CANLI | Orta Doğu'da yüksek tansiyon! İsrail Lübnan'ı Hizbullah İsrail'i vurdu | Katil Netanyahu Orta Doğu hedefini açıkladı
Orta Doğu’da tansiyon her geçen gün yükseliyor. İşgalci İsrail, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ederken İran'a saldırdı. İran'da birçok askeri hedefi vuran terör ordusu, "Operasyon tamamlandı. İran'a saldırı sonrası uçaklarımız güvenle döndü" açıklamasını yaptı.Katil Netanyahu yaptığı açıklamada İsrail'in uzun vadeli stratejisinin, "İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu belirterek, bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Bu açıklama sonrası Hizbullah İsrail'in Meron üssünü vururken İsrail de Lübnan'da Baalbek bölgesine saldırı düzenledi. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...
ABD desteğini arkasına alarak katliam gerçekleştiren terör ordusu İsrail, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviriyor. Terör ordusu Gazze ve Lübnan'ın ardından dün gece saatlerinde İran'a saldırdı. İsrail ordusu İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
İsrail ordu sözcüsü, "İran'daki rejimin son dönemde İsrail'e yönelik saldırılarına cevap olarak askeri noktaları hedef alınıyor" ifadelerini kullandı. Gece saatlerinden itibaren üç dalga halinde saldırı oldu. İlk dalgada İran savunma sistemleri hedef alındı. Diğerlerinde ise füze-drone üretim tesis ve üsleri vuruldu. Saldırıya İran'ın hava savunma sistemleri karşılık verdi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR
İSRAİL'DE ASKERİ ÜS VURULDU!
Hizbullah İsrail'in Meron üssünü vurdu. İsrail de Baalbek bölgesine saldırı düzenledi.
SAĞLIK EKİPLERİ LÜBNAN'DA İSRAİL BOMBARDOMANINA YAKALANDI
Lübnan'da İsrail saldırısında ölenlerin cansız bedenlerini taşımak üzere Ramadiyeh kasabasında bulunan sağlık ekiplerinin yakınına İsrail'in attığı bombalardan biri düştü.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Tyre (Sur) kentine düzenlediği saldırının ardından bölgeye giden sağlık ekipleri de İsrail bombardımanının hedefi oldu.
İsrail saldırısında ölenlerin cansız bedenlerini taşımak üzere Tyre kenti yakınlarındaki Ramadiyeh kasabasında bulunan sağlık ekiplerinin yakınına İsrail'in attığı bombalardan biri düştü. Görüntülerde İsrail'in çok yakın bir noktaya saldırı düzenlediği ve sağlık ekiplerinin büyük panik yaşadığı görüldü.
NETANYAHU: UZUN VADEDE HEDEF İRAN'I ORTADAN KALDIRMAK
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Meclisi'nde (Knesset) yaptığı konuşmada, 26 Ekim'de İran'a düzenledikleri hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran'a düzenledikleri hava saldırısının kapsamlı olduğunu iddia eden Netanyahu, Tahran'ın bölgedeki vekil güçlerinin saldırıyı püskürtmeyi başaramadığını savundu.
"VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Netanyahu, İsrail'in uzun vadeli stratejisinin, "İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu belirterek, bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 43 BİNİ AŞTI
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 96 artarak 43 bin 20'ye yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 388 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 96 kişinin öldüğü, 277 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 20'ye, yaralı sayısının da 101 bin 110'a yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İRAN'DAN İSRAİL'E AMBARGO VURGUSU: TÜRKİYE İLE GİRİŞİMLERİMİZ SÜRÜYOR
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in saldırısına yanıt verme konusunda kararlı ve ciddi olduklarını ve misliyle karşılık vereceklerini ancak savaşın yayılmasından endişe ettiklerini söyledi.
Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
Toplantının başında 25 Ekim'de Lübnan'da İsrail'in basın mensuplarının kaldığı binaya düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler için saygı duruşunda bulunuldu.
Saygı duruşunun ardından İsrail'in saldırısına dair sorulara yanıt veren Bekayi, "İran, İsrail rejimine yanıt verme hakkından geri durmayacak. (İsrail'in) saldırısının türüne göre karşılık verme konusunda kararlı ve ciddiyiz. Kesin bir yanıt için tüm mevcut imkanları kullanacağız." dedi.
Bekayi, İran'ın hava sahasına İsrail'e ait savaş uçaklarının girip girmediği sorusuna "hayır" diyerek yanıt verdi.
"HALKIMIZ VE SİLAHLI KUVVETLERİMİZ SAVAŞTAN KORKMUYOR"
İran'ın hiçbir zaman savaş peşinde olmadığını ancak kendisini savunmaktan çekinmeyeceğini söyleyen Bekayi, "Savaşın yayılmasından endişe ediyoruz çünkü kendimizi sorumlu görüyoruz. Halkımız ve silahlı kuvvetlerimiz savaştan korkmuyor." diye konuştu.
İsrail'in saldırısının ardından Gazze ve Lübnan'da ateşkes çabalarının yeniden başlamasına ve daha önce İran'a ateşkes konusunda Batılı liderler tarafından verilen vaatlere ilişkin Bekayi, Gazze ve Lübnan'da İsrail'in işgalci ve soykırımcı güç olduğunu ve bu saldırılarla ilgili "ateşkes" ifadesinin kullanılmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Bekayi, İsrail'in saldırılarının durdurulması konusundaki çabaları desteklediklerini belirtti.
"NÜKLEER PROGRAMI ASKERİLEŞTİRMEYE HİÇBİR ŞEKİLDE NİYETLİ DEĞİLİZ"
AA muhabirinin İsrail'in saldırısına rağmen Tahran'ın "savaş karşıtı pozisyonunu" koruyup korumayacağına dair soruyu yanıtsız bırakan Bekayi, İran'da İsrail'in tehditlerine karşı caydırıcılığın artırılması için nükleer stratejide değişikliğe gidilmesine dair çağrılar üzerine bu konuda değişim mümkün mü? sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
"Kitle imha silahlarına ilişkin tutumumuz nettir. Ülkemizin en yüksek dini ve siyasi otoritesinin mantıksal değerlendirmelere dayanan fetvasına göre, nükleer programı askerileştirmeye hiçbir şekilde niyetli değiliz. Bu konuda tutumumuz değişmedi."
"İRAN'IN ÖNCEKİ AŞAMALARDAKİ İTİDALİ UYGUNSUZ BİR ŞEKİLDE YORUMLANDI"
İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların ne zaman sona ereceğine dair soru üzerine Bekayi, "Siyonist rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor ve biz de zaman zaman bölgenin barışı ve istikrarı için daha itidalli davrandık ancak ne yazık ki İran'ın önceki aşamalardaki itidali uygunsuz bir şekilde yorumlandı." diye konuştu.
"TÜRKİYE'YLE GİRİŞİMİMİZ SÜRÜYOR"
İran’a yönelik saldırıda İsrail’in Irak hava sahasını kullanmasını değerlendiren Bekayi, “Bölge ülkeleri İran’a yönelik saldırıda kendi hava sahalarının kullanımına izin vermeyeceklerinin sözünü verdiler. Biz, hiçbir komşu ülkenin İran’a yönelik saldırıda topraklarının kullanımına izin vermediğine inanıyoruz. Irak hükümeti ise topraklarının yanlış şekilde kullanılmasını Birleşmiş Milletlere taşıyarak konun takipçisi olacak” şeklinde konuştu.
