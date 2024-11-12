CANLI TAKİP | Orta Doğu ateş hattı! İşgal ordusundan Suriye'ye hava saldırısı
İşgalci İsrail, Gazze'de 1 yılı aşkın süredir katliamlarını sürdürürken bu sefer de gözünü Lübnan'a dikti. İsrail ordusunun hem Filistin'de hem de Lübnan'da korkunç saldırıları devam ederken ateşkes konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail-Hizbullah arasında 60 günlük ateşkes kararı alındı. Katil ordusu bir yandan Lübnan'da bir yandan Gazze'de saldırılarını sürdürürken Suriye'de de kan döküyor. İsrail Suriye'nin Palmira kentine bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. İşte detaylar...
Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, bölgedeki tansiyonu her geçen gün tırmandırıyor. İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
İşte 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında yaşananlar
İŞGALCİLER SURİYE'YE SALDIRDI! 36 ÖLÜ
İsrail'in Suriye'nin Palmira kentinde düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
İsrail, Suriye'nin Palmira kentini hedef aldı. Suriye basınında yer alan haberlerde, İsrail'in yerel saatle 13.30 sıralarında düzenlediği saldırıda yerleşim yerlerini hedef aldığı ve saldırıda 36 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kent merkezinin ve kentteki sanayi bölgesini hedef aldığını belirtti.
SURİYE'NİN HUMUS İLİNE HAVA SALDIRILARI DÜZENLENDİ
Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline bağlı Tedmur ilçesinde birden fazla noktaya, kimliği belirsiz savaş uçaklarınca hava saldırısı düzenlendi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Humus'un doğu kırsalında yer alan Tedmur ilçesinde iki ayrı noktaya yerel saatle 14.00'te saldırı düzenledi.
Saldırılarda, Tedmur Askeri Havaalanı yakınındaki sanayi bölgesi ile Zaker lokantası hedef alındı. İran destekli gruplardan Fatimiyyun Tugayı'nın lokantayı askeri karargah olarak kullandığı belirtildi. Saldırılar sonucu bir çok ölü ve yaralı rapor edilirken, yaralıların Tedmur hastanesine nakledildiği kaydedildi.
ESED REJİMİ, SALDIRIYI İSRAİL'İN YAPTIĞINI İDDİA ETTİ
Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Tedmur'u hedef aldığı ileri sürüldü. Haberde ayrıca sanayi bölgesi ile sivillerin kullandığı binaların vurulduğu iddia edildi. Saldırıya ilişkin İsrail tarafından ise şu ana kadar açıklama yapılmadı.
Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
GAZZE'DE KATLİAM 411 GÜNDÜR SÜRÜYOR
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 43 bin 985'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 411 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 13 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 43 bin 985'e, yaralı sayısının da 104 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
17 ÇOCUK YETERSİZ BESLENME BELİRTİSİYLE ACİL SERVİSE GELDİ
Yoğun bakımda kalan durumu son derece kritik 6 kişinin olduğunu paylaşan Ebu Safiyye, "Maalesef yetersiz beslenme vakaları yaşanmaya başladı. Dünden bu yana 17 çocuk yetersiz beslenme belirtileriyle acil servise geldi." ifadelerini kullandı.
Ebu Safiyye, durumun gittikçe "felakete" dönüştüğünü vurgulayarak, dün yaşlı bir adamın aşırı su kaybı (dehidratasyon) sebebiyle hayatını kaybettiğini kaydetti.
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, tıbbi malzeme, sağlık personeli, bebek maması, yetersiz beslenme tedavilerinde kullanılan ilaçlar gibi ihtiyaçların karşılanması için uluslararası hiçbir tarafın insani koridor açılması adına harekete geçmediğine vurgu yaptı.
İSRAİL, CENİN KENTİ VE MÜLTECİ KAMPINA BASKININI İKİNCİ GÜNÜNDE SÜRDÜRÜYOR
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskına ikinci gününde devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Cenin kenti ve kampında aralarında bir kadının da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.
Cenin Mülteci Kampı'nda çok sayıda eve baskın yapan İsrail askerleri, alıkoyduğu Filistinlileri sorguladı.
İkinci gününde baskın ve saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, kente ve kampın çevresine takviye birlikler ve askeri buldozerler konuşlandırdı.
İsrail ordusuna ait buldozerler, Cenin kentinde elektrik hatlarını tahrip ederek, elektriğin tamamen kesilmesine yol açtı. Cenin Mülteci Kampı'nda başta Abdullah Azzam ve Cevret ez-Zeheb mahalleleri olmak üzere İsrail askerleri bazı evleri kışlaya çevirdi, İsrail ordusuna ait dronlar kamp üzerinde uçmayı sürdürdü.
İsrail ordusu Cenin kentindeki Şarkiyye Mahallesi'nde belediye stadyumunun bazı kısımlarını tahrip ederken, El-Medaris Caddesi'ni de buldozerlerle tamamen yıktı. İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana baskınını sürdürdüğü Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki şiddet çemberini Batı Şeria'ya doğru genişletmeye çalıştığını söylemişti. Ebu Rubb, Cenin kenti, mülteci kampı ve Kabatiya beldesinin üst üste 15 kez İsrail saldırılarına hedef olduğunu ve altyapının İsrail ordusunca tahrip edildiğini aktarmıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İSRAİL GAZZE'DE SİVİLLERİ HEDEF ALDI: 13 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI
İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye şehrine düzenlediği saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sabra mahallesinde çalışan kurtarma ekiplerine yönelik İsrail saldırısında ise 1 personelin öldüğü açıklandı. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
İSRAİL ASKERLERİ HAVAN TOPU İLE VURULDU
Orta Doğu'da sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail'e, Filistin merkezli İslami Cihat Hareketi'nden misilleme geldi. Hareketin askeri kanadı El Kudüs Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cuhr ed-Dik bölgesinde bulunan bir grup İsrail askerinin havan topu saldırısı ile vurulduğu bildirildi.
İsrail'den saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. El Kudüs Tugayları, daha önce de Gazze'nin farklı kesimlerinde İsrail askerlerinin hedef alındığını duyurmuştu.
HİZBULLAH OPERASYONLARA DEVAM EDİYOR
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'in ordusunun Golani Tugayına yönelik saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e yönelik saldırıların hızlandırıldığı ve Hizbullah'ın füze stokunun azaldığı yönündeki iddialara cevap olarak İsrail'in Hayfa şehrine saldırılar yapıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Aytarun, Marun er-Ras ve Aynata üçgeninde İsrail askerlerinin pusuya düşürüldüğü belirtildi. İsrail ordusundan 13 Kasım'da 36. Tümen'e bağlı 51. Tabur Golani Tugayı'ndan bir kuvvetin bölgeye sızdığının tespit edildiği ve Aytarun ile Marun er-Ras bölgelerinden Bint Cebil ilçesine yöneldiği anlatılan açıklamada, bölgedeki güçlerin keşif yaptığı aktarıldı.
Bölgedeki İsrail birliğinin, Hizbullah güçlerince pusuya düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, çatışmaların ardından biri subay 6 askerin öldürüldüğü ve 4 askerin yaralandığı iddia edildi.
İRAN'DAN AB'YE GÖZDAĞI!
İran, Avrupa Birliği'nin (AB) ve İngiltere'nin dünkü yeni yaptırımlarına tepki olarak, AB dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna savaşında kullanması için Rusya'ya balistik füze gönderdiği iddiaları sebebiyle AB ve İngiltere'nin İran'a yeni yaptırımlar getirmesi üzerine bakanlığa çağrılan AB dönem başkanı Macaristan'ın Tahran Büyükelçisine, İran'ın güçlü itirazları iletildi.
Açıklamada, AB'nin yaptırımlarının "hukuka aykırı" ve "haksız" olduğu ifade edilerek, İran'ın denizcilik sektörünün yaptırımlar kapsamında hedef alınmasının "seyrüsefer serbestisini ve deniz ticaretini ihlal ettiği" kaydedildi.
İran'ın Rusya'ya balistik füze gönderdiğine dair ortaya atılan iddiaların Ukrayna'nın üst düzey yetkilileri tarafından doğrulanmadığına yer verilen açıklamada, Avrupa ülkelerinin İran'ın herhangi bir ülke ile savunma işbirliğine müdahalesinin de kabul edilemez olduğu vurgulandı.
AB ve İngiltere, İran'ın Rusya'ya balistik füze gönderdiğine dair iddialar üzerine dün İranlı kişi ve kurumlara yaptırım kararları almıştı.
İSRAİL'DE GÜVEN KRİZİ!
İsrail basını, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ve İsrail polisinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden gizli belgelerin sızdırılması olayına Netanyahu'nun 2 danışmanının karıştığına dair kanıtların bulunduğunu yazdı.
Haaretz gazetesi adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun ofisinden gizli belgelerin Alman Bild gazetesine sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Netanyahu'nun danışmanı Yonathan Urich ile eski danışmanı Srulik Einhorn'un olaya karıştığına dair kanıtların olduğu belirtildi.
İsrail polisinin Urich'i yakın zamanda soruşturma için ifade vermeye çağırdığı kaydedildi.
Netanyahu'nun son seçim kampanyaları döneminde kıdemli danışmanlığını yapan Einhorn'un ise İsrail dışında iyi bağlantılara sahip olduğu ve İsrail polisinin onu da soruşturmaya dahil etmek istediği aktarıldı.
Halihazırda Einhorn'un Sırbistan'da bulunduğu, İsrail'e ne zaman döneceği veya ne zaman sorgulanacağının belli olmadığı ifade edildi.
İŞGALCİ İSRAİL BİR KEZ DAHA BEYRUT'U BOMBALADI
İsrail ordusu, sabaha karşı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Dahiye'deki Şiyah bölgesinde 4 katlı bir bina hedef alındı.
İsrail ordusunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırının ardından 4 katlı binanın yıkıldığı, çok sayıda kişinin orta derecede yaralandığı belirtildi.
İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmaksızın saldırdığı bölgede arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
İŞGALCİ BAKANDAN SKANDAL AÇIKLAMA: GAZZE'NİN KUZEYİNE TAMAMEN İŞGAL ETMELİYİZ
Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi’nin toplantısında Filistin ile ilgili şoke eden ifadeler kullandı.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas'ı İsrailli esirleri serbest bırakmaya zorlamak için Gazze’nin kuzeyinin tamamen işgal edilmesi gerektiğini savunan Smotrich, "Rehineleri geri getirmek için Gazze'nin kuzeyini tamamen işgal etmeliyiz. Hamas'a, rehineleri geri vermezlerse sonsuza dek orada kalacağımızı ve bunun Gazze'nin üçte birine mal olacağını söylemeliyiz" ifadelerini kullandı.
