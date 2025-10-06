CANLI | Suriye'de şiddetli çatışma! Terör örgütü SDG sivilleri ve orduyu hedef aldı: 1 asker hayatını kaybetti
Suriye'de bugün gerçekleşen seçimlerin ardından Halep kentinde terör örgütü SDG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye Arap Ordusu'nun çatışmalar neticesinde harekete geçtiği belirtilirken "SDG güçleri sivil halkı ve ordu güçlerini hedef almıştır" ifadeleri kullanıldı. Suriye ordusu çatışmaların ardından tanklar ile bölgeye hareket ederken, yapılan açıklamada 10 Mart mutabakatına bağlı kalınacağı belirtildi. Suriye basınında yer alan habere göre 1 askerin çatışmalarda hayatını kaybettiği, 3 askerin ise yaralandığı belirtildi.
Suriye'de bugün gerçekleşen seçimlerin ardından terör örgütü SDG, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde saldırı düzenledi. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken sokaklar savaş alanına döndü. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada SDG'nin sivil halkı ve orduyu hedef aldığı belirtilirken, bölgede çatışmalar sürüyor.
Suriye’nin Halep ilinde, SDG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Akşam saatlerinde başlayan çatışmalarda SDG, Halep’in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yüksek binalara yerleştirdiği keskin nişancılar ve havan saldırıları ile Suriye güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alıyor.
SEBZE HALİ VE RAHMAN CAMİİ ÇEVRESİNİ HEDEF ALINDI
SDG, havan saldırılarıyla Halep kent merkezi Bustan el Kasr'da yer alan sebze hali ve Rahman Camii çevresini hedef aldı. Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde konuşlu SDG unsurlarının sivillere saldırısında çok sayıda sivil yaralandı.
Çatışmalar, Halep kent merkezinin birçok noktasından duyulurken, siviller güvenli bölgelere göç ediyor.
Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri takviye göndererek kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi’nden Suriye resmi haber ajansı SANA’ya yapılan açıklamada, "10 Mart Anlaşması’na bağlıyız ve herhangi bir askeri operasyon niyetimiz yoktur." ifadeleri kullanıldı.
SANA, SDG’nin güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef alması sonucunda 1 güvenlik personelinin öldüğünü, 3 personelin yaralandığını bildirdi.
"NORMALLEŞME ADIMLARI ÖRGÜTLERCE SABOTE EDİLİYOR"
Suriye Türkmen Hareketi Başkanı Hasan Ziyad Türkmen, A Haber canlı yayınına bağlanarak Suriye'deki çatışmaların son durumunu değerlendirdi.
Başkan Türkmen şu notları paylaştı:
"Açıkçası, daha önce de ifade ettiğim gibi, Halep’te terör örgütlerinin varlığı, hem siyasi hem de ekonomik normalleşmenin ve asayişin sağlanmasının önünde ciddi bir engeldir. Seçimlerin ardından Suriye'de atılan her normalleşme adımı, bu örgütler tarafından sabote edilmeye çalışılıyor. Özellikle sıcak bölgelerde örgüt üyeleri devreye sokularak sürece gölge düşürülüyor.
Örneğin dün, Dayr Hafir bölgesinde siviller hedef alındı; bombalar ve füzeler yağdırıldı. Oysa hükümet güçleri 10 Mart Anlaşması'na bağlı olduklarını defalarca ifade etti ve diyalog kanalları açık tutuldu. Buna rağmen, terör örgütü saldırılarına devam ediyor. Dayr Hafir’de başlayan bu terör dalgası, bugün Halep’e taşındı.
Halep’in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahalleleri başta olmak üzere çevre bölgelerde yaşayan insanlar büyük bir tedirginlik içinde. Halk açıkça dile getiriyor: Bu durum böyle devam edemez. Devletimizin ve hükümetimizin bu gidişata bir an önce son vermesi gerekiyor.