İsrail’e yönelik silah yaptırımının uygulanması gerektiğini belirten Bekayi, Türkiye ile birlikte süreci takip ettiklerini belirterek, “Siyonist rejimin silahlarına ambargo uygulama yönünde Türkiye'yle girişimimiz sürüyor ve bu kampanyaya daha fazla ülkenin katılacağını umuyoruz” dedi.
AB'DEN 'ORTA DOĞU' MESAJI: YAŞANANLAR İNSANLIĞIMIZI KAYBETTİĞİMİZİ GÖSTERİYOR
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Orta Doğu'da yaşananlar insanlığımızı kaybettiğimizi gösteriyor." dedi.
Borrell, İspanya devlet radyosu RNE'ye verdiği demeçte, "Büyük bir yangının eşiğinde yaşıyoruz. Gazze ve Lübnan'da savaş devam ettiği sürece daha büyük bir yangına neden olacak bir kıvılcımın eşiğinde yaşayacağız." diye konuştu.
"Birleşmiş Milletlerin de işaret ettiği gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en şiddetli ve en ciddi insanlık krizinin Gazze'de yaşandığını" kaydeden Borrell, "Orta Doğu'da yaşananlar insanlığımızı kaybettiğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı
AB Yüksek Temsilcisi, İsrail'in, İran'ın nükleer veya petrol tesislerine saldırı düzenleyeceğine dair herkesin büyük endişe duyduğunu kaydederek, Orta Doğu'daki çatışmayı durdurmak için "zorlayıcı önlemler uygulanması" çağrısında bulundu.
İsrail'e silah satışının durdurulmasına ilişkin her AB ülkesinin kendi kararını vereceğini, ortak bir karar olmadığını ifade eden Borrell, şu değerlendirmede bulundu.
"Her ülke neyin uygun olduğuna karar verir ve ben onların bir şeyi yapmasını engelleyemem veya başka bir şey yapmalarını tavsiye edemem. İspanya, İtalya veya Fransa silah satışını askıya alma kararı aldı. Ancak diğerleri, Almanya örneğinde olduğu gibi bu askeri yardımı güçlendiriyor. Yani orada ortak bir konum yok."
IRAK İSRAİL'İ BM'YE ŞİKAYET ETTİ
Irak hükümeti, İran'a saldırısı sırasında Irak hava sahasını ihlal eden İsrail'i Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.
Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi yaptığı yazılı açıklamada, 26 Ekim'de İran'a saldırısı sırasında Irak hava sahasını ihlal eden İsrail'i, BM Genel Sekreteri ve BMGK'ya şikayet ederek nota yazısı verdiklerini belirtti.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin de Dışişleri Bakanlığına ikili stratejik çerçeve anlaşmasının şartları ve ABD'nin güvenlik taahhüdü uyarınca bu ihlale ilişkin olarak ABD tarafıyla iletişim kurma talimatı verdiği kaydedildi.
"IRAK TOPRAKLARININ KOMŞU ÜLKELERE SALDIRMAK İÇİN KULLANILMASINA İZİN VERİLMEYECEĞİNİN ALTINI ÇİZİYORUZ"
Irak Hükümet Sözcüsü Avvadi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Irak hükümeti, Irak'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve topraklarının kutsallığına olan sıkı bağlılığını teyit ediyor ve bu ihlallerle mücadele etmek için çeşitli düzeylerde çalışıyor. Irak hava sahasının veya topraklarının diğer ülkelere, özellikle de komşu ülkelere saldırmak için kullanılmasına izin verilmeyeceğinin altını çiziyoruz. Bu da, Irak'ın bölgesel çatışmalarda topraklarının sömürülmesini önleyerek bölgede istikrarı sürdürme politikası izleme konusundaki istekliliğini ve anlaşmazlıkların diyalog ve karşılıklı anlayış yoluyla çözülmesine verdiği desteği yansıtıyor."
"HAMAS İSRAİL İLE ATEŞKES ANLAŞMASINA AÇIK"
Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi Husam Badran, dün Katar'ın başkenti Doha'da başlayan müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada Hamas'ın İsrail ile anlaşmaya "açık" olduğunu söyledi.
Katar'ın başkenti Doha'da İsrail, ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin müzakereleri yeniden başlatmak üzere dün bir araya gelmiş, toplantı sürerken Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'nde 2 günlük ateşkes önerisinde bulunmuştu. Dünkü görüşmelere ilişkin bir açıklamada da Hamas yetkilisinden geldi. Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi Husam Badran, Hamas'ın İsrail ile anlaşmaya "açık" olduğunu söyleyerek "Taleplerimiz net ve biliniyor. Netanyahu'nun daha önce üzerinde anlaşmaya varılan hususlara bağlı kalması durumunda bir anlaşmaya varılabilir" dedi.
Suudi Arabistan basını da daha önce yaptığı haberlerde Hamas'ın 2 Temmuz'daki rehine anlaşması taleplerine eklenmesi koşuluyla Mısır'ın önerilerini kabul etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.
NETANYAHU GAZZE'DE KISA SÜRELİ ATEŞKESİ REDDETTİ
İsrail basını, hükümetteki çoğu bakanın desteğine rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin önerdiği Gazze'de kısa süreli ateşkesi reddettiğini yazdı.
İsrail devlet televizyonu KAN ve Kanal 12'nin haberinde Tel Aviv yönetiminin Mısır'ın teklifini kabul etmediği belirtildi.
Kanal 12'nin internet sitesindeki haberinde, İsrail hükümetindeki çoğu bakanın, Mısır'ın önerisini desteklemesine rağmen Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirildi.
Netanyahu'nun "esir takası görüşmelerinin yalnızca Gazze'ye saldırılar sürerken devam edeceğini" savunduğu belirtilen haberde, Mısır'ın teklifinin de reddedildiği kaydedildi.
Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin de Mısır'ın teklifini desteklediğine işaret edildi.
HAMAS'TAN İSRAİL'E KINAMA
Hamas, İsrail'in gazetecilere karşı işlediği suçları kınayarak, uluslararası toplumdan Filistinli gazetecileri "cinayet ve intikam hedefi" haline getirdiği için İsrail hükümetinden hesap sorulması çağrısında bulundu.
Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir günde 5 gazeteciyi öldürmesi güçlü bir şekilde kınandı.
İsrail saldırılarının Filistinli gazetecileri korkutmayacağının altı çizilen açıklamada, gazetecilerin İsrail'in suçlarını dünyaya duyurmaya devam edeceğine vurgu yapıldı.
Gazze'de İsrail ordusunun sistematik ve kasıtlı bir şekilde gazetecileri hedef aldığına değinilen açıklamada, "Bunlar, gazetecileri korkutmak ve yaşanan vahşi soykırımın gerçeklerini duyurmaktan caydırmak amacıyla gazetecilere karşı işlenen daha önce benzeri görülmemiş suçlardır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Filistinli gazetecileri cinayet ve intikam hedefi haline getiren faşist (İsrail hükümeti) hükümetten hesap sorulması ve bu saldırıların durdurulması için uluslararası toplum ve kuruluşların ciddi adımlar atması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.