“HAMAS İLE ANLAŞMA YENİLGİ ANLAMINA GELİR
Hamas’a karşı mücadelenin sürmesi gerektiğini söyleyen Smotrich, "Savaşı sona erdirmek için Hamas ile bir anlaşmaya varmak teslim olmak ve yenilgi anlamına gelir" şeklinde konuştu. "Hamas ortadan kaldırılıncaya ve teslim olacağı bir anlaşmaya varılıncaya kadar devam edeceğiz” diyen Smotrich, “Düşmanlarımız yok edilene ve İsrail devletinin güvenliği tamamen sağlanana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E BİR SALDIRI DAHA
Hizbullah, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail güçlerinin bir dizi misilleme saldırısı ile vurulduğunu duyurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Khiam kasabasında bulunan İsrail askerlerinin Hizbullah güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi.
Lübnan'ın güneyindeki Aalma ech Chaab köyü yakınlarındaki İsrail askerlerinin intihar dronu filosu ile vurulduğu kaydedilen açıklamada, "Tel Aviv kentinde ise, detayları daha sonra açıklanacak olan hassas askeri noktalara nitelikli saldırı dronları ile hava saldırısı yapıldı" ifadeleri kullanıldı.
NETANYAHU: OPERASYONLARIMIZ SÜRECEK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmada ülkesinin Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Lübnan'da olası bir ateşkesin İsrail saldırılarının sonu anlamına gelmeyeceğini belirten Netanyahu, "Önemli olan şey anlaşmanın kâğıt üzerinde kalması değil. Ateşkes sonrasında bile kuzeyde güvenliğimizi sağlamak ve Hizbullah'ın saldırılarına karşı sistematik operasyonlar düzenlemek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.
Hizbullah'ın varılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasına uyacağına dair hiçbir kanıt olmadığını savunan Netanyahu, "Hizbullah'ın, Filistinli müttefiki Hamas'ın İsrail'in güneyine saldırdığı 6 Ekim 2023 tarihindeki durumuna geri dönmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.
BEYRUT'TA CAN PAZARI! 5 ÖLÜ 24 YARALI
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.
Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu başkent Beyrut'un merkezindeki Zukak el-Blat bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun bir nüfusun yaşadığı bölgeye yönelik saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı kaydedildi. Görgü tanıkları saldırıda 2 binanın hedef alındığını belirtirken, olayın parlamento, büyükelçilik binaları ve başbakanlık sarayı gibi yapılara yakın bir bölgede yaşanması güvenlik endişelerini artırdı.
İSRAİL'İN BEYRUT'A SALDIRISINDA 5 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde iki füze ve insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü 24 kişi yaralandı.
BEYRUT BOMBALANDI
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un merkezinde başbakanlık sarayı yakınında bir noktayı bombaladı. Herhangi bir uyarı yapılmadan düzenlenen İsrail saldırısının, şehir merkezindeki Hüseyniyye ez-Zehra’da, El-Balat Sokağı bölgesinde 2 füze ve bir insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.
"DEPREM GİBİYDİ"
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail saldırısında şu ana kadar 5 kişi öldü 24 kişi yaralandı. Saldırının görgü tanığı Muhammed, yaptığı açıklamada, saldırının Lübnan yerel saatiyle 19.00 civarında düzenlendiğini belirterek, "İlk hava saldırısını saniyeler sonra duyduk, deprem gibiydi. Sonrasında ikinci füzeyi duyduk ve büyük bir patlama sesi geldi." dedi.
Aynı sokakta 2 binanın hedef alındığını belirten Muhammed, İsrail saldırısında bir arkadaşının öldüğünü söyledi.
İSRAİL'İN KALBİNE FÜZE SALDIRISI! YARALILAR VAR
İsrail'de başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan'dan düzenlenen füze saldırısında biri ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan'dan füze saldırısı gerçekleştirildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, saldırı sonucu Ramat Gan bölgesinde bir alanda yangın çıktığı görüldü.
İsrail ordusu, şarapnel parçalarının Tel Aviv yakınlarındaki bölgelere düştüğünü aktarırken polisten aksi yönde açıklama geldi. Yerel basına konuşan İsrail Polis Teşkilatı yetkilisi, bölgeye doğrudan isabet olduğunu ve bir binanın yıkılma riskinin bulunduğunu belirtti.
A HABER ATEŞKES MADDELERİNE ULAŞTI
İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes kararının maddelerine A Haber ulaştı. Bu maddelere göre 21 Kasım'da imza atılacak, 60 gün sürecek (20 ocak'a kadar), Hizbullah askeri kanadı anlaşmadaki 10 km'lik alandan çekilecek, İsrail askeri lübnan'ın güneyindeki bölgelerden çekilecek. Ayrıca daha önce imzalanan BM 1701 sayılı karar da revize edildi. Konuya ilişkin A Haber'de önemli değerlendirme bulunan Gazeteci Mete Sohtaoğlu ateşkese dair dikkat çeken bilgileri aktardı.
"ABD KOALİSYON GÜCÜ OLUŞTURACAK"
Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Burada tek silahlı olarak Lübnan ordusu meselesi vardı, daha önce A Haber'de 10 bin kişilik bir güç olarak vermiştim, ilk etapta 5 bin kişilik bir Lübnan ordusunun gücünün bölgeye gidişi olacak. Burada garantörlük meselesinde de uluslararası bir gücün de denetleyici bir güç olarak konuşlanması var. İngiltere ve Almanya, özellikle İngiltere çekimser bu konuda. Almanya belirsiz ama ABD bir koalisyon gücü gibi bir grubun bu denetlenme meselesinde var olacağı söyleniyor. Komutası Amerikalı bir general olacak, yardımcısı da bir general olacak ve hu 2 kişi bu sürecin askeri koordinasyonunu yapacak. Burada silahla ilgili tüm malzemelerin satışı sadece Lübnan ordusunda devam edecek. Lübnan hükümeti kontrolü dışındaki güneyde hatta bunu da bilmiyoruz işte, kuzeydekilerin de altyapısının tamamen yok edilmesi yani tünel, tahkimat gibi tüm şeylerin hem güney hem de kuzeyde Lübnan ordusu temizleyecek. Burada da 10 kilometreden 3 kilometreyi zaten İsrail dümdüz etti.
YAPTIRIM MEKANİZMASI
İsrail Lübnan topraklarında kalmıyor, savaşıyor geri geliyordu, bunu da sınırda konuşlanarak geri çekilmiş gibi yutturacak. burada bazı önemli detaylar, bir yaptırım mekanizması geliyor ABD kontrolünde, Lübnanlı siyasetçilerde dahil olmak üzere, İran'da dahil olmak üzere yaptırım mekanizması gelecek, muhtemelen Trump'ın da uygulayacağı bir mesele bu.
BIDEN'IN DANIŞMANI TÜRKİYE'YE GELECEK
Önemli, bir hava sahası meselesi vardı. Burada da maddelerin bir tanesinde uçuşlar sadece istihbarat amaçlı olabilecek. Mümkün olduğunca, aynen okuyorum mümkün olduğu ölçüde çıplak gözle görülemeyecek ve ses bariyerini aşamayacak şekilde İsrail'in belirli bir süre Lübnan hava sahasını kullanma izni olacak. Denizden silah giriş çıkışını yasaklayacak vs. ama burada en önemli detay Hizbullah'ın elinde olan cephanelerin ve füze komutanlığının hem idari hem de askeri malzeme olarak Lübnan ordusuna devredilmesi meselesi gündeminde. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, benim bildiğim yarın öbürgün hem İsrail'e hem Lübnan'a gidecek. Benim edindiğim bilgi ya yarın öncesinde ya da sonrasında Türkiye'ye Ankara'ya geleceğine dair bilgi var.
ATEŞKESTE TRUMP DETAYI
İSRAİL-HİZBULLAH ARASINDA ATEŞKES!
İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes kararı alındı. Buna göre anlaşma 21 Kasım'dan itibaren geçerli olacak ve bu karar 60 gün sürecek
İsrail askeri Lübnan'ın güneyinden çekilecek. Hizbullah'ın askeri kanada güneydeki 10 km'lik alandan çekilecek
İSRAİL BİR KEZ DAHA MAZLUMLARI HEDEF ALDI: 17 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi yakınındaki bir eve düzenlediği saldırıda 17 Filistinli hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi yakınında bulunan bir evi vurdu.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 17 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok Filistinli yaralandı.
Bombalanan evin Filistinli doktor Hani Bedran'a ait olduğu ve evde yerinden edilen sivillerin yaşadığı aktarıldı.
Enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.
İSRAİL 6'SI SAĞLIK ÇALIŞANI 15 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine düzenlediği saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye'nin Arabsalim bölgesinde Hizbullah'a bağlı İslam Sağlık Kurumuna ait bir merkezi vurdu.
Saldırıda 6 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Nebatiye kent merkezi ve çevresindeki mahallelere düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Ülkenin güneyindeki Bint Cubeyl bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında da zeytin toplayan bir Lübnanlı öldü.
Lübnan Sağlık Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Sur'un çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
BIDEN'IN DANIŞMANINDAN LÜBNAN TEMASI
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkesi görüşmek için Lübnan ve İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.
Lübnan basınında yer alan haberde, ateşkes çabaları kapsamında Hochstein'in yarın Beyrut'ta temaslarda bulunacağı ifade edildi. Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Hochstein'in Lübnan'daki görüşmelerin ardından Tel Aviv'e geçmesinin beklendiğini aktardı. Adı açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberde, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için yürütülen dolaylı müzakerelerde "önemli ilerleme kaydedilmesinin" beklendiği ifade edildi.
Biden yönetiminin İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için bir taslak hazırladığı bildirilmişti. Lübnan medyası, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağını geçen hafta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye teslim ettiğini yazmıştı.
KAN'A GÖRE, ABD'NİN LÜBNAN'DA ATEŞKES İÇİN ÖNERDİĞİ TASLAK ANLAŞMA
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, anlaşma taslağında, İsrail'in 7 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki güçlerini çekmesi ve yerine Lübnan ordusunun geçmesi yer alıyor.
Taslağa göre, İsrail ordusunun güneyden çekilme süreci ABD ve bir başka ülke tarafından denetlenecek. Ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonraki 60 gün içinde ise Lübnan, ülkenin güneyindeki grupları silahsızlandıracak.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına uygun olarak Lübnan'daki söz konusu grupların yeniden silahlanmasını önlemek için, Lübnan'a herhangi bir silah satışı veya Lübnan içinde silah üretimi Lübnan hükümeti tarafından denetlenecek.
İsrail ve Lübnan, BMGK'nın 1701 sayılı kararının önemini kabul edecek ancak söz konusu taahhütler, iki ülkenin gerektiğinde kendini savunma hakkını engellemeyecek.
Ayrıca, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) haricinde Lübnan ile İsrail sınırındaki Mavi Hat'ta tek silahlı unsur Lübnan ordusu olacak.
İSRAİL'E AİT ÖNLEME FÜZESİ ÜRDÜN'E DÜŞTÜ
Ürdün ordusu, İsrail'e ait bir önleme füzesinin arızalanarak Ürdün topraklarına düşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Akabe bölgesinde İsrail sınırı yakınlarına bir "uçan cismin" çarptığını bildirdi.