Biz savaştan, kan dökülmesinden yana değiliz. Yaşadığımız bölgelerde Kürt kardeşlerimizle birlikte barış ve uyum içinde yaşıyoruz; birlikte ticaret yapıyor, aynı kurumlarda eğitim alıyor, aynı toplumun parçası olarak hayatı paylaşıyoruz. Ancak terör örgütü, Kürt halkını temsil ettiğini iddia ederek Halep’te ve Suriye’nin kuzeydoğusunda terör estiriyor. Rakka, Deyr ez Zor, Haseke ve Ayn el-Arap gibi bölgelerde halk bu yönetimden bıkmış durumda ve bir an önce bu yapıdan kurtulmak istiyor.
10 Mart Anlaşması’ndan bu yana, devlet güçleri provokatif hiçbir eylemde bulunmamıştır. Ancak terör örgütlerinin son günlerdeki saldırganlığı, asıl amaçlarının ne olduğunu açıkça gösteriyor. İsrail’in desteğiyle, Süveyda’daki bazı Dürzi gruplar ve sözde Kürt temsilcileri üzerinden, Suriye’de devletin yeniden inşasını ve güvenliğin tesisi sürecini baltalamaya çalışıyorlar.
Bu örgütler, farklı etnik kimlikleri temsil ettiklerini iddia ederek hem halkı kandırıyor hem de ülkenin huzuruna ve yeniden yapılanma sürecine zarar veriyorlar.
Ben inanıyorum ki bu terör örgütü artık son demlerini yaşıyor. Eninde sonunda bu mücadeleyi devlet, millet ve Suriye halkı kazanacaktır."
HALEP VALİSİ: OKULLAR TATİL EDİLDİ
SURİYELİ AŞİRETLERDEN PKK/YPG'YE KARŞI SEFERBERLİK İLANI
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programında Rasulayn bölgesinde aşiretlerin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı seferberlik ilan ettiğini belirtti.
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel: Aşiretler bir seferberlik ilan etmeye başladılar. Şu anda Resulayn'dan bölgedeki aşiretler, SDG'ye karşı bir seferberlik ilan etti. Hatırlayacak olursak geride bıraktığımız süreçte Dürzilere karşı Bedevi Arap aşiretler bir seferberlik ilan etmiş, günlerce çatışmalar devam etmişti. Bizler de o noktada takip etmiştik. Şimdi Bedevi aşiretler o zaman da aslında aynı şeyi söylüyorlardı: 'Eğer SDG burada Suriye ordusuna yönelik veya Suriye'nin huzurunu, istikrarını bozacak bir hamle yaparlarsa, bizler de SDG'ye karşı ayaklanıp onlara karşı da bir seferberlik ilan ederiz' demişlerdi A Haber mikrofonlarına bu açıklamaları yapmışlardı. Bugün aslında bu beklenen oldu, aşiretler tarafından beklenen bir şeydi. Aşiretler de şu anda diğer aşiretlere de çağrılarda bulunarak, özellikle Naimi Aşireti ki bölgede en hakim olan aşiret, seferberlik çağrısında bulundu ve SDG'ye karşı Suriye ordusunun yanında olma çağrısında bulundu ve buna dair de açıklamalar yaptı. Şu anda o açıklamanın olduğu görüntüler de bir taraftan ekranda dönüyor.
"SURİYE ORDUSUNA BAĞLI ÖZEL BİRLİKLERE MUHAREBE SEVİYESİ HAZIRLIK TALİMATI VERİLDİ"
Diğer yandan bir önemli son dakika bilgisi daha var: Suriye ordusuna bağlı özel birliklere muharebe seviyesi hazırlık talimatı verildiği bilgisi de şu dakika itibarıyla elimize ulaşmış durumda ki bu da son dakika bilgisi. Öte yandan SDG'nin Seyfud Devle Mahallesi'ne yapmış olduğu bir saldırı sonucunda da bir sivilin o noktada hayatını kaybettiği, bir kadın ve çocuğunun da yaralandığı bilgisi var. Bölgeye yine tanklar ve zırhlı birlikler de Suriye ordusu tarafından sevk edilmiş durumda. Bölgedeki özellikle o huzuru sağlamak için, özellikle SDG'nin yapmış olduğu bu saldırıları bastırmak için bölgeye ek birlikler sevk edilmiş durumda ki Şam'dan özellikle kuzeye doğru ilerliyor. Birliklerin Hama, Humus'tan da yine çok sayıda birliğin o bölgeye, Halep bölgesine, Halep Şeyh Maksud bölgesine sevk edildiğini ifade edelim.
