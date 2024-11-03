CANLI | Orta Doğu'daki yangın büyüyor! İran'dan İsrail'e ateşkes uyarısı
Gazze'de yaptığı katliamların ardından gözünü Lübnan'a çeviren İsrail, ülkenin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Binlerce masumun katili olan İsrail ordusu Hizbullah'ın Nasr birimi komutanlarından Jaafar Khader Faour'u da öldürdü. Diğer yandan İsrail ile İran arasında da gerilim tavan yaparken İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarına yanıtlarının ağır olacağının altını çizerken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına karşı verecekleri yanıtın ateşkesi kabul etmesi halinde değişebileceğini söyledi.
Orta Doğu'da İsrail'in yaptığı hamleler sonrası tansiyon her geçen gün yükselirken bölgenin geleceği tehlike altında. Bölgede masum insanların katliamı sürerken İsrail'in yeni saldırılar düzenlemesi bekleniyor.
İşte dakika dakika yaşananlar...
"YANITIMIZ VE ŞİDDETİ DEĞİŞEBİLİR"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına karşı verecekleri yanıtın ateşkesi kabul etmesi halinde değişebileceğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu. İsrail'e yönelik olası misillemeye ilişkin açıklamada bulunan Pezeşkiyan, ülkesine karşı saldırıya cevap vereceklerini ancak İsrail'in bölgedeki saldırganlığını durdurup ateşkesi kabul etmesi halinde, bu yanıtın türü ve şiddetinin değişebileceğini söyledi.
Pezeşkiyan, “Bazı ülkelerin tavsiyesi üzerine ateşkes sağlanması, masum kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması umuduyla itidalli davranmamıza rağmen İsrail suçlarını yoğunlaştırdı" dedi.
İRAN DAHA ÖNCE KULLANMADIĞI SİLAHLARI DEVREYE ALACAK
ABD'li Wall Street Journal gazetesine konuşan İranlı ve Arap yetkililer, Tahran'ın İsrail'e daha güçlü savaş başlıkları ve daha önce kullanılmayan 'silahlarla' bir saldırı hazırladığını öne sürdü.
Gazeteye konuşan Mısırlı yetkili, İran'ın Kahire'yi özel olarak bilgilendirdiğini ve İsrail'e vereceği yanıtın "güçlü ve karmaşık" olacağı konusunda uyardığını öne sürdü. Kaynaklara göre İran, dört asker ve bir sivilin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarına verilecek cevabı 'bir mecburiyet' olarak görüyor.
WSJ'de yer alan habere göre, İran bu kez önceki saldırılardaki gibi füze ve insansız hava araçlarıyla yetinmeyecek ve kullanılan füzeler çok daha güçlü savaş başlıklarına sahip olacak.
Haberde operasyona İran ordusunun da katılacağı ve bunun Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen 13-14 Nisan ve 1 Ekim füze saldırılarından 'farklı' olacağı vurgulandı. İsmi açıklanmayan kaynaklar, İran'ın İsrail askeri tesislerini "geçen seferkinden çok daha agresif bir şekilde" hedef alacağını ve bunun için Irak topraklarını kullanabileceğini öne sürdü.
İSRAİL'DEN ALİ BARAKAT ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
İsrail ordusu, Hizbullah'ın hava kuvvetleri biriminde kritik görevler üstlenen Ali Barakat'ın öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah ise, İsrail'deki bazı askeri üslere ve yerleşimlere saldırı düzenlendiğini açıkladı.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın hava kuvvetleri biriminde kritik görevler üstlenen Ali Barakat'ın öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada "Ali Barakat, İsrail'e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını planlamak ve gerçekleştirmek için on yılı aşkın bir süre harcayarak Hizbullah'ın hava kuvvetleri birimi için önemli bir bilgi kaynağı olmuştur. Ayrıca Hizbullah için seyir füzeleri ve İHA'ların geliştirilmesinde de görev almıştır" denildi.
HİZBULLAH ASKERİ ÜSLERİ VE YERLEŞİMLERİ HEDEF ALDI
Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise, Hayfa şehri ile Meron bölgelerindeki İsrail askeri üslerine yönelik saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca İsrail'in Ayelet HaShahar, Sha'al, Hatzor ve Dalton yerleşimlerinin roket ve füzelerle hedef alındığı aktarıldı. İsrail'den saldırılara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
LÜBNAN'DAN ATILAN FÜZENİN ŞARAPNEL PARÇALARIYLA YARALANAN BİR İSRAİLLİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordu radyosuna göre, Nehariya kentine düşen şarapnel parçaları nedeniyle bir hafta önce yaralanan bir İsrailli yaşamını yitirdi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise, ölen İsraillinin 57 yaşında olduğu ve 23 Ekim'de aldığı yara nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.
Hizbullah, 23 Ekim'de "Batı Celile bölgesindeki Nehariya kentini büyük bir füze salvosu ile bombaladığını" duyurmuştu.
LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEN FIRLATILAN FÜZELER İSRAİL'İN HAYFA KENTİNE DÜŞTÜ
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyinden Hayfa'ya doğru fırlatılan iki füze açık alanlara düştü. Açıklamada, füzelerin can kaybına veya hasara yol açmadığı kaydedildi.
İsrail ordu radyosuna göre, Lübnan'dan gönderilen iki insansız hava aracı (İHA) hava sahasını ihlal etti. Bu sebeple Nehariya kentinin birçok bölgesinde ve Krayot bölgesi ve çevresinde sirenler devreye girdi. Lübnan'dan gelen İHA'lardan biri patlatılırken diğeri engellendi.
İSRAİL "İRAN BAĞLANTILI BİR SURİYELİYİ" ALIKOYDUĞUNU DUYURDU
İsrail ordusu, geçen aylarda düzenlediği nokta operasyonunda, İran adına İsrail ordusunu Suriye'den takip ettiği iddiasıyla Suriye vatandaşı Dürzi azınlıktan Ali Süleyman el-Assi'yi alıkoyduğunu duyurdu.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail özel kuvvetleri, geçen aylarda Suriye'nin güneyindeki Dera'ya bağlı Sayda beldesine düzenlediği nokta operasyonunda, Suriye vatandaşı el-Assi'yi alıkoydu.
Dürzi azınlığa mensup olduğu ifade edilen Assi'nin, sınır bölgesinde "Suriye askeri istihbaratı görünümü altında" İsrail ordusunu gözetlediği ve İran'a bilgi aktardığı öne sürüldü.
MESUD PEZEŞKİYAN: İSRAİL ATEŞKESİ KABUL EDERSE VERECEĞİMİZ KARŞILIĞIN TÜRÜ DEĞİŞEBİLİR
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine karşı saldırıya cevap vereceklerini ancak İsrail'in bölgedeki saldırganlığını durdurup ateşkesi kabul etmesi halinde bu yanıtın türü ve şiddetinin değişebileceğini söyledi.
Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu.
İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkati çeken Pezeşkiyan, ABD ile Avrupalı liderlerin, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze'de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"İlk başta hükümetimizin göreve başladığı ilk gün Heniyye'ye suikastla savaşı kışkırtmaya çalışan Siyonist rejimdi. Bazı ülkelerin tavsiyesi üzerine ateşkes sağlanması, masum kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması umuduyla itidalli davranmamıza rağmen İsrail suçlarını yoğunlaştırdı."
İran'ın İsrail'in saldırısına karşılık vereceğini yineleyen Pezeşkiyan, "Davranışlarını gözden geçirerek, ateşkesi kabul edip bölgenin mazlum ve masum insanlarını öldürmeye son verirlerse bu bizim yanıtımızın türünü ve şiddetini etkileyebilir." dedi.
SİYONSİTLER ALARMDA!
İsrail'de, panik içinde her yerde sirenler çalıyor, roket ve İHA alarmı verildi. Demir kubbe 147 noktada, alarma geçti.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E İHA'LI SALDIRI
Hizbullah, İsrail'e İHA'lı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası Hayfa kırsalında yangın çıktı.
NETANYAHU: HİZBULLAH LİTANİ NEHRİ'NE KADAR GERİ PÜSKÜRTÜLMELİ
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’ın Lübnan’daki Litani Nehri’ne kadar geri püskürtülmesi gerektiğini belirtti. Netanyahu, Lübnan sınırında yaptığı konuşmada, "Anlaşma olsun ya da olmasın, kuzeydeki sakinlerimizi güvenli bir şekilde evlerine döndürmenin anahtarı, Hizbullah'ı Litani'nin ötesinde tutmak, yeniden silahlanmasını önlemek ve bize karşı her türlü eyleme güçlü bir şekilde karşılık vermektir" dedi.
LÜBAN'DA HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAYISI 180'E YÜKSELDİ
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, güneydeki Sur kentine bağlı El-Bazuriyye kasabasında İslam Sağlık Kurumu ekiplerini hedef aldığı ifade edildi.
Saldırıda 2 ilk yardım görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Açıklamada, Sur kentindeki Tebnin Devlet Hastanesinin yakınlarına düzenlenen saldırıda ise hastane içinde ve dışında toplam 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Böylelikle, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden sağlık görevlisi sayısı 180'e, yaralı sayısı da 294'e çıktı.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI: 3 KİŞİ ÖLDÜ
Katil İsrail'in Lübnan’ın güneyindeki "Hara Sayda" beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre İsrail uçakları, güneyde Sayda kenti yakınlarında bulunan "Hara Sayda" kasabasını hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail ordusunun, güneydeki Sur kentine bağlı beldeleri bombalamaya devam etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisine yer verdi.