Uluslararası basın ve medya kuruluşlarına da seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecilere karşı işlenen suçları kınayan net tavır alma ve İsrail'in işlediği suçları ortaya çıkarmak için onlarla dayanışma gösterme çağrısında bulunuldu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye dün düzenlediği saldırılarda 5 gazetecinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
İSRAİL'E GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMELİYİZ
A Haber muhabiri Ekrem Karabağ: İsrail'in saldırılarından sonra İran medyasında bu saldırıyı küçümseyen manşetler vardı. Fakat İran lideri bu saldırıyı küçümsememeniz gerekiyor, İsrail'e gücümüzü göstermeliyiz dedi.
Tabi Ali Hamaney'in bu tavrı çok önemli. Genellikle bu tip olaylarda Ali Hamaney talimat veriyordu ve ardından ülke yetkilileri, kurumları bu doğrultuda hareket ediyorlardı.
Fakat Ali Hamaney bu sefer deyim yerindeyse topu kurumlara attı ve gereğinin yapılmasını istedi. BMGK İran'ın talebi üzerine toplanacak. İran BM'den İsrail'in kınanmasını istiyor.
ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
İsrail'e yapılan saldırıda hayatını kaybeden 4 kişi olarak açıklanmıştı. Akşam saatlerinde gelen bir habere göre 1 sivil daha hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
HAMANEY: SİYONİST REJİM HATA YAPTI
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı İbranice paylaşımda, “Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı” dedi.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'ın askeri üslerini hedef aldığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından İbranice paylaşım yaptı. Hamaney paylaşımında, “Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı. İran milletinin ne tür bir güce, kabiliyete, inisiyatife ve iradeye sahip olduğunu ona göstereceğiz” dedi.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E SALDIRI! ASKERİ ÜS VURULDU
Hizbullah, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi verdi.
Açıklamada, Hayfa kentinin kuzeyindeki Zevulun askeri sanayi üssüne füzelerle, Akka'nın doğusundaki Bar Lev sanayi bölgesine kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Hizbullah'ın, Lübnan'ın güneyinde Hula, Hıllet Nayif ve Aytarun kasabaları ile sınırdaki El-Merc mevkisindeki İsrail askeri birliklerini füzeler, kamikaze İHA'lar ve topçu ateşiyle hedef aldığı aktarıldı. Saldırılarda İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.
Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki 9 yerleşime saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
İRAN: EN UYGUN CEVABI VERECEĞİZ
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş istemediklerini ancak haklarını koruyacaklarını ve İsrail'in saldırganlığına uygun bir karşılık vereceklerini söyledi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu. Konuşmasında, İsrail'in ülkesine saldırısına değinen Pezeşkiyan, "Biz savaş peşinde değiliz, milletimizin ve ülkemizin haklarını savunacağız. Siyonist rejimin saldırganlığına uygun cevabı vereceğiz." dedi.
ABD'Yİ UYARDI: GERGİNLİK YAYILACAK
ABD'nin İsrail'in bölgedeki saldırganlığını desteklediğine dikkati çeken Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının devam etmesi halinde gerginliklerin yayılacağını belirtti.
Pezeşkiyan, Batılı liderlerin Gazze'de İsrail'in saldırıların durdurulacağına dair kendilerine söz verdiğini ancak yerine getirmediklerini bir kez daha yineledi.
LÜBNAN'A SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR
İsrail’in, Lübnan'ın güneyindeki Güney iline bağlı Sayda ilçesinde düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 4’ü çocuk 10'a yükseldiği belirtildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sayda ilçesinde bir bölgeye düzenlenen hava saldırısında 4'ü çocuk 10 kişi öldü.
Öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadan sivil bir yerleşim yerinin hedef alındığı saldırıda çok sayıda bina hasar gördü. Çevrede hasar gören binalarda yaşayanlar tahliye edildi.
"DÜŞMAN TARİH BOYU HEP KORKAK VE CANİ OLDU"
Saldırı anında binalardan birinde bulunan Lübnanlı Şalan ez-Zeyn, öğle saatlerinde 3 patlama sesi duyduklarını ve birden evdeki eşyaların üzerlerine düşmeye başladığını, annesi ile kız kardeşinin hafif şekilde yaralandığını, diğer binada yaralılar ve hatta ölenler olduğunu söyledi.
Saldırı öncesinde binanın boşaltılması yönünde hiçbir uyarı yapılmadığını kaydeden Zeyn, "Bu düşman, Gazze'de, Lübnan'da, Irak'ta hep bunu yapıyor. Tarihi boyunca hep böyle korkak ve cani olmuştur." dedi.
İSRAİL LÜBNAN'DA KAYIPLAR VERİYOR
İSRAİl'DE KRİTİK TESİSE İHA'LI SALDIRI
"İSRAİL HESAP HATASI YAPTI"
İSRAİL YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI: 20 ÖLÜ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
İRAN DİNİ LİDERİ HAMENEY: SİYONİSTLERE HATASININ BEDELİ ÖDETİLMELİ
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'ın askeri üslerini hedef aldığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Siyonist İsrail rejiminin 2 gece önce gerçekleştirdiği alçaklık ne büyütülmeli ne de küçümsenmeli. Siyonist rejime yaptığı hesap hatasının bedeli ödetilmeli” dedi.
“İRAN, KENDİSİNİ SAVUNABİLECEK GÜÇTEDİR”
Düşman karşısında korku ve şüpheye yer olmadığını söyleyen Hamaney, “Karar alıcılar ve yetkililer sosyal medya konusunda toplum sağlığına ve güvenliğine önem vermeli. Güvenliği sağlanmanın yolu ise güçtür ve İran da kendisini savunabilecek güçtedir. Şüphesiz, her ülke için en önemli ihtiyaç güvenliktir. Toplumda güvenlik sağlanmadığında, kalkınma, bilim ve ekonomi de gelişemez” ifadelerini kullandı.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A YENİ SALDIRI: 12 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Nabatiye iline bağlı Mercauyun ilçesinin Cedide Mercauyun beldesine iki hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
İsrail ordusunun Nabatiye'ye bağlı Kakiiyye el-Cisr beldesine düzenlediği saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyindeki Sur kenti yakınlarında bulunan Burc eş-Şimali'ye düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sur kentine bağlı Bafliyye ilçesine düzenlenen hava saldırısında da 3 kişi yaşamını yitirdi.
Haberde ayrıca İsrail ordusunun, Baalbek Hirmil bölgesine de bir hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.
İSRAİL: BAŞARISIZ OLSAYDIK ABD KURTARACAKTI
İsrail basını, İran'a yönelik saldırının başarısız olması durumunda ABD savaş uçaklarından oluşan bir filonun İsrailli pilotları kurtarmayı planladığını belirtti.
İsrail Ordu Radyosunun haberinde, ABD'nin İran'a saldırmadığı ancak Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarından oluşan bir filonun İsrailli pilotları kurtarmak için hazırlık yaptığı kaydedildi.
Haberde, İsrail Hava Kuvvetlerinin de pilotları ABD'nin yardımı olmadan kurtarmak için bağımsız bir plan hazırladığı aktarıldı.
ABD'DEN İRAN'A UYARI: KARŞILIK VERMEYİN
ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği misilleme saldırının ardından yaptığı açıklamada, “İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli, bu da bu karşılıklı saldırıların sonunu getirmeli” dedi.
İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırının ardından itidal çağrıları yeniden yükseldi. ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, bölgedeki gerilimi azaltma fırsatlarını vurguladığını söyledi. İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların artık sona ermesi gerektiğini vurgulayan Austin açıklamasında, “İran, İsrail'in saldırılarına karşılık verme hatasına düşmemeli, bu da karşılıklı saldırıların sonunu getirmeli” dedi.
"NE KÜÇÜMSEYİN NE ABARTIN"
İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırısının "ne küçümsenmesi ne de abartılması" gerektiğini söyledi.
Resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Hamaney, Tahranlı yetkililerin, İran'ın gücünü en iyi nasıl göstereceklerine karar vermeleri gerektiğini belirtti.
"ZEKAYLA KARŞILIK VERECEĞİZ"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in ülkesine saldırısına "tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini" belirtti.
Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Mesajında, saldırıda ordu mensubu askerlerin hayatını kaybetmesinden dolayı ailelerine ve İran halkına başsağlığı dileyen Pezeşkiyan, "İran düşmanları, bu cesur insanların, topraklarını korkusuzca savunduklarını ve her türlü aptallığa da tedbir ve zekayla karşılık vereceklerini bilsin." ifadelerini kullandı.
ARAP ÜLKELERİNDEN İSRAİL'E KINAMA
Bahreyn, Ürdün, Filistin, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Hamas ve Yemen'deki Husiler, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı.
Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı kınandı.
Orta Doğu'da gerilimlerin ve askeri operasyonların devam etmesinden derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, Gazze Şeridi ve Lübnan'da acil ateşkesin gerekliliği vurgulandı. Açıklamada uluslararası topluma, bölgede acil, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesle ilgili sorumluluklarını üstlenmesi çağrısı yapıldı.
GAZZE'YE YENİ SALDIRI
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlediği saldırıda en az 35 Filistinlinin öldüğü belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Beyt Lahiya'daki Batı Kavşağı yakınlarında 5 eve saldırı düzenledi.
Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 35 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.
İsrail'in, sağlık ekiplerini hedef alması ve hastaneleri hizmet dışı bırakması nedeniyle Filistinliler ölü ve yaralıları civardaki evlere taşımak zorunda kaldı.
İSRAİL: SALDIRILAR DEVAM EDECEK
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran’a yönelik gece yapılan saldırının "ön hazırlık" niteliğinde olduğunu belirterek, bir sonraki adımın "stratejik varlıkların hedef alınması" olması gerektiğini ifade etti.
Ben-Gvir, yaptığı açıklamada, "İran'ın stratejik varlıklarını hedef alma çağrısının kendi görüşü olduğunu ve bunu diğer platformlarda da dile getirmeye devam edeceğini" belirtti.
Ben-Gvir ayrıca, "İsrail'in, İsrail'i yok etmekle tehdit eden İran tehdidini ortadan kaldırmak için tarihi bir sorumluluğu olduğunu" kaydetti.
KATAR'DAN İSRAİL'E TEPKİ!
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
Bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Abdurrahman, İsrail'in saldırısını kınadıklarını ve bunu İran'ın egemenliğinin ve uluslararsı hukukun ihlali olarak gördüklerini ifade etti.
Gerilimin tırmanmasının doğurabileceği sonuçlardan derin endişe duyduklarını kaydeden Abdurrahman, taraflara itidalli davranma ve güvenlik ve istikrarı bozabilecek fiillerden kaçınma çağrısı yaptı.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E TAHLİYE EMRİ!
İsrail'in yaptığını bu kez Hizbullah yaptı ve vurulacak yerlerin krokisini yayınladı. Hizbullah'tan kısa süre sora roket yağmuru başlatması bekleniyor. Hizbullah yayınladığı videoda 25 noktayı işaretledi. Sivil halka evlerinizi terk edin uyarısı yapan hareket, İsrail'de büyük paniğe neden oldu.
LÜBNAN'DA CAN KAYBI YÜKSELDİ
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarında dün 19 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün ülkeye düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine dün gerçekleştirdiği saldırılarda 19 kişinin öldüğü, 108 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 653'e, yaralananların sayısının da 12 bin 360'a yükseldiği aktarıldı.
HARİTA PAYLAŞILDI
İsrail'in İran'daki "askeri hedeflere" yönelik düzenlediği saldırının hedefleri haritada gösterildi.
İran, İsrail'in Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaları hedef aldığını duyurmuştu.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İSRAİL'E SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının ardından yazılı açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İsrail’in İran’a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir. Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz. Orta Doğu’da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır."
İRAN: İSRAİL'İN SALDIRISINA KARŞI MEŞRU MÜDAFAA HAKKINA SAHİBİZ
İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Saldırının kınandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in İran'daki "askeri tesislere yönelik saldırgan eyleminin" uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.
Açıklamada, "İran'ın yetkili makamları tarafından defalarca vurgulandığı gibi İran, kendisini yabancı saldırı eylemlerine karşı Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51'inci maddesinde yer aldığı üzere meşru müdafaa hakkına dayanarak savunma hakkına sahip ve yetkili görmektedir." ifadelerine yer verildi.
Saldırıyı kınayan ülkelere teşekkür edilen açıklamada, İran'ın, halkının güvenliği ve hayati çıkarlarını korumak için tüm imkanlarını kullanacağı vurgulandı.
"ABD ve bazı Batılı ülkelerin desteğiyle Gazze'de soykırım suçu işleyen ve Lübnan'da saldırganlığını sürdüren İsrail'in bölgedeki güvensizlik ve gerilimin kaynağı" olduğu belirtildi.
Bakanlık ayrıca, BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ve 1949 Cenevre Sözleşmeleri'ne üye tüm ülkeleri, uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ağır şekilde ihlal eden İsrail'e karşı acil ve ortak eylemde bulunmaya çağırdı.
HİZBULLAH'TAN İHA'LI SALDIRI
BAE, İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRISINI KINADI
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in İran'a yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınayarak, gerilimin devam etmesi ve bunun bölgedeki güvenlik ve istikrar üzerindeki yansımaları konusundaki derin endişesini dile getirdi.
Risklerden kaçınmak ve çatışmanın kapsamını genişletmemek için en üst düzeyde itidalli olunmasının önemi vurgulayan BAE Dışişleri Bakanlığı, diyaloğu güçlendirmenin, uluslararası yasalara bağlılığın ve devletlerin egemenliğine saygının mevcut krizleri çözmek için ideal temeller olduğunu kaydetti.
Bakanlık, anlaşmazlıkların çatışma ve gerilimi tırmandırma dilinden uzak, diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.
KATİL İSRAİL LÜBNAN SINIRINDAKİ EVLERİ HAVAYA UÇURDU
Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır köyü Adaisseh'teki evleri dinamitle havaya uçurduğunu duyurdu.
"İsrail'in düşman ordusu şafaktan itibaren evleri havaya uçurdu" denilen haberde, çok sayıda patlayıcının patlatıldığı ifade edildi.
2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ!
İran ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in düzenlediği saldırılarda iki asker hayatını kaybetti.
Askerlerin hangi bölgede hayatını kaybettiği bilgisi verilmezken konuyla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı aktarıldı.
