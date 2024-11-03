CANLI | Orta Doğu'daki yangın büyüyor! İşgal kabinesinde çatlak: Netanyahu Gallant'ı görevden aldı
Gazze'de yaptığı katliamların ardından gözünü Lübnan'a çeviren İsrail, ülkenin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Binlerce masumun katili olan İsrail Suriye'nin Başkenti Şam'a yaptığı saldırıyı üstlendi. Öte yandan İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun üst düzey danışmanlarından birini, yabancı medyaya gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla tutukladı. Öte yandan katil Netanyahu Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı. Gallant'ın yerine ise Dışişleri Bakanı Katz'ın geçeceği öğrenildi.
Orta Doğu'da İsrail'in yaptığı hamleler sonrası tansiyon her geçen gün yükselirken bölgenin geleceği tehlike altında. Bölgede masum insanların katliamı sürerken İsrail'in yeni saldırılar düzenlemesi bekleniyor.
İşte dakika dakika yaşananlar...
GALLANT GÖREVDEN ALINDI! İŞTE YERİNE GEÇECEK İSİM
İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ın görevine son verdiği öğrenildi. Gallant'ın yerine ise Dışişleri Bakanı İsrael Katz geleceği iddia edildi.
NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Galant'ın görevden alındığı belirtildi. Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.
Yerel basında çıkan haberlerde, Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildiği ifade edildi.
Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. İsrail Başbakanı daha önce de Gallant'ı görevden alma girişiminde bulunmuş ancak protestolar sonrası bu kararından geri adım atmıştı.
HAMAS: İSRAİL'İN PLANI BOŞA ÇIKACAK
Hamas, Filistin halkının direnişi sayesinde İsrail'in Batı Şeria'yı boşaltma ve Filistin davasını tasfiye etme planlarının boşa çıkacağını belirtti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da bugün öldürülen Filistinliler için başlığı dileklerinde bulunuldu.
Suikastların, Filistin halkının kararlılığını artıracağı ve şehitlerin kanına vefa ve direniş yolunun sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, "Filistinlilerin mukavemeti, sahadaki direniş kahramanlarının cesareti ve Cenin, Tubas ve diğer illerde girdikleri silahlı mücadeleler, İsrail'in Batı Şeria'yı boşaltma ve Filistin davasını tasfiye etme planlarını boşa çıkaracak." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Filistin halkının İsrail'in Gazze'deki katliamlarına, ablukasına ve açlık siyasetine Batı Şeria'daki gözaltılarına ve Yahudileştirme planlarına karşı koymaya ve engel olmaya devam edeceği vurgulandı.
BLINKEN İLE GALLANT VE ABDULATİ ARASINDA GAZZE TEMASI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'yi ele aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gallant ile görüşmesinde Blinken, İran ve İran destekli gruplardan gelebilecek tehditlere karşı "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını" yineledi.
Gazze'deki tüm sivillere insani yardımın önemli ölçüde arttırılması için İsrail'i daha fazla adım atmaya çağıran Blinken, "Gazze'deki savaşın" sona erdirilmesi ve tüm esirlerin evlerine dönmelerini sağlamanın yanı sıra "çatışma" sonrası Gazze'deki Filistinliler için yeniden yapılanmaya ilişkin yol haritası çizilmesinin önemine vurgu yaptı.
Taraflar ayrıca, Lübnan'da hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin evlerine güvenli şekilde dönmelerini tesis edecek diplomatik çözüme ulaşılması yönündeki çabaları ele aldı. Abdulati ile yaptığı görüşmede Blinken, "Gazze'deki savaşın" sona erdirilmesi ve insani yardımların arttırılmasının öneminin altını çizdi.
Blinken, Gazze'de "çatışma" sonrası dönem için güvenlik ve yeniden yapılanmayı sağlayacak yol haritası oluşturulmasının önemine işaret etti.
