CANLI | Trump'ın "Gazze'de operasyon yeniden başlar" tehdidinin ardından İsrail'den skandal açıklama: Savaş için hazırlanıyoruz | Hamas: Tüm esirler ve cesetleri teslim ettik

23:26 15 Ekim 2025

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) suçla mücadelesi ile ilgili basın toplantısında, Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Hamas'ın, İsrail'in bombardımanı sonucu yıkılan binaların enkazında ve Gazze sokaklarının altındaki tünellerde, ölen esirlerin cesetlerini yoğun şekilde aradığını belirtti.

HAMAS CESETLERİ ENKAZDA KAZMAYA DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı, "Hayatta olan rehinelerin hepsini geri aldık. Bugün birkaç tane daha geri döndü. Bu korkunç bir süreç ama kazmaya devam ediyorlar. Gerçekten kazıyorlar. Kazdıkları alanlar var ve çok sayıda ceset buluyorlar. Bu cesetlerin bazıları enkazın altında. Enkazı kaldırmak zorundalar." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Trump, Hamas'a ateşkes anlaşmasının şartları uyarınca "silahsızlanması gerektiği" yönündeki uyarısını yineledi ve bunu reddederse "Ya onlar silah bırakacaklar ya da biz onları silahsızlandıracağız." dedi.

ABD Başkanı, bir soru üzerine, Amerikan askerlerinin Gazze'de aktif rol almalarını gerektirecek bir durum olmadığını, birçok bölge ülkesinin bu konuda zaten rol alabileceğini vurguladı.

Trump, "Hamas'ın şu anda hiçbir desteği yok. Hamas önceden İran'ın desteğine sahipti ama şimdi İran 'bizi bu işe karıştırmayın' diyor. Yani eskiden İran'ın desteğine sahiptiler, bugün ise İran hayatta kalmaya çalışıyor." yorumunu yaptı.