İRAN ASKIYA ALINAN UÇUŞLARIN YENİDEN BAŞLADIĞINI DUYURDU
İran, ülke genelinde uçuşların yerel saatle 09.00 itibarıyla yeniden başladığını duyurdu.
Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, İsrail'in saldırısı sonrası ülke genelinde ikinci bir duyuruya kadar askıya alınan uçuşların, saat 09.00 itibarıyla yeniden başladığını açıkladı.
HİZBULLAH, İSRAİL ORDUSUNA KARŞI DÜN 48 SALDIRI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURDU
Hizbullah, İsrail ordusuna karşı dün 48 saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan açıklamaya göre, dün İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri, füze ve top mermileriyle hedef alındı.
7 İsrail Merkava tankının hedef alındığı saldırılarda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar oldu.
Hizbullah, Safed kentinde üç yerleşim birimini iki kez, 3 askeri üssü, 2 askeri noktayı ve İsrail'in kuzeyinde bir topçu mevzisini seri roket atışlarıyla hedef aldı.
Bir İsrail İHA'sı da karadan atılan füzeyle Lübnan hava sahasından uzaklaştırıldı.
İsrail'in Hayom gazetesi, bunun, Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana bir günde gerçekleştirdiği en yüksek saldırı sayısı olduğunu bildirdi.
"ZAYIF SALDIRIYI BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORLAR"
İranlı yetkili, İsrail'in ülkede 20 noktayı hedef aldığına dair iddiasının doğru olmadığını ve Tahran'da hiçbir askeri tesisin vurulmadığını savundu.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, "İsrail ordusunun ülkede 20 noktayı hedef aldığı iddiası doğru değil. Siyonistlerin eylemi, ülke sınırları dışından gerçekleşti ve sınırlı hasara neden oldu." dedi.
Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığını söyleyen İranlı yetkili, "100 İsrail askeri uçağının bu saldırıya karıştığı yönündeki haberler de tamamen yanlış. İsrail, zayıf saldırısını büyütmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
ABD İSRAİL'İ SAVUNACAK!
İsrail medyası, gece hava saldırısı düzenlenen İran'ın karşılık vermesi durumunda ABD'nin İsrail'i savunacağı mesajının Tahran'a iletildiğini bildirdi.
İsrail Kanal 12 televizyonuna açıklama yapan Beyaz Saraydan üst düzey bir yetkili, "İsrail, İran saldırısına karşılık verdi ve bizim açımızdan bu noktada sona ermeli. İran karşılık verirse, İsrail'i savunacağız." dedi.
Yetkili, "Hazırız ve bunun sonuçları olacak. Bu mesaj, İran'a da iletildi." ifadelerini kullandı.
BİBİ GÜVENLİK TOPLANTISI YAPTI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a düzenlenen hava saldırılarının ardından güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Kirya'daki Hava Kuvvetleri operasyon merkezinde, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Başkanı ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının detayına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA
İran, İsrail'in Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaları hedef aldığını, saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşılık verildiğini ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.
İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşı konulduğu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiği ve olayın boyutlarının incelendiği bildirildi.
"OPERASYON TAMAMLANDI" AÇIKLAMASI
İsrail ordusu İran'a yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in İran'a karşılık olarak düzenlediği saldırıların sona erdiğini teyit edebiliriz." ifadesine yer verildi.
İran"daki "askeri hedeflerin vurulduğu" belirtilen açıklamada, ordunun görevini tamamladığı kaydedildi.
Açıklamada, "Eğer İran’daki rejim tansiyonu yeniden yükseltmeye karar verirse buna karşılık vermek zorunda kalacağız." ifadesi kullanıldı.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İran'a yönelik saldırının sona erdiği belirtilerek, "Uçaklarımız güvenli bir şekilde eve döndü." denildi.
İRAN'DA TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
İsrail'in stratejik hedeflere hava saldırıları düzenlediğini açıkladığı İran'da, tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi.
Tesnim Haber Ajansına göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, ülkedeki tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini belirtti.
İRAN: SALDIRILARA "ORANTILI KARŞILIK" VERİLECEK
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran'ın, İsrail'in gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti.
Kaynak, "Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail'in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur." ifadelerini kullandı.
JOE BİDEN SALDIRI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail'in İran'a yönelik "askeri operasyonu" hakkında bilgilendirildiğini duyurdu.
Beyaz Saraydan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail'in İran'a yönelik "askeri operasyonu" hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, ABD Başkanı'nın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.
Açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de İsrail'in İran'da askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında bilgilendirildiği, gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi.
İSRAİL MEDYASI: STRATEJİK HEDEFLER VURULDU
İsrail medyası, ordunun İran'da onlarca stratejik hedefi vurduğunu iddia etti.
İsrail Kanal 12 televizyonu, "İsrail savaş uçaklarının son saatlerde İran topraklarında onlarca stratejik hedefi vurduğunu" bildirdi. Saldırıların "İran'daki ana askeri tesislere odaklandığı" belirtilen haberde, hedefler arasında füze fabrikaları, insansız hava araçları geliştirme ve üretim tesisleri ile balistik füzeleri fırlatma üssünün olduğu aktarıldı.
Haberde, İsrail uçaklarının saldırıların başında İran hava savunma sistemine zarar vermeye odaklandığını, bunun da İsrail uçaklarının İran hava sahasında serbestçe hareket etmesini sağlamak için taktiksel bir adım olduğu değerlendirmesine yer verildi.
ABD İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARDA DAHLİ OLMADIĞINI AÇIKLADI
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili konuya ilişkin açıklamada bulundu.
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında ABD'nin önceden bilgilendirildiğini aktaran savunma yetkilisi, ayrıca İsrail'in saldırılarında "ABD'nin herhangi bir dahili söz konusu olmadığını" belirtti.
TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ
Tahran'ın merkezinde güçlü patlama sesleri duyuldu.
İran medyası, seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini ve İsrail'in saldırısına karşı hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını bildirdi.
İRAN HAVA SAHASI KAPATILDI
Tesnim Haber Ajansına göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, ülkedeki tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini belirtti.
IRAK'TA UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
SALDIRIYI YER ALTI KOMUTA MERKEZİ'NDEN YÖNETTİLER
BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının 1 Ekim'de İran'ın balistik füze saldırısına cevaben gerçekleştiğini aktaran Savett, İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu kaydetti.
Savett, daha fazla bilgi için İsrail hükümetiyle irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.
ABD SALDIRI ÖNCESİ BİLGİLENDİRİLDİ
İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'a saldırmadan önce ABD'yi bilgilendirdiğini bildirdi.
Haberde, "İsrail, İran saldırısı öncesinde ABD'ye bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.
KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Savunma Bakanlığı binasında olduğu bilgisini paylaştı.
03:3026 Ekim 2024
ASKERİ ÜSLER HEDEF ALINDI
Fars Haber Ajansının haberinde, "Siyonist rejimin saldırısında Tahran'ın batısı ve güneybatısındaki bazı askeri üslerin hedef alındığı görülüyor." ifadelerine yer verildi.
Haberde, bazı patlama seslerinin hava savunma füzelerinden kaynaklandığı ve sosyal medyada yayınlanan görsellerin çoğunun eski olduğu ve patlamalarla ilgili olmadığı aktarıldı.
