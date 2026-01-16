CANLI | Tabka Suriye ordusunun kontrolünde! Deyrizor temizlendi hedef Rakka | Şara'dan Abdi'ye davet

11:08 18 Ocak 2026

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütüne yönelik operasyonlarını ülkenin doğusunda genişleterek sürdürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in Suriye’den canlı yayında aktardığı bilgilere göre, Rakka, Tabka ve Deyrizor hattında çatışmalar gece boyunca aralıksız devam etti. YPG’li teröristlerin geri çekilirken büyük yıkım bıraktığı, altyapıyı hedef aldığı ve siviller açısından ciddi bir insani tablo oluşturduğu bildirildi.

YPG/SDG GERİ ÇEKİLİRKEN ENKAZ BIRAKTI

Gece boyunca yaşanan gelişmelere ilişkin aktarılan bilgilere göre, YPG’li teröristler bir yandan geri çekilirken, diğer yandan arkalarında ağır bir tahribat bıraktı. Terör örgütünün, çekilme sırasında çok sayıda köprüyü patlattığı, el yapımı patlayıcılarla altyapıyı hedef aldığı belirtildi.

ESİRLER İNFAZ EDİLDİ, KÖPRÜLER HAVAYA UÇURULDU

Mehmet Geçgel’in aktardığına göre, YPG’li teröristler ellerinde tuttukları esirleri de infaz etti. Bu infazlara ait görüntüler Tabka kentinde ortaya çıktı. Aynı zamanda Suriye’nin Rakka kentinde, Fırat Nehri üzerindeki Eski Köprü, YPG’li teröristler tarafından havaya uçuruldu.

RAKKA’DA SU KESİLDİ: ANA HATLAR HEDEF ALINDI

YPG/SDG’nin saldırıları yalnızca köprülerle sınırlı kalmadı. Gelen bilgilere göre, Rakka’ya su sağlayan Eski Köprü üzerindeki ana su boruları da hedef alındı. Terör örgütü tarafından patlatılan su hatları nedeniyle kentte su tamamen kesildi. Ayrıca Rakka’daki Yeni Reşid Köprüsü de YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu yıkıldı.

SURİYE ORDUSU ÜÇ KOLDAN RAKKA’YA İLERLİYOR

Suriye ordusu, YPG/SDG’nin saldırılarına sahada misliyle karşılık veriyor. Rakka’ya üç ayrı koldan ilerleyen ordu birlikleri, kent merkezindeki terör unsurlarıyla yoğun çatışma halinde. Harekat Komutanlığı’ndan gelen açıklamalarda, operasyonun kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

TABKA TAMAMEN KONTROL ALTINDA, FIRAT BARAJI GÜVENDE

Operasyonların önemli merkezlerinden biri olan Tabka kentinde ise kontrol tamamen Suriye ordusuna geçti. Fırat Barajı da güvenlik güçlerinin kontrolü altına alındı. Barajın bulunduğu noktada elektrik santrallerinin yer alması nedeniyle bölgenin stratejik önemi dikkat çekiyor. A Haber, YPG’li teröristlerin Tabka’dan gece saatlerinde kaçtığı anlara ait görüntüleri daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı.

AŞİRETLERİN DESTEĞİYLE DEYRİZOR’DA KRİTİK KAZANIM

Deyrizor cephesinde de dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Bölgede etkili olan aşiretler, dün akşam saatlerinde seferberlik ilan ederek YPG/SDG’ye karşı savaş çağrısında bulundu. Çok sayıda aşiretin bu çağrıya katıldığı belirtildi.

Aşiret güçleri, Suriye ordusunun desteğiyle Fırat’ın doğusunda bulunan Ömer Petrol Sahası ve Koniko Gaz Sahası’nı tamamen ele geçirdi. Bu kritik enerji sahalarının kontrolü, aşiretlerin desteğiyle Suriye ordusuna geçti.

OPERASYONLAR FIRAT’IN DOĞUSUNA YAYILDI

Daha önce “Operasyon Fırat’ın doğusuna sıçrar mı?” sorusu gündemdeyken, bugün gelinen noktada hem Rakka’da hem de Deyrizor’da Fırat’ın doğusunda operasyonların fiilen sürdüğü ifade ediliyor. Sahadaki gelişmeler, operasyonların daha da genişleyebileceğine işaret ediyor.

TÜNEL AĞI VE KAMİKAZE DRONE TEHDİDİ

Rakka’daki çatışmaların diğer bölgelere kıyasla daha zorlu olduğu belirtiliyor. Çünkü YPG/SDG’nin kentte kilometrelerce uzunlukta bir tünel ağına sahip olduğu biliniyor. Teröristler bu tünelleri kullanarak saldırılar düzenliyor. Dün geceden bu yana Tabka ve Rakka yollarında çok sayıda kamikaze drone saldırısı gerçekleştirildiği de aktarıldı.

PETROL, ELEKTRİK VE SU KAYNAKLARI YENİDEN DEVLET KONTROLÜNDE

Deyrizor’un önemi yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik. Bölge; petrol sahaları, elektrik üretim tesisleri ve su kaynakları açısından kritik bir konumda bulunuyor. Bu kaynakların YPG/SDG’nin elinden alınarak Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi, ülkenin yeniden inşası açısından hayati görülüyor.

Suriye ordusu ve aşiret güçleri, bu kaynakların Suriye halkı için kullanılmasını sağlamak amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.