İsrail Ürdün sınırında hareketli saatler yaşandı. İsrail ordusu, Eilat Limanı üzerindeki önleme füzelerinden birinin "bölgeye" düştüğünü belirtirken, İsrail medyasında, bir insansız hava aracını (İHA) hedef alan önleme füzesinin arızalanarak Ürdün topraklarına düştüğü bilgisi yer aldı.
Ürdün Krallığı'na ait Petra Haber Ajansı'nın haberine göre ise, Ürdün ordusu, Akabe bölgesinde İsrail sınırı yakınlarına "uçan bir cismin" çarptığını bildirdi. Düşen füze nedeniyle ciddi bir yaralanma ya da hasar meydana gelmedi.
İSRAİL GAZZE'DE GÜVENLİ BÖLGEYİ VURDU: 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ
İsrail'in daha önce "güvenli" ilan ettiği Gazze'nin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra yönelik hava saldırısında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Orta Doğu'daki saldırılarını sürdüren İsrail, Filistin'de bir kez daha yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk en az 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı. İsrail güçlerinin geçen hafta El-Mevasi bölgesindeki bir çadıra düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
İSRAİL'E ÇİFTE DARBE!
Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail'e İslami Direniş Örgütü ve Hizbullah'tan çifte darbe geldi. Irak merkezli İslami Direniş Örgütü'nden yapılan açıklamada, Gazze ve Lübnan halklarına destek amacıyla İsrail'in liman kenti Eylat'taki "hayati bir hedefe" dron saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Saldırının görüntüleri örgüte yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırıyı engellemek amacıyla önleyici füzelerin ateşlendiği belirtilirken, füzelerden birinin arıza sonucu Eylat şehrine düştüğü aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Eylat şehrinde yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı.
İSRAİL ASKERLERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise, Lübnan'ın Tayr Harfa köyü yakınlarında bulunan İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının güdümlü füzeyle vurulduğu kaydedildi. Saldırıda bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı belirtildi. İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
HAMAS'TAN İSRAİL'E KINAMA
Hamas, yayımladığı taziye mesajında, söz konusu saldırıyı insanlık dışı bir eylem olarak nitelendirdi. Mesajda, "Siyonist düşmanın bu alçakça suçu işlemesini şiddetle kınıyoruz. Siyasi bir medya şahsiyetinin öldürülmesi, direnişin sesini susturmayacak." ifadeleri kullandı.
Saldırının insanlık dışı bir eylem olarak tanımlandığı mesajda, "İşgalci terör rejiminin bu suç politikası, özgür direniş güçlerini bu faşist işgalciyi topraklarımızdan ve kutsallarımızdan söküp atma hedefinden alıkoyamayacaktır." denildi.
Hamas ayrıca, Afif'in "Beyrut'un güneyinden, İsrail'in Lübnan'a yönelik barbar saldırılarının en yoğun olduğu zamanlarda yaptığı cesur açıklamalarıyla direnişin güçlü ve meydan okuyan sesi olduğunu, işgalciyi ve başarısız sistemini rahatsız ettiğini, suçlarını ifşa ettiğini ve onun sahte anlatısının merkezine ve hain propagandasına darbe indirdiğini" vurguladı.
BEYRUT'A İSRAİL BOMBARDIMANI
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezine düzenlediği ikinci saldırıda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun başkent Beyrut'taki Mar İlyas bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Sivillerin yoğun olduğu bölgeye uyarı yapılmadan düzenlenen İsrail saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 9 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail'in şiddetli saldırısının ardından sağlık ve sivil savunma ekipleri bölgeye intikal etti.
İSRAİL LÜBNAN ORDUSUNA AİT KARAKOLA SALDIRI DÜZENLEDİ!
İsrail, Lübnan ordusuna ait karakolu vurdu. Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hasbaiyye bölgesindeki el-Mari'de orduya ait bir karakolun İsrail ordusu tarafından doğrudan hedef alındığı belirtilerek, saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı ifade edildi.
HİZBULLAH'IN MEDYAŞEFİ AFİF'İ ÖLDÜRDÜ
İsrail Lübnan'da yoğun saldırılarını sürdürüyor. Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah ve Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin ile çok sayıda komutanı öldüren İsrail ordusu, bir Hizbullah üyesini daha öldürdü.
İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Lübnanlı güvenlik yetkileri, İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ras al-Naba'a mahallesinde bir binaya düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya ilişkileri şefi Muhammed Afif'in öldüğünü belirtti. Görgü tanıkları saldırı öncesinde İsrail ordusunun herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadığını bildirdi.
İSRAİL'DE GÜVEN KRİZİ
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki özel konutuna 2 işaret fişeğinin atılmasının ardından Adalet Bakanı Yariv Levin, olayı "suikast girişimi" olarak niteleyerek, tartışmalı yargı reformu sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini savundu.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Levin, Netanyahu'nun Kayserya'da kentindeki özel konutuna işaret fişeği atılmasının ardından emniyet ve yargıya eleştiride bulundu.
Levin, Başbakan Netanyahu'nun özel konutunda meydana gelen olayın "amacı başbakana suikast düzenlemek ve seçilmiş hükümeti şiddet içeren bir darbeyle devirmek olan anarşist eylemler zincirinin yalnızca son halkası" olduğunu iddia etti.
Bu tür davranışların "kolluk kuvvetlerinin seçici uygulamalarının himayesi altında" iki yıldır devam ettiğini ileri süren Levin, İsrail Yüksek Mahkemesini de buna onay vermekle suçlayarak, "Adalet ve kolluk kuvvetlerinin rehabilitasyonuna tam destek vermenin ve anarşi, kaos, itaatsizlik ve başbakana zarar verme girişimlerine son vermenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.
Yüksek Mahkemenin yapısı da dahil olmak üzere "hükümetin kuruluşundan bu yana bazı şeyleri temelden değiştirmek için mücadele ediyorum" açıklamasında bulunan Levin, dondurulan tartışmalı "yargı reformu" mevzuatının tekrar başlatılması gerektiğini öne sürdü.
Levin, "Koalisyonun tüm üyelerinin, tüm fraksiyonların ve Knesset'in tüm üyelerinin, tek bir adam olarak, benim öncülük ettiğim ve durdurulan hamlelere ve durumu değiştirmek için gerekli olan diğer tüm hamlelere açık desteklerini ilan etmelerinin zamanı geldi." ifadesini kullandı.
İSRAİL LÜBNAN'DAKİ 2 BÖLGEYİ "ASKERİ BÖLGE" İLAN ETTİ
İsrail ordusunun açıklamasında, söz konusu kararın Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırılar kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde alındığı belirtildi.
İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırında yer alan Metula ve Kfar Yuval yerleşim bölgelerinin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun çatışmaların yaşanabileceği bölgelere sivillerin girişini yasakladığı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu askeri bölge ilan kararının yarın geceye kadar geçerli olduğu ifade edildi.
HİZBULLAH İSRAİL'İN KUZEYİNİ ROKETLE VURDU
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine roketli saldırı düzenledi.
İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, Hizbullah bu saldırılara karşılık veriyor. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine roketli saldırı düzenledi.
Roketin isabet ettiği Avot Ubanim Sinagogu hasar görürken, yaralanan olmadığı öğrenildi. Saldırı çevredeki bazı binalarda da yıkıma neden oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda Lübnan'dan 10 roketin fırlatıldığını, bazılarının hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirdi.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E BİR SALDIRI DAHA!
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine roketli saldırı düzenledi.
İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, Hizbullah bu saldırılara karşılık veriyor. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine roketli saldırı düzenledi.
Roketin isabet ettiği Avot Ubanim Sinagogu hasar görürken, yaralanan olmadığı öğrenildi. Saldırı çevredeki bazı binalarda da yıkıma neden oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda Lübnan'dan 10 roketin fırlatıldığını, bazılarının hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirdi.
BİBİ'YE İŞARET FİŞEKLİ SALDIRI
İsrail emniyeti, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki özel konutuna 2 işaret fişeği atıldığını duyurdu.
İsrail polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten yapılan ortak açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun İsrail'in kuzeyindeki Kayserya'daki özel konutunun bahçesine 2 işaret fişeğinin düştüğü belirtildi.
Açıklamada, atılan işaret fişeklerinin bahçeye düştüğü ancak hasar meydana gelmediği ve Netanyahu ailesinin konutta olmadığı aktarıldı.
Polis ve Şin-Bet olaya ilişkin soruşturma başlattığını duyururken "tehlikeli bir tırmanışa işaret eden vahim olayı" kınadıklarını duyurdu.
İSRAİL'DEN BEYRUT'A ŞİDDETLİ SALDIRI!
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine sabah 3, öğleden sonra 4 ve akşam saatlerinde 8 olmak üzere 15 hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi haber ajansı (NNA), saldırıların Hureyk, Burc el-Baracine, Gubeyri ve Hades bölgelerini hedef aldığını ve şiddetli olduğunu bildirdi. Saldırıların ardından bölgeyi toz ve duman kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı.
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırılardan birinin belediye binasının arkasını hedef aldığı ve son saldırının ise uyarı yapılmayan bir binaya düzenlendiği belirtildi.
Öğleden sonra Burc el-Baracine ve Gubeyri yakınındaki Şiyah bölgelerinin, önce insansız hava araçlarıyla (İHA), ardından ise savaş uçaklarıyla 2'şer defa hedef alındığı kaydedildi.
NNA, savaş uçaklarıyla yapılan şiddetli saldırılardan birinin, Şiyah bölgesinde bir pazarın yakınlarına düzenlendiğini aktardı.
Akşam saatlerinde 8 şiddetli hava saldırısı düzenlendi İsrail ordusu akşam saatlerinde ise Hureyk, Burc el-Baracine ve Hades bölgelerini hedef aldı. Hureyk bölgesine 5 hava saldırısı düzenlenirken bunların en şiddetli olanlarının Yüksek İslami Şii Konseyi yakınlarını hedef aldığı aktarıldı.
İSRAİL ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR
İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyindeki Baalbek kentinde düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 5'i çocuk 11 kişi de yaralandı.
İsrail, Lübnan'da kanlı saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun kuzeydeki Baalbek kentine bağlı El Khraiba köyüne düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 5'i çocuk 11 kişi de yaralandı.
"Daha ileri gideceğiz, derinlemesine saldıracağız" İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Lübnan sınırındaki Kafr Kila köyüne yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Hizbullah çok ağır bir bedel ödedi, emir komuta zinciri çöktü, çok sayıda savaşçısı öldü, altyapısı tahrip oldu. Bu örgüte ateş etmeye devam edecek, savaşmaya, planları uygulamaya devam edeceğiz, daha ileri gideceğiz, derinlemesine saldıracağız, Hizbullah'ı çok ama çok sert vuracağız. Sakinleri güvenli bir şekilde geri getirdiğimizden emin olduğumuzda duracağız" dedi.
LÜBNAN'DA BİR AİLE DAHA YOK OLDU
İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırıda anne, baba ve 4 çocuk hayatını kaybetti.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek'in Haribe beldesinde Lübnanlı Ali Kamil Kasım'ın evini vurdu.
