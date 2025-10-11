CANLI | Pakistan - Afganistan hattında çatışma: Taliban askeri birliklerini sevk ediyor
Son dakika... Pakistan ve Afganistan arasında yeni bir gerilim tırmanırken iki ülke arasında çatışma çıktı. Pakistan'a ait savaş uçakları Afganistan sınırında olduğu belirtilirken Taliban birlikleri Pakistan sınırına sevk ediyor. A Haber muhabiri Fakhur Rahman bölgeden son gelişmeleri aktarırken bölgeye sevk edilen tanklar sadece A Haber ekranlarına yansıdı. El Cezire'ye konuşan Afganistan Savunma Bakanlığı kaynakları, Pakistan'ın Kabil, Host ve Nangarhar vilayetlerine yönelik hava saldırılarına karşılık olarak Afgan güçlerinin operasyon başlattığını bildirirken Taliban, seferberlik ilan etti.
TALİBAN SÖZCÜSÜ: 7 PAKİSTANLI ASKERİ ESİR ALDIK
PAKİSTAN - AFGANİSTAN SAVAŞI BAŞLADI
Pakistan güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun Afganistan'a bağlı Taliban kuvvetlerinin sınırlardaki Pakistan karakollarına yönelik saldırılarına şiddetli şekilde karşılık verdiğini açıkladı. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, "Afganistan, kan ve ateşten bir oyun oynuyor. Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak, böylece Pakistan'a kötü niyetle bakmaya bir daha cesaret edemeyecek" dedi.
Pakistan-Afganistan sınırında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Pakistanlı güvenlik kaynaklarına göre, Afgan Taliban güçlerinin Pakistan sınır karakollarına yönelik nedeni açıklanamayan saldırılar düzenlemesinin ardından Pakistan ordusu güçlü bir şekilde karşılık verdi. Pakistanlı yetkililer, Pakistan ordusunun sınırdaki teyakkuz halindeki birliklerinin saldırı noktalarını etkili şekilde hedef aldığını ve birçok Taliban mevzisine ciddi hasar verildiğini bildirdi. Açıklamada, çok sayıda Afgan karakolunun ve militan gruplarının ağır kayıplar verdiği aktarıldı. Yetkililer, ordusunun çok sayıda Afgan mevzisini hedef aldığını, bunların bir kısmını imha ettiğini ve Taliban ile Afgan birliklerine ağır zayiat verdirdiğini ekledi. Çatışmalar sırasında Taliban savaşçılarının bazı karakolları ve cesetleri geride bırakarak bölgeden kaçtığı iddia edildi.
"AFGANİSTAN DA TIPKI HİNDİSTAN GİBİ LAYIK OLDUĞU CEVABI ALACAK"
Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Afganistan, kan ve ateşten bir oyun oynuyor. Bu oyunun ipleri ise ebedi düşmanımızın ellerinde. Afgan güçlerinin sivil yerleşimlere ateş açması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, Afganistan da tıpkı Hindistan gibi layık olduğu cevabı alacak, böylece Pakistan'a kötü niyetle bakmaya bir daha cesaret edemeyecek" ifadelerini kullandı.
TALİBAN: "SINIR KARAKOLLARINA AĞIR SİLAHLI SALDIRILAR DÜZENLENDİ"
Taliban yetkililerinden yapılan açıklamalarda da çatışmalar teyit edildi. Taliban askeri kanadından yapılan açıklamada, Pakistan'ın hava saldırılarına misilleme olarak, doğu sınırındaki Taliban güçlerinin çeşitli bölgelerdeki Pakistan sınır karakollarına yönelik ağır silahlı saldırılar düzenlediği ifade edildi.
AFGANİSTAN HÜKÜMETİ, KABİL'DEKİ PATLAMADAN PAKİSTAN'I SORUMLU TUTMUŞTU
Geçtiğimiz Perşembe günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve ülkenin güneydoğusunda iki ayrı patlama meydana gelmiş, dün ise Taliban yönetimindeki Afganistan Savunma Bakanlığı, saldırılardan Pakistan'ı sorumlu tutarak bu eylemlerin Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini iddia etmişti. Pakistan yönetimi ise suçlamaları reddetmiş ve Afgan hükümetine "Pakistan Talibanı" olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) grubunun militanlarını topraklarında barındırmayı bırakması çağrısında bulunmuştu.
PAKİSTAN-AFGANİSTAN GERGİNLİĞİ
İslamabad ve Kabil arasındaki gerginlik, Afgan hükümetinin, Pakistan topraklarında saldırılar düzenleyen terör gruplarına karşı harekete geçmemesi nedeniyle son dönemde tırmandı. Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinden bu yana, özellikle Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa ve Belucistan sınır bölgelerinde sınır ötesi terör saldırılarında ciddi bir artış yaşandığı biliniyor.