İkili, Lübnan'da Mavi Hat'tın her iki tarafındaki sivillerin evlerine dönmelerini sağlayacak diplomatik çözüme ilişkin çabaları da görüştü.
Blinken, Lübnanlı liderlerin ülkedeki "cumhurbaşkanlığı koltuğunun boş kalması" meselesini acilen ele alması gerektiğini belirtti.
Bakan Blinken ayrıca, Mısır'ın Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve insani yardımların arttırılması için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Abdulati'ye teşekkür ederek, sivil bir hükümete geçiş sürecinin ilerletilmesinin önemine dikkati çekti.
İSRAİL GAZZE'DE 29 FİLİSTİNLİYİ DAHA KATLETTİ
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin pek çok noktasına gece boyu sürdürdüğü saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 29 Filistinlinin öldüğü belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, 396 gündür sürdürdüğü saldırılarda Beyt Lahiya, Deyr el-Belah, ez-Zevayide ve Han Yunus'ta yerinden edilenlerin evleri ile çadırlarını hedef aldı. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir eve düzenlenen saldırıda 20 Filistinli yaşamını yitirdi.
Orta kesimdeki Deyr el-Belah kentinde bir çadıra düzenlenen saldırıda 2, Ez-Zevayide bölgesinde de 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Güneydeki Han Yunus kentinde ise düzenlenen saldırıda 3 Filistinli öldü.
HİZBULLAH VE İSLAMİ DİRENİŞ ÖRGÜTÜ'NDEN İSRAİL'E ÇİFTE DARBE
İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına Hizbullah ve İslami Direniş Örgütü'nden misilleme geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın Marun al-Ras kasabası yakınlarında bulunan İsrail güçlerine yönelik füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Ayrıca, İsrail'in Safed kentinin de bir dizi füze saldırısı ile hedef alındığı aktarıldı. İslami Direniş Örgütü'nden yapılan ayrı bir açıklamada da, Marun al-Ras kasabasının güney batı eteklerinde konuşlanan İsrail askerlerinin füze ile vurulduğu kaydedildi. İsrail ordusundan saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.
İSRAİL GAZZE'NİN BEYT LAHYA BÖLGESİNE SALDIRDI
Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail, Filistin'de bir kez daha sivilleri hedef aldı. Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bulunan bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.
Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, enkaz altında kalan sivilleri kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. 7 kişi hayatını kaybetmişti Beyt Lahya günün erken saatlerinde bir kez daha İsrail ordusu tarafından hedef alınmış, iki eve düzenlenen saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
İSRAİL ORDUSU ŞAM'A DÜZENLENEN SALDIRIYI ÜSTLENDİ
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki Hizbullah'a ait istihbarat karargahlarını hedef aldığı iddia edildi.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının vurduğu belirtilen hedeflerin Hizbullah'ın istihbarat toplama ve değerlendirmelerinden sorumlu birimler olduğu öne sürüldü.
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, yerel saatle 18.05'te İsrail'in Şam'ın güneyinde birkaç noktayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edilmişti.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
İSRAİL'DE CASUSU KRİZİ: NETANYAHU'NUN DANIŞMANI TUTUKLANDI
İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun üst düzey danışmanlarından birini, yabancı medyaya gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla tutukladı.
Muhalefet liderleri, istihbaratın "sahte" olduğunu ve Gazze'de ateşkesi ve rehine anlaşmasını engellemek için yapılan bir hilenin parçası olduğunu söylüyor.
Soruşturma, başbakanlık ofisinin, Hamas'ın Mısır sınırından Gazze'deki rehineleri kaçırmayı planladığı ve İsrail toplumunda bölünmeler yaratarak Netanyahu'ya rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşması için baskı yapmayı planladığı iddiasını yabancı medyaya yaydığı iddiaları etrafında dönüyor.
HAMAS'TAN İSRAİL'E ROKETLİ SALDIRI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenledikleri saldırıda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.
Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve saklanan İsrail askerlerine roketle saldırı düzenlendiği belirtildi.