Saldırıda Ali Kamil Kasım, eşi ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi.
Evin yıkılmasına neden olan hava saldırısı, civardaki binalarda da ağır hasara yol açtı.
Bölgede moloz temizleme çalışmaları devam ediyor.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E DRON VE ROKETLERİ SALDIRI
Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail'e Hizbullah'tan yeni misilleme saldırıları yapıldı. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Marun al-Ras kasabasında bulunan İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda kullanılan roketlerin fırlatıldığı anlara ait görüntüler Hizbullah'a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Lübnan'ın güneyindeki Hanin kasabası yakınlarında toplanan bir grup İsrail askerinin ise insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı aktarıldı. İsrail'den saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.
HİZBULLAH ABD'NİN ATEŞKES TASLAĞINA YANIT VERECEK
İsrail devlet televizyonu KAN'ın adını açıklamayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ABD'nin hazırladığı ateşkes anlaşması taslağına Lübnan tarafından gelecek yanıtı beklediği iddia edildi.
İsrailli yetkili, Hizbullah'ın ABD'nin hazırladığı ateşkes anlaşması taslağına "birkaç gün içinde" yanıt vereceğini dile getirdi.
Lübnan basını, bugün erken saatlerde ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye "İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağı teslim ettiğini" ileri sürmüştü.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, "ABD arabuluculuğuyla Lübnan'la nihai bir anlaşmanın son aşamalarında olduklarını ve bunun Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini kapsayacağını" aktarmıştı.
KAN'A GÖRE, ABD'NİN LÜBNAN'DA ATEŞKES İÇİN ÖNERDİĞİ TASLAK ANLAŞMA
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, anlaşma taslağında, İsrail'in 7 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki güçlerini çekmesi ve yerine Lübnan ordusunun geçmesi yer alıyor.
Taslağa göre, İsrail ordusunun güneyden çekilme süreci ABD ve bir başka ülke tarafından denetlenecek.
Ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonraki 60 gün içinde ise Lübnan, ülkenin güneyindeki grupları silahsızlandıracak.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına uygun olarak Lübnan'daki söz konusu grupların yeniden silahlanmasını önlemek için, Lübnan'a herhangi bir silah satışı veya Lübnan içinde silah üretimi Lübnan hükümeti tarafından denetlenecek.
İsrail ve Lübnan, BMGK'nın 1701 sayılı kararının önemini kabul edecek ancak söz konusu taahhütler, iki ülkenin gerektiğinde kendini savunma hakkını engellemeyecek.
Ayrıca, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) haricinde Lübnan ile İsrail sınırındaki Mavi Hat'ta tek silahlı unsur Lübnan ordusu olacak.
ASKERİ ANALİST AMOS HAREL: NETANYAHU GAZZE ŞERİDİ'NDE SONSUZ BİR SAVAŞ İSTİYOR
Haaretz gazetesinin askeri ilişkiler analisti Harel, konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda, "Savunma teşkilatının koridorlarında fısıldananlar yakında herkes tarafından anlaşılacak. Gazze Şeridi'ndeki Hamas mensuplarının Batı Negev'deki topluluklara (İsraillilerin gasbettiği Filistin toprakları) yönelik oluşturduğu askeri tehdidin büyük kısmı bu aşamada etkisini kaybetti. Gazze Şeridi'nden ülkenin merkezine yönelik tehdit de minimuma indirildi." ifadelerine yer verdi.
Harel, Hizbullah'ın da her gün ülkenin kuzeyine ve orta kesimlerine yüzlerce roket fırlatmasına rağmen askeri yeteneklerinin önemli ölçüde azaltıldığını savundu.
"Ordu kuvvetlerinin ve istihbarat servisinin askeri başarılarındaki iyileşmenin, daha fazla askeri baskıya ve aynı zamanda siyasi diplomasiye bağlı olacağını" belirten Harel, yazısında şunları kaydetti:
"Hükümetin bu diplomatik ufku sağlama niyeti yok. Hükümete göre Gazze'de bir anlaşma olmayacak. Lübnan'da çözüm daha basit olduğu için daha ümitli bir durum söz konusu. Ancak savaşın, özellikle de Gazze'de devam etmesi, Netanyahu'nun siyasi hayatta kalmasına hizmet ediyor ve kararları o verdiği sürece savaşın biteceğine inanmak zor."
Harel, bu bağlamda Netanyahu'nun en yakın danışmanlarından Tümgeneral Yaakov Amidror'un, bu hafta başında İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, esir takası anlaşmasının Hamas'ın Gazze'de yönetimini sürdürmesine izin verdiği için uygulanamayacağını söylediğine dikkati çekti.
İSRAİL'Lİ BAKAN GVIR: İNSANİ YARDIMA İZİN VERİLMEMELİ
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, açıklıkla mücadele eden Gazze Şeridi'ne İsrailli esirler serbest bırakılıncaya kadar insani yardımların girişine izin verilmemesi gerektiğini savundu.
İsrail basınına konuşan Ben-Gvir, Gazze'ye insani yardım gönderilmesine karşı olduğunu belirtti.
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'ye insani yardımların artırılmasına yönelik kararını eleştiren Ben-Gvir, kabinedeki oylamada bu adıma karşı "hayır" diyen tek kişinin kendisi olduğunu söyledi.
Ben-Gvir, Tel Aviv'in İsrailli esirler Gazze'de tutulmaya devam ettikçe bölgeye insani yardım girişine izin vermemesi gerektiğini savundu.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze'ye giren insani yardımın bölgedeki ihtiyaçları karşılamanın yakınından bile geçmediğini belirtmişti.
BM verilerine göre, Gazze Şeridi'ne giriş yapan yardımlar aylardır en düşük seviyede. Geçen ay bölgeye günlük ortalama sadece 37 yardım tırı girdi.
Gazze'deki ihtiyaçların karşılanabilmesi için günlük 500 yarım tırının girmesi gerekiyor. Ekim ayında giren tır sayısı göz önüne alındığında, İsrail'in Gazze'ye yardım girişine getirdiği kısıtlamanın boyutu ortaya çıkıyor.
İSRAİL BASININDAN YENİ İDDİA: İRAN'DAKİ NÜKLEER TESİS İMHA EDİLDİ
İsrail ordusunun geçen ay düzenlediği saldırıda "İran'daki aktif nükleer silah araştırma tesisini" imha ettiği ileri sürüldü. "Walla" haber sitesi, İsrail'in 26 Ekim'de İran'a düzenlediği saldırıyla alakalı yeni bir iddiayı ortaya attı.
Adı açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv'in saldırısında Tahran yakınlarındaki Parçin bölgesinde "İran'ın nükleer silah araştırma için kullandığı" iddia edilen "gizli bir tesisin" hedef alındığı öne sürüldü.
Saldırıda "Taleghan 2" olarak adlandırılan tesiste "nükleer bir cihazda uranyumun etrafını saran ve onu patlatmak için gereken plastik patlayıcıların tasarımında kullanılan gelişmiş ekipmanların" yok edildiği iddiasına yer verildi.
Haberde, "İran'ın gizli nükleer silah araştırma tesisi olduğu" ileri sürülse de Tahran yönetimi nükleer silah üretme iddiasını kesin bir dille reddediyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün yaptığı açıklamada, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fetvası doğrultusunda hiçbir şekilde nükleer silah üretme çabasında olmadıklarını ve kimsenin bu politikadan sapmasına da izin vermeyeceklerini söylemişti.
İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.
İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu. Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
İSRAİL CEZAEVLERİNDE 2 FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜ
İsrail cezaevlerinde, birisi işgal altındaki Batı Şeria, diğeri soykırımın sürdüğü Gazze Şeridi'nden iki Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden ortak açıklama yapıldı.
Açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentinden 61 yaşındaki Semih Aleyvi ve Gazze'den 41 yaşındaki Enver Eslim'in İsrail hapishanelerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Yaklaşık 10 yıldır tutuklu olan Aleyvi'nin halihazırda Remle Cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtilirken, hastaneye nakledilen Aleyvi'nin 6 Kasım'da öldüğü kaydedildi.
Açıklamada, Aleyvi'nin avukatına özellikle tedaviye götürülürken işkenceye maruz kaldığını söylediği, cezaevinde 40 kilo kaybettiği ve kendisine verilen yemekleri yiyemediği bilgisine yer verildi.
Eslim'in ise 8 Aralık 2023'ten bu yana İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Cezaevi'nde tutulduğu aktarılırken, ailesinin ifadesine göre Eslim'in alıkonulmadan önce ciddi sağlık sorunu bulunmuyordu.
GAZZE'DE CAN KAYBI 43 BİN 764 OLDU
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 764'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 406 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 120 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 764'e, yaralı sayısının ise 103 bin 490'a yükseldiği bildirildi.
SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ 24 GÜNDÜR GAZZE'NİN KUZEYİNDE FAALİYET GÖSTEREMİYOR
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in engellemesi nedeniyle ekiplerin 24 gündür Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteremediğini bildirdi.
Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 24 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki sivil savunma ekiplerine saldırdığı, araçlarına el koyduğu, birçoğunu Gazze'nin diğer bölgelerine sürdüğü ve aralarından 10 kişiyi alıkoyduğu belirtildi.
İsrail ordusunun engellemeleri nedeniyle sivil savunma ekiplerinin 24 gündür Gazze'nin kuzeyinde faaliyet yürütemediği ve buna bağlı olarak bölge halkının tüm insani ve sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca uluslararası kuruluşlara "İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde devam eden suçları nedeniyle mahsur kalan binlerce Filistinlinin acılarının dindirilmesi için harekete geçilmesi ve sivil savunma ekiplerinin faaliyetlerinin başlatılması" çağrısı yapıldı.
Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesi olarak bilinen Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya'daki yaklaşık 200 bin Filistinlinin yarıdan fazlasının bu bölgelerden sürülerek Gazze kentine göçe zorlandığı biliniyor.
İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU: TRUMP'TEN LÜBNAN'DA ATEŞKES TASLAĞINA ONAY
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkese varılması için hazırlanan taslağa yeşil ışık yaktığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Trump'ın 10 Kasım'da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldiği belirtildi.
Trump'a yakın isimlerin de katıldığı görüşmede, Lübnan'da ateşkese varılması dahil birçok konunun ele alındığı ifade edildi.
Görüşmede, Dermer'in Trump'ı Lübnan'da ateşkese varılması için hazırlanan taslak hakkında bilgilendirdiği, Trump'ın da hazırlanan taslağa onay vererek, "Lübnan konusunda anlaşmanızı istiyorum, itirazım yok." ifadesini kullandığı aktarıldı.
Uluslararası basında çıkan haberlerde, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için hazırlanan taslağın Lübnan tarafına iletildiği bildirilmişti.
SABAH SAATLERİNDE 4 HAVA SALDIRISI
İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine sabah saatlerinde 4 hava saldırısı düzenledi.
