CANLI | Gazze'de ateşkes olacak mı? Trump ve Netanyahu görüşmesi bugün: Katil köşeye sıkıştı
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirecek. İkilinin Trump yönetimi tarafından hazırlanan 21 maddelik ateşkes planını görüşmesi bekleniyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde Trump'la görüşecek İsrailli heyetin panik içinde olduğu belirtilirken İsrail basını Netanyahu'nun planı kısmen kabul ettiğini iddia etti. Peki görüşme saat kaçta? Beyaz Saray'ın takviminde ne var? 21 maddelik plan neleri içeriyor? İşte anbean gelişmeler...
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün Beyaz Saray'da Gazze planını görüşecek.
İşte dakika dakika gelişmeler...
ALMANYA'DAN TRUMP'IN PLANINA TAM DESTEK
Almanya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ateşkes planına güçlü destek verdiğini açıkladı. Alman yetkililer, İsrail ve Hamas’ın bu fırsatı değerlendirmesi halinde çözümün “elverişli bir noktada” olduğunu belirtti.
Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Varşova’da düzenlediği basın toplantısında, “Tüm tarafları, nihai ve belirleyici adımı atma cesaretini göstermeye çağırıyoruz” dedi. Wadephul, Berlin’in bu aşamaya ulaşan diplomatik çabalara katkı sağladığını da vurguladı.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK
Wadephul, ABD Başkanı’na güçlü bağlılığı için teşekkür ederek, “Şimdi uzun vadeli barışın kapısını açma zamanı. Bu barış, ancak müzakere edilmiş iki devlet çözümüyle mümkün olabilir.” ifadelerini kullandı.
Almanya’nın üst düzey diplomatı, yıkıcı savaşın sona ermesi için Hamas’ın tüm İsrailli rehineleri serbest bırakması çağrısını yineledi. Ayrıca, Hamas’ın silahsızlandırılması gerektiğini ve Gazze’nin geleceğinde siyasi bir rol oynamaması gerektiğini vurgulayarak, bunun gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin parçası olması gerektiğini hatırlattı.
İSRAİL'DEN NEW YORK'A ACİL UÇUŞ: NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI
İsrail merkezli Maariv'in haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi öncesi, Yahudi Yerleşim Konseyi (Yesha) İsrail'den New York'a acil uçuş gerçekleştirdi.
Maariv'e göre konseyin amacı,, Batı Şeria’daki ilhak fikrini yeniden gündeme taşımak.
Ancak Trump bu konuya net veto koymuş durumda. Trump, yaptığı basın toplantısında "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Artık bir yerde durması gerekiyor. Buna izin vermeyeceğim." demişti.
KATİL HER TARAFTAN KÖŞEYE SIKIŞMIŞ DURUMDA
Maariv'e göre Netanyahu da asıl kavganın burada olmadığının farkında. Siyasi kariyeri Gazze savaşına bağlı olan Nentanyahu'nun önceliği, Gazze savaşının nasıl sona ereceği.
Habere göre Yesha liderlerinin Beyaz Saray görüşmesi öncesi New York’a gelişi, Netanyahu’ya hiçbir cepheyi tamamen kapatamayacağını hatırlattı.
İNİGİLİZ BASINI: İSRAİL HEYETİNDE ALARM VE KAOS
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinde Financial Times'a konuşan İsrailli yetkili, ABD'deki İsrail heyetinde "alarm" ve "kaos" olduğunu, çeşitli Arap hükümetlerinin Trump'ı İsrail'in tutumuna "ters düşen bir planı desteklemeye" ikna ettiğini öne sürdü.
GÖRÜŞME SAAT KAÇTA? NE KADAR SÜRECEK?
ABD Başkanı Donald Trump bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşecek.
Trump'ın Netanyahu ile randevusu (TSİ) saat 18.00'de.
Beyaz Saray'ın takvimine göre, görüşme 2 saat planlandı ve ortak basın açıklaması yapılacak.
NETANYAHU PLANI KISMEN KABUL MU ETTİ?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan 21 maddelik yeni teklif üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Netanyahu, ABD merkezli Fox News kanalına yaptığı açıklamalarda, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Trump yönetimi tarafından sunulan 21 maddelik teklif hakkında konuştu.
"Bu konuda çalışıyoruz. Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle birlikte çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz." ifadelerini kullanan Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istediklerini belirtti.