Cibaliya Mülteci Kampı'nın orta kesiminde yer alan Yemen es-Said Hastanesi yakınlarında gerçekleşen saldırıda İsrail askerlerinin öldüğü veya yaralandığı aktarılan açıklamada, Gazze kentinde de İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edildi.
Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.
İSRAİL'İN KUZEYİNE FÜZE YAĞMURU
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Batı Celil bölgesinde Lübnan'dan gönderilen bir İHA'ya müdahale edildiği, kuzeydeki birçok bölgede uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.
İsrail ordu radyosunun haberinde de çeşitli bölgelerden gönderilen 8 İHA'dan 7'sine müdahale edildiği aktarılırken son İHA'nın akıbetine ilişkin ise bilgi verilmedi.
İsrail İtfaiyesinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, bir İHA'nın "Liman" isimli yerleşim yerinde bir binaya isabet ettiği, can kaybı ve
yaralanmanın yaşanmadığı kaydedildi.
"Irak İslami Direnişi" isimli milis grubundan yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyinin İHA'larla iki kez hedef alındığı duyuruldu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine 60 füze ve havan mermisi atıldığı aktarıldı. İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesine yaklaşık 30 havan mermisi, Batı Celil bölgesine de yaklaşık 30 füzenin atıldığı ifade edildi.
Füze ve havan mermilerinden bazılarına müdahale edildiği diğerlerinin ise açık alana düştüğü açıklandı.
HAMAS İLE EL FETİH MISIR'DA GAZZE İÇİN BİR ARAYA GELDİ
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın lideri olduğu El Fetih heyeti ile Hamas heyeti, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.
Görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve ulusal birliğe yönelik adımlar ele alındı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan yaptığı açıklamada, "El Fetih hareketindeki kardeşlerimizle Mısır'ın cömert daveti üzerine bir toplantı yapıldı. Başta Gazze savaşı olmak üzere ulusal birliğe yönelik adımlar gibi çeşitli ulusal konular ele alındı" dedi.
BMYK: SURİYE-LÜBNAN SINIRINDA ÇOK ÇARESİZ BİR DURUM VAR
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları sonucu Lübnan'dan Suriye'ye geçişlerin devam ettiğini ve sınırda çok çaresiz bir durum olduğunu bildirdi.
BMMYK'nin X'teki hesabından Lübnan-Suriye sınırındaki duruma ilişkin paylaşım yapıldı. "Suriye-Lübnan sınırındaki ekiplerimiz çok çaresiz bir durum bildirmeye devam ediyor."
ifadeleri kullanılan paylaşımda, Lübnan'dan Suriye'ye geçiş yapanların yüzde 71'inden fazlasının Suriyeli olduğu kaydedildi. Paylaşımda, birçoğunun böyle bir yolculuk için ellerindeki her şeyi sattığını aktardığı belirtilerek, "BMMYK yardım ediyor ancak ihtiyaçlar çok büyük. Daha fazla fona ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulunuldu.
BM Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) 1 Kasım'da yapılan açıklamada, İsrail'in zorla yerinden etme talepleri ve ardından gelen saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısında önemli artış yaşandığına dikkat çekilerek, "Toplamda 842 binden fazla kişi yerinden edildi, bunların yarısından fazlası kadın ve kız çocuğu." ifadesi kullanılmıştı
2 BİN 986 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 986 kişi öldü Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 986 kişi öldü, 13 bin 402 kişi yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.
İSRAİL HİZBULLAH'IN SURİYE'DEKİ KARARGAHLARINA SALDIRDI
İsrail Hava Kuvvetleri Hizbullah'ın Suriye'deki istihbarat karargahlarına ait hedeflere saldırdı.
Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen saldırıyı İsrail ordusu üstlendi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki Hizbullah'a ait istihbarat karargahlarını hedef aldığı iddia edildi.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının vurduğu belirtilen hedeflerin Hizbullah’ın istihbarat toplama ve değerlendirmelerinden sorumlu birimler olduğu öne sürüldü.