Lübnan medyasında yayımlanan haberlere göre hava saldırıları, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Gubeyri'yi hedef aldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin saldırı tehdidinin ardından gelen şiddetli saldırılar sonrası bölgeyi toz ve duman bulutu kapladı.
X hesabından paylaşım yapan İsrailli Sözcü, Dahiye bölgesindeki Gubeyri'deki 2 noktayı işaret eden haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.
Adraee, "İsrail tarafından yakın zamanda hedef alınacak Hizbullah'a ait ve onun menfaatine kullanılan tesislerin yakınında bulunuyorsunuz. Sizin ve ailenizin güvenliği için Dahiye bölgesindeki Gubeyri'de ekteki haritada belirtilen binalarla çevresindeki binaları derhal tahliye etmeniz ve en az 500 metre uzaklaşmanız gerekmektedir." uyarısı yapmıştı.
İSRAİL ORDUSU, BEYRUT'UN GÜNEYİNDEKİ DAHİYE BÖLGESİ İÇİN TAHLİYE UYARISI YAPTI
İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi için tahliye uyarısı yayınladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye'de Gubeyri semtindeki bazı noktalara yönelik saldırı tehdidinde bulundu.
Sözcü, "İsrail tarafından yakın zamanda hedef alınacak Hizbullah'a ait ve onun menfaatine kullanılan tesislerin yakınında bulunuyorsunuz. Sizin ve ailenizin güvenliği için Dahiye bölgesindeki Gubeyri'de ekteki haritada belirtilen binalarla çevresindeki binaları derhal tahliye etmeniz ve en az 500 metre uzaklaşmanız gerekmektedir." uyarısı yaptı.
İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 365 kişi öldü Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 878'i kadın ve çocuk, 192'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3 bin 386 kişi öldü, 14 bin 417 kişi yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A BOMBARDIMAN
Lübnan Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, İsrail, Baalbek'teki Duris kasabasında saldırı düzenledi.
Sivil savuma merkezine yönelik saldırıda 12 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı.
Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının halen sürdüğü kaydedilen açıklamada, İsrail'in Lübnan'da 2 saatten daha kısa bir süre içinde, 2 farklı sağlık merkezini hedef aldığı belirtildi.
Bakanlık, söz konusu saldırıları kınadığı açıklamasında "Uluslararası toplum, kontrolsüz şiddet kullanarak insani değerleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan bu vahim ihlallere son vermekle yükümlüdür." ifadesine yer verdi.
NEBATİYE'DE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Arabsalim bölgesinde de Sivil Savunma Derneği tarafından kullanılan bir noktaya düzenlenen saldırıda 4'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Bakanlık, bu saldırılar öncesinde yaptığı açıklamada ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten itibaren İsrail saldırıları sonucunda 192 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini, 308 sağlık çalışanının ise yaralandığını bildirmişti.
İŞGALCLER ŞAM'I VURDU! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan Mazzeh ve Qudssaya’ya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
İsrail ordusu, saldırıda Filistin İslami Cihat örgütüne ait çok sayıda bina ve komuta merkezini hedef aldığını öne sürdü. Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in saldırıyı işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden düzenlediğini açıkladı.
GAZZE'DE CAN KAYBI 43 BİN 736'YA ÇIKTI
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artarak 43 bin 736'ya yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 405 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 24 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 736'ya, yaralı sayısının da 103 bin 370'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İSRAİL YIKIM KARARI ÇIKARDIĞI BEDEVİ KÖYÜNDEKİ CAMİYİ YIKTI
İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) bölgesinde yerine İsraillilere yerleşim yeri yapılması için tahliye ve yıkım kararı çıkarılan Umm el-Hiyran bedevi köyünün camisini yerle bir etti.
Bölgede kaydedilen fotoğraflar ve görüntüler, İsrail ordusunun köye baskın düzenledikten sonra camiyi yerle bir ettiğini gösteriyor.
İsrail Meclisi'nde Değişim için Arap Listesi'nden milletvekili Yusuf el-Atavine, yaptığı açıklamada, "(Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'in çeteleri tüm köy sakinlerinin evlerini yıkıp onları göç ettirdikten sonra Ümmü'l-Hiran Camii'ni yıktı." ifadesini kullandı.
Atavine, "Ezan sesi, onların yıkım ve makinalarının sesinden daha yüksek çıkacak. Biz sahibi olduğumuz topraklarımızda kararlılıkla kalacağız. Zeytin ve kekik olduğu müddetçe biz de burada olacağız." ifadesine yer verdi.
İsrail'in Umm el-Hiyran köyünü keyfi olarak yıktığını ve sakinlerini göçe zorladığını belirten Atavine, İsrail ordusunun yıkımından önce geriye sadece Umm el-Hiyran Camisi'nin kaldığını belirtti.
Atavine, "Yıkım ve harap etmeyi başarısız İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli ve Ben-Gvir gurur kaynağı gördüğünden, köyün yıkılmasında ısrar ettiler. Biz bunun, Arap vatandaşlarını düşman ve işgalci olarak gören İsrail hükümetinin gerçek, ırkçı, faşist yüzünü gösteren kasvetli, kara bir tablo olduğunu söylüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
11 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillerin toplandığı alanlar ile iki evi hedef aldığı saldırılarda biri çocuk, biri kadın 11 Filistinli hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kuzeydeki Cibaliya bölgesinde Filistinli Nasr ailesine ait ev İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.
Saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.
İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) ile Cibaliya'nın Nezle köyüne düzenlenen saldırıda bir Filistinli öldü, yaralananlar oldu.
Cibaliya Beled beldesindeki Umri Camii yakınlarında toplanan sivillerin bombalanması sonucu 5 kişi yaralandı.
İsrail'in Beyt Lahiya'da Meslem ailesine ait eve düzenlediği bombardımanda biri kadın biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Beyt Lahiya'daki Radi caddesinde toplanan Filistinliler İHA ile hedef alındı, bir Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.
İsrail, Şeyh Rıdvan mahallesindeki Hammme okulu çevresinde toplanmış sivilleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
NETANYAHU'NUN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ SORGULANACAK
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın, 7 Ekim 2023 sonrası Netanyahu'nun askeri yetkililerle yaptığı toplantı tutanaklarını değiştirmeye çalıştığı şüphesine ilişkin polis tarafından sorgulanacağı belirtildi.
Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Braverman, 7 Ekim sonrası yapılan gizli toplantıların tutanaklarını "değiştirmeye" çalıştığı şüphesi üzerine polis tarafından sorguya çağrıldı.
Braverman, polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele amacıyla kurulan "Lahav 433" birimi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanacak.
Polisin olay hakkında yürüttüğü soruşturmaya ilişkin şu ana kadar sorgulamaya çağrılan ilk isim Braverman oldu.
GAZZE'DE 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine gerçekleştirdiği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'na yoğun saldırılar gerçekleştirdi.
Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki saldırılarda ikisi çocuk 3 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.
Beyt Lahiya'da düzenlenen saldırı da büyük patlamalara neden oldu.
İnsansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne yönelik saldırısında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
DAHİYE'YE ŞİDDETLİ HAVA SALDIRISI
İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye şiddetli hava saldırıları düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye 3 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
İsrail ordusunun Dahiye'deki Gubeyri'de bir noktaya iki, Şuveyfat'a da bir hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.
Söz konusu saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı ise bildirilmedi.
KATİL İSRAİL'DEN HEM SOYKIRIM HEM İŞGAL
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, askeri buldozerler eşliğinde Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Yatma beldesine baskın düzenledi.
Yatma Köy Meclisi Başkanı Ahmed Snober, İsrail askerlerinin Filistinli Bera Ahmed Nasır'ın evini boşaltmaya zorladığını daha sonra Nasır'ın 2 katlı evini yıktığını söyledi.
Snober, İsrail askerlerinin daha önce Nasır'ın Yatma ve Kabalan köyleri arasındaki bölgede kalan evini de yıktığını kaydetti.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait ev ve taşınmazları "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıkıyor.
İSRAİL ORDUSU SURİYE’DEN HİZBULLAH’A SİLAH TAŞINAN GÜZERGAHLARI BOMBALADI
İsrail ordusu, savaş uçaklarının dün, Suriye-Lübnan sınırında Esed rejiminden Hizbullah’a silah ve mühimmat taşımakta kullanıldığını iddia ettiği güzergahlara saldırı düzenlediğini bildirdi.
Ordunun X platformundaki hesabından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Suriye-Lübnan sınırında rejime ait silah ve mühimmat taşıma güzergahlarını bombaladığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun son aylarda İran’dan Suriye üzerinden Hizbullah’a yapılan silah transferini engellemek amacıyla birçok saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
İsrail ordusu, bu güzergahların bombalanmasının, İran’dan Suriye üzerinden Lübnan'daki Hizbullah'a savaş malzemeleri taşımaktan sorumlu "4400. Birim"e bir darbe daha olduğunu belirtti.
İSPANYA İSRAİL HÜKÜMETİNİN SÖZLERİNİ REDDETTİ
İspanya hükümeti, İsrail hükümetinin Batı Şeria'nın ilhakı yönündeki açıklamalarını "kesinlikle reddettiğini" açıkladı.
İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki "Batı Şeria'nın ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarının net bir şekilde kabul edilmediği belirtildi.
"Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğu ve mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiği yönündeki kararı"na atıfta bulunulan açıklamada, söz konusu yerleşimlerin "uluslararası hukuka tamamen aykırı, iki devletli çözümü zorlaştıran ve barışa engel teşkil eden" nitelikte olduğu vurgulandı.
İspanya hükümeti, İsrailli Bakan Smotrich'in açıklamalarını "kışkırtıcı ve bölgesel gerilimin gerekli şekilde azaltılmasına engel olduğunu" belirtti.
EL-AKSA ŞEHİTLERİ TUGAYI'NDAN İKİ KOMUTANA SUİKAST
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine düzenlediği baskında Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı'ndan iki komutanın öldüğü belirtildi.
El-Aksa Şehitleri Tugayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sair Ömer Ammara ve Memun Salih Şuraym isimli komutanların İsrail'in Tulkerim'de düzenlediği suikast sonucu öldürüldüğü aktarıldı.
Filistin resmi ajansı WAFA, Tulkerim'in doğusundaki İzbe bölgesine İsrail ordusunun askeri araçlarla baskın yaptığını ve olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini, bir çocuğun yaralandığını açıkladı.
İsrail askerlerinin İzbe'de bir evi kuşattığı, bölgede birçok insansız hava aracının da görüldüğü kaydedildi.
BEYRUT'UN GÜNEYİNE 9 HAVA SALDIRISI
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 9 hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye 9 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırılardan 3'ünün Gubeyri bölgesinde bir noktaya düzenlendiği ve Hureyk bölgesinde bir binanın da hedef alındığı kaydedildi.
İsrail ordusunun, akşam saatlerinde düzenlediği 3 hava saldırısının ikisi Hureyk, biri ise Burc el-Baracine bölgesinde yoğunlaştı.
Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Dahiye'yi hedef alan saldırıları son derece şiddetliydi ve bölgedeki binalarda ciddi yıkıma sebep oldu." dedi.
Öte yandan, saldırılarda ölen ve yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İSRAİL ORDUSU, İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'NIN TULKERİM KENTİNE BASKIN DÜZENLEDİ
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine baskın düzenlediği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA, Tulkerim'in doğusundaki İzbe bölgesine İsrail ordusunun askeri araçlarla baskın yaptığını belirtti.
İsrail askerlerinin İzbe'de bir evi kuşattığı, bölgede birçok insansız hava aracının da görüldüğü aktarıldı.
Kuşatılan evdekilere İsrail askerlerinin "teslim olma" çağrısı yaptıkları ve olay yerinden "yoğun silah sesleri duyulduğu" ifade edildi.
Filistin Kızılayı ise Tulkerim'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu iki kişinin yaralandığını duyurdu.
İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'DA BUGÜN 6 ASKERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
İsrail ordusu, karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bugün 6 askerinin öldüğünü duyurdu.
Ordudan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki bir köyde Hizbullah ile girilen çatışmada 6 İsrail askerinin öldüğü belirtildi.
Ölen askerlerden birinin yüzbaşı rütbesinde olduğu, olayda en az bir askerin de yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ MEGAZİ MÜLTECİ KAMPI'NA SALDIRDI
İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Megazi Kampı'nda sivillerin toplandığı alanı vurdu.
Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına saldırılara devam ederken, gün içerisinde yoğun şekilde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef aldı.
İSRAİL YİNE GAZZE'NİN KUZEYİNE YARDIM SEVKİYATINI ENGELLEDİ
Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in dün ve bugün Gazze'nin kuzeyine daha önce planlanan insani yardım sevkiyatlarını yine engellediğini bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
BM'nin dün ve bugün planladığı yardım sevkiyatıyla Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya'ya gıda ve su götürmeyi planladığını belirten Dujarric, aynı zamanda çocuklara destek verilmesinin amaçlandığını söyledi.
Dujarric, İsrail'in dün ve bugün Gazze'nin kuzeyine daha önceden planlanan 6 insani yardım misyonunu engellediğini kaydetti.
BM'nin bu bölgeye gıda, su ve sağlık hizmeti götürmeye yönelik her girişiminin bu ay engellendiğine ya da iptal edildiğine dikkati çeken Dujarric, BM'nin hayat kurtarıcı yardım sevkiyatı için İsrailli yetkililere yeni başvuru yaptığını ifade etti.
İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI KARARGAHINA SALDIRI!
Hizbullah, Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanlığı karargahının da bulunduğu Kirya askeri üssünü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.
"HEDEFLER İSABETLİ ŞEKİLDE VURULDU"
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Tel Aviv'deki Kirya askeri üssüne ilk kez pike bombardıman İHA filosuyla hava saldırısı düzenlendi, hedefler isabetli şekilde vuruldu." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Kirya askeri üssünde Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Harp Yönetim Odası, Hava Kuvvetleri Askeri Denetleme ve Kontrol Kurumu karargahının bulunduğuna işaret edildi. İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
TRUMP'IN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNDEN SKANDAL AÇIKLAMA!
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın İsrail'e büyükelçi olarak atayacağını duyurduğu eski Arkansas Valisi Mike Huckabee, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhakının "elbette" olası olduğunu söyledi.
İsrail ordu radyosuna konuşan Huckabee, İsrail'de aşırı sağcı bakanların son dönemde sıklıkla dile getirdiği "işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Politikayı Trump'ın belirleyeceğini ve kendisinin uygulayacağını belirten Huckabee, ilk döneminde de Trump'ın "İsrail'in egemenliğinin anlaşılmasını sağlamada" bütün ABD başkanlarından daha fazla katkı yaptığını öne sürdü.
Huckabee, "Büyükelçiliğin taşınmasından, Golan Tepeleri'nde (İsrail egemenliğinin) tanınmasına ve Kudüs'ün başkent olarak kabul edilmesine kadar hiç kimse Başkan Trump'tan daha fazlasını yapmadı ve bunun devam edeceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.
Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin sürülerek burada Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için yeniden yerleşim yerleri açılması planlarına ilişkin ise Huckabee, "Bunu değerlendirecek zamanım olmadı." açıklamasında bulundu.
İNGİLİZ MİLLETVEKİLİNDEN PARLAMENTOYA ÖNERGE
İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Rachael Maskell, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de sevdikleri tehlike altında olan Filistinlilerin, İngiltere'de aileleriyle geçici olarak bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla vize programı başlatılması için parlamentoya önerge sundu.
Maskell tarafından parlamentoya sunulan ve 24 milletvekili tarafından imzalanan önergede, Gazze'de şimdiye kadar 40 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 100 bini aştığı belirtildi.
SAĞLIK ALTYAPISINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Gazze'nin sağlık altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğüne dikkati çekilen önergede, temel sağlık hizmetlerine erişimin ise mümkün olmadığı vurgulandı.
Önergede, "Ukrayna Aile Programı"na benzer şekilde "Gazze Aile Vizesi Programı" başlatılarak, İngiltere'de yaşayan ve Gazze'de yakınları bulunan az sayıdaki Filistinlinin geçici bir süreliğine aileleriyle yeniden bir araya gelmelerine imkan tanınması talep edildi.
Ayrıca, önergede, bu programın Filistinlilere güvenli sığınak sağlayarak, bölgedeki durum normale dönene kadar İngiltere'de kalmalarına izin verilmesi gerektiği ifade edildi.
İŞGAL GÜÇLERİ DOĞU KUDÜS'TE BİR EVİ YIKTI
İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, çok sayıda askeri buldozer eşliğinde Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan'a bağlı El-Bostan Mahallesi'ne baskın düzenledi.
İsrail ordusu, burada Filistinli Naim er-Ruveydi'ye ait evi yerle bir etti.
"Ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkılan evin olduğu alanda, mahalle halkının evlerini korumak için toplanılan "Direniş Çadırı" da bulunuyordu.
360 EV YIKILDI
İsrail ordusu, Ekim 2023'ten bu yana Kudüs'te yaklaşık 360 ev ve yapıyı "ruhsatsız olduğunu" ileri sürerek yıktı.
Kudüs Valiliğine göre, İsrail yönetimi bu yıkımları bölge halkını yerinden etmeyi ve onları tarihi ve ulusal meşru haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan bir politika kapsamında gerçekleştiriyor.
Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları kurumları; Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs'teki Filistinli nüfusunu azaltmak amacıyla şehirde az sayıda inşaata ruhsat verdiğini belirtiyor.
Söz konusu kurumlar Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verilen inşaat ruhsatlarında ise ciddi artış yaşandığına dikkati çekiyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.
İNGİLİZ MİLLETVEKİLİNDEN FIFA VE UEFA'YA FİLİSTİN'E ÇİFTE STTANDART ELEŞTİRİSİ
İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi milletvekili Zarah Sultana, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından uluslararası spor organizasyonlarından men edilirken, aynı tutumun İsrail'e karşı uygulanmamasını "küresel siyaset ve sporda çifte standart" olarak niteledi.
Sultana, X'ten yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından tüm Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) turnuvalarından hızlıca men edildiğini, buna karşın İsrail'e ise herhangi bir yaptırım uygulanmadığını vurguladı.
Milletvekili Sultana, "118 binden fazla Filistinlinin hayatına mal olan 13 aylık soykırımın ardından İsrail böyle bir yaptırımla karşılaşmıyor. Bu da küresel siyaset ve sporda yerleşik ırkçı çifte standardın altını çiziyor." ifadelerini kullandı.
HAMAS'TAN ABD'YE KINAMA
Hamas Hareketi, ABD yönetiminin "İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirmek" için adımlar attığına dair iddialarını kınayarak, Washington'u 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım ve etnik temizlik savaşının "ortağı" olmakla suçladı.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, "ABD yönetiminin, işgalcilerin Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için adımlar attığına dair iddialarını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Hareket, bu açıklamaları, "Başkan (Joe) Biden yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik bir yılı aşkın süredir devam eden acımasız soykırım savaşı, kuzeyde 38 gündür süregelen etnik temizlik, katliam ve aç bırakma operasyonlarına tam ortaklığının bir teyidi" olarak değerlendirdi.
Açıklamada, sahadaki gerçekler ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının ve uluslararası insan hakları ve insani yardım örgütlerinin raporlarının, ABD'nin bu asılsız iddialarını yalanladığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"ABD yönetimi, işgalci faşist hükümete saldırı ve suçlarını sürdürmesi için daha fazla fırsat ve zaman tanırken, siyasi ve askeri koruma sağlamakta ve uluslararası hukukun araçlarını, sivilleri koruma amaçlı anlaşma ve sözleşmeleri engelleyerek, halkımıza ve bölge halklarına yönelik terörizmin ana destekçisi olarak rolünü pekiştirmektedir"
ŞUF İLÇESİNDE ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ
İsrail'in, Lübnan'ın Şuf ilçesinde bir binaya düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf ilçesinin Cun beldesine düzenlenen İsrail hava saldırısında 8'i kadın ve 4'ü çocuk olmak üzere 15 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda 12 kişinin de yaralandığı ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Bakanlık, daha önce saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.
İSRAİL LÜBNAN'DA 3 BİN 287 KİŞİYİ KATLETTİ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 203'ü çocuk ve 644'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.
İSRAİL BASINI: LÜBNAN'A SALDIRILARIN İKİNCİ AŞAMASINA GEÇİLDİ
İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan haberde, "İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarının ikinci aşamasına başladı ve 36. Tümen de Hizbullah'ın ikinci savunma hattına doğru manevra yapmaya başladı." ifadesine yer verildi.
Haberde, "ikinci aşamanın amacının bölgedeki Hizbullah oluşumlarını ortadan kaldırmak ve Lübnan'da çözüme yönelik siyasi müzakerelerle ilgili her konuda Hizbullah'a baskı uygulamak olduğu" kaydedildi.
HİZBULLAH'IN MÜHİMMAT DEPOLARININ VURULDUĞU İDDİA EDİLDİ
İsrail ordusunun "kara saldırısına paralel olarak Lübnan'ın derinliklerinde faaliyet gösterdiği ve başkent Beyrut ile Bekaa'da Hizbullah'a ait mühimmat depolarını vurduğu" iddia edildi.
İsrail ordusunun, X hesabından yapılan açıklamada, ayrıntıya yer verilmeden, "36. Tümen, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın yeni hedeflerine karşı kara operasyonlarına devam ediyor" şeklinde paylaşım yapıldı.
Açıklamada Lübnan'dan İsrail'e fırlatılmaya hazır çok sayıda füze rampasının vurulduğu iddia edildi.
Zırhlı bir tümen olan 36. Tümen, İsrail ordusunun en büyük askeri oluşumu olarak kabul ediliyor.
