CANLI | Trump İsrail Parlamentosu'nda! Protesto edildi konuşması kesildi

14:46 13 Ekim 2025

Trump'i protesto eden İsrail meclis üyesi Offer Cassif sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Biz buraya rahatsızlık vermeye değil, adalet istemeye geldik.

Bu topraklardaki iki halkı da yok oluştan kurtaracak gerçek bir barış, ancak işgalin ve apartheid’ın sona ermesi ve İsrail’in yanında bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olacaktır.

Zalim olmaktan vazgeçin!

Kan hükümetine karşı durun!

"BURADA İKİ HALK VAR!"

Ayman Odeh ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Beni oturumdan çıkardılar, sadece en basit talebi dile getirdiğim için — tüm uluslararası camianın hemfikir olduğu bir talep:

Bir Filistin devletini tanıyın.

Bu basit gerçeği tanıyın:

Burada iki halk var ve hiçbiri buradan gitmeyecek.