Dünya liderlerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Tarihte önemli bir kilometre taşı
Türkiye Cumhuriyeti bugün tam 101 yaşında. Milyonlarca vatandaş Cumhuriyet kutlamalarına sabahın erken saatlerinde başladı. Dünyanın dört bir yanındaki liderler ise bu kutlu günde Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri, kahraman gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anarak, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajında bulundu.
Dünya liderleri Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri, kahraman gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anarak, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çağdaş Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın korunmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.
NATO'DAN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI
NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.
NATO'dan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı'nda Müttefikimiz Türkiye'yi kutluyoruz" denildi. NATO Hava Komutanlığı ise mesajında, "Türkiye'den tüm dostlarımızın ve meslektaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN: TÜRKİYE'NİN KATETTİĞİ İLERLEMEYİ TAKDİRLE KARŞILIYORUZ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesi adına Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Türk halkını içtenlikle kutladığını ve bu günün Türkiye'nin tarihinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın Türkiye'nin Milli Günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.
Açıklamada Türk halkını, Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlayan Blinken, "Bu gün, ülkenizin tarihinde önemli bir kilometre taşıdır. Geride kalan yüzyılı aşkın sürede Türk halkının katettiği ilerlemeyi büyük bir takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.
Blinken, ortak değerler ve karşılıklı menfaatler temelinde iki ülke arasındaki dostluğun 101 yıllık süreçte ciddi gelişme gösterdiğini kaydederek, şunları kaydetti:
"NATO ittifakı, bölgesel barış ve güvenliğin köşe taşını oluşturmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin 72 yıldır NATO müttefiki olmasından gurur duymaktadır."
İki ülke arasında seyahat eden öğrencilerin, profesyonellerin, kültürel ve akademik değişim programı katılımcılarının ve turistlerin sayısının giderek arttığını ve bunun birbirlerinden daha fazla şey öğrenmelerini, yenilikler yapmalarını ve öncülük etmelerini sağladığını aktaran Blinken, bilim, uzay ve temiz enerji teknolojisi alanındaki ortaklıkların, Türk ile Amerikan halkları arasındaki bağları daha da derinleştirdiğini belirtti.
Bu tarihi gün dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünü kutlayan Blinken, iki ülke halkının, bölgenin ve dünyanın yararına olacak şekilde dostluk ve ittifakı bir sonraki yüzyıla taşıyacaklarına inandığını dile getirdi.
Blinken, Türkiye'ye sadık bir müttefik ve ortak olduğu için teşekkür ederek, barışın, refahın ve kat edilen başarıların devamlı olması temennisiyle Türkiye'ye ve Türk halkına en içten dileklerini sundu.
BELARUS CUMHURBAŞKANI LUKAŞENKO: TÜRKİYE DÜNYA BARIŞI İÇİN ÖNEMLİ ROL OYNUYOR
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, çağdaş Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını söyledi.
Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.
Erdoğan'ı tebrik eden Lukaşenko, "Bağımsızlık yılları boyunca ülkeniz devlet inşasının her alanında kesinlikle önemli başarılar elde etti. Çağdaş Türkiye, ilerleme ve modernleşme yolunda emin adımlarla hareket etmekte, bölgede ve dünyada barış ve istikrarın korunmasında önemli rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.
Minsk ve Ankara'nın ticaret ve yatırımdan, insani yardıma kadar çok çeşitli alanlarda birçok projeyle birbirine bağlı olduğuna işaret eden Lukaşenko, "Her yıl güneşli ülkenizi turizm amaçlı ziyaret eden Belarusluların sayısı artıyor. Gelişmiş ulaşım bağlantısı ve vizelerin kaldırılması sayesinde Türk vatandaşları, Belarus'un misafirperver ve samimi, fark edilen özelliklerini hissetmek için mükemmel fırsatlara sahip." açıklamasını yaptı.
Astana'da Başkan Erdoğan ile temmuzda yaptığı "anlamlı toplantıyı" memnuniyetle hatırladığını kaydeden Lukaşenko, ikili temasları sürdürmeye hazır olduğunu ve Türkiye'ye resmi ziyaret davetinden memnuniyetle yararlanacağını belirtti.
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Başkan Erdoğan'a sağlık ve siyasi hayatında başarı, Türk halkına da birlik, refah ve barış dileğinde bulundu.
ALIYEV'DEN CUMHURİYET'İN 101. YIL DÖNÜMÜ İÇİN KUTLAMA MESAJI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.
Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, Türkiye'nin ikinci yüzyılına siyasi, ekonomik, askeri ve diğer açılardan güçlü, uluslararası alanda yüksek itibar ve güven kazanmış, küresel konularda söz sahibi olan bir ülke olarak girmesinden gurur duyduğunu belirtti.
Aliyev, Türkiye'nin büyük başarılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner ve bilge liderliğinde yürütülen politikalar ve sıkı çalışmalar sonucunda mümkün olduğunu belirttiği mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Dünyanın güç merkezi haline gelen güçlü Türkiye'nin tüm başarıları, kendi başarılarımız kadar bizi sevindiriyor ve ilham veriyor. Bugün Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin en yüksek zirvede bulunmasından sarsılmaz kardeşliğimizden büyük mutluluk duyuyoruz. Dinamik ve aktif şekilde gelişen, bölgesel işbirliğinin omurgasını oluşturan müstesna ilişkilerimiz, bölgenin kalkınmasına, barışına ve güvenliğine büyük katkı sağlamakta, tüm Avrasya için önemli bir rol oynamaktadır.
Gücünü ortak tarihimizden, zengin milli ve manevi değerlerimizden, halklarımızın kardeşlik ve birliğinden alan Azerbaycan-Türkiye stratejik müttefikliğinin bundan sonra da ortak çabalarımızla 'bir millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda daha da derinleşip güçleneceğine inanıyorum."
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