"ŞEYH MAKSUD'DA SİVİLLER TAHLİYE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"
Geride bıraktığımız süreçte hatırlatılacak olursak izleyicilerimize, Esad rejimi devrildikten sonra Şeyh Maksud bölgesinde yer alan SDG'li teröristler o noktadan çekilmeyi reddetmişlerdi ve oraya yerleştirdikleri keskin nişancılarla da sık sık, zaman zaman o bölgeden, Şeyh Maksud'tan Suriye ordusu unsurlarını, özellikle o süreçte Şara'ya bağlı unsurları hedef almışlardı ve 10 Mart'ta yapılan mutabakat sonrasında da o saldırılar da, keskin nişancıların saldırıları sona ermişti. Şu zamana kadar bir sessizlik vardı SDG'den ama Şeyh Maksud'tan hiçbir zaman geri çekilmemişlerdi. "Mutabakata uymadığını" ifade ediyor Suriye ordusundan, Suriye kaynaklarından yapılan açıklama. "Biz mutabakata bağlıyız ancak SDG sivillere saldırıyor" diyor ki, gelen görüntüler de o şekilde: sivil bölgelere, sivil yerleşim yerlerine roketlerle yapılan saldırılar sonucunda siviller yaralanıyor. Şu anda Suriye ordusu Şeyh Maksud girişinde bulunan sivilleri de bir taraftan tahliye etmeye çalışıyor. Aynı zamanda da bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor, özellikle son 2 saatte bu çatışmalar daha da şiddetlenmiş durumda ki bir taraftan SDG güçleri saldırılar gerçekleştirirken, Suriye ordusu da SDG'ye yönelik karşılık vermeyi sürdürüyor. Tabii bilgiler birbiri ardına geliyor, sıcak ve hareketli bir gece olacak gibi görünüyor, bunu ifade edelim. Gelen görüntüler de var çatışmalardan gelen görüntüler.
"ÇATIŞMALARIN SIÇRAMA İHTİMALİ VAR"
Son bilgiyi bir kez daha tekrarlayalım: Suriye ordusundaki özel kuvvetlere muharebe hazırlık seviyesi talimatı verilmiş durumda. Bu çatışmaların bastırılacağı, özellikle SDG'nin saldırılarının bastırılabilecek mi? bu merak ediliyor. Eğer bu çatışmalar daha da yayılırsa Kamışlı, Haseke, Deyrizor'a kadar da uzanabilir. Zira Rakka'da yine terör destekçileri o bölgede de sokaklara dökülmüş durumda. O bölgelere de çatışmaların sıçrama ihtimali var. SDG ne istiyor? Aslında geride bıraktığımız süreçte Dürzilerle başlayan Suriye içerisindeki istikrarı bozma, yani Suriye'de huzur istemiyor. Burada Dürzileri İsrail fişeklemişti özellikle bunu söyleyelim. İsrail o noktada Dürzileri kışkırtarak bir karışıklık çıkartmaya çalışmıştı. Dürziler o zamanlarda yapmış olduğu açıklamalarda, Dürzi liderler kuzeyde SDG ile birleşeceklerini ifade etmişlerdi. SDG ve Dürziler bu noktada bir koridor mu kurmak istiyor? Bu da önemli bir detay. Ama Suriye ordusu ve Suriye hükümeti Suriye içerisinde parçalanmış bir toprak istemiyor. Tek bir devlet tarafından yönetilmesini ve Suriye'nin tek bir çatı altında toplanılmasını istiyor. Ama bunu istemeyenler de tabii Suriye içerisinde sık sık kargaşa çıkartmaya çalışıyorlar.
SURİYE ORDUSU BÖLGEYE KONUŞLANDI
A HABER ÇATIŞMALARIN YAŞANDIĞI SURİYE'DE
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Suriye'deki çatışmaların ardından bölgedeki son durumu aktardı.
İşte Halil İbrahim Uğur'un açıklamalarından satır başları...