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, yerel saatle 18.05'te İsrail'in Şam'ın güneyinde birkaç noktayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edilmişti.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
İSRAİL 395 GÜNDE 43 BİN 374 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 33 artarak 43 bin 374'e çıktı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 395 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 33 kişinin hayatını kaybettiği, 156 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 374'e, yaralı sayısının da 102 bin 261'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
SİYONİST ORDUSU GAZZE'DE SON 1 AYDA 1800 CAN ALDI
İsrail ordusunun son bir ayda Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 1800 kişi hayatını kaybetti, 4 bin kişi yaralandı, yüzlerce kişi de kayıp.
İSRAİL'İN KUŞATTIĞI HASTANEDEN 30 HASTA TAHLİYE EDİLDİ
Filistin Kızılayı ekipleri Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinasyonu ve katılımıyla Gazze'nin kuzeyinde İsrail kuşatması altında bulunan Kemal Advan Hastanesi'ndeki 30 hasta ve 33 refakatçisini Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne nakletti.
HİZBULLAH ASKERİ ÜSLERİ VURDU
Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde 4 askeri üsse saldırı düzenlendiğini ve bu çerçevede İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı Hava Kuvvetleri teknisyenlerinin eğitim gördüğü Hayfa Teknik Üssü'nün ilk kez bombalandığını açıkladı.
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Hayfa kentinin güneyindeki Kuzey Bölge Komutanlığına bağlı Eliakin Üssü'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtildi.
Netanya kentinin doğusunda yer alan Merkez Bölge Komutanlığına bağlı Beit Lid Askeri Üssü ve Hayfa yakınlarındaki Zevulun Askeri Üssü'nün füzelerle hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulu 14 yerleşim birimi ve yakınlarındaki askeri hedeflere de saldırılar düzenlendiği, bu saldırılarda ölen ve yaralanan askerlerin olduğu ifade edildi.
"YANITIMIZ VE ŞİDDETİ DEĞİŞEBİLİR"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına karşı verecekleri yanıtın ateşkesi kabul etmesi halinde değişebileceğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu. İsrail'e yönelik olası misillemeye ilişkin açıklamada bulunan Pezeşkiyan, ülkesine karşı saldırıya cevap vereceklerini ancak İsrail'in bölgedeki saldırganlığını durdurup ateşkesi kabul etmesi halinde, bu yanıtın türü ve şiddetinin değişebileceğini söyledi.
Pezeşkiyan, “Bazı ülkelerin tavsiyesi üzerine ateşkes sağlanması, masum kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması umuduyla itidalli davranmamıza rağmen İsrail suçlarını yoğunlaştırdı" dedi.
İRAN DAHA ÖNCE KULLANMADIĞI SİLAHLARI DEVREYE ALACAK
ABD'li Wall Street Journal gazetesine konuşan İranlı ve Arap yetkililer, Tahran'ın İsrail'e daha güçlü savaş başlıkları ve daha önce kullanılmayan 'silahlarla' bir saldırı hazırladığını öne sürdü.
Gazeteye konuşan Mısırlı yetkili, İran'ın Kahire'yi özel olarak bilgilendirdiğini ve İsrail'e vereceği yanıtın "güçlü ve karmaşık" olacağı konusunda uyardığını öne sürdü. Kaynaklara göre İran, dört asker ve bir sivilin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarına verilecek cevabı 'bir mecburiyet' olarak görüyor.
WSJ'de yer alan habere göre, İran bu kez önceki saldırılardaki gibi füze ve insansız hava araçlarıyla yetinmeyecek ve kullanılan füzeler çok daha güçlü savaş başlıklarına sahip olacak.