BM'DEN AÇIKLAMA: EN AĞIR SUÇLARA TANIKLIK EDİYORUZ
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de kıtlık uyarısı ve gıda güvencesizliği konuları ele alındı.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Gazze'de evlerinden edilen sivillerin aile üyelerinin öldürülmelerine, yakılmalarına ve diri diri gömülmelerine tanık olduklarını belirterek, "Gazze'de en ağır uluslararası suçları anımsatan eylemlere tanıklık ediyoruz." dedi.
Msuya, Gazze'de sivillerin öldürülmesini, yıkımı ve insanlık dışı muameleleri şiddetle kınadıklarını anımsatarak, "Gazze'de evlerinden edilen, yerinden edilen sivillerin kimliklerinden ve onurlarından mahrum bırakıldığını, aile üyelerinin öldürülmelerine, yakılmalarına ve diri diri gömülmelerine tanık olduklarını gördük." diye konuştu.
Yaralı çocukların kollarına "Yaralı çocuk, ailesi hayatta değil" yazıldığına şahit olunduğunu ifade eden Msuya, Gazze'nin çoğunun artık molozlarla dolu bir harabe haline geldiğini belirtti.
"GÜNLÜK ZULMÜN SINIRI YOK"
İsrail'in geçen ay Gazze'nin kuzeyinde başlattığı son saldırının "geçen yılın dehşetinin daha şiddetli, aşırı ve hızlanmış bir versiyonu" olduğunu vurgulayan Msuya, pek çok ailenin halen enkazın altında olduğunu, İsrail'in kazı ekipmanları için yakıtın ve ilk yardım ekiplerinin ulaşımını engellediğini dile getirdi.
Msuya, "Gazze'de gördüğümüz günlük zulmün sınırı yok gibi görünüyor." dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'u 1 aydan uzun süredir kuşatma altında tuttuğuna dikkati çeken Msuya, buraya dün gıda malzemeleri ve su ulaştığını ancak bugün İsrail askerlerinin aynı bölgelerden insanları zorla yerinden ettiğini söyledi.
"KIŞ İÇİN BARINMA MALZEMELERİ SON DERECE KISITLI"
İsrail'in Gazze'nin kuzeyine insani yardımın girişini engellediğini kaydeden Msuya, yaklaşık 75 bin kişinin su ve gıda tedarikinin azaldığını belirtti.
Msuya, "Gazze'deki yaşam koşulları insanlık için uygun değil. Gıda yetersiz. Kış öncesinde gerekli olan barınma malzemeleri son derece kısıtlı. Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'ndan geçen yollar boyunca insani yardım konvoylarımıza yönelik şiddetli silahlı yağmalar, halkın düzeninin ve güvenliğinin çökmesiyle giderek daha organize hale gelmiştir." dedi.
"İSRAİL BATI ŞERİA'DA ÖLÜMCÜL TAKTİKLER KULLANIYOR"
Ekim ayında günlük gıda dağıtımının eylüle göre neredeyse yüzde 25 oranında azaldığına dikkati çeken Msuya, İsrail Meclisinin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ilişkin yasa tasarısının da insani yardım sağlama kapasitesini etkilediğini dile getirdi.
Msuya, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin kötüleşen durumu konusunda da endişeli olduklarını belirterek, İsrail güçlerinin ölümcül taktikler kullanmaya devam ettiğini ifade etti.
"EN TEMEL GEREKSİNİMLER HİÇE SAYILIYOR"
"İnsanlığın en temel gereksinimleri hiçe sayılmaktadır." diyen Msuya, üye ülkelerin uluslararası insancıl hukuk ihlallerini engellemek ve durdurmak için diplomatik ve ekonomik baskı, silah transferleri ve cezasız kalmayla mücadele ederek etki etmeleri gerektiğini dile getirdi.
Msuya, "Şimdi, BMGK'nin BM Şartı uyarınca, uluslararası hukuka uyumu sağlamak ve kendi kararlarının tam olarak uygulanmasını sağlamak için gücünü kullanma zamanıdır." ifadesini kullandı.
İSRAİL GECE BEYRUT’UN GÜNEYİNE 4 HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ
İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine 4 hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Dahiye’deki Haret Hıreyk, Bi’rul Abd, Leyleki ve Gubeyri semtlerini vurdu.
Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki şiddetli patlamaların ardından dumanlar yükselmeye başladı.
NNA, İsrail'in hava saldırısında Haret Hıreyk’teki Dar el-Havra Tıp Merkezi'nin de hedef alındığını aktardı.
Patlamalar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından bir harita yayımlayarak saldırı tehdidinde bulunmasından sonra gerçekleşti.
Adraee paylaşımında, Haret Hıreyk bölgesinde bir noktayı işaret ederek tahliye uyarısında bulunmuştu.
Söz konusu patlamanın ardından Adraee, başka bir paylaşımla, Dahiye bölgesindeki Leyleki Mahallesi'nde bir noktayı işaret ederek tahliye uyarısında bulunmuştu.
İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine dün öğle saatlerinde en az 12 hava saldırısı düzenlemişti.
HAMAS ABD’NİN AÇIKLAMALARINI KINADI
Hamas Hareketi, ABD yönetiminin "İsrail’in Gazze'deki insani durumu iyileştirmek" için adımlar attığına dair iddialarını kınayarak, Washington’u 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım ve etnik temizlik savaşının "ortağı” olmakla suçladı.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, "ABD yönetiminin, işgalcilerin Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için adımlar attığına dair iddialarını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Hareket, bu açıklamaları, "Başkan (Joe) Biden yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik bir yılı aşkın süredir devam eden acımasız soykırım savaşı, kuzeyde 38 gündür süregelen etnik temizlik, katliam ve aç bırakma operasyonlarına tam ortaklığının bir teyidi" olarak değerlendirdi.
Açıklamada, sahadaki gerçekler ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının ve uluslararası insan hakları ve insani yardım örgütlerinin raporlarının, ABD'nin bu asılsız iddialarını yalanladığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"ABD yönetimi, işgalci faşist hükümete saldırı ve suçlarını sürdürmesi için daha fazla fırsat ve zaman tanırken, siyasi ve askeri koruma sağlamakta ve uluslararası hukukun araçlarını, sivilleri koruma amaçlı anlaşma ve sözleşmeleri engelleyerek, halkımıza ve bölge halklarına yönelik terörizmin ana destekçisi olarak rolünü pekiştirmektedir"
"GAZZE'NİN KUZEYİNDE DURUM VAHİM VE FELAKET"
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail'in insani yardım konvoylarının geçişini kısıtladığı Gazze'nin kuzey bölgesindeki durumu "vahim ve felaket" şeklinde tasvir etti.
Greenfield, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de kıtlık uyarısı ve gıda güvencesizliği konularının ele alındığı oturumda konuştu.
ABD'nin BM Temsilcisi, "Burada lafı dolandırmaya gerek yok, brifing verenlerden duyduğumuz gibi, Gazze'nin kuzeyinde durum vahim ve felaket." dedi.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya'nın verdiği bilgileri doğrulayan Greenfield, "Akılalmaz sayıda Filistinli sivil, birçok kadın ve çocuk öldürüldü." ifadelerine yer verdi.
Greenfield, Gazze'deki neredeyse her sivilin yeterli yiyecek, ilaç, temiz içme suyu ve barınaktan yoksun olduğunu hatırlatarak, bu insanların "sonsuza kadar acı çekmeye terkedilemeyeceğini" söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in aynı doğrultudaki sözlerine atıfta bulunan Greenfiled, Gazze'de silahlı çatışmanın son erdirilmesi, esirlerin evine dönmesi ve Gazze'de "yeni bir yönetim ile yeniden yapılanma sağlayacak bir yol haritası çizilmesi" gerektiğini kaydetti.
GAZZE'NİN KUZEYİNDE 38 GÜNDE EN AZ 2000 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine kara saldırısı başlattığı 6 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 2000 Filistinlinin öldüğü bildirildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 38 gündür "etnik temizlik" yaptığını ve en az 2000 Filistinliyi öldürdüğünü belirten Sevabite, uluslararası topluma, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilere karşı uygulanan "soykırım savaşını durdurmak için acil müdahale" çağrısını yineledi.
Sevabite, ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerini Gazze’deki “açlık ve soykırım politikasına ortak olmakla" suçladı.
İSRAİL LÜBNAN'IN ŞUF İLÇESİNE SALDIRDI ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ
İsrail'in, Lübnan'ın Şuf ilçesinde bir binaya düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf ilçesinin Cun beldesine düzenlenen İsrail hava saldırısında 8'i kadın ve 4'ü çocuk olmak üzere 15 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda 12 kişinin de yaralandığı ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Bakanlık, daha önce saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.
ABD SAVUNMA BAKANLIĞI HUSİLERİN SALDIRISINI DOĞRULADI
Gemilerde hasar meydana gelmediği ve hiçbir personelin zarar görmediği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin ABD savaş gemilerine yönelik son saldırılarını doğruladı.
Husilerin Bab el-Mandeb Boğazı'ndan geçerken iki ABD savaş gemisini hedef aldığını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, saldırılarda en az 8 adet insansız hava aracı (İHA), 5 adet gemisavar balistik füzesi ve 3 adet gemisavar seyir füzesi kullanıldığı bilgisini paylaştı.
Saldırıların başarılı bir şekilde önlendiğini ve gemilerde hasar meydana gelmediğini kaydeden Ryder, hiçbir personelin zarar görmediğini ifade etti. Ryder, USS Abraham Lincoln uçak gemisine yönelik herhangi bir saldırıdan haberdar olmadığını da sözlerine ekledi. ABD ordusu: "Husilere karşı yürütülen operasyonları destekliyoruz" ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise, USS Abraham Lincoln uçak gemisinden kalkan bir savaş uçağının görüntüsünü paylaşarak, "CENTCOM'un kendi sorumluluk alanında İran destekli Husilere karşı yürütülen operasyonları desteklediğini" açıkladı.
Husiler ABD gemilerinin hedef alındığını açıklamıştı Husiler, ABD'ye ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un Umman Denizi'nde seyir füzeleri ve İHA'lar ile hedef alındığını açıklamıştı.
Ayrıca Kızıldeniz'de düzenlenen başka bir saldırıda ABD'ye ait iki savaş gemisinin balistik füzeler ve İHA'lar ile hedef alındığı belirtilmişti. Söz konusu saldırıların ABD destekli Gazze ve Lübnan savaşları sona erene kadar durmayacağı kaydedilmişti.
BEYRUT'TA BİR PATLAMA DAHA
Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki şiddetli patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. Patlama, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından bir harita yayınlayarak saldırı tehdidinde bulunmasından sonra gerçekleşti.
Adraee paylaşımında, Hureyk bölgesinde bir noktayı işaret ederek tahliye uyarısında bulunmuştu. Söz konusu patlamanın ardından Adraee, başka bir paylaşımla, Dahiye bölgesindeki Leyleki Mahallesi'nde bir noktayı işaret ederek bir tahliye uyarısında bulundu. İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine Salı günü öğle saatlerinde en az 12 hava saldırısı düzenlemişti.
