CANLI | Trump'ın son durağı BAE! Abu Dabi'den ABD'ye 1.4 trilyon dolarlık yatırım | "Washington'a dönüyorum"
ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan’dan ayrılarak Katar'a gitti. Trump, Katar Emiri Al Sani ile yaptığı görüşme sonrası Katar Havayolları'nın Boeing'den 200 milyar dolarlık uçak siparişi verdiğini açıkladı. Trump ayrıca Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada, Suriye'ye yaptırımların kaldırılması kararını Başkan Erdoğan ile birlikte aldığını da belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Katar'da yaptığı açıklamada Cuma günü İstanbul'a gelebileceğini söyledi. Ayrıca Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacağını söyledi. Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum" dedi. Trump Orta Doğu turu kapsamında yaptığı anlaşmalar ile ABD kasasına trilyonlarca dolar kazandırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, 4 gün sürecek Orta Doğu turuna çıktı. İkinci döneminin ilk yurt dışı seyahatinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret ediyor.
Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'dan ayrılarak Katar'a geldi. Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.
İŞTE TRUMP'IN ORTA DOĞU TURUNDAN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
TRUMP: MUHTEMELEN YARIN WASHINGTON'A GİDİYORUM
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de temaslarına devam ediyor. Trump, Orta Doğu turunun ardından seyahat planlarında değişiklik olabileceğini belirterek, bazı liderlerden aldığı telefonlar nedeniyle güzergahın henüz netleşmediği sinyalini verdi.
Trump, "Bildiğiniz gibi yarın ayrılacağız. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum" dedi.
Öte yandan Trump, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak olan müzakerelere katılabileceği sinyalini vermişti.
TRUMP: YARIN GİDECEĞİM YER BELLİ DEĞİL
BAE'DEN ABD'YE 1.4 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacağını söyledi.
Orta Doğu turu kapsamında BAE'ye giden ABD Başkanı Trump, Abu Dabi'deki El Vatan Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
ABD'YE TOPLAM 10 TRİLYON DOLARDAN FAZLA YATIRIM
Trump, Al Nahyan ile baş başa görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BAE'nin ABD'ye on yılda yapacağı 1,4 trilyon dolarlık yatırım için teşekkür etti.
ABD için geleceğe dönük toplam 10 trilyon doların üzerinde yatırım sözü aldıklarını aktaran Trump, bu yatırımların yapay zeka ve bilişim sektörlerinde gelişime dönüşeceğini belirtti.
TRUMP: BENİM YANIMDAM ASLA AYRILMAYACAĞINIZI BİLİYORUM
Trump, başkanlığının ilk döneminde ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu, bu döneminde de daha iyi olacağını öne sürdü.
ABD ile BAE arasındaki ilişkilerin gelişeceğinden emin olduğunu dile getiren Trump, Al Nahyan'a "Zengin bir ülkesiniz, seçim yapabilirsiniz ama benim yanımdan asla ayrılmayacağınızı biliyorum." dedi.
ABD BAŞKANINA DEVLET NİŞANI
Al Nahyan, BAE ile ABD arasındaki dostluk ve stratejik ortaklık bağlarını güçlendirmek için gösterdiği çabalar dolayısıyla Trump'a devlet nişanı takdim etti.
TRUMP'TAN AÇIKLAMA: BİZ BİR ARAYA GELMEDEN HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelene kadar Ukrayna konusunda hiçbir şey olmayacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Katar temaslarını tamamladı. Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son ayağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçmek üzere Air Force One uçağına binerek ülkeden ayrıldı.
Uçakta gazetecilere konuşan Trump, kendisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeden barış görüşmelerinde herhangi bir ilerleme olmayacağını işaret etti.
"BİZ BİR ARAYA GELMEDEN HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK"
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki Ukrayna görüşmelere katılmayacağının netleşmesine yönelik, "Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak. Belli ki gitmeyecekti. Gidecekti ama benim de gideceğimi düşünüyordu. Ben orada olmazsam o da gitmeyecekti. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, o ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olacağına inanmıyorum. Ama bunu çözmek zorundayız, çünkü çok fazla insan ölüyor." ifadelerini kullandı.
TRUMP BAE'DE AL NAHYAN KAPIDA KARŞILADI
ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Körfez turunun üçüncü ve son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi.