Netanyahu, "Daha önceki açıklamalarımda, örneğin Hamas liderleri ülke dışına çıkarılırsa, savaşı bitirip tüm rehineleri serbest bırakırlarsa, onları serbest bırakırız demiştim. Bu geçmişte söylediğim bir şey ancak bunun üzerinde çalışılması gerekiyor." diye konuştu.
Trump hakkında da görüşü sorulan Netanyahu, ABD Başkanı'nın kararlarını ülkesinin çıkarları doğrultusunda aldığını belirterek "Trump adına hiçbir kararı ben vermiyorum. O, tüm hayatım boyunca gördüğüm en bağımsız ve en olağanüstü lider." dedi.
İSRAİL BASINI: NETANYAHU KISMEN KABUL ETTİ
İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberi göre Netanyahu, köşeye sıkışmış durumda.
FOX News'e verdiği röportajdaki iyimser tavrı hatırlatılan haberde Netanyahu'nun, görece ılımlı bir tavır sergilediği ve plana katılmaya hazır olduğunu ima ettiği bildirildi.
TRUMP'IN 21 MADDELİK GAZZE PLANI
Trump'ın üzerinde çalıştığı ve büyük ölçüde kabul gördüğünü savunduğu ancak henüz Hamas'a sunulmadığı belirtilen planda yer alan 21 madde şu şekilde sıralandı:
"1. Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, radikalleşmenin ortadan kaldırıldığı, terörden arındırılmış bir bölge olacaktır.
2. Gazze, (Filistinli) halkın yararına yeniden geliştirilecektir.
3. İsrail ve Hamas bu öneriyi kabul ederse, savaş derhal sona erecek, İsrail ordusu tüm saldırılarını durduracak ve Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilecektir.
4. İsrail'in anlaşmayı kamuoyu önünde kabul etmesinden sonraki 48 saat içinde, sağ ve ölü tüm İsrailli esirler iade edilecek.
5. Esirler iade edildikten sonra İsrail, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış birkaç yüz Filistinli esiri ve savaşın başlangıcından bu yana esir alınan binden fazla Gazze sakinini serbest bırakacak, birkaç yüz Filistinlinin naaşını teslim edecek.
6. Esirler iade edildikten sonra barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt eden Hamas üyeleri affedilecek, Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen üyelere ise kendilerini kabul eden ülkelere gitmek için güvenli geçiş hakkı tanınacaktır.
7. Anlaşmaya varıldığında, Gazze Şeridi'ne Ocak 2025'teki anlaşmada belirlenen miktardan daha az olmamak kaydıyla insani yardım girişi başlayacaktır. Bu kapsamda günde 600 kamyon yardım, kritik altyapının yenilenmesi ve molozların kaldırılması için gerekli ekipmanların girişine izin verilecektir.
8. Yardımlar, her iki tarafın da (Hamas ve İsrail) müdahalesi olmaksızın, Birleşmiş Milletler (BM), Kızılay ve bağımsız diğer uluslararası kuruluşlar tarafından dağıtılacaktır.
9. Gazze, halka günlük hizmetleri sağlamakla sorumlu olacak Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilecektir. Hükümet, ABD'nin Arap ve Avrupalı ortaklarıyla istişare ederek kurduğu yeni bir uluslararası kuruluş tarafından denetlenecektir. Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin yeniden inşası için bir finansman çerçevesi oluşturacaktır.
10. Modern Orta Doğu şehirlerinin inşasında deneyimli uzmanların bir araya getirilmesi, yatırımları çekmek ve istihdam oluşturmak amacıyla Gazze'nin yeniden inşası için bir ekonomik plan oluşturulacaktır.
11. Katılımcı ülkeler tarafından müzakere edilmiş indirimli gümrük tarifeleri ve erişim oranları ile bir ekonomik bölge kurulacaktır.
12. Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, terk etmeyi seçenlerin ise geri dönmesine izin verilecek. Ayrıca Gazze sakinleri kalmaya teşvik edilecek ve orada daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunulacak.
13. Hamas, Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamayacak. Tüneller dahil olmak üzere saldırı amaçlı askeri altyapının yıkılması ve inşasının durdurulması konusunda taahhüt verilecek. Gazze'nin yeni liderleri, komşularıyla barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt edecek.
14. Hamas ve diğer Gazze gruplarının yükümlülüklerini yerine getirmesini ve Gazze'nin İsrail'e veya kendi halkına tehdit oluşturmamasını sağlamak için bölgesel ortaklar tarafından bir güvenlik garantisi verilecektir.