SURİYE VE İRAN'DA EŞ ZAMANLI PATLAMALAR
Suriye'deki rejimin ajansı SANA'nın haberinde, Şam yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.
Rejime yakın sosyal medya hesaplarına göre, Humus'ta da patlama sesleri duyuldu. Şam ve Humus'ta Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.
İSRAİL'DEN İRAN'DAKİ ASKERİ HEDEFLERE SALDIRI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İsrail ordusunun, İran ve müttefiklerinden gelen gelişmeleri takip ettiği, hem saldırı hem savunma açısından tam bir hazırlık halinde olduğu belirtildi.
Durumun sürekli olarak değerlendirildiği ve halihazırda iç cephe talimatlarında bir değişiklik yapılmadığı vurgulanan açıklamada, iç cephe talimatlarına uyulması gerektiği, halkın gelişmelerden anlık olarak bilgilendirileceği kaydedildi.
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ!
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Bir kaç dakika önce Tahran'da patlama sesleri duyuldu." ifadelerine yer verildi.
İran devlet televizyonu da başkent Tahran'daki patlama haberlerini doğruladı.
Haberde, "patlamanın kaynağının henüz belli olmadığı" aktarıldı.
İSRAİL’DEN LÜBNAN’A İHA’LI SALDIRI
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta saldırı düzenledi. Başkentin güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi. Lübnan devlet medyası, Dahiyeh’in Haret Hreik bölgesinin en az 2 kez vurulduğunu bildirdi.
İSRAİL’DEN TAHLİYE EMRİ
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Dahiyeh'deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere, hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdi.
İSRAİL'DEN BEYRUT'UN GÜNEYİNE HAVA SALDIRISI
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in akşam saatlerinde başkente düzenlediği hava saldırılarının sayısının 8'e ulaştığı ve bu saldırıların dördünde Hureyk Mahallesi'nin hedef alındığı belirtildi.
Diğer saldırılarda Burc el-Baracine, Leylaki ve El-Kefaat mahallelerinin vurulduğu, saldırılardan birinin oldukça şiddetli olduğu ifade edildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, akşam saatlerinde X hesabından bir harita paylaşarak Hureyk Mahallesi ve Burc el-Baracine bölgelerindeki 3 nokta için "tahliye" uyarısı yapmıştı.
LÜBNAN'DA 11 GAZETECİ ÖLDÜ 8'İ YARALANDI
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 11 gazetecinin öldüğü, 8'inin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verdi. Ebyad, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 11 gazetecinin öldüğünü, 8'inin yaralandığını belirtti.
İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 593 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 593 kişi öldü, 12 bin 119 kişi yaralandı.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.
İSRAİL ORDUSU AMBULANSI HEDEF ALDI
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde ambulans araçlarını hedef alması sonucu 8 ilk yardım çalışanı hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, İsrail'in düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 8 ilk yardım çalışanının öldüğünü kaydeden Ebyad, İsrail askerlerinin naaşlara ulaşılmasını engellediğini aktardı.
Uluslararası topluma sorumluluklarını üstlenme ve görevlerini yerine getirme çağrısı yapan Ebyad, Lübnan'daki hastanelere 55 saldırı yapıldığını belirtti. Saldırıların 36'sının doğrudan bir şekilde hastaneleri hedef aldığını söyleyen Ebyad, 8 hastanenin ise kapatıldığını ifade etti.
İSRAİL SALDIRISI NEDENİYLE SINIR KAPISI HİZMET DIŞI
Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Lübnan ile Suriye arasındaki ikinci sınır kapısının hizmet dışı kaldığını duyurdu.
Hamiyye, Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Cusiyye beldesine düzenlediği hava saldırısı sebebiyle ülkenin doğusundaki El-Kaa noktasındaki Lübnan-Suriye kara sınırındaki geçişler tamamen kesildi." dedi. Lübnan Ulaştırma Bakanı, Suriye ile Lübnan arasında açık bir sınır kapısının kaldığına dikkati çekti.
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan tarafında El-Kaa, Suriye tarafında da Cusiyye ismi verilen sınır kapısını hedef aldığı duyurulmuştu. İsrail ordusunun 14 Ekim'de Lübnan'ın doğusundaki Suriye ile olan sınır kapısı el-Masna'ı bombalamış ve iki ülke arasındaki başlıca sınır kapısının kapatılmasına neden olmuştu. Lübnan'da İsrail ordusunun saldırılarını şiddetlendirmesi sonucu yüzbinlerce Suriyeli ve Lübnanlı, Lübnan sınırından Suriye'ye geçiyor.
KATİL İSRAİL YİNE HASTANE VURDU
Kemal Advan Hastanesi Hemşire Müdürü Eid Sabbah, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde oksijen tankını hedef alması sonucu yaralı çocuklar arasında hayatını kaybedenlerin olduğunu söyledi.
AA muhabirine açıklamada bulunan Eid Sabbah, İsrail ordusunun baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi'nde İsrail saldırılarından kaçan yerinden edilen Filistinlilerin yanı sıra 160 yaralı ile 200 sağlık ve idari personelin bulunduğunu söyledi.
İsrail ordusunun dün geceden beri hastaneyi hedef aldığına dikkati çeken Sabbah, "İsrail ordusuna ait tanklar ve askeri buldozerler gece saatlerinde hastanenin yakınına geldi. Daha sonra kısa sürede çekildiler ve sonra da Dünya Sağlık Örgütü ekipleri gelerek 40 hastayı tahliye etti." dedi.
Hastanede elektrik jeneratörünü çalıştırmak ve ilk yardımda bulunmak için yakıtın bulunmadığına dikkati çeken Sabbah, DSÖ ekiplerinin ayrılmasının ardından İsrail ordusunun hastaneyi kuşattığını belirtti. Sabbah, "Saat 03.00'da İsrail ordusu hastaneyi kuşatma altına aldı. Hastanenin içinde ve çevresinde hareket eden her şeye ateş açtılar. Yoğun bakımdaki çocukların ve solunum cihazına bağlı hastaların bulunduğu kısma oksijen sağlayan tek oksijen tankını vurdular. Oksijenin kesilmesi sonucu ölen çocuklar oldu." ifadelerini kullandı.
İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Kemal Advan Hastanesi avlusuna baskın düzenlediğine vurgu yapan Sabbah, "Hastanedeki yaralılar ve sağlık personeli de dahil herkesin hastane avlusunda toplanmasını istedi. Kadınlarla erkekleri arayıp arama yaptılar." diye konuştu.
Sabbah, "Meslektaşlarımızın akıbeti nedir bilmiyoruz onlarla iletişimimiz kesildi." şeklinde konuştu.
İsrail saldırısına ilişkin Sabbah, "Bu kapsamlı suç, Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren tek hastaneye karşı işlenmiş bir suçtur. Çalışan bir ambulans, hizmet veren bir hastane kalmadı. Herhangi bir yaralı sağlık hizmet alabileceği bir yer bulamaz." dedi. Uluslararası kurum ve kuruluşlara seslenen Sabbah, İsrail saldırısının durdurulması gerekliliğine vurgu yaparak, hastanedeki sağlık çalışanları ve hastalara koruma sağlanması çağrısı yaptı.
