Orta Doğu ateş hattı! İsrail-Hizbullah arasında ateşkes kararı: O maddelere A Haber ulaştı

21:44 18 Kasım 2024

İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes kararının maddelerine A Haber ulaştı. Bu maddelere göre 21 Kasım'da imza atılacak, 60 gün sürecek (20 ocak'a kadar), Hizbullah askeri kanadı anlaşmadaki 10 km'lik alandan çekilecek, İsrail askeri lübnan'ın güneyindeki bölgelerden çekilecek. Ayrıca daha önce imzalanan BM 1701 sayılı karar da revize edildi. Konuya ilişkin A Haber'de önemli değerlendirme bulunan Gazeteci Mete Sohtaoğlu ateşkese dair dikkat çeken bilgileri aktardı.

"ABD KOALİSYON GÜCÜ OLUŞTURACAK"

Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Burada tek silahlı olarak Lübnan ordusu meselesi vardı, daha önce A Haber'de 10 bin kişilik bir güç olarak vermiştim, ilk etapta 5 bin kişilik bir Lübnan ordusunun gücünün bölgeye gidişi olacak. Burada garantörlük meselesinde de uluslararası bir gücün de denetleyici bir güç olarak konuşlanması var. İngiltere ve Almanya, özellikle İngiltere çekimser bu konuda. Almanya belirsiz ama ABD bir koalisyon gücü gibi bir grubun bu denetlenme meselesinde var olacağı söyleniyor. Komutası Amerikalı bir general olacak, yardımcısı da bir general olacak ve hu 2 kişi bu sürecin askeri koordinasyonunu yapacak. Burada silahla ilgili tüm malzemelerin satışı sadece Lübnan ordusunda devam edecek. Lübnan hükümeti kontrolü dışındaki güneyde hatta bunu da bilmiyoruz işte, kuzeydekilerin de altyapısının tamamen yok edilmesi yani tünel, tahkimat gibi tüm şeylerin hem güney hem de kuzeyde Lübnan ordusu temizleyecek. Burada da 10 kilometreden 3 kilometreyi zaten İsrail dümdüz etti.

YAPTIRIM MEKANİZMASI

İsrail Lübnan topraklarında kalmıyor, savaşıyor geri geliyordu, bunu da sınırda konuşlanarak geri çekilmiş gibi yutturacak. burada bazı önemli detaylar, bir yaptırım mekanizması geliyor ABD kontrolünde, Lübnanlı siyasetçilerde dahil olmak üzere, İran'da dahil olmak üzere yaptırım mekanizması gelecek, muhtemelen Trump'ın da uygulayacağı bir mesele bu.

BIDEN'IN DANIŞMANI TÜRKİYE'YE GELECEK

Önemli, bir hava sahası meselesi vardı. Burada da maddelerin bir tanesinde uçuşlar sadece istihbarat amaçlı olabilecek. Mümkün olduğunca, aynen okuyorum mümkün olduğu ölçüde çıplak gözle görülemeyecek ve ses bariyerini aşamayacak şekilde İsrail'in belirli bir süre Lübnan hava sahasını kullanma izni olacak. Denizden silah giriş çıkışını yasaklayacak vs. ama burada en önemli detay Hizbullah'ın elinde olan cephanelerin ve füze komutanlığının hem idari hem de askeri malzeme olarak Lübnan ordusuna devredilmesi meselesi gündeminde. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, benim bildiğim yarın öbürgün hem İsrail'e hem Lübnan'a gidecek. Benim edindiğim bilgi ya yarın öncesinde ya da sonrasında Türkiye'ye Ankara'ya geleceğine dair bilgi var.