15. ABD, Arap ülkeleri ve diğer uluslararası ortaklarla Gazze Şeridi'ndeki güvenliği denetlemek üzere derhal konuşlandırılacak geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak için çalışacaktır. Bu güç, uzun vadeli bir iç güvenlik organı olarak görev yapacak bir Filistin polis gücü oluşturacak ve eğitecektir.
16. İsrail, Gazze'yi işgal veya ilhak etmeyecek, İsrail ordusu, bölgede değişen güvenlik güçleri istikrarı sağlandıkça şu anda işgal ettiği toprakları kademeli olarak devredecektir.
17. Hamas bu öneriyi geciktirir veya reddederse, yukarıdaki noktalar terörden arındırılmış bölgelerde uygulanacak ve İsrail ordusu bu bölgeleri kademeli olarak uluslararası istikrar gücüne devredecektir.
18. İsrail, Katar'da gelecekte saldırı düzenlememeyi kabul eder. ABD ve uluslararası toplum, Doha'nın Gazze'de önemli arabuluculuk rolünü kabul eder.
19. Nüfusu radikalleşmeden uzaklaştırmak için bir süreç oluşturulacaktır. Bu süreç, İsrail ve Gazze'deki zihniyet ve anlatıları değiştirmek amacıyla dinlerarası diyalogu da içerecektir.
20. Gazze'nin yeniden inşası ilerledikçe ve Filistin Yönetimi reform programı uygulandıkça Filistin halkının arzusu olarak kabul edilen Filistin Devleti'nin kurulması için güvenilir bir yolun koşulları oluşabilir.
21. ABD, barış içinde bir arada yaşama için siyasi bir ufuk üzerinde anlaşmak üzere İsrail ve Filistinliler arasında bir diyalog kuracaktır."
BEYAZ SARAY'DA NE KONUŞULACAK? DETAYLARI A HABER MUHABİRİ SAPMAZ AKTARDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump ile gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından ABD Başkanı, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik 21 maddeden oluşan teklifi İsrail'e sundu. Yer alan ateşkes planının ardından Truth Social hesabından açıklama yapan Donald Trump, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına çok yakın olduklarını belirterek "Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor. Umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız. Teklif sadece Gazze'yi değil, Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir barışa ulaşmayı hedefliyor." dedi.
Peki Trump-Netanyahu görüşmesinde Gazze'de ateşkes sağlanır mı? Toplantıda ne konuşulacak? A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz ABD'deki son durumu aktardı.
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'ın görüşmeden önce aktardığı bilgiler şöyle;
Bugün de Netanyahu Beyaz Saray'a geliyor. Bu geliş tesadüf bir geliş değil. ABD'deki derin yapıda çok büyük bir rahatsızlık var şuanda. Donald Trump ve Netanyahu 3. kez bir araya gelecek. Netanyahu şuan Trump ve ekibini sıkıştırmaya çalışıyor. Yaklaşık 1 hafta 10 gün önce bir bilgi sızdırdı: 'Beyaz Saray'ı ve Trump'ı ben yönetiyorum' dedi. Bu Amerikan medyasında yer aldı. Trump sürekli olarak bir baskı altında. Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na gösterdiği yoğun ilgi bölgedeki ve dünyadaki etkisine ve gücüne duyduğu sevgi ve saygı ile bağlantılı bir şey. O yüzden çok güzel karşıladı. Beyaz Saray muhabiri olarak ben daha önce böyle bir karşılama görmedim. Trump kime karşı nasıl bir tavır alacağını iyi biliyor.
"YAHUDİ OLİGARKLAR ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİNİ BOZMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ"
435 sandalyeli senatonun 368 temsilcisi Amerikan-İsrail Halk ve İlişkiler Komitesi (AIPACK) fonluyor. Bunları yapmalarının nedeni ABD'nin kıpırdamaması ve Trump'a baskı yapılmasıdır. Bunun için bu gezi çok önemli. Burada gezi sırasında birçok perde arkası olayları anlattım ve 1 bilgi daha vermek istiyorum. Putin'in etrafında Netanyahu ile birlikte çalışan Yahudi oligarklar var. O oligarklar şuanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki ilişkileri bozmak adına harekete geçmiş vaziyette. Şuan da Putin bu oligarkların etkisinde. Şuan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi Netanyahu'yu çok rahatsız etti.