BAE’nin resmi haber ajansı WAM’ın aktardığına göre Trump, Abu Dabi Havalimanı’nda BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından karşılandı.
Trump’ın Körfez turundaki ilk iki durağı Suudi Arabistan ve Katar olmuştu. BAE, bu turun üçüncü ve son ayağını oluşturuyor.
Trump’ın Abu Dabi ziyareti, 2008 yılında dönemin Başkanı George W. Bush’tan bu yana bir ABD başkanının gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.
Trump, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Rusya-Ukrayna barış görüşmeleriyle ilgili olarak, “Eğer uygun olursa Cuma günü İstanbul’a gitmeyi düşünebilirim” demişti.
Katar’da iş dünyası temsilcileriyle yaptığı görüşmede konuşan Trump, “Eğer bir gelişme olursa ve uygun görülürse, Cuma günü İstanbul’a giderim” ifadelerini kullandı.
TRUMP: YARIN İSTANBUL'A GELEBİLİRİM
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin başarılı olmasını ümit ettiğini belirterek, "Eğer bir şeyler (gelişme) olursa, uygun olursa cuma günü gidebilirim." dedi.
Trump, Katar'ın başkenti Doha'da beraberindeki iş dünyası heyetiyle düzenlenen programda yaptığı konuşmasında, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna barış müzakereleri hakkında, "Gitmeyi düşünüyordum ancak bugün ve yarın programım var. Umarım ki Rusya ve Ukrayna bir şeyler yapabilir, bu durmalı." diye konuştu.
Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak "İstanbul barış müzakerelerine katılma ihtimalini açık bırakan Trump, "Eğer bir şeyler (Görüşmelerde gelişme) olursa, uygun olursa cuma günü gidebilirim." ifadesini kullandı.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmayacağı bilgisine ilişkin, "Ben gitmeseydim o (Putin) niye gitsin ki? Ben gitmeyecektim. Gitmeyi planlamıyordum, gidebilirim ama planlamıyordum. 'Ben gitmezsem o (Putin) da gitmez' diyordum, öyle de oldu." şeklinde konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu görüşmelere katıldığını anımsatan Trump, savaşı sonlandırmak istediklerini vurguladı.
İran ile nükleer müzakerelere ilişkin olumlu mesaj veren Trump, "İran'da nükleer toz kaldırmayacağız. Bunu yapmak zorunda kalmadan belki bir anlaşma yapmaya yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Trump, İran ile uzun süreli bir barış için ciddi müzakereler yürüttüklerini söyledi.
1.2 TRİLYON DOLARLIK ANLAŞMA
Beyaz Saray, Trump'ın Katar’da en az 1.2 trilyon dolar değerinde ekonomik alışveriş öngören anlaşmayı imzaladığını duyurdu.
Beyaz Saray: Başkan Trump ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile Katar arasında toplamda 243.5 milyar dolar aşan ekonomik anlaşmaların duyurusunu yaptı.
200 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Trump arasında Doha'da gerçekleşen ikili görüşmenin ardından, taraflar arasında savunma, havacılık gibi birçok alanda ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.
Katar Emiri Al Sani, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, "Başkan Trump ile yaklaşık iki saat boyunca güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki duruma ilişkin pek çok konuyu ele aldık. İmzaladığımız bu anlaşmalardan sonra ABD ile Katar arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkardık. Başkan Trump'a bu tarihi ziyaretinden dolayı yeniden teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump da Al Sani ile ikili görüşmelerinde "Rusya, Ukrayna, dünyaya ilişkin birçok başlığı ele aldıklarını" belirterek "Oldukça ilginç bir durumun yaşandığı İran'ı görüştük. Bunun iyi sonuçlanacağını düşünüyorum. Bir şekilde iyi sonuçlanmalı. Sizin çok büyük faydanız oldu." diye konuştu.
Katar Havayolları ve Amerikan uçak imalat şirketi Boeing ile imzalanan uçak alım anlaşmasına işaret eden Trump, Katar'ın Boeing'ten 160 uçak alımı için 200 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını "bunun Boeing tarihinin en büyük anlaşması olduğunu" söyledi.
Trump, ABD savaş uçaklarının yarın bir gösteri yapacağını paylaşarak, Katar Emiri'ne "dostluğundan" dolayı teşekkür etti.
