CANLI | Trump İsrail Parlamentosu'nda! ABD Başkanı İsrail Parlamentosu'nda ne mesaj verecek?
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ateşkesi kapsamında esir takasının gerçekleştiği dakikalarda Tel Aviv'e indi. İşgalci İsrail meclisinde hitapta bulunacak olan Trump, dakikalarca ayakta alkışlanırken Netanyahu meclis üyelerince protesto edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır ziyareti öncesi İsrail'e geldi. Burada havalimanında Herzog ve Netanyahu tarafından karşılanan Trump, ardından İsrail Parlamentosu'na geçti.
İşte Orta Doğu'daki tarihi günden anbean gelişmeler
NETANYAHU KATILMAYCAK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'da yapılacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'yu Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine Şarm El-Şeyh'de düzenlenecek zirveye davet ettiği belirtildi.
Davet için Trump'a teşekkür eden Netanyahu'nun "tatil başlangıcına yakın olması nedeniyle zirveye katılamayacağını söylediği" ifade edildi.
İsrail Başbakanı, daha önce Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne davet edilmemişti. Ancak Trump'ın araya girerek Netanyahu'yu davet ettiği belirtilmişti.
Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi, bugün yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağını duyurmuştu.
NETANYAHU'NUN, MISIR'DAKİ BARIŞ ZİRVESİNE DAVET EDİLMEK İÇİN TRUMP'I ARACI YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ
Öte yandan Amerikan Axios sitesinden gazeteci Barak Ravid, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından araçla Batı Kudüs'e hareket eden Trump ile Netanyahu arasındaki konuşma hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Ravid'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı paylaşımına göre, Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine düzenlenecek Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne Netanyahu'nun da katılması gerektiğini söyledi.
Trump ile hemfikir olan ancak daha önce Mısır makamlarınca zirveye davet edilmediği belirtilen Netanyahu, ABD Başkanı'nı bu konuda kendisine aracı olmaya ikna etti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla arayan Trump, Netanyahu'nun da zirveye davet edilmesini istedi.
Sisi ise Trump ile telefon görüşmesinin ardından Netanyahu'yu arayarak zirveye davet etti.
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine düzenlenen barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinden düzenlenecek.
Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.
TRUMP İŞGALCİ İSRAİL MECLİSİNDE: NETANYAHIU'YA PROTESTO
ABD Başkanı Donald Trump, soykırım suçlusu işgalci İsrail Mecisi'nde hitap etmeden önce coşkuyla karşılandı. 2.5 dakika boyunca ayakta alkışlanan Trump'ın ardından Netanyahu bazı meclis üyelerince protesto edildi. Trump için ayağa kalkan üyeleri Netnayahu'yu görünce oturdu ve yüzlerini döndü.
TRUMP REHİNE YAKINLARI İLE GÖRÜŞTÜ
KATİL'DEN TRUMP'A YENİ ŞOV: ALTIN GÜVERCİN HEDİYE ETTİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a barışın temsili olarak altın güvercin hediye etti.
MISIR: MAHMUD ABBAS DA KATILACAK
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Tony Blair da Mısır'daki zirveye katılacak.
MSIR: NETANYAHU DA ZİRVEYE KATILACAK
İsrail Yayın Kurumu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yaptığını ve Netanyahu’nun Şarm eş-Şeyh Zirvesi’ne katılacağını bildirdi.
ÖNERİ TRUMP'TAN DAVET SİSİ'DEN
Daha önce Israel Hayom gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu’nun, Netanyahu’nun Şarm eş-Şeyh Zirvesi’ne katılma olasılığını değerlendirdiğini aktarmıştı. Gazete, önerinin Trump’tan geldiğini ve Ben Gurion Havalimanı’ndan Knesset’e yapılan ortak yolculuk sırasında Netanyahu’ya iletildiğini belirtti.
Netanyahu2ya davetin, bizzat Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi tarafından yapıldığı açıklandı.
KİMLER OLACAK?
Kısa İsrail ziyaretinin ardından, Trump’ın Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentine giderek Cumhurbaşkanı Sisi ile birlikte Gazze için bir “barış zirvesi” düzenleyeceği belirtiliyor. Zirveye, 20’den fazla ülkenin lideri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katılacak.
