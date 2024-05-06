Hamas'tan ateşkes kararı! Mısır ve Katarlı arabuluculara resmen bildirdi

20:48 06 Mayıs 2024

AA muhabiri Enes Canlı A Haber canlı yayınında ateşkes kararına yönelik detayları anlattı. Canlı açıklamalarında "İsrail tarafından henüz bir yanıt yok" dedi. İşte açıklamalardan satır başlıkları;

İSRAİL'DEN HENÜZ YANIT YOK

"Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada İsmail Haniye masada sunulan ateşkes teklifine olumlu yanıtını Katar ve Mısır arabuluculuğuyla ilettiğini duyurdu. İsrail tarafından henüz bir açıklama gelmedi. İsrail tarafından gizli bir yetkili İsrail tarafının bu konu hakkında bilgilendirilmediğini iletti. İsrail tarafından henüz bir yanıt yok ama Hamas'tan olumlu bir cevap geldiğini biliyoruz."

ATEŞKESE KARARINA NASIL GELİNDİ?

"Kahire'de ki görüşmelerde ibre bir yandan ateşkese dönüyordu diğer yandan Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırıya dönüyordu. Başbakan Netanyahu yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmeyeceklerini söylemişti. Gazze'ye saldırı haklarını kendi ellerinde bulundurduklarını ve bu durumda İsrail'in savaşı sonlandırma şartının Hamas'ın buradan zaferle ayrılması haline geldiğini söylemişti. Bunun ardındandan Kahire'deki ateşkes heyeti Doha'ya hareket etmişti ve ateşkes müzakerelere bir anda tıkanmıştı. William Burns'ün İsrail'e gelmesinin ardından İsrail ordusu Gazze Şeridinin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı noktaya saldırı hazırlıklarına ilişkin askeri hareketlilik başlatmıştı. Filistinlilere havadan ilan atarak burayı terk etmelerini duyurmuştu."

"ABD'de söz konusu ateşkesin kalıcı olması yönünde arabulucular tarafından Hamas'a teminat verdiği aktarılıyor."