CANLI | Orta Doğu'daki yangın büyüyor! Suriye'den açıklama: Şam vuruldu

22:52 03 Kasım 2024

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine karşı saldırıya cevap vereceklerini ancak İsrail'in bölgedeki saldırganlığını durdurup ateşkesi kabul etmesi halinde bu yanıtın türü ve şiddetinin değişebileceğini söyledi.



Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu.



İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkati çeken Pezeşkiyan, ABD ile Avrupalı liderlerin, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze'de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"İlk başta hükümetimizin göreve başladığı ilk gün Heniyye'ye suikastla savaşı kışkırtmaya çalışan Siyonist rejimdi. Bazı ülkelerin tavsiyesi üzerine ateşkes sağlanması, masum kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması umuduyla itidalli davranmamıza rağmen İsrail suçlarını yoğunlaştırdı."



İran'ın İsrail'in saldırısına karşılık vereceğini yineleyen Pezeşkiyan, "Davranışlarını gözden geçirerek, ateşkesi kabul edip bölgenin mazlum ve masum insanlarını öldürmeye son verirlerse bu bizim yanıtımızın türünü ve şiddetini etkileyebilir." dedi.