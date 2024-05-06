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Haberler Canlı Anlatım Dünya Haberleri Hamas Katarlı ve Mısırlı arabuluculara ateşkesi kabul ettiğini bildirdi! Başkan Erdoğan Haniye ile görüştü | Özel detaylar A Haber'de

Hamas Katarlı ve Mısırlı arabuluculara ateşkesi kabul ettiğini bildirdi! Başkan Erdoğan Haniye ile görüştü | Özel detaylar A Haber'de

Son dakika haberleri... Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Başkan Erdoğan ise ateşkese ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefonda görüştü. Hamas'ın ateşkes kararının ardından katil İsrail ordusu Refah'ı bombalamaya başladı. Bölgede yaşanan tüm gelişmeler saniye saniye A Haber'de...

AHaber CANLI YAYIN

Son dakika.... Hamas, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.

Açıklamada, Heniyye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.

CANLI ANLATIM
22:56 06 Mayıs 2024

İRAN'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI: HAMAS'I DESTEKLİYORUZ

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Mısır ve Katar’ın sunduğu ve Hamas’ın onay verdiği Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması önerisini desteklediklerini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye telefonda görüştü.

Heniyye, görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için arabulucular Mısır ve Katar tarafından sunulan öneri hakkında Abdullahiyan'a bilgi verdi.

Hamas'ın herhangi bir siyasi anlaşmada Filistin halkının haklarını gözettiğini vurgulayan Heniyye, "İsrail rejiminin saldırılarının durdurulması, esir değişimi, insani ablukanın kaldırılması ve diğer koşullar için Mısır ve Katar tarafından önerilen plana Hamas'ın cevabını gönderdik. Artık top karşı tarafta. Biz niyetlerimizde dürüstüz." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Tel Aviv'in yaklaşık 7 aydır devam eden saldırılarına karşı Filistin halkının ve direniş gruplarının gösterdiği "kahramanca duruşu" kutlarken, İran'ın konuyla ilgili son dönemdeki diplomatik girişimleri hakkında Heniyye'yi bilgilendirdi.

Abdullahiyan, "İsrail'in saldırılarının durdurulması, kuşatmanın kaldırılması, esir takası ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen ve koşulsuz olarak çekilmesini kapsayan, Filistin halkının haklarını savunan öneriye" ülkesinin desteğini ifade etti.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti. İsrailli yetkililer ise öneriyi incelediklerini açıklamıştı.

22:47 06 Mayıs 2024

GUTERRES'TEN TARAFLARA ACİLEN ANLAŞMA ÇAĞRISI

 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de acıyı sonlandırmak için taraflara acilen gerekli adımı atarak anlaşma sağlamaları çağrısında bulundu.

Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Refah'a yönelik kapsamlı saldırıya ilişkin belirtilerden derin endişe duyduğunu kaydeden Guterres, daha önce yerinden edilmiş ve çok zor durumda olan insanların tekrar harekete geçtiğine işaret ederek, "Bu insanların güvenlik arayışı çok kez inkar edildi." ifadesini kullandı.

Guterres, uluslararası insancıl hukuk uyarınca tarafların sivilleri korumak zorunda olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri, "İsrail ve Hamas'a, Gazze'de acıyı sonlandırmak için acilen gerekli adımları atma çağrımı yineliyorum." mesajını verdi.

22:21 06 Mayıs 2024

BİTMEK BİLMEYEN ZULÜM

Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah’ta saldırılara devam kararı aldı.
22:05 06 Mayıs 2024

BEYAZ SARAY: 6 HAFTALIK ATEŞKES İSTİYORUZ

ABD, Gazze'de ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada "6 hafta süreyle ateşkes sağlamak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

21:53 06 Mayıs 2024

KATİL KABİNESİNDE ACİL TOPLANTI KARARI

Terör devleti İsrail'in savaş kabinesi kısa süre sonra acil olarak toplanacak
21:12 06 Mayıs 2024

ATEŞKES ZİRVESİ

Başkan Erdoğan: Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Sayın Heniyye ile görüşmemizde Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldık.

Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik.

Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğumuzu ifade ettiğim görüşmede, İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık.

Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum.

21:05 06 Mayıs 2024

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

20:48 06 Mayıs 2024

A HABER SON GELİŞMELERİ AKTARDI

AA muhabiri Enes Canlı A Haber canlı yayınında ateşkes kararına yönelik detayları anlattı. Canlı açıklamalarında "İsrail tarafından henüz bir yanıt yok" dedi. İşte açıklamalardan satır başlıkları;

İSRAİL'DEN HENÜZ YANIT YOK

"Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada İsmail Haniye masada sunulan ateşkes teklifine olumlu yanıtını Katar ve Mısır arabuluculuğuyla ilettiğini duyurdu. İsrail tarafından henüz bir açıklama gelmedi. İsrail tarafından gizli bir yetkili İsrail tarafının bu konu hakkında bilgilendirilmediğini iletti. İsrail tarafından henüz bir yanıt yok ama Hamas'tan olumlu bir cevap geldiğini biliyoruz."

ATEŞKESE KARARINA NASIL GELİNDİ?

"Kahire'de ki görüşmelerde ibre bir yandan ateşkese dönüyordu diğer yandan Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırıya dönüyordu. Başbakan Netanyahu yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmeyeceklerini söylemişti. Gazze'ye saldırı haklarını kendi ellerinde bulundurduklarını ve bu durumda İsrail'in savaşı sonlandırma şartının Hamas'ın buradan zaferle ayrılması haline geldiğini söylemişti. Bunun ardındandan Kahire'deki ateşkes heyeti Doha'ya hareket etmişti ve ateşkes müzakerelere bir anda tıkanmıştı. William Burns'ün İsrail'e gelmesinin ardından İsrail ordusu Gazze Şeridinin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı noktaya saldırı hazırlıklarına ilişkin askeri hareketlilik başlatmıştı. Filistinlilere havadan ilan atarak burayı terk etmelerini duyurmuştu."

"ABD'de söz konusu ateşkesin kalıcı olması yönünde arabulucular tarafından Hamas'a teminat verdiği aktarılıyor."

20:05 06 Mayıs 2024

TERÖR DEVLETİ İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İşgalci İsrail: Revize dilen metin onayladığımız metin değil
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