TRUMP - SANİ GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyareti kapsamında geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüştürme gerçekleştirdi.
Katar Emiri, Doha'daki Emirlik Divanında yapılan görüşmede, "Trump'ın Katar'a resmi ziyaret gerçekleştiren ilk ABD Başkanı olduğunu ve bundan onur duyduklarını" belirterek, gün içinde ikili ilişkiler, yatırımlar gibi bir çok konuyu ele alacaklarını söyledi.
Al Sani, "Asıl en önemli gündemimiz bölgeye barış getirmek. Bay Başkan sizi uzun yıllardır tanıyorum ve sizin barış insanı olduğunuzu biliyorum. Bu bölgeye barış getirmek istediğinizi biliyorum ve bizler de bunu istiyoruz. Umarız ki bu sefer doğru şeyi yapıp bölgeye barış getirebiliriz." ifadesini kullandı.
ABD'nin FIFA 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı için Trump'ı tebrik eden Al Sani, Katar'ın 2024 Dünya Kupası deneyimini ABD ile paylaşabileceğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, uzun süredir dost olduklarını söyleyerek Katar'ın sadece bölge konusunda değil Rusya-Ukrayna gibi krizlerde de barış için çalıştığını ifade ederek , "Umarız ki (Rusya-Ukrayna) buraya ilişkin bugün, belki yarın, belki de cuma çok iyi haberler gelecek." İfadesini kullandı.
Katar'a dostluğundan dolayı teşekkür eden Trump, Emirlik Divanının "mermerlerinden" övgüyle bahsetti.
Al Sani ve Trump ikili görüşmenin ardından iş birliği anlaşmaları imza törenine geçti.
Trump'ın Katar'a gerçekleştirdiği ziyaret ile eş zamanlı Doha'da Hamas ve İsrail arasında Gazze'de bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması müzakereleri gerçekleşiyor.
TRUMP'IN ZİYARETİ GAZZE'DE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE ETKİSİ
Öte yandan, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Doha'nın "ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin, Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili olarak Katar-ABD-Mısır ortak arabuluculuk çabalarının ilerlemesine katkı sağlamasını ümit ettiğini" dile getirdi.
Katar haber ajansı QNA'ya verdiği röportajda Ensari, Trump'ın ziyaretinin "gerilimin sona erdirilmesi ve siyasi sürecin yeniden başlatılması için çabaların birleştirilmesi ve uluslararası baskının artırılması adına önemli bir fırsat teşkil ettiğini" kaydetti.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, ziyaret sırasında ele alınması muhtemel en önemli konular arasında güvenlik ve savunma iş birliği, Gazze Şeridi ve Filistin meselesindeki gelişmeler ile ekonomik ve yatırım ortaklığının yer aldığını belirtti.
TRUMP KATAR'DA
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın ardından Katar'a geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu ayağının ikinci ayağı Katar’a ulaştı.
Trump'ı taşıyan uçak Uluslararası Hamad Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani karşıladı.
ABD Başkanı, Orta Doğu turunun son ayağında da Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret edecek.
Bu tur, Trump’ın geçen Ocak’ta başlayan ikinci döneminin ilk yurt dışı gezisi sayılıyor.
TRUMP SUUDİ ARABİSTAN'DAN AYRILDI
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ziyaretini tamamlayarak ülkeden ayrıldı.
TRUMP: TÜRKİYE'DEN DOSTUMLA KONUŞTUM
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine ilişkin, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin orada olmamı istiyor ve bu, bir olasılık." ifadesini kullandı.
Orta Doğu ziyareti kapsamında Katar'a doğru yola çıkan Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da basına açıklamalarda bulundu.
Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin "Putin orada olmamı istiyor. Bu, bir olasılık." dedi.
Başkan Trump, "Ben orada olmazsam (Putin) orada olur mu, bilmiyorum." diye konuştu.
TRUMP'IN ŞARA İLE GÖRÜŞMESİ
Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesine ilişkin "Harika, genç, çekici, sert biri, güçlü bir geçmişi var. Savaşçı. İyi bir şansı var gibi görünüyor. İyi dostum (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile konuştum, (Şara'nın) başarılı olacağını düşünüyor. Burası (Suriye) yıkılmış bir ülke." ifadelerini kullandı.
