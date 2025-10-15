16 Ekim 2025, Perşembe
CANLI | Trump'ın "Gazze'de operasyon yeniden başlar" tehdidinin ardından İsrail'den skandal açıklama: Savaş için hazırlanıyoruz | Hamas: Tüm esirleri teslim ettik

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 21:52 Güncelleme: 15.10.2025 23:47
Trump’ın tehdidine Hamas’tan yanıt

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar" tehdidine bulundu. Hamas ise Trump'ın açıklamalarına jet hızıyla yanıt vererek "Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik" dedi. İsrail ise Trump'ın tehdit dolu söylemlerine skandal açıklamalar yaparak "Olası yeni savaş için hazırlanıyoruz." dedi. Trump Oval Ofis'te yaptığı açıklamada ABD ordusunun Gazze'ye müdahale etmeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrailli rehine cenazelerini vermediği gerekçesiyle Hamas'ı tehdit niteliğinde yeni açıklamalar geldi. Hamas tarafından ise Trump'ın sözlerine jet hızıyla yanıt gelirken "Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik" derken İsrailli 2 esirin cesetlerinin daha Kızılhaç'a teslim edildiği belirtilerek, serbest bırakılan esir sayısı 10'a yükseldi.

CANLI ANLATIM
23:26 15 Ekim 2025

TRUMP: ABD ORDUSU GAZZE'YE MÜDAHALE ETMEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump: ABD ordusu Gazze'ye müdahale etmeyecek. Hamas ölü rehineleri kazarak arıyor." dedi. 
22:49 15 Ekim 2025

İSRAİL'DEN TRUMP'IN AÇIKLAMALARI SONRASI SKANDAL SÖZLER

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ı hedef alarak kullandığı açıklamaların ardından skandal ifadelere kullanarak "Olası savaşa karşı hazırlanıyoruz" denildi. 
22:21 15 Ekim 2025

HAMAS'IN TESLİM ETTİĞİ CESETLER KIZILHAÇ TARAFINDAN ALINDI

Hamas, 2 İsrailli esirin cesetlerinin Kızılhaç'a teslim edildiğini duyurdu. O görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı. İsrail tarafından yapılan açıklamada cesetlerin teslim alındığı belirtildi. 

HAMAS'IN TESLİM ETTİĞİ ESİR SAYISI 10'A YÜKSELDİ 

Gazze Şeridi'ndeki 28 ölü İsrailli esir bulunuyordu. Hamas, İsrail'e 10 ceset teslim etmiş oldu. Teslim edilen 10 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin ise İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.  

HAMAS 2 İSRAİLLİ ESİRİN CESETLERİNİN KIZILHAÇ'A TESLİM ETTİ
22:05 15 Ekim 2025

HAMAS'TAN TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA JET HIZIYLA YANIT

Hamas, Trump'ın açıklamalarının ardından jet hızıyla yanıt verdi. Hamas, İsrail’in esirlerin cenazelerini teslimi konusundaki anlaşma şartını yerine getirmemekle suçlamasının ardından yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak, "Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor. Bunu için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi. 

HAMAS 2 ESİRİN CESEDİNİN KIZILHAÇ'A TESLİM ETTİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 2 İsrailli esirin tabutlarının Gazze Şeridi'ndeki buluşma noktasında Kızılhaç tarafından teslim alındığı aktarıldı. Kızılhaç heyetinin tabutları İsrail ordusuna teslim etmek için yola çıktığı aktarıldı.

21:51 15 Ekim 2025

TRUMP: İSRAİL TEK SÖZÜMLE GAZZE'YE DÖNEBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrailli rehine cenazelerini vermediği gerekçesiyle Hamas'ı tehdit niteliğinde yeni açıklamalar geldi.

Trump, "Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail tek sözümle Gazze'ye dönebilir." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL İZİN VERİRSEM GAZZE'YE DÖNEBİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas silah bırakmayı reddederse ne olur?" sorusuna, "İsrail ben izin verir vermez Gazze sokaklara geri döner" cevabını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkese ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu. Trump, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının şartlarını yerine getirmeyi reddederse, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlatabileceğini ifade etti. Trump, Gazze’deki sağ olan 20 esirin kurtarılmasının çok önemli olduğunu aktardı.

Gazze Şeridi’nde Hamas ile bazı gruplar arasında çıkan çatışmalara değinen Trump, Hamas'ın şu anda çeteleri temizlediğini söyledi. "Hamas silah bırakmayı reddederse ne olur?" sorusuna Trump, "İsrail ben izin verir vermez Gazze sokaklara geri döner" dedi.
Ateşkes anlaşması için İsrail’i durdurmak zorunda kaldığını ifade eden Trump, "Onları durdurmak zorunda kaldım. Netanyahu ile tartıştım" dedi.

"İRAN ARTIK BİR SORUN DEĞİL"
Trump, 59 ülkenin İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının bir parçası olduğunu ifade ederek, "Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedik. Şimdi hepsi gerçekleşiyor. İbrahim Anlaşmaları’nın (Abraham Accords) bir parçası olmak istiyorlar. İran artık bir sorun değil" dedi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.

 

 

