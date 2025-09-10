10 Eylül 2025, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Canlı Anlatım Dünya Haberleri

CANLI | Teör devleti son 24 saatte 2 başkenti vurdu! İsrail'den Yemen'in kalbi Sana'ya bombardıman

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 17:17 Güncelleme: 10.09.2025 18:19
ABONE OL
İsrail Yemen’in kalbi Sana’yı vurdu

Dün Katar'a saldıran İsrail, bugün ise Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi. Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini belirterek, İsrail’in başkent Sana’da birkaç bölgeyi ve Savunma Bakanlığı'nı hedef aldığını ifade etti. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

Soykırımcı İsrail, Doha'dan sonra Yemen'e saldırdı. İsrail'in düzenlediği saldırıda, Sana'daki Husiler'e ait askeri kampları ve yakıt depoları hedef alındı. Saldırının ardından açıklama yapan Husiler, Yemen'deki savunma sistemlerinin İsrail uçaklarına karşı çalıştığı bildirildi. İşte dakika dakika yaşananlar...

AHaber CANLI YAYIN
CANLI ANLATIM
17:43 10 Eylül 2025

HUSİLER’iN SAVUNMA BAKANLIĞI HEDEF ALINDI

İSRAİL HUSİLERİN SAVUNMA BAKANLIĞI'NI HEDEF ALDI

İsrail, Husilerin Savunma Bakanlığı'nı hedef alarak bombaladı. O saldırı anları ise A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı.

 

 

17:35 10 Eylül 2025

SİYONİST KATZ DUYURDU! OPERASYONUN ADI: ÇANLAR ÇALIYOR

İSRAİL, SANA’DA HUSİLER’İN SAVUNMA BAKANLIĞI’NI VURDU

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail’in Yemen’e düzenlediği hava saldırılarını doğrulayarak, Husi askeri kamplarının hedef alındığını açıkladı.

Savunma Bakanı İsrael Katz, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Daha fazla darbe sözü vermiştik", bugün de Yemen'deki Husi terör örgütüne acı bir darbe daha hazırladık.

İsrail Savunma Kuvvetleri, "Çanlar Çalıyor" Operasyonu kapsamında, Yemen'in Sana ve diğer bölgelerinde Husi propaganda örgütleri de dahil olmak üzere Husi terörist unsurlarının görev yaptığı askeri kamplara saldırıyor.

İsrail Devleti'nin uzun kolu, nerede olursa olsun ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehdit nerede ortaya çıkarsa çıksın, teröre uzanıp saldıracaktır."

 

 

17:24 10 Eylül 2025

İSRAİL'DEN YEMEN'E SALDIRI

İSRAİL YEMEN’İ VURDU

Husilerden yapılan son dakika açıklamaya göre İsrail, Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi.

İsrail'in düzenlediği saldırıda, Sana'daki Husiler'e ait askeri kampları ve yakıt depoları hedef alındı.

Saldırının ardından açıklama yapan Husiler, Yemen'deki savunma sistemlerinin İsrail uçaklarına karşı çalıştığı kaydedildi.

 Husiler, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarına karşılık verdiğini belirterek, İsrail’in başkent Sana’da birkaç bölgeyi ve Savunma Bakanlığı'nı hedef aldığını ifade etti. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Daha Fazla Gör