"BİZ OLMASAYDIK ESİRLER HAYATTA OLMAZDI"
Trump, ABD'nin Hamas ile uzlaşıya varması sonucu Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın 12 Mayıs'ta serbest bırakılmasına ilişkin, "İsrailliler de yoğun biçimde savaştı ama asıl başarı bize ait. Biz olmasaydık, Idan Alexander hayatta olamazdı. Biz olmasaydık esirlerin hiçbirisi hayatta olmazdı." dedi.
Bölge ülkelerine seyahatinde İsrail'i ziyaret etmemesi sorulan Trump, bölge ülkeleriyle iyi ilişkilerin İsrail'in lehine olacağını savunarak, "Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını İsrail'e bildirdiklerini" söyledi.
TRUMP İLE ŞARA GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Riyad'a gelen Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.
SURİYE TRUMP'IN YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI YÖNÜNDEKİ KARARINDAN MEMNUN
Suriye Resmi Haber Ajansına (SANA) konuşan Bakan Şeybani, Esed rejiminin işlediği katliamlara karşı Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Bu durumun, yıllardır süren yıkıcı savaşın ardından istikrar, kendi kendine yeterlilik ve gerçek anlamda yeniden inşa sürecine girmeye hazırlanan Suriye halkı için umut verici bir gelişme ve tarihi dönüm noktası olduğunu belirten Şeybani, "Yıllardır ağır insani ve ekonomik bedeller ödeyen Suriye halkı, bu tür adımlarla hak ettiği geleceğe bir adım daha yaklaşacaktır." ifadesini kullandı.
Şeybani, Trump'ın açıklamalarının uluslararası toplumun da bölgeye yönelik yaklaşımını olumlu yönde değiştireceğini kaydetti.
Suudi Arabistan'da resmi ziyaretlerde bulunan ABD Başkanı Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.
TRUMP SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRDI
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu.
Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu.
ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.
Başkan Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
Dün yaptığı açıklamada kendisinin de İstanbul'daki görüşmelere katılmasının söz konusu olabileceğini söyleyen Trump, "(ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı'yla (Esad Hasan Şeybani) bu hafta Türkiye'de görüşecek." dedi.
Trump, İstanbul’da düzenlenecek Rusya-Ukrayna görüşmelerinin "muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini" belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu görüşmelere katılacağını kaydetti.
TRUMP'TAN "İSTANBUL" AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump: Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşecek ateşkes görüşmelerine katılacak.
TRUMP RİYAD'DA: ABD UZUN YILLAR YANLIŞ YOL İZLEDİ
ABD Başkanı Trump Suudi-ABD Yatırım Forumu'nda açıklama yaptı.
Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
ABD uzun yıllar yanlış yol izledi. Şimdi yükselme zamanı, roket gibi yükseleceğiz. Meksika sınırı artık eskisi kadar güvensiz değil.
Çin anlaşmayı kabul etti. Dünyada bizim savunma sanayimizden daha iyisi yok. En ölümcül silahlar bizde.
İyi iş çıkarıyoruz, heyecan verici bir dönem. ABD'liler ilaçlara artık yüksek fiyatlar vermeyecekler.
SELMAN AÇIKLADI! "ABD İLE DEĞERİ 300 MİLYAR DOLARI AŞAN ANLAŞMALAR İMZALADIK"
Bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'nda konuştu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin tarihine değinerek, "Ülkemizin ABD ile 92 yıl önce başlayan derin bir ekonomik ilişkisi bulunmaktadır. Bugün ABD ile 600 milyar dolarlık ortaklık fırsatları üzerinde çalışıyoruz. Ortak yatırımlar, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin en önemli dayanaklarından biridir." diye konuştu.
Ülkesinin ekonomisinin halihazırda bölgenin "en büyük ekonomisi" olduğunu ifade eden Bin Selman, "ABD ile değeri 300 milyar doları aşan anlaşmalara imza attık." dedi.
Bin Selman, 2013 ila 2024 yılları arasında ABD-Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 500 milyar dolara ulaştığını aktardı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, "Suudi Arabistan'daki yabancı yatırımların dörtte biri ABD şirketlerinden oluşuyor." bilgisini de paylaştı.
Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Trump, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bin Selman ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzalamıştı.
Trump ve Bin Selman'ın imzaladığı anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarında adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsıyor.
