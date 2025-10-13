13 Ekim 2025, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Canlı Anlatım Dünya Haberleri

CANLI | Trump'ın uçağı Tel Aviv'de! İsrailli esirleri karşılayacak: Gazze'de savaş bitti

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2025 09:46 Güncelleme: 13.10.2025 10:51
ABONE OL
Trump: Gazze’de savaş bitti

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ateşkesi kapsamında esir takasının gerçekleştiği dakikalarda Tel Aviv'e iniş yaptı. İsrailli esirleri bizzat karşılaması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump Tel Aviv'de.

İşte Orta Doğu'daki tarihi günden anbean gelişmeler

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM
10:39 13 Ekim 2025

MISIR'DAN TRUMP'A ŞOV

ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki 20 ülke liderinin ziyaret edeceği Mısır'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor. 

Öğleden sonra Mısır'a gitmesi beklenen Trump için Öısır sokaklarında özel pankartlar hazırlandığ görüldü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüntülerinin yer aldığı pankartlarda "Barışın Topraklarına Hoş Geldiniz." ifadeleri yer aldı. 

 

MISIR’DAN TRUMP’A ŞOV
10:34 13 Ekim 2025

TRUMP: BAŞKAN ERDOĞAN HARİKAYDI

 ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv'e ziyareti öncesi Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

TRUMP: SAVAŞ BİTTİ

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes sürecinde Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin büyük rol oynadığını vurguladı.

Trump, özellikle Türkiye’ye övgüde bulunarak, “Bu arada, Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı.” dedi.

TRUMP: BAŞKAN ERDOĞAN HARİKA İŞLER ÇIKARDI

Gazetecilerin, ateşkesin sürdürülebilir olup olmadığı yönündeki sorularına ise şu yanıtı verdi.

“Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?”

10:17 13 Ekim 2025

ZİYARETİ ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA: ŞU ANA KADAR DAHİL OLDUĞUM EN BÜYÜK ŞEY

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" söyledi.

Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkan Trump, uçakta ABD merkezli Axios haber sitesine demeç verdi.

Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" belirtti.

Zirveye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun neden katılmayacağını bilmediğini aktaran Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımının ise "iyi bir şey" olduğunu vurguladı.

Trump, zirveden önce İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapması beklenen konuşmasında, İsrail halkına "sonsuza kadar sevgi ve barış" mesajı vereceğini, ziyaret kapsamında Netanyahu ve esir aileleriyle görüşeceğini ifade etti.

GAZZE'DE ATEŞKESE VARILMASINDA İRAN'A DÜZENLENEN SALDIRILARIN PAYI OLDUĞUNU SAVUNDU

Trump, İsrail'in haziranda İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılara ABD'nin de katılmasının Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında etkisi olduğunu öne sürdü.

İran'ın zayıflamasıyla Hamas'ın uzlaşmaya daha yatkın hale geldiğini savunan Trump, ayrıca Tahran'ın nükleer programına ilişkin "kara bulutları" kaldırmanın, Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze konusunda birleşmesini sağladığını ileri sürdü.

10:11 13 Ekim 2025

KNESSET’TE YOĞUN HAREKETLİLİK

Trump’ın bugün İsrail Parlamentosu Knesset’te yapacağı tarihi konuşma öncesinde binada yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren milletvekilleri, ziyaretçiler ve gazeteciler koridorları doldururken, güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Knesset binası, İsrail ve ABD bayraklarıyla süslendi. Elektronik panolarda İngilizce olarak “Knesset’e Hoş Geldiniz Başkan Trump” ifadeleri yer aldı.

Güvenlik protokolleri kapsamında, sürekli giriş kartı bulunan personel dahi özel izin almak zorunda kaldı. Parlamento çevresinde uzun kuyruklar oluşurken, bazı bölümler geçici olarak güvenlik görevlileri tarafından kapatıldı.

10:01 13 Ekim 2025

TRUMP'A MADALYA YAĞMURU

İsrail, esirlerin ülkesine dönmesi için gösterdiği çabadan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a "Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası" verileceğini duyurdu.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli esirlerin ülkesine dönmesi için gösterdiği çabadan dolayı ABD Başkanı Trump'ın, ülkedeki en yüksek şeref madalyası olarak kabul edilen "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası" ile ödüllendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, "ödülün, gelecek aylarda belirlenecek bir tarih ve yerde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından ABD'li mevkidaşına takdim edileceği" bilgisi verildi.

MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ DE TRUMP'A "NİL NİŞANI" TAKACAK

Mısır Cumhurbaşkanlığından Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi öncesi yapılan yazılı açıklamada, Trump'a "Nil Nişanı" takılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "barış çabalarını destekleme ve çatışmaları yatıştırma konusundaki üstün katkılarının yanı sıra son olarak Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasında oynadığı önemli rolü" nedeniyle Trump'a ülkenin en yüksek madalyası olan "Nil Nişanı"nın takdim edileceği belirtildi.

09:28 13 Ekim 2025

ABD BAŞKANI TRUMP İSRAİL'DE

 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından 4 saatten az sürecek ziyaret kapsamında İsrail'e geldi.

Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.

TRUMP İSRAİL’DE! KATİL NETANYAHU BÖYLE KARŞILADI


Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.

Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.

Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Trump, yerel saatle 13:00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.

Daha Fazla Gör