"HASTANEDEKİ DURUM TAM ANLAMIYLA FELAKET"
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail askerlerinin baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi içinde olduğu aktarıldı.
İsrail ordusunun, hasta, sağlık personeli ve yerinden edilen Filistinlilerden oluşan yüzlerce kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. "Hastanenin içindeki durum tam anlamıyla felaket" ifadesi kullanılan açıklamada, hastanedeki yaralı ve hastaların kurtarılabilmesi için ilaç ve tıbbi malzeme sağlanması istendi.
İSRAİLLİ BİR BİNBAŞI İLE BİR YÜZBAŞI ÖLDÜ
İsrail ordusu, Lübnan'daki çatışmalarda biri binbaşı, biri yüz başı olmak üzere 5 askerinin daha öldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün akşamki çatışmalarda 5 askerin öldüğü belirtildi.
Ölen askerler arasında bir binbaşı ve bir yüzbaşı olduğu ifade edildi.
Çatışmalarda, 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı kaydedildi. Öte yandan İsrail basını, Lübnan'ın güneyinde bu askerlerin içinde bulundukları binanın roketle vurulduğunu yazdı.
Haberde, aynı saldırıda 7'si orta derecede, 8'i de hafif olmak üzere 15 askerin daha yaralandığını ve toplam yaralı sayısının 19 olduğunu aktardı.
Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 29 oldu.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
İSRAİL ORDUSU: LÜBNAN'DAN İSRAİL'E FÜZELER FIRLATILDI
İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e doğru ateşlenen yaklaşık beş füzenin fırlatıldığını duyurdu. Ordu, füzelerin Celile bölgesini ve Celili Denizi'ini geçtikten sonra tespit edildiğini söyledi.
Ordu, füzelerden sadece “bazılarının” önlendiğini, diğerlerinin ise “açık alanlara” isabet ettiğini belirtti. Açıklamada, can kaybı ya da mülk ve altyapıya verilen zarardan söz bahsedilmedi.
10'U ÇOCUK 28 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 10'u çocuk 28 Filistinli yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı.
Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'ta "el-Fera" ailesine ait evi hedef aldığını, çok sayıda kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.
Tanıklar, İsrail savaş uçakları ile topçu birliklerinin kentin güneyindeki el-Menara, Maan, eş-Şeyh Nasır, Giyzan en-Neccar mahallelerini hedef aldığını ve bu sebeple yüzlerce Filistinli ailenin Han Yunus'un batısına doğru yerinden edildiğini söyledi.
İsrail ordusunun gece saatlerinde kentin doğusundaki bölgelere sınırlı kara saldırıları düzenlediğini söyleyen tanıklar, bununla eş zamanlı olarak hava saldırılarının da düzenlendiğini belirtti.
Tanıklar, İsrail ordusunun karadan girdikleri bölgede Filistinlilerin evlerinde ve mülklerinde ciddi zarara yol açtığının altını çizdi.
Han Yunus'tan sağlık kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kentin doğu ve güney bölgesindeki mahallelere yoğun saldırıları sebebiyle Nasır ve Gazze-Avrupa hastanelerine 10'u çocuk 28 Filistinlinin cenazesi ile 40 yaralının getirildiğini aktardı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 847 Filistinli öldü, 100 bin 544 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İSRAİL ORDUSU HASTANEYİ HEDEF ALDI
İsrail ordusunun, soykırımın devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kuşatma altındaki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda birçok sağlık görevlisinin yaralandığı belirtildi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik önce topçu atışları yapılması ve sonra yaylım ateşi açılması sebebiyle birçok sağlık görevlisi yaralandı.
Yaralanan sağlık görevlilerinin sayısı ve durumu hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.
Kemal Advan Hastanesi'nin ana oksijen istasyonunun İsrail ordusu tarafından bombalandığı ve İsrail askerlerinin hastanenin bahçesine baskın düzenlediği aktarıldı.
İRAN'DAN BMGK'YA İSRAİL MEKTUBU
İran, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği bir mektupla Lübnan'da iki vatandaşının İsrail tarafından öldürülmesini şiddetle kınadı ve hesap sorulması çağrısında bulundu.
Al Jazeera'nin aktardığı habere göre, İran'ın BM misyonu sorumlusu Sayid Iravani, gönderdiği mektupta “İsrail rejimi bu kez Lübnan'da iki İran vatandaşını hedef alarak uluslararası hukuku, özellikle de uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal etti” diye yazdı.
İranlı Masoumeh Karbasi isimli kadının ve Lübnanlı kocasının 19 Ekim'de Beyrut'ta ilk saldırıdan kurtulduktan sonra kasıtlı olarak ikinci bir İsrail füzesi tarafından hedef alındığını yazan Iravani, İranlı sağlık görevlisi Dr. Ali Heydari'nin ise 22 Ekim'de Cenevre Sözleşmeleri'nin açık bir ihlali ile öldürüldüğünü belirtti.
İravani, BMGK'dan bu eylemleri “kararlı bir şekilde kınamasını” ve İsrail'i sorumlu tutmasını istedi ve İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini ayrıntılı bir şekilde belgelenmesi çağrısı yaptı.
İRAN SAVAŞA HAZIRLANIYOR
New York Times'ın aktardığına göre dört İranlı yetkili bu hafta telefon görüşmelerinde, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in orduya bir İsrail saldırısına yanıt vermek için birden fazla askeri plan hazırlamasını emrettiğini söyledi. İranlı yetkililer herhangi bir İran misillemesinin kapsamının büyük ölçüde İsrail'in saldırılarının ciddiyetine bağlı olacağını belirtti.
Böyle bir durumda İran'ın senaryosunun 1.000'e kadar balistik füze saldırısı ve Basra Körfezi'ndeki enerji tedarikine ve nakliyesine müdahaleyi içerebileceği belirtildi.
İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLER GAZZE'YE GİRMEYE ÇALIŞTI
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne girmeye çalışan Yemenli fanatik Yahudi bir grubun İsrail ordusu tarafından engellendiği iddia edildi.
İsrail ordu radyosunun haberine göre, bir grup aşırı sağcı Yahudi güvenlik bariyerlerini aşarak Gazze Şeridi'ne girmeye çalıştı.
Yemenli Yahudilerden oluşan grubun İsrail ve Gazze arasındaki sınırı aşarken, Gazze'ye geçmesinin İsrail askerleri tarafından engellendiği belirtildi.
Olayda, fanatik Yahudilerden oluşan grubun bazı üyelerinin gözaltına alındığı aktarıldı.
KATİL İSRAİL BEYRUT'TA GAZETECİLERİN KALDIĞI OTELİ VURDU
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı otele düzenlediği hava saldırısında 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
İSRAİL GÜÇLERİ BİR ÇOCUĞU GERÇEK MERMİYLE YARALADI
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, El Halil kentinin güney bölgesinde gerçek mermiyle ateş ederek 16 yaşındaki bir çocuğu ayağından yaraladığı belirtildi.
Açıklamada, Kızılay ekiplerinin yaralı çocuğa tıbbi müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdığı ifade edildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de El Halil kentinin güney bölgesindeki El-Kessara Kavşağı'nda konuşlanan İsrail güçlerinin, gerçek mermiyle ateş açarak bir çocuğu ayağından yaraladığı aktarıldı.
Konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
ÜRDÜN İSRAİL'İN SALDIRISINI KINADI
Ürdün, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği en az 150 kişinin öldüğü ve yaralandığı hava saldırılarını şiddetle kınadı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampındaki bir yerleşim alanını barbarca hedef alan İsrail'in yüzlerce kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan hava saldırılarının, en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail'in bu saldırıları "uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka açık bir meydan okuma, sivilleri sistematik acımasız hedef almayı sürdürme ve sorumluların hesap vermesini gerektiren iğrenç bir savaş suçu" olarak değerlendirildi.
Bakanlığın açıklamasında, "İsrail'in sivillere karşı suç işlemeyi sürdürmesi, İsrail'in uluslararası hukuk kurallarını, uluslararası insancıl hukuku ve Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin 1949 Cenevre Sözleşmesi'ni açıkça ihlal etmesine karşı koyma konusunda benzeri görülmemiş bir uluslararası acziyeti yansıtıyor." denildi.
BEYRUT'UN GÜNEYİNE 12 HAVA SALDIRISI
srail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 12 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Lübnan resmi ajansı (NNA), Beyrut'un güneyindeki Amirkan Mahallesi'nin 1, Hureyk Mahallesi'nin ise 2 İsrail hava saldırısının hedefi olduğunu bildirdi.
Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından yaptığı tahliye uyarılarının ardından geldi.
Sözcü, bu saldırılardan sonra Beyrut'un güneyinde bulunan 3 bina için yeni bir tahliye uyarısı yayımladı.
Bu tahliye uyarısının ardından ise İsrail, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerine 3 hava saldırısı daha düzenledi.
BATI ŞERİA'DA İSRAİL'İN KATLİAMLARINI KINAMAK AMACIYLA GÖSTERİ DÜZENLENDİ
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentinde, Gazze Şeridi ile dayanışma ve İsrail'in devam eden katliamlarını kınamak amacıyla gösteri düzenlendi.
Gençlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrı üzerine Tulkerim kentinin caddelerinde düzenlenen gösteriye onlarca Filistinli katıldı.
Tulkerim caddelerini dolaşan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve özellikle de Gazze'nin kuzeyinde sürdürdüğü soykırımın ve uluslararası toplumun buna karşı sessiz kalmasının kınandığı sloganlar attı.
"Cibaliya'ya selamlar. Beyt Lahiya gözümüzün nuru", "Ey Allah'ım Gazze'ye yardım et" ve "Biz senin adamlarınız ey Sinvar." sloganları atan göstericiler, Gazze Şeridi halkının ve Filistin direnişinin yanında olduklarını vurguladılar.
İSRAİL BEYRUT'UN GÜNEYİNE 3 HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 3 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Lübnan resmi ajansı (NNA), Beyrut'un güneyindeki Amirkan Mahallesi'nin 1, Hureyk Mahallesi'nin ise 2 İsrail hava saldırısının hedefi olduğunu bildirdi.
Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından yaptığı tahliye uyarılarının ardından geldi.
Sözcü, Beyrut'un güneyinde bulunan 3 bina için yeni tahliye uyarısı yayımladı.
HAMAS'TAN "ÖFKE CUMA" ÇAĞRISI
Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 20 gündür sürdürdüğü katliamları kınamak için dünya halklarını yarın düzenlenecek "Öfke Cuması" eylemlerine katılmaya çağırdı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden katliama karşı tüm Arap ve İslam alemini, özgür dünya halklarını yarın gerçekleştirilecek Öfke Cuması eylemlerine geniş katılım göstermeye, sokaklara inmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği katliam, yıkım ve sürgüne dikkati çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar, yüzlerce kişinin şehit olmasına, binlerce kişinin yerinden edilmesine, evlerin, hastanelerin ve sığınma merkezlerinin yakılmasına yol açtı. İşgalciler Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halkımızın defalarca engellediği yerinden edilme planlarını hayata geçirme çabası içinde."
İSRAİL'İN KORKUNÇ SALDIRISINA HAMAS'TAN AÇIKLAMA
İsrail ordusunun, 20 gündür yoğun kuşatma ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya alması ve çocuk yoğun bakım ünitesini vurmasının ardından Hamas'tan yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Faşist İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde işlediği vahşi suçların çerçevesini genişlettiği, Meşru Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya aldığı ve yaralı, hasta ve sağlık çalışanlarıyla birlikte hastaneyi vurduğu" ifade edildi.
"GAZZE'DE EN VAHŞİ VE ÇİRKİN SOYKIRIM İŞLENİYOR"
Gazze'deki hastanelerin, İsrail'in "ölüm ve terör" makinesi tarafından savaş alanlarına dönüştürüldüğü, bu yerlerde en vahşi ve çirkin soykırımın işlendiği vurgulandı.
İsrail'in hastaneleri ablukaya almasının, savaş suçu ve yasaların ihlali olduğuna dikkati çekilen açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "İsrail'in, sivillere karşı işlediği suçların sona ermesi için harekete geçme" çağrısında bulunuldu.
Açıklamada ayrıca, İsrail'in, barınma merkezleri, hastaneler ve uluslararası hukukla korunan diğer mekanlara yönelik saldırılarına son verilmesi istendi.
BAKAN FİDAN'DAN GAZZE'DE ATEŞKES VURGUSU
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, görüşmede, bilhassa Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkati çekerek, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.
"TÜM TARAFLAR İTİDALLİ DAVRANMALI"
Görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler de değerlendirilirken, savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurgulayan Fidan, zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini ifade etti.
Görüşmede, Ukrayna'daki son durum da ele alındı. Ayrıca Blinken, dün Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.
İŞGAL ORDUSUNDAN GAZZE'YE KANLI SALDIRI! 150 ÖLÜ
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 20 gündür soykırım ve etnik temizlik gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde "korkunç" bir katliam yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, "İsrail'in bombardımanında 150'den fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı, saldırıya hedef olanları kurtarmak için harekete geçilemediği" ifade edildi.
İsrail ordusunun, En-Neccar, Ebu el-Avf, Selman, Hicazi, Ebu el-Kumsan, Akl ebu Raşid, Ebu et-Tarabiş, Zakul ve Şalan ailelerine ait evleri bombaladığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in bölgedeki yerleşim bölgesinin tamamını bombaladığı, Filistinlilerin yaralıların taşınması için imdat çağrıları yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivil savunma ve sağlık hizmetlerinin çalışmalarını engellemesi sonucu ölü ve yaralıların naklinde büyük zorluklar yaşadığına dikkat çekildi.
GALANT SALDIRIYI ONAYLADI İDDİASI
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İran'a saldırı planını onayladığı, yanıtın verilmesi için hükümetin kararının beklendiği aktarıldı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gallant ve Halevi, İran'a saldırı planlarını onayladı. Saldırının gerçekleştirileceği tarih için İsrail hükümetinin kararı ve onayının beklendiği ifade edildi.
Öte yandan İsrail ordu radyosuna konuşan bir yetkili, İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasının ardından Tel Aviv yönetiminin saldırıyı ertelemek zorunda kaldığı yönündeki haberin doğru olmadığını savundu. Adı açıklanmayan yetkili, İsrail'in saldırı için "uygun zamanı seçeceğini" söyledi.
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