Burası Halep'in biraz doğusu, iki mahalle özellikle Şeyh Maksut ve Eşrefiye. Aslında çok değil, Aralık ayında, Ocak ayında en fazla konuştuğumuz Halep'teki mahalleler arasında yer alıyor ve aslında burada Kürt kökenli insanların kaldığı yer olsa da aslında onların ismini kullanarak orada bir hala terör örgütü varlığını hissettirmeye çalışıyor. Bundan bir hafta önce, yani seçimlerden bir hafta önce biliyorsunuz bu hafta sonunda seçim yapıldı, Halk Meclisi seçildi. Ve o Halk Meclisi'nde de aslında her milletten insan seçildi. Türkmenlerden de seçilen oldu, 5 Türkmen meclise girdi. Bu da tarihinde bir ilk oldu Suriye'nin.
"GÖZDAĞI VERMEK İÇİN 'YENİDEN DARBE YAPACAĞIZ' MESAJI VERİLDİ"
Diğer taraftan tabii ki bu seçim öncesinde gözdağı vermek gerekiyordu. Ortalığı karıştırmak, kaos ortamı oluşturmak adına bir hafta öncesinde Rakka'dan, Deyrizor'dan haber geldi ve bir hafta içerisinde 'yeniden devletin başına biz geleceğiz, yeniden bir darbe yapacağız, yeniden ortalığı karıştıracağız' şeklinde oradan mesajlar vardı. Ve bu mesajlardan sonra bir haftalık süre sona erdi. Rakka tarafından, Deyrizor tarafından araçlar hareket etmeye başladı, büyük bir konvoy hazırlandı. Elbette bu konvoyun aslında Halep'e gelmeyeceğini onlar da çok iyi biliyordu. Bu nedenle de zaten o konvoyun ilerlemesine Suriye yönetimi izin vermedi, önü kesildi. Ancak fotoğraflarla, sosyal medya videolarıyla bu algı büyütülmeye çalışıldı.
Tabii diğer taraftan da bu noktada, yani ismini telaffuz ettiğimiz Eşrefiye Mahallesi ve diğer mahallenin etrafında da yine Türkmenler var, yine Araplar var. O noktada da yine baktığımızda Şeyh Maksut bölgesinde baktığımızda Türkmen bölgesi olarak Hüllük'te bulunan bir mahalle orada. Aslında bu iki mahallenin etrafı bir yıldan bu yana abluka altına alınmış, çember altına alınmış bir yer, buradan bahsediyoruz. Çünkü buradan sürekli bir kaos ortamı çıkartılması noktasında ya da saldırıların gerçekleştirilmesi noktasında bu iki mahalle, Şeyh Maksut ve Eşrefiye kullanılmaya devam ediyor. Burada sadece aslında Kürtler yaşamıyor, içerisinde yine Türkmenler var, Araplar var, Aleviler var, her insan orada yaşıyor. Ancak bu iki mahallenin ismi sürekli Halep'te telaffuz edilmeye devam ediyor.
"YPG SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇTAN RAHATSIZ OLDU"
Bugün de yine özellikle dün seçimin sona ermesiyle birlikte çünkü orada bir ilk gerçekleştirildi, insanlar sandık başına gitti, kendi oylarını kullandılar ve orada bir sükunetin olmasından rahatsız olan YPG terör örgütü bu kez yine oradan, Rakka'dan, Deyrizor bölgesinden konvoyu hareket ettirmek istedi ama diğer taraftan da işte bu mahallelerde, Halep'in doğusunda iç kargaşa çıkartmaya çalıştı. Orada da yine bir terör saldırısı düzenlemeye çalıştı. Elbette bu iki mahalle yaklaşık bir yıldan bu yana çember altında olduğu için buna izin verilmedi ve oradaki hareketliliğe hemen anında müdahale edildi.
