CANLI | Teör devleti son 24 saatte 2 başkenti vurdu! İsrail'den Yemen'in kalbi Sana'ya bombardıman

17:35 10 Eylül 2025

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail’in Yemen’e düzenlediği hava saldırılarını doğrulayarak, Husi askeri kamplarının hedef alındığını açıkladı.

Savunma Bakanı İsrael Katz, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Daha fazla darbe sözü vermiştik", bugün de Yemen'deki Husi terör örgütüne acı bir darbe daha hazırladık.

İsrail Savunma Kuvvetleri, "Çanlar Çalıyor" Operasyonu kapsamında, Yemen'in Sana ve diğer bölgelerinde Husi propaganda örgütleri de dahil olmak üzere Husi terörist unsurlarının görev yaptığı askeri kamplara saldırıyor.

İsrail Devleti'nin uzun kolu, nerede olursa olsun ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehdit nerede ortaya çıkarsa çıksın, teröre uzanıp saldıracaktır."