Zirvede, iki yıldır süren savaş nedeniyle ağır yıkıma uğrayan Gazze Şeridi’nin durumu öncelikli gündem maddelerinden biri olacak.
Ayrıca, ateşkese aracılık eden ülkeler tarafından, uygulanmasını garanti altına alacak bir belge imzalanması planlanıyor. Buna ABD, Mısır, Katar ve muhtemelen Türkiye’nin dahil olduğu bildiriliyor.
İSRAİL BASININDAN MISIR İDDİASI
KATİL NETANYAHU: SAVAŞ BİTTİ
TRUMP İSRAİL PARLAMENTOSU'NDA
ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaret gerçekleştirdiği İsrail'in Batı Kudüs'teki Meclis binasında yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde "savaşın bittiği" mesajını yineledi.
Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından Batı Kudüs'e hareket eden Trump, İsrail Meclisi'ne ulaştı.
Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.
Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç." mesajını yazarak imzaladı.
Trump, Meclis girişinde basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Varılan anlaşma nedeniyle bugün önemli bir gün olduğunu söyleyen Trump, "Bu harika bir gün, Yeni bir başlangıç. Daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı." ifadesini kullandı.
İsrail'e hareketinde uçakta yaptığı açıklamanın benzerini yaparak Gazze'de savaşın bittiği mesajını yineleyen Trump, Hamas'ın anlaşmaya uyacağını söyledi.
Trump'ın "Savaş bitti" açıklamasını Netanyahu yanındayken yapması dikkati çekti. Netanyahu dün akşam yaptığı açıklamada, "Gazze'ye saldırıların henüz bitmediğini" iddia etmişti.
İSRAİL VE MISIR'DA ŞOV BAŞLADI
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başbuğ, “Billboardlar eklenmiş Tel Aviv’de yollara çok sayıda üzerinde Trump’ın fotoğrafları dünya lideri vesaire diye. Tam da Trump’ın isteyeceği şovu yapıyorlar. Esir takasındaki süreci Trump mutlaka şova çevirecektir benim beklentim o.” ifadelerini kullandı.
“TEK MİMARI BAŞKAN ERDOĞAN”
Mısır’daki Sisi ve Trump pankartları için “körler sağırlar birbirini ağırlar” yorumunu yapan Başbuğ, “Sisi ile Trump’ın bütün Mısır medyasında yan yana verilmesi sanki Mısır’daki bütün o ortamı Sisi hazırlamış olayın oluşmasına da liderlik etmiş bir havayla o karede görünmesi Trump’ı da yanı başına alması birbirlerini ağırlama olarak yaptıkları bir faaliyet. Burada bu işin bir tane mimarı var işi bu noktaya getiren bir tek kişi var Sayın Erdoğan bir tek devlet var Türkiye bir tek medya var yerli ve milli medya olan Türk medyası A Haber başta olmak üzere bütün Türk medyasını kastetmiyorum. İşin bu noktaya gelmesinde büyük katkı sahibi.
Tabloya bakıyorsun Trump ortada bir yanında Bibi öbür yanında Sisi sanki bütün o süreci hiç bunlar yapmamış gibi. Mısır aylardır Cuma namazından sonra polisiye tedbirler alıyor ne için biliyor musunuz? Filistin lehine gösteri yapılmasın diye.” şeklinde konuştu.
“ŞOVUN İKİNCİ KISMI MISIR’DA”
Uluslararası İlişkiler Uzmanı İrfan Kaya Ülger ise “İsrail’de Netanyahu aleyhindeki havayı bir nebze olsa dağıtmak için ona destek anlamında bir takım şovlar yapacak. Daha sonra parlamentoda bir konuşma yapacak. Gün içerisinde Mısır’a ulaşması ve orada bu şovun ikinci kısmına başlaması bekleniyor.” dedi.
MISIR'DAN TRUMP'A ÖZEL PANKART
ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki 20 ülke liderinin ziyaret edeceği Mısır'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor.