İSRAİL'İN LÜBNAN'IN GÜNEYİNE SALDIRILARI SÜRÜYOR
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere gece yarısından, sabah saatlerine kadar saldırılar düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait uçaklar Nebatiye kasabasının doğusunda kalan Zevtar beldesini vurdu.
Tuffah bölgesindeki Keferkila beldesi, Nebatiye ilçesine bağlı Ensar beldesi çevresi, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hanin ve Şakra beldeleri de İsrail uçakları tarafından hedef alındı.
İsrail geceden sabah saatlerine kadar Sur ve Bint Cubeyl ilçelerinin Marun, Yarun, Humeyri, Marub, Şebriha, Şakra Harıs Halusiyye köylerine de saldırılar düzenledi.
İsrail ordusu ayrıca sabah saatlerinde Ayta Şaab, Ramiye, Tayr Harfa ve Kuzi beldelerine ağır makineli tüfeklerle ateş açtı; Nakura beldesi eteklerinde yer alan Cebel Lebuna'yı topçu atışlarıyla hedef aldı.
Ayrıca İsrail ordusuna ait keşif uçakları ile silahlı insansız hava araçları (SİHA) sabah saatlerine kadar Sur ve Bint Cubeyl semalarında yoğun şekilde uçtu, Litani Nehri'nin eteklerine ve deniz kıyısına kadar olan batı ve orta kesimlerdeki köylere ses bombası attı.
Marun Ras ve Yarun beldesi ekseninde de Hizbullah ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.
Saldırılar nedeniyle Lübnan'daki zorunlu göç de artarak devam ediyor.
Ülkede deniz seviyesinden yüksek bölgeler başta olmak üzere pek çok bölgesinde, soğuk ve yağışlı havanın yanı sıra ulaşım imkanının kısıtlı olması nedeniyle göç şartları da kötüleşiyor.
1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde el bombasının patlaması sonucu bir askerinin öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün sabah el bombası patlaması sonucu bir askerin öldüğü, olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.
Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, 369'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 781'e yükseldi.
HARRIS: SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN ÇALIŞAĞIM
Düzenlediği seçim mitinginde Filistin destekçileri tarafından protesto edilen Demokrat Partili ABD Başkan Adayı Kamala Harris, “Hepimiz Orta Doğu'daki savaşın sona ermesini ve rehinelerin evlerine dönmesini istiyoruz. Başkan olduğumda bunu sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.
İSRAİL'E ROKET SALDIRISI
İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı El Kudüs Tugayları, İsrail'in Sderot şehri ve Mefalsim bölgesi ile Gazze’yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.
İsrail’in Orta Doğu’daki katliamlarına İslami Cihad Hareketi'nden misilleme geldi. Hareketin askeri kanadı El Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada, “Savaşçılarımız, İsrail’in Sderot şehri ve Meflasim bölgesi ile Gazze'yi çevreleyen işgal altındaki yerleşim yerlerine yönelik bir dizi roket saldırısı gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı. İsrail basını söz konusu bölgelerde sirenlerin çaldığını duyururken, yaşanan panik anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail’den saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
İŞGAL EDİLEN EVDEN FOTOĞRAFA TEPKİ
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinden milletvekili olan Kreuzer, yedek asker olarak İsrail ordusunda görev yaparken fotoğrafını paylaştı.
Lübnan'ın güneyini karadan işgal eden İsrailli askerlerle bir evin içinden fotoğraf paylaşan Kreuzer'in arkasındaki İsrail bayrağı ve "Milletvekili Kreuzer'in ofisi" yazması dikkati çekti.
Kreuzer'in paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada tepkilere yol açtı.
İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, "Kreuzer'in paylaştığı fotoğraftan sonra yedek askerlik görevine son verildiği" belirtildi.
Kreuzer ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın Haaretz gazetesi tarafından araştırılması sebebiyle yedek askerlik görevine son verildiğini iddia etti.
İSRAİL: HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah’ın roket ve füze atışlarından sorumlu Nasr birimi komutanlarından Jaafar Khader Faour’un Lübnan’ın güneyinde düzenlenen son saldırılarda öldürüldüğünü iddia etti.
LÜBNAN KAÇIRILAN VATANDAŞI İÇİN BMGK'YA GİDECEK
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bir Lübnan vatandaşının ülkenin kuzeyine denizden çıkarma yapılarak kaçırılmasıyla ilgili Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine şikayette bulunma talimatı verdi.
Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mikati'nin, Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde İmad Emhez isimli Lübnanlının kaçırılması olayıyla ilgili bilgi almak için Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) komutanlarıyla görüştüğü ifade edildi.
UNIFIL komutanlarının Mikati'ye, konuyla ilgili gerekli soruşturmanın yürütüldüğü ve ordu ile koordinasyon kurulduğu bilgisini verdiği aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın hızlandırılması gerekliliğini vurgulayan Mikati'nin, Dışişleri Bakanı Buhabib'den konuyla ilgili BMGK'ya acil şikayette bulunmasını istediği belirtildi.
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