Haberde operasyona İran ordusunun da katılacağı ve bunun Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen 13-14 Nisan ve 1 Ekim füze saldırılarından 'farklı' olacağı vurgulandı. İsmi açıklanmayan kaynaklar, İran'ın İsrail askeri tesislerini "geçen seferkinden çok daha agresif bir şekilde" hedef alacağını ve bunun için Irak topraklarını kullanabileceğini öne sürdü.
İSRAİL'DEN ALİ BARAKAT ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
İsrail ordusu, Hizbullah'ın hava kuvvetleri biriminde kritik görevler üstlenen Ali Barakat'ın öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah ise, İsrail'deki bazı askeri üslere ve yerleşimlere saldırı düzenlendiğini açıkladı.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın hava kuvvetleri biriminde kritik görevler üstlenen Ali Barakat'ın öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada "Ali Barakat, İsrail'e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını planlamak ve gerçekleştirmek için on yılı aşkın bir süre harcayarak Hizbullah'ın hava kuvvetleri birimi için önemli bir bilgi kaynağı olmuştur. Ayrıca Hizbullah için seyir füzeleri ve İHA'ların geliştirilmesinde de görev almıştır" denildi.
HİZBULLAH ASKERİ ÜSLERİ VE YERLEŞİMLERİ HEDEF ALDI
Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise, Hayfa şehri ile Meron bölgelerindeki İsrail askeri üslerine yönelik saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca İsrail'in Ayelet HaShahar, Sha'al, Hatzor ve Dalton yerleşimlerinin roket ve füzelerle hedef alındığı aktarıldı. İsrail'den saldırılara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
LÜBNAN'DAN ATILAN FÜZENİN ŞARAPNEL PARÇALARIYLA YARALANAN BİR İSRAİLLİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordu radyosuna göre, Nehariya kentine düşen şarapnel parçaları nedeniyle bir hafta önce yaralanan bir İsrailli yaşamını yitirdi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise, ölen İsraillinin 57 yaşında olduğu ve 23 Ekim'de aldığı yara nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.
Hizbullah, 23 Ekim'de "Batı Celile bölgesindeki Nehariya kentini büyük bir füze salvosu ile bombaladığını" duyurmuştu.
LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEN FIRLATILAN FÜZELER İSRAİL'İN HAYFA KENTİNE DÜŞTÜ
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyinden Hayfa'ya doğru fırlatılan iki füze açık alanlara düştü. Açıklamada, füzelerin can kaybına veya hasara yol açmadığı kaydedildi.
İsrail ordu radyosuna göre, Lübnan'dan gönderilen iki insansız hava aracı (İHA) hava sahasını ihlal etti. Bu sebeple Nehariya kentinin birçok bölgesinde ve Krayot bölgesi ve çevresinde sirenler devreye girdi. Lübnan'dan gelen İHA'lardan biri patlatılırken diğeri engellendi.
İSRAİL "İRAN BAĞLANTILI BİR SURİYELİYİ" ALIKOYDUĞUNU DUYURDU
İsrail ordusu, geçen aylarda düzenlediği nokta operasyonunda, İran adına İsrail ordusunu Suriye'den takip ettiği iddiasıyla Suriye vatandaşı Dürzi azınlıktan Ali Süleyman el-Assi'yi alıkoyduğunu duyurdu.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail özel kuvvetleri, geçen aylarda Suriye'nin güneyindeki Dera'ya bağlı Sayda beldesine düzenlediği nokta operasyonunda, Suriye vatandaşı el-Assi'yi alıkoydu.
Dürzi azınlığa mensup olduğu ifade edilen Assi'nin, sınır bölgesinde "Suriye askeri istihbaratı görünümü altında" İsrail ordusunu gözetlediği ve İran'a bilgi aktardığı öne sürüldü.
MESUD PEZEŞKİYAN: İSRAİL ATEŞKESİ KABUL EDERSE VERECEĞİMİZ KARŞILIĞIN TÜRÜ DEĞİŞEBİLİR
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine karşı saldırıya cevap vereceklerini ancak İsrail'in bölgedeki saldırganlığını durdurup ateşkesi kabul etmesi halinde bu yanıtın türü ve şiddetinin değişebileceğini söyledi.
Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu.
İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkati çeken Pezeşkiyan, ABD ile Avrupalı liderlerin, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze'de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"İlk başta hükümetimizin göreve başladığı ilk gün Heniyye'ye suikastla savaşı kışkırtmaya çalışan Siyonist rejimdi. Bazı ülkelerin tavsiyesi üzerine ateşkes sağlanması, masum kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması umuduyla itidalli davranmamıza rağmen İsrail suçlarını yoğunlaştırdı."
İran'ın İsrail'in saldırısına karşılık vereceğini yineleyen Pezeşkiyan, "Davranışlarını gözden geçirerek, ateşkesi kabul edip bölgenin mazlum ve masum insanlarını öldürmeye son verirlerse bu bizim yanıtımızın türünü ve şiddetini etkileyebilir." dedi.
SİYONSİTLER ALARMDA!
İsrail'de, panik içinde her yerde sirenler çalıyor, roket ve İHA alarmı verildi. Demir kubbe 147 noktada, alarma geçti.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E İHA'LI SALDIRI
Hizbullah, İsrail'e İHA'lı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası Hayfa kırsalında yangın çıktı.
NETANYAHU: HİZBULLAH LİTANİ NEHRİ'NE KADAR GERİ PÜSKÜRTÜLMELİ
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’ın Lübnan’daki Litani Nehri’ne kadar geri püskürtülmesi gerektiğini belirtti. Netanyahu, Lübnan sınırında yaptığı konuşmada, "Anlaşma olsun ya da olmasın, kuzeydeki sakinlerimizi güvenli bir şekilde evlerine döndürmenin anahtarı, Hizbullah'ı Litani'nin ötesinde tutmak, yeniden silahlanmasını önlemek ve bize karşı her türlü eyleme güçlü bir şekilde karşılık vermektir" dedi.
LÜBAN'DA HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAYISI 180'E YÜKSELDİ
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, güneydeki Sur kentine bağlı El-Bazuriyye kasabasında İslam Sağlık Kurumu ekiplerini hedef aldığı ifade edildi.
Saldırıda 2 ilk yardım görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Açıklamada, Sur kentindeki Tebnin Devlet Hastanesinin yakınlarına düzenlenen saldırıda ise hastane içinde ve dışında toplam 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Böylelikle, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sağlık görevlisi sayısı 180'e, yaralı sayısı da 294'e çıktı.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI: 3 KİŞİ ÖLDÜ
Katil İsrail'in Lübnan’ın güneyindeki "Hara Sayda" beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre İsrail uçakları, güneyde Sayda kenti yakınlarında bulunan "Hara Sayda" kasabasını hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail ordusunun, güneydeki Sur kentine bağlı beldeleri bombalamaya devam etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisine yer verdi.
İSRAİL'İN LÜBNAN'IN GÜNEYİNE SALDIRILARI SÜRÜYOR
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere gece yarısından, sabah saatlerine kadar saldırılar düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Nebatiye kasabasının doğusunda kalan Zevtar beldesini vurdu.
Tuffah bölgesindeki Keferkila beldesi, Nebatiye ilçesine bağlı Ensar beldesi çevresi, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hanin ve Şakra beldeleri de İsrail uçakları tarafından hedef alındı.
İsrail geceden sabah saatlerine kadar Sur ve Bint Cubeyl ilçelerinin Marun, Yarun, Humeyri, Marub, Şebriha, Şakra Harıs Halusiyye köylerine de saldırılar düzenledi.
İsrail ordusu ayrıca sabah saatlerinde Ayta Şaab, Ramiye, Tayr Harfa ve Kuzi beldelerine ağır makineli tüfeklerle ateş açtı; Nakura beldesi eteklerinde yer alan Cebel Lebuna'yı topçu atışlarıyla hedef aldı.