Anlaşmalarda, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında yapılan, Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonu konusunda imzalanan mutabakat ile enerji ve savunma sektörlerinde de bir dizi anlaşma bulunuyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da söz konusu anlaşmalar arasında "ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan tarihteki en büyük silah satış anlaşmasının" imzalandığı kaydedilmişti.
TRUMP YARIN ŞARA İLE GÖRÜŞECEK
"TARİHTEKİ EN BÜYÜK SİLAH ANLAŞMA İMZALANDI"
Beyaz Saray ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan "tarihteki en büyük silah satış anlaşması"nın imzalandığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, stratejik ekonomik ortaklık anlaşması imzaladı.
ABD'YE 600 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan ABD ile olan 142 milyar dolar civarındaki en büyük savunma anlaşması da dahil olmak üzere ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor.
DİKKAT ÇEKEN ASKER SELAMI
ABD Başkanı Donald Trump için düzenlenen resmi törende ilginç anlar yaşandı. Trump asker ile Selman asker selamı verdi.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, A Haber canlı yayınında asker selamıyla ilgili çarpıcı detayları paylaştı. Günyel, "Aklıma bölgenin ve küresel sistemin hala askeri jandarması biziz mantığı geliyor. Bir başkomutan gibi geldim der gibi. Bir el kol hareketi olabilir veya taktığı bir şapka üzerinden de bir mesaj verme yanı olan ve bu sayede de gündemde kalmayı başarabilen bir liderden bahsediyoruz. Asker selamıyla baktığımız zaman birçok manası da çıkıyor. Bölgede sizin ve tüm bölgenin koruyucu veya güvenlik şemsiyesi biziz veya dünyanın jandarması olarak geldim bak asker selamını veriyorum der gibi. Özellikle askeri teçhizat satışları üzerine de bir mesaj olarak okuyabiliriz." ifadelerini kullandı.
DEV EKRANLARDA TAKİP ETTİLER
Suudi Arabistan'da insanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesini gösteren bir ekranı izledi.
RİYAD'DA SELMAN'LA TOPLANTI
Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
MUSK AYRI UÇAKLA GİTTİ
CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın, Başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında orada olacağını söyledi.
Yetkili, Musk'ın Air Force One'dan bağımsız olarak Suudi Arabistan'a seyahat ettiğini söyledi.
CNN'e konuşan üst düzey bir Suudi yetkili, Musk'ın X şirketinin CEO'su sıfatıyla bir ABD-Suudi yatırım forumuna katılmasının beklendiğini söyledi.
TRUMP SUUDİ ARABİSTAN'DA
ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi. ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’na katılması bekleniyor.
Trump'ı taşıyan uçak Melik Halid Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı.
ABD Başkanı ve Veliaht Prens havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.
ABD basınına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.
Ziyaret süresince ABD ile Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.
ABD Başkanı, Suudi Arabistanlı yetkililerle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.
ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen’deki Husilerin durumu, Gazze’de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.
SUUDİ ARABİSTAN'IN NÜKLEER PROGRAMININ BAŞLATILMASI DA GÜNDEMDE
AP'nin haberine göre, Trump'ın ziyaretinde Suudi Arabistan'ın nükleer programının başlatılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.
Suudi Arabistan'ı geçen ay ziyaret eden ABD Enerji Bakanı Chris Wright, 15 Nisan'da Suudi Arabistan'ın bu yıl nükleer enerji endüstrisine başlaması için "önemli gelişmeler beklediğini, bu konuda heyecanlı olduğunu" ifade etmişti
Nükleer programıyla gündemde olan İran ile bölgede rekabet eden Suudi Arabistan, uzunca bir süredir nükleer enerji programını başlatma isteğini dile getiriyordu.
ABD'nin Suudi Arabistan'ın nükleer programını başlatması için Riyad'a İsrail ile normalleşmeyi şart koştuğu belirtiliyordu. Ancak AP'nin haberine göre, ABD'nin bu şartı rafa kaldırdığı ifade ediliyor.
ÇOK SAYIDA KONU ELE ALINACAK
ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na katılması bekleniyor.
Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.
HEDEF 1 TRİLYON DOLAR
ABD basına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.
Ziyaret süresince ABD ve Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.
ABD Başkanı, Suudi Arabistan yetkilileriyle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.
ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen'deki Husilerin durumu, Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.
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