AFGANİSTAN: 7 NOKTADA PAKİSTAN İLE ÇATIŞIYORUZ
A HABER PAKİSTAN'DA
A Haber muhabiri Fakhur Rahman Pakistan'daki son gelişmeleri aktardı.
İşte açıklamalarından satır başları...
Pakistan-Afganistan güçleri arasında 2500 kilometre sınırında yoğun çatışmaların yer aldığı belirtildi. Pakistan askeri makamları ve yetkililer, bu çatışmaların yaklaşık 3 saattir devam ettiğini ve Afganistan tarafından en az sınırdaki dört noktaya saldırılar düzenlendiğini doğruladılar. Bu Afganistan'ın Kunar vilayeti, Nangarhar vilayeti, Nuristan ve Kurram bölgesi. Kurram bölgesi Afganistan'da üç noktadan sınırı birleşiyor. Dolayısıyla ilk önce yoğun çatışmalar bu bölgede başlamıştı.
ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR
Pakistan askeri yetkililer şu anda Afgan güçlerin geriye itildiğini ve çok sayıda can kaybı verdirdiklerini iddia ediyor. Pakistan makamları Afgan güçlerinin üç askerinin can kaybı olduğunu, birçok askeri noktanın tahrip edildiğini, bu arada iki Pakistanlı askerin şehit düştüğünü belirtti. İlk önce akşam başlayan bu çatışmalarda silahlar o kadar şiddetli bir şekilde kullanılmamıştı. Ancak şimdi topçu ateşi, hatta Pakistan savaş uçakları ve İHA'lar da Afganistan'ın içindeki hedefleri vurmaya devam ediyor. Bu şekilde bilgiler bize akıyor.
İKİ ÜLKE ARASINDA ÇATIŞMALAR YOĞUN OLARAK DEVAM EDİYOR
Pakistan-Afganistan arasında bu en son yaşanan şiddetli çatışmaların sebebi, Afgan Taliban Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, iki gün önce Pakistan tarafından Kabil'de Tahrik-i Taliban Pakistan (yani bu bir terörist militan grubu) onların emiri Nur Wali Mehsud'a bir saldırının düzenlendiği konusunda açıklama gelmişti. Bu saldırıda bu örgüt liderinin hayatını kaybettiği, ancak daha sonra bu haberler yalanlandı ve kendisinin sağ olduğu ortaya çıkmıştı. Afgan Taliban Hükümeti şu anda yaşanan çatışmaların Pakistan'a bunun yanıtı olduğunu duyurdu. Pakistan tarafı az önce bu çatışmalar konusunda teyit verdi ve Pakistan'daki dediğim gibi dört sınır noktasında bu çatışmalar devam ediyor. Bu çatışmaların yoğunluğu Kurram bölgesinde daha fazla oldu. Ayrıca Paktika ve Belucistan eyaletine Belucistan eyalet sınırına yakın Hilmand vilayeti tarafından da bir saldırı düzenlendi. Dolayısıyla bu, uzun bir sınır bölgesi üzerinde yoğun çatışmalar. Ayrıca Afganistan'dan gelen bilgilere göre, Afgan Taliban güçleri yoğun bir şekilde binlerce askeri gücün zırhlı araçlarla sınıra doğru gönderildiğini açıkladı.
PAKİSTAN SAVAŞ UÇAKLARI AFGANİSTAN'DA ASKERİ HEDEFLERİ VURUYOR
Dün Pakistan askeri sözcülüğü yaptığı bir basın toplantısında, Pakistan'da yaşanan terör olaylarında %70'inde Afganistan topraklarını kullanan TTP teröristlerin, militanların olduğunu ve bunların çoğunun Afgan uyruklu olduğunu açıklamıştı. Pakistan'a yönelik yapılan intihar saldırılarında en az 30 intihar saldırısında Afgan uyruklu intihar bombacılarının kullandığını açıklamıştı. Şu anda durum çok gergin. Neredeyse iki ülke arasında bir savaş ilan edilmiş durumda. Pakistan askeri makamları, az önce dediğim gibi, şu anda Afgan Taliban güçlerinin geriye doğru püskürtüldüğünü açıkladı. Ancak sınırda durum yoğun. Pakistan savaş uçakları, Pakistan İHA'lar Afganistan'daki askeri hedefleri ve terörist grupları hedefe almaya devam ediyor. Bu şekilde bilgiler elimize geçiyor şu anda.
AFGANİSTAN OPERASYON BAŞLATTI
AFGANİSTAN'DA SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ.
