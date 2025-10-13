CANLI | Trump İsrail Parlamentosu'nda! ABD Başkanı İsrail Parlamentosu'nda ne mesaj verecek?

10:59 13 Ekim 2025

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbuğ, “Billboardlar eklenmiş Tel Aviv’de yollara çok sayıda üzerinde Trump’ın fotoğrafları dünya lideri vesaire diye. Tam da Trump’ın isteyeceği şovu yapıyorlar. Esir takasındaki süreci Trump mutlaka şova çevirecektir benim beklentim o.” ifadelerini kullandı.

“TEK MİMARI BAŞKAN ERDOĞAN”

Mısır’daki Sisi ve Trump pankartları için “körler sağırlar birbirini ağırlar” yorumunu yapan Başbuğ, “Sisi ile Trump’ın bütün Mısır medyasında yan yana verilmesi sanki Mısır’daki bütün o ortamı Sisi hazırlamış olayın oluşmasına da liderlik etmiş bir havayla o karede görünmesi Trump’ı da yanı başına alması birbirlerini ağırlama olarak yaptıkları bir faaliyet. Burada bu işin bir tane mimarı var işi bu noktaya getiren bir tek kişi var Sayın Erdoğan bir tek devlet var Türkiye bir tek medya var yerli ve milli medya olan Türk medyası A Haber başta olmak üzere bütün Türk medyasını kastetmiyorum. İşin bu noktaya gelmesinde büyük katkı sahibi.

Tabloya bakıyorsun Trump ortada bir yanında Bibi öbür yanında Sisi sanki bütün o süreci hiç bunlar yapmamış gibi. Mısır aylardır Cuma namazından sonra polisiye tedbirler alıyor ne için biliyor musunuz? Filistin lehine gösteri yapılmasın diye.” şeklinde konuştu.

“ŞOVUN İKİNCİ KISMI MISIR’DA”

Uluslararası İlişkiler Uzmanı İrfan Kaya Ülger ise “İsrail’de Netanyahu aleyhindeki havayı bir nebze olsa dağıtmak için ona destek anlamında bir takım şovlar yapacak. Daha sonra parlamentoda bir konuşma yapacak. Gün içerisinde Mısır’a ulaşması ve orada bu şovun ikinci kısmına başlaması bekleniyor.” dedi.