Ayrıca İsrail ordusuna ait keşif uçakları ile silahlı insansız hava araçları (SİHA) sabah saatlerine kadar Sur ve Bint Cubeyl semalarında yoğun şekilde uçtu, Litani Nehri'nin eteklerine ve deniz kıyısına kadar olan batı ve orta kesimlerdeki köylere ses bombası attı.
Marun Ras ve Yarun beldesi ekseninde de Hizbullah ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.
Saldırılar nedeniyle Lübnan'daki zorunlu göç de artarak devam ediyor.
Ülkede deniz seviyesinden yüksek bölgeler başta olmak üzere pek çok bölgesinde, soğuk ve yağışlı havanın yanı sıra ulaşım imkanının kısıtlı olması nedeniyle göç şartları da kötüleşiyor.
1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde el bombasının patlaması sonucu bir askerinin öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün sabah el bombası patlaması sonucu bir askerin öldüğü, olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.
Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, 369'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 781'e yükseldi.
HARRIS: SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN ÇALIŞAĞIM
Düzenlediği seçim mitinginde Filistin destekçileri tarafından protesto edilen Demokrat Partili ABD Başkan Adayı Kamala Harris, “Hepimiz Orta Doğu'daki savaşın sona ermesini ve rehinelerin evlerine dönmesini istiyoruz. Başkan olduğumda bunu sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.
İSRAİL'E ROKET SALDIRISI
İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı El Kudüs Tugayları, İsrail'in Sderot şehri ve Mefalsim bölgesi ile Gazze’yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.
İsrail’in Orta Doğu’daki katliamlarına İslami Cihad Hareketi'nden misilleme geldi. Hareketin askeri kanadı El Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada, “Savaşçılarımız, İsrail’in Sderot şehri ve Meflasim bölgesi ile Gazze'yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı. İsrail basını söz konusu bölgelerde sirenlerin çaldığını duyururken, yaşanan panik anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail’den saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
İŞGAL EDİLEN EVDEN FOTOĞRAFA TEPKİ
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinden milletvekili olan Kreuzer, yedek asker olarak İsrail ordusunda görev yaparken fotoğrafını paylaştı.
Lübnan'ın güneyini karadan işgal eden İsrailli askerlerle bir evin içinden fotoğraf paylaşan Kreuzer'in arkasındaki İsrail bayrağı ve "Milletvekili Kreuzer'in ofisi" yazması dikkati çekti.
Kreuzer'in paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada tepkilere yol açtı.
İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, "Kreuzer'in paylaştığı fotoğraftan sonra yedek askerlik görevine son verildiği" belirtildi.
Kreuzer ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın Haaretz gazetesi tarafından araştırılması sebebiyle yedek askerlik görevine son verildiğini iddia etti.
İSRAİL: HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah’ın roket ve füze atışlarından sorumlu Nasr birimi komutanlarından Jaafar Khader Faour’un Lübnan’ın güneyinde düzenlenen son saldırılarda öldürüldüğünü iddia etti.
LÜBNAN KAÇIRILAN VATANDAŞI İÇİN BMGK'YA GİDECEK
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bir Lübnan vatandaşının ülkenin kuzeyine denizden çıkarma yapılarak kaçırılmasıyla ilgili Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayette bulunma talimatı verdi.
Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mikati'nin, Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde İmad Emhez isimli Lübnanlının kaçırılması olayıyla ilgili bilgi almak için Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) komutanlarıyla görüştüğü ifade edildi.
UNIFIL komutanlarının Mikati'ye, konuyla ilgili gerekli soruşturmanın yürütüldüğü ve ordu ile koordinasyon kurulduğu bilgisini verdiği aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın hızlandırılması gerekliliğini vurgulayan Mikati'nin, Dışişleri Bakanı Buhabib'den konuyla ilgili BMGK'ya acil şikayette bulunmasını istediği belirtildi.
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