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CANLI | Esir takasında 7. tur! Hamas 4 İsraillinin cesedini teslim edecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 08:34 Güncelleme: 20.02.2025 09:41
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Hamas 4 İsraillinin naaşını teslim edecek

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, bugün naaşlarını teslim edeceği esirlerin tamamının, "gözaltı merkezlerinin İsrail tarafından bombalanması sonucu hayatını kaybeden kişiler" olduğunu açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Oded Lifshitz" isimli İsrailli ile "Bibas" ailesine mensup 3 kişiye ait naaşların bugün teslim edileceği kaydedildi.

Ebu Ubeyde, naaşı teslim edilecek 4 kişinin "İsrail bombardımanında hayatını kaybettiğini" şu sözlerle vurguladı:

"Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı."

İşte esir takasından anbean gelişmeler...

CANLI ANLATIM
09:31 20 Şubat 2025

FİLİSTİNLİ ESİRLERE ÖZEL PROTOKOL

İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün gerçekeleşcek 4 İsrailli esirin naaş teslim töreni için özel bir alan hazırladı. 

Han Yunus'taki töreni esir takasıyla özgürlüğüne kavuşan Filistinli esirler de izleyecek. 

FİLİSTİNLİ ESİRLERE ÖZEL PROTOKOL
09:04 20 Şubat 2025

TAKAS NE ZAMAN GERÇERKLEŞECEK?

İsrail işgal güçlerinden bir yetkili, Hamas'ın Siyonistlerin katlettiği dört rehineyi saat 09.00 (TSİ 10:00) civarında Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir noktadan Kızılhaç'a teslim etmesini beklediğini söyledi.

Yetkili, gecikmeler olabileceğini de sözlerine ekledi.

Hamas, Şiri Bibas ve iki çocuğu Ariel ve Kfir ile Oded Lifshitz'in cenazelerini nakletmeye hazırlanıyor.

TAKAS NE ZAMAN GERÇERKLEŞECEK?
08:42 20 Şubat 2025

SAVAŞA DÖNÜŞ EŞİTTİR....

Kassam Tugayları, Gazze’de İsrailli esirlerin cesetlerinin teslim edileceği tören alanına astığı pankartla İsrail'e mesaj verdi. Kurulan standın üstünde şu cümleler yer aldı:

“Savaşa dönüş = Esirlerin tabutlarla dönmesi”

SAVAŞA DÖNÜŞ EŞİTTİR....
08:34 20 Şubat 2025

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Gazze Şeridi’ndeki 4 İsrailli esirin cesetlerinin Kızıl Haç ekiplerine teslim edileceği tören için hazırlıklara başlandı.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
08:00 20 Şubat 2025

İŞTE ESİR TAKASINDA BİR SONRAKİ TARİH

Hamas'tan yapılan bir başka açıklamada, 4 İsraillinin naaşına karşılık Filistinli esirlerin ise 22 Şubat'ta serbest bırakılacağı duyuruldu.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında serbest bırakılması kararlaştırılan ve hayatta olan İsrailli esirlerin kalanının da 22 Şubat'ta serbest bırakılacağı aktarıldı.

Cumartesi günü serbest bırakılacak İsraillilerin sayısının 6 olduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin arasında Hişam es-Seyyid ve Avira Mengistu'nun da bulunduğu belirtildi.

The Times of Israel'in haberine göre, 22 Şubat'ta Hamas Tal Shoham, Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed isimli hayattaki 6 esiri teslim edecek.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasındaki 33 kişilik listede yer alan ve gelecek hafta cenazelerinin teslim edilmesi beklenen İsrailli esirler ise Itzik Elgarat, Shlomo Mantzur, Ohad Yahalomi ve Tsahi Idan.

 

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