Öğleden sonra Mısır'a gitmesi beklenen Trump için Öısır sokaklarında özel pankartlar hazırlandığ görüldü.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüntülerinin yer aldığı pankartlarda "Barışın Topraklarına Hoş Geldiniz." ifadeleri yer aldı.
TRUMP: BAŞKAN ERDOĞAN HARİKAYDI
ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv'e ziyareti öncesi Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes sürecinde Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin büyük rol oynadığını vurguladı.
Trump, özellikle Türkiye’ye övgüde bulunarak, “Bu arada, Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı.” dedi.
Gazetecilerin, ateşkesin sürdürülebilir olup olmadığı yönündeki sorularına ise şu yanıtı verdi.
“Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?”
ZİYARETİ ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMA: ŞU ANA KADAR DAHİL OLDUĞUM EN BÜYÜK ŞEY
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren ateşkesin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" söyledi.
Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkan Trump, uçakta ABD merkezli Axios haber sitesine demeç verdi.
Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük şey olabileceğini" belirtti.
Zirveye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun neden katılmayacağını bilmediğini aktaran Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımının ise "iyi bir şey" olduğunu vurguladı.
Trump, zirveden önce İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapması beklenen konuşmasında, İsrail halkına "sonsuza kadar sevgi ve barış" mesajı vereceğini, ziyaret kapsamında Netanyahu ve esir aileleriyle görüşeceğini ifade etti.
GAZZE'DE ATEŞKESE VARILMASINDA İRAN'A DÜZENLENEN SALDIRILARIN PAYI OLDUĞUNU SAVUNDU
Trump, İsrail'in haziranda İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılara ABD'nin de katılmasının Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında etkisi olduğunu öne sürdü.
İran'ın zayıflamasıyla Hamas'ın uzlaşmaya daha yatkın hale geldiğini savunan Trump, ayrıca Tahran'ın nükleer programına ilişkin "kara bulutları" kaldırmanın, Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze konusunda birleşmesini sağladığını ileri sürdü.
KNESSET’TE YOĞUN HAREKETLİLİK
Trump’ın bugün İsrail Parlamentosu Knesset’te yapacağı tarihi konuşma öncesinde binada yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren milletvekilleri, ziyaretçiler ve gazeteciler koridorları doldururken, güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.
Knesset binası, İsrail ve ABD bayraklarıyla süslendi. Elektronik panolarda İngilizce olarak “Knesset’e Hoş Geldiniz Başkan Trump” ifadeleri yer aldı.
Güvenlik protokolleri kapsamında, sürekli giriş kartı bulunan personel dahi özel izin almak zorunda kaldı. Parlamento çevresinde uzun kuyruklar oluşurken, bazı bölümler geçici olarak güvenlik görevlileri tarafından kapatıldı.
TRUMP'A MADALYA YAĞMURU
İsrail, esirlerin ülkesine dönmesi için gösterdiği çabadan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a "Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası" verileceğini duyurdu.
İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli esirlerin ülkesine dönmesi için gösterdiği çabadan dolayı ABD Başkanı Trump'ın, ülkedeki en yüksek şeref madalyası olarak kabul edilen "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası" ile ödüllendirileceği kaydedildi.
Açıklamada, "ödülün, gelecek aylarda belirlenecek bir tarih ve yerde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından ABD'li mevkidaşına takdim edileceği" bilgisi verildi.
MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ DE TRUMP'A "NİL NİŞANI" TAKACAK
Mısır Cumhurbaşkanlığından Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi öncesi yapılan yazılı açıklamada, Trump'a "Nil Nişanı" takılacağı kaydedildi.
Açıklamada, "barış çabalarını destekleme ve çatışmaları yatıştırma konusundaki üstün katkılarının yanı sıra son olarak Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasında oynadığı önemli rolü" nedeniyle Trump'a ülkenin en yüksek madalyası olan "Nil Nişanı"nın takdim edileceği belirtildi.
ABD BAŞKANI TRUMP İSRAİL'DE
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından 4 saatten az sürecek ziyaret kapsamında İsrail'e geldi.
Trump'ı taşıyan uçak Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.
Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.
Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.
Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.
Trump, yerel saatle 13:00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.
