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

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