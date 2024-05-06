Hamas'tan ateşkes kararı! Mısır ve Katarlı arabuluculara resmen bildirdi
Son dakika haberleri... Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı A Haber canlı yayınında ateşkes kararına yönelik detayları anlattı. Canlı açıklamalarında “İsrail tarafından henüz bir yanıt yok” dedi.
Son dakika.... Hamas, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi.
Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.
Açıklamada, Heniyye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.
Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.
ATEŞKES ZİRVESİ
Başkan Erdoğan: Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.
Sayın Heniyye ile görüşmemizde Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldık.
Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik.
Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğumuzu ifade ettiğim görüşmede, İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık.
Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır" ifadelerini kullandı.
A HABER SON GELİŞMELERİ AKTARDI
AA muhabiri Enes Canlı A Haber canlı yayınında ateşkes kararına yönelik detayları anlattı. Canlı açıklamalarında "İsrail tarafından henüz bir yanıt yok" dedi. İşte açıklamalardan satır başlıkları;
İSRAİL'DEN HENÜZ YANIT YOK
"Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada İsmail Haniye masada sunulan ateşkes teklifine olumlu yanıtını Katar ve Mısır arabuluculuğuyla ilettiğini duyurdu. İsrail tarafından henüz bir açıklama gelmedi. İsrail tarafından gizli bir yetkili İsrail tarafının bu konu hakkında bilgilendirilmediğini iletti. İsrail tarafından henüz bir yanıt yok ama Hamas'tan olumlu bir cevap geldiğini biliyoruz."
ATEŞKESE KARARINA NASIL GELİNDİ?
"Kahire'de ki görüşmelerde ibre bir yandan ateşkese dönüyordu diğer yandan Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırıya dönüyordu. Başbakan Netanyahu yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmeyeceklerini söylemişti. Gazze'ye saldırı haklarını kendi ellerinde bulundurduklarını ve bu durumda İsrail'in savaşı sonlandırma şartının Hamas'ın buradan zaferle ayrılması haline geldiğini söylemişti. Bunun ardındandan Kahire'deki ateşkes heyeti Doha'ya hareket etmişti ve ateşkes müzakerelere bir anda tıkanmıştı. William Burns'ün İsrail'e gelmesinin ardından İsrail ordusu Gazze Şeridinin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı noktaya saldırı hazırlıklarına ilişkin askeri hareketlilik başlatmıştı. Filistinlilere havadan ilan atarak burayı terk etmelerini duyurmuştu."
"ABD'de söz konusu ateşkesin kalıcı olması yönünde arabulucular tarafından Hamas'a teminat verdiği aktarılıyor."
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