ABD'DEN YEMEN'DEKİ HUSİLERE HAVA SALDIRISI
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Yemen'deki Husilere ait birden fazla silah depolama tesisine hava saldırısı düzenlediğini belirten Ryder, bu operasyonların Husilerin ABD koalisyon güçlerine yönelik saldırılarına karşılık yapıldığını söyledi.
Ryder, ayrıca, 11 Kasım'da CENTCOM kuvvetlerinin Babulmendep Boğazı'nı geçerken uğradığı Husi saldırısını başarılı bir şekilde püskürttüğünü ifade etti.
Geçiş sırasında USS Stockdale ve USS Spruance muhriplerinin "en az 8 tek yönlü saldırı, mürettebatsız hava sistemi, 5 gemisavar balistik füze ve 3 gemisavar seyir füzesi tarafından saldırıya uğradığını" belirten Ryder, saldırıların engellenmesi sonucu gemilerin hasar görmediğini ve hiçbir personelin yaralanmadığını söyledi.
Ryder, uçak gemisi Abraham Lincoln'e yönelik saldırı iddiasına ilişkin ise "Bu konuda herhangi bir saldırıdan haberdar değilim." dedi.
Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ABD kuvvetlerine yönelik iki ayrı saldırı gerçekleştirdiklerini açıklamış, ilk saldırıda ABD uçak gemisi "Abraham Lincoln"un insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle hedef alındığını, ikinci saldırıda ise Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki destroyerinin hedef alındığını duyurmuştu.
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıklamıştı.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A HAVA SALDIRILARI
İsrail ordusunun, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti.Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cebeli Lübnan'ın Aley bölgesindeki Baalşumayi'de bulunan otoyol üzerinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin öldüğünü, 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Saldırıda bir ailenin kaldığı evin hedef alındığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.İsrail ordusunun Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf kentindeki Cun bölgesine düzenlediği saldırıda ise ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı, bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.Lübnan'ın güneyinde 2 kişi yaşamını yitirdi.
Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Lübnan'ın farklı bölgelerine şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdiğini aktardı.Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Burc eş-Şimali beldesine düzenlenen hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.Sur'daki Mansuri beldesinde ise İsrail'in düzenlediği bir saldırı sonrasındaki enkaz kaldırma çalışmaları sırasında düzenlen yeni bir saldırı sonucunda, İslami Sağlık Kurumu'na bağlı 1 sağlık çalışanı yaşamını yitirirken, Lübnan Sivil Savunma ekiplerine bağlı 1 sivil savunma personeli yaralandı.İsrail, Sur kentindeki Tibnin, Ganduriyye, Şatiyye, Mecdel Zun, Kalile, Deyr Entar, Mecadil ve Sıddıkin beldelerine de hava saldırıları düzenledi.Nebatiye'de 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandıLübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki Rumeyn'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Habuş beldesinde bulunan bir okulun yakınına da hava saldırısı düzenledi.Baalbek'te 1 kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandıLübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'teki Mali beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.İsrail ordusu, Baalbek'teki Taraya beldesinde de bir eve saldırı gerçekleştirdi.İsrail uluslararası yasaklı misket bombası kullandıNNA'ya göre, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Marcayun'da Litani Nehri yatağında, 2 kere uluslararası yasaklı misket bombası kullandı.İsrail ordusu, Lübnan-İsrail sınırı yakınındaki Hiyam kasabasını da topçu bombardımanına tuttu.
NETANYAHU'DAN İRAN'A GÖZDAĞI! "EKONOMİNİZİ ÇÖKERTİRİZ"
Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajda İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yaptığı misillemede "önemli bir zarar" oluşmadığını savunan Netanyahu, bu saldırının Tahran ekonomisine 2,3 milyar dolara mal olduğunu iddia etti.
İran yönetimini hedef alan Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e yönelik olası bir yeni saldırısının İran'ın ekonomisini çökertebileceğini savundu.
Netanyahu, İran halkının yanı sıra kendisinin ve İsrail halkının da Tel Aviv ile Tahran arasında çatışma istemediğini söyledi.
Tahran yönetiminin "İsrail'in yanı sıra İran halkının da geleceğini yok etmeye çalıştığını" iddia eden Netanyahu, "Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Özgür bir İran'da bir gün İsrailliler ve İranlıların birlikte refah ve barış dolu bir gelecek inşa edeceklerinden hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.
BIDEN'DAN İSRAİL'E DESTEK
ABD Başkanı Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görevi 20 Ocak 2025'te Cumhuriyetçi Donald Trump'a devredecek olan ve Gazze'deki soykırımı boyunca İsrail'e koşulsuz destek veren Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde de bu desteklerinin altını çizdi.
İkili görüşmeden önce Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Biden ve Herzog, ABD ile İsrail arasındaki "köklü dostluğun" çok eskiye uzandığını belirtti. "İsrail'e olan taahhüdümüz sarsılmaz, bunu biliyorsunuz, ayrıca çok derin bir dostluğu paylaşıyoruz" diyen Biden, Herzog'u yeniden Oval Ofis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi."Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok" şeklindeki sözünü bir kez daha tekrarlayan Biden'a Herzog, "Sizin açık bir siyonist olduğunuzu biliyorum Sayın Başkan." şeklinde karşılık verdi.
Daha sonra söz alan Herzog, Biden gibi bir dostları olduğu için mutlu olduklarını söyledi ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe teşekkür etti.Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e füze saldırılarına devam ettiğini ve "asıl bölgesel sorunun İran olduğunu" savunan Herzog, Gazze'de de halen 101 esir bulunduğunu ve bu kişileri evlerine getirmenin kendileri için öncelik olduğunu söyledi. Biden da esirlerin kurtarılması gerektiği konusunda mutabık olduklarını belirtti.Herzog, Biden'ın 7 Ekim saldırısından birkaç gün sonra İsrail'i ziyaret ettiğini anımsatarak, "Onlarca yıldır İsrail ve Yahudi halkı için inanılmaz bir dost oldunuz, bunun için size teşekkür ediyoruz. En zor zamanımızda bizimle nasıl yan yana durduğunuzu asla unutmayacağız. Yahudi halkıyla yan yana durmanız sizin büyük bir mirasınızdır." dedi.
UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: İSRAİL YASAK BÖLGEYE GİRDİ
AP'nin analiz ettiği uydu fotoğraflarına göre, İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni Suriye'den ayıran Alfa Hattı boyunca bir inşaat projesine başladı ve görünüşe göre sınır boyunca bir yol için asfalt döşedi.
ATEŞKES KURALLARINI ÇİĞNEDİ
Birleşmiş Milletler, AP'ye yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin çalışmalar sırasında silahsızlandırılmış bölgeye girdiğini ve bunun bölgeyi düzenleyen ateşkes kurallarını ihlal ettiğini doğruladı.
YASA DIŞI FAALİYET YÜRÜTÜYORLAR
Çalışmalar, daha önceki uydu fotoğraflarının da gösterdiği gibi Eylül ayı sonlarında başladı. Yeni görüntüler, İsrail ordusunun yol inşaatını tamamladığı ve Gazze'nin İsrail sınırında bir tampon bölge oluşturduğunu gözler önüne serdi.
İsrail ordusu ayrıca Birleşmiş Milletler barış gücünün ateş altında kaldığı Lübnan'daki köyleri de yıkmaya başladı.
UYDU GÖRÜNTÜLERİ ANALİZ EDİLDİ
Planet Labs PBC'nin AP için 5 Kasım'da çektiği yüksek çözünürlüklü görüntüler, İsrail işgalindeki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems kasabasının yaklaşık 3 kilometre güneydoğusundan başlayarak Alfa Hattı boyunca 7,5 kilometreden fazla uzunluktaki inşaatı gösteriyor. Görüntüler, bazı kısımlarda taze asfaltla kaplanmış gibi görünen iki set arasında bir hendek gösteriyor. Ayrıca, Suriye tarafına doğru uzanan bir çit de görünüyor. İnşaat, Alpha Hattı boyunca güneye doğru yönelmeden önce güneydoğu rotasını takip ediyor ve ardından tekrar güneydoğuyu kesiyor. Görüntülerde, rota boyunca aktif olarak kazı yapan ekskavatörler ve diğer toprak hareket ettirici ekipmanlar görülüyor. Ayrıca bölgenin onlarca yıllık çatışmalardan kalma patlamamış mühimmat ve mayınlarla dolu olduğuna inanılıyor.
ABD’YE AİT UÇAK GEMİSİ HEDEF ALINDI
Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman Denizi’nde ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.
HİZBULLAH’TAN İSRAİL’E ROKET SALDIRISI
Hizbullah’ın İsrail’in Nahariya kentinde düzenlediği roket saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ederken, Hizbullah, İsrail’e karşılık vermeyi sürdürüyor. Hizbullah’ın saldırıda roketlerden biri sahil kenti Nahariya'da bir binaya isabet etti. Magen David Adom, roketin isabet ettiği binada 40’lı yaşlarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Roketin binaya isabet ettiği an ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’e 10 roket fırlatıldığını ve bazı roketlerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bazılarının ise yerleşim yerlerine ya da açık alanlara düştüğünü belirtti.
DİKKAT ÇEKEN NETANYAHU İDDİASI
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, gizli belgelerin yabancı basına sızdırılması iddialarına ilişkin soruşturma yürüten kolluk kuvvetleri hedef alındı.Açıklamada, İsrail polisi, ordu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) yürüttüğü ortak soruşturmada gözaltına alınanlara, Başbakan Netanyahu'yu suçlamaları için baskı yapıldığı iddia edildi.Gözaltına alınanların "20 gün boyunca bodrum katında gözaltında tutulup, günlerce avukatlarıyla görüşmelerinin engellendiği" iddia edilen açıklamada, Netanyahu'ya karşı "asılsız iddialarda" bulunulduğu öne sürüldü.
Ayrıca açıklamada, "Muhafazakar yönetime zarar vermek amacıyla asılsız iddialarla genç insanların hayatlarını mahvetmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.- Netanyahu'nun daha fazla belge sızdırılmasını istediği iddiasıSoruşturma kapsamında gözaltına alınan bir İsrail askerinin avukatı bugün, soruşturmanın baş şüphelisi Eliezer Feldstein'ın müvekkiline, "belgeleri Netanyahu'ya verdiğini, başbakanınsa daha fazla belge istediğini" söylediğini öne sürdü. 27 Ekim'den bu yana gözaltında tutulan Feldstein'ın gözaltı süresinin uzatılıp uzatılmayacağı kararı yarın yeniden gözden geçirilecek.
İSRAİL GAZZE İÇİN VERİLEN TARİHE UYMADI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 13 Ekim tarihli bir mektupta mektupta, İsrail'in en geç 12 Kasım'a kadar her gün Gazze'ye en az 350 kamyon girmesine izin vermesi gerektiğini bildirmişti. Bugün itibariyle o süre doldu.Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı'nın (UNWRA) Acil Durum Koordinatörü Louise Wetaridge, BBC'nin haberine göre İsrail'in o zamandan beri Amerika'nın taleplerini karşılayıp karşılamadığı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.
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