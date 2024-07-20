Orta Doğu'da gerilim artıyor! İşgalci İsrail Yemen'i bombaladı: Petrol arıtma tesisi vuruldu

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu.

Haberde, Hudeyde Limanı'ndaki petrol depolarına düzenlenen saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

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