"SURİYE HALKI ÜLKESİNİN KAOS ORTAMINDAN ÇIKMASINI İSTİYOR"
Elbette orada büyük aileler de var, aşiretler de var. Kaos ortamından yeni çıkmış bir ülke. Elbette yine orada güvenliğin sağlanması noktasında Suriye yönetimine oldukça fazla iş düşüyor ve şu anda oradaki iki mahalledeki iç savaşın başlamaması ya da kaos ortamının sona erdirilmesi ya da o kalkışma orada sona erdirilmesi noktasında da yine çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama bir taraftan da tabii ki orada bir çatışma olsa da Suriye yönetimiyle oradaki teröristler arasında çatışma olsa da aslında şu anda Suriyeliler, o Suriye'de yaşayan insanlar bu çatışmalarla da çok da yakından ilgilenmiyor. Çünkü onlar dünkü seçimin başarıyla sonuçlanması ve oradaki kaos ortamının artık sona ermesi, her geçen gün de Suriye'nin yeniden renklenmesi, yeniden ışıklarla aydınlatılması noktasında yeni bir hayatla ilgileniyorlar. Ama orada tabii ki şu anda bir iç çatışma çıkartılması noktasında elbette terör örgütü de boş durmuyor.
Tabii Suriye yönetiminin terör örgütüne vermiş olduğu bir süre de var. Bu çokça konuştuğumuz konular arasında yer alıyor. Özellikle Ocak ayından itibaren Suriye yönetiminin kurulmasıyla birlikte terör örgütüne verilen süreler vardı. Onlara verilen şartlar vardı, o şartların yerine getirilmesi istenmişti. İşte o şartlar da hala süre durumu da devam ediyor. Özellikle de Aralık ayının sonuna kadar işte verilen şartlara Suriye yönetiminin terör örgütünün uymasını istiyor. Ama terör örgütü ne yapıyor? Bu şartları yerine getirmek yerine şu anda Rakka'da, Deyrizor'da o bölgelerde hala eli silah tutan gençleri yanına çekmeye çalışıyor. Yine oradaki aşiretlere, oradaki ailelere baskı yapmaya çalışıyor. Onların gençlerini alarak yine terör örgütünü güçlendirmeye çalışıyor. Ama Suriye yönetimi şu anda o terör örgütüne göz açtırmama noktasında, özellikle de eylemlerin gerçekleştirilmemesi noktasında önemli gördüğü mahalleleri çember altına almıştı ve oradaki güvenliği sağlamaya çalıştığının altını çizelim. Gelişmeler oldukça bizler kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
SDG 2 MAHALLEYİ BOMBALADI
1 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, 3 ASKER YARALANDI
Suriye basını, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasında Halep’te şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirerek, çatışmalarda 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını aktardı.
HALEP'İN 2 MAHALLESİNE HAVAN SALDIRISI
Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.
Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği bölgede, çatışmalar aralıklarla sürüyor.
Emniyet birimleri, akşam saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahalleleri çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.
Terör örgütü PKK/YPG, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı
SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI: SDG GÜÇLERİ SİVİL HALKI HEDEF ALDI
Suriye Savunma Bakanlığı tarafından Suriye Arap Ordusunun çatışmalar neticesinde harekete geçtiği açıklarken "Bugün gerçekleştirilen seçimin ardından SDG güçleri sivil halkı ve ordu güçlerini hedef almıştır." denildi.
Açıklamanın devamında; "10 Mart mutabakatına bağlıyız, Eylemlerimiz SDG'nin sivilleri hedef aldığı saldırıların ardından geliyor." ifadeleri kullanıldı.
SURİYE'NİN HALEP KENTİNDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA
TOM BARRACK PKK/YPG'NİN ELEBAŞLARINDAN ŞAHİN İLE GÖRÜŞTÜ
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Suriye'nin kuzeyinde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüştü.
Büyükelçi Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Suriye'nin kuzeyine yaptığı ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.
Paylaşımında Barrack, "Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper ile birlikte '(Ferhat Abdi Şahin) Mazlum Abdi' ve SDG ile önemli görüşmeler yapmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret ettim." ifadesini kullandı.
Tom Barrack paylaşımında ayrıca hedeflerinin, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın 'Suriye'ye bir şans verilmesi' vizyonu doğrultusunda, Suriyelilerin diğer tüm Suriyelilerle birleşerek barış ve refah için ortak bir çaba göstermesine olanak tanıyan girişime ivme kazandırmak" olduğunu kaydetti.
