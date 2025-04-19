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CANLI | Rusya ateşkesi resmen duyurdu! Tüm saldırılar durdu | Ne kadar sürecek?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.04.2025 17:08 Güncelleme: 19.04.2025 18:27
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Rusya’dan ateşkes açıklaması!

Kremlin'den yapılan açıklamada "19-21 Nisan tarihlerinde tüm saldırıları durduracağız" denildi. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin ise Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan saat 18.00'dan 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkesi ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya nedeniyle ateşkes ilan etti. Kremlin'den yapılan açıklamada "19-21 Nisan tarihlerinde tüm saldırıları durduracağız" denildi.

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17:19 19 Nisan 2025

NE KADAR SÜRECEK?

RUSYA ATEŞKESİ DUYURDU: TÜM SALDIRILARI DURDURACAĞIZ!

Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirdi.

Rus lider Putin, "İnsani kaygılarla bugün saat 18.00'den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum." dedi.

Ukrayna tarafının da bu eylemi örnek alacağını varsaydığını belirten Putin, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun olası ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi.

 Putin, "Ateşkesin seyri, Kiev rejiminin sorunu barışçıl şekilde çözme isteğini ve kabiliyetini gösterecek" değerlendirmesini yaptı.

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