CANLI | New York'ta seçimlere saatler kaldı! Müslüman aday Mamdani mi kazanacak? | Trump'tan önce destek sonra tehdit

07:00 04 Kasım 2025

New York’ta yaklaşan belediye başkanlığı seçimleri öncesinde üç isim öne çıkıyor: Demokrat Parti’nin yükselen yıldızı Zohran Mamdani, eski vali Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa. Kentin siyasi dengelerini yeniden şekillendirmesi beklenen bu yarışta, her aday farklı toplumsal kesimlere sesleniyor.

ZOHRAN MAMDANI: MÜSLÜMAN BİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI

Haziran ayında Demokrat Parti ön seçimlerinde beklenmedik bir zafer kazanarak gündeme gelen 34 yaşındaki Zohran Mamdani, kısa sürede New York’un en güçlü adaylarından biri haline geldi.

Uganda’da, Hindistan kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mamdani, 7 yaşından itibaren ABD’de yaşadı ve 2018’de Amerikan vatandaşlığına geçti. Elit bir aileden gelen ve kendini “demokratik sosyalist” olarak tanımlayan Mamdani, seçilmesi halinde New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olacak.

MAMDANI'NİN VAATLERİ NELER?

Mamdani’nin kampanyası, şehirde giderek artan yaşam maliyetlerine odaklanıyor. “New York’ta hayat çok pahalı, çok zor” diyerek seçmene seslenen aday, barınma ve temel ihtiyaçlara erişimi kolaylaştırmayı vadediyor.

Programında; tüm çocuklara ücretsiz kreş, sübvansiyonlu konutlarda kira dondurma, ücretsiz toplu taşıma otobüsleri ve belediye tarafından işletilen uygun fiyatlı marketler gibi dikkat çekici vaatler bulunuyor.

NETANYAHU'YU TUTUKLAMA VAADİ

Gazze'de yaşanan vahşeti soykırım olarak nitelendiren Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'a ayak basması durumunda tutuklayacağını da vadetmişti.

FİLİSTİN DAVASININ SAVUNUCUSU

Genç ve göçmen seçmenlerden güçlü bir destek gören Mamdani, aynı zamanda Filistin davasının uzun süredir savunucusu olarak tanınıyor. Son aylarda ise antisemitizme karşı açık bir tutum sergileyerek toplumsal barış vurgusu yaptı.

Siyasete girmeden önce, “Young Cardamom” takma adıyla kısa süreli bir rap kariyeri de deneyen Mamdani, müzikle aktivizmi birleştiren geçmişiyle de dikkat çekiyor.

ANDREW CUOMO: TACİZ SKANDALIYLA TANINIYOR

New York eyaletinin eski valisi Andrew Cuomo, 2021 yılında istifasına yol açan cinsel taciz skandalının ardından siyasete dönüş yapmayı hedefliyor.

Savcılık raporlarına göre Cuomo, valilik döneminde ofisinde çalışan kadınlar da dahil olmak üzere birçok kişiye tacizde bulunmuştu.

Şimdi 67 yaşında olan siyasetçi, Demokratçı ancak bağımsız aday olarak yarışıyor ve merkezci bir çizgide kampanya yürütüyor.

Cuomo, uzun siyasi kariyerinde New York başsavcılığı görevinde bulundu, ayrıca Başkan Bill Clinton döneminde federal yönetimde de önemli roller üstlendi.

VAATLERİ NELER?

Kampanyasında kamu güvenliğini öncelik haline getiren Cuomo, New York Polis Departmanı’na 5 bin yeni memur alınacağı sözünü verdi. Bunun yanı sıra, farklı gelir gruplarına uygun konut projeleri, daha küçük sınıflar ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerine erişim vaat ediyor.

Valilik döneminde Covid-19 salgınını yönetme biçimiyle bir dönem övgü toplasa da, huzurevlerindeki ölü sayısını olduğundan az gösterdiği iddialarıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Cuomo, ABD’nin köklü siyasi ailelerinden birine mensup ve geçmişte Kerry Kennedy (Robert F. Kennedy’nin kızı) ile evliydi.

CURTIS SLIWA: 16 KEDİLİ CUMHURİYETÇİ ADAY

New York gibi Demokrat ağırlıklı bir şehirde Cumhuriyetçi bir aday olarak yarışan Curtis Sliwa, belediye başkanlığını kazanma şansı düşük olsa da, yarışın sonucunu dolaylı yoldan etkileyebilecek bir isim olarak görülüyor.

71 yaşındaki Sliwa, geçmişte bir McDonald’s restoranında gece müdürlüğü yaparken, ardından kurduğu Guardian Angels adlı metro devriye grubuyla tanındı. Hâlâ sembolik kırmızı beresini takmaya devam ediyor.

2021’de de belediye başkanlığı için aday olan Sliwa, o dönemde görevdeki Eric Adams’a karşı kaybetmişti.

Cumhuriyetçi kimliğine rağmen, Sliwa Donald Trump’ın göçmen politikalarına mesafeli bir duruş sergiledi ve özellikle göçmen karşıtı önlemlere açıkça karşı çıktı.

VAATLERİ NELER?

Bu yılki kampanyası, yaşam maliyetlerinin düşürülmesi, bürokrasinin azaltılması, kamusal alanlarda güvenliğin artırılması, evsizlere destek ve hayvan refahı gibi konulara odaklanıyor.

Kamuoyunda sevecen kişiliğiyle tanınan Sliwa, evinde 16 kediyle yaşamasıyla da sık sık medyada yer alıyor.

SEÇİM YARIŞI KIZIŞIYOR

New York’un 8,5 milyonluk nüfusuna yön verecek yeni belediye başkanını belirleyecek seçim, şehrin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Zohran Mamdani’nin genç ve göçmen seçmenlerden aldığı destek, Andrew Cuomo’nun tecrübeli kadrolara dayalı kampanyası ve Curtis Sliwa’nın alışılmışın dışındaki enerjik tarzı, bu yarışı oldukça çekişmeli hale getiriyor.