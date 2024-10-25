CANLI | Orta Doğu'da yüksek tansiyon! İsrail Lübnan'ı Hizbullah İsrail'i vurdu | "İran'a yeniden saldıracağız"

14:30 28 Ekim 2024

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in saldırısına yanıt verme konusunda kararlı ve ciddi olduklarını ve misliyle karşılık vereceklerini ancak savaşın yayılmasından endişe ettiklerini söyledi.

Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantının başında 25 Ekim'de Lübnan'da İsrail'in basın mensuplarının kaldığı binaya düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler için saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından İsrail'in saldırısına dair sorulara yanıt veren Bekayi, "İran, İsrail rejimine yanıt verme hakkından geri durmayacak. (İsrail'in) saldırısının türüne göre karşılık verme konusunda kararlı ve ciddiyiz. Kesin bir yanıt için tüm mevcut imkanları kullanacağız." dedi.

Bekayi, İran'ın hava sahasına İsrail'e ait savaş uçaklarının girip girmediği sorusuna "hayır" diyerek yanıt verdi.

"HALKIMIZ VE SİLAHLI KUVVETLERİMİZ SAVAŞTAN KORKMUYOR"

İran'ın hiçbir zaman savaş peşinde olmadığını ancak kendisini savunmaktan çekinmeyeceğini söyleyen Bekayi, "Savaşın yayılmasından endişe ediyoruz çünkü kendimizi sorumlu görüyoruz. Halkımız ve silahlı kuvvetlerimiz savaştan korkmuyor." diye konuştu.

İsrail'in saldırısının ardından Gazze ve Lübnan'da ateşkes çabalarının yeniden başlamasına ve daha önce İran'a ateşkes konusunda Batılı liderler tarafından verilen vaatlere ilişkin Bekayi, Gazze ve Lübnan'da İsrail'in işgalci ve soykırımcı güç olduğunu ve bu saldırılarla ilgili "ateşkes" ifadesinin kullanılmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Bekayi, İsrail'in saldırılarının durdurulması konusundaki çabaları desteklediklerini belirtti.

"NÜKLEER PROGRAMI ASKERİLEŞTİRMEYE HİÇBİR ŞEKİLDE NİYETLİ DEĞİLİZ"

AA muhabirinin İsrail'in saldırısına rağmen Tahran'ın "savaş karşıtı pozisyonunu" koruyup korumayacağına dair soruyu yanıtsız bırakan Bekayi, İran'da İsrail'in tehditlerine karşı caydırıcılığın artırılması için nükleer stratejide değişikliğe gidilmesine dair çağrılar üzerine bu konuda değişim mümkün mü? sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Kitle imha silahlarına ilişkin tutumumuz nettir. Ülkemizin en yüksek dini ve siyasi otoritesinin mantıksal değerlendirmelere dayanan fetvasına göre, nükleer programı askerileştirmeye hiçbir şekilde niyetli değiliz. Bu konuda tutumumuz değişmedi."

"İRAN'IN ÖNCEKİ AŞAMALARDAKİ İTİDALİ UYGUNSUZ BİR ŞEKİLDE YORUMLANDI"

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların ne zaman sona ereceğine dair soru üzerine Bekayi, "Siyonist rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor ve biz de zaman zaman bölgenin barışı ve istikrarı için daha itidalli davrandık ancak ne yazık ki İran'ın önceki aşamalardaki itidali uygunsuz bir şekilde yorumlandı." diye konuştu.

"TÜRKİYE'YLE GİRİŞİMİMİZ SÜRÜYOR"

İran’a yönelik saldırıda İsrail’in Irak hava sahasını kullanmasını değerlendiren Bekayi, “Bölge ülkeleri İran’a yönelik saldırıda kendi hava sahalarının kullanımına izin vermeyeceklerinin sözünü verdiler. Biz, hiçbir komşu ülkenin İran’a yönelik saldırıda topraklarının kullanımına izin vermediğine inanıyoruz. Irak hükümeti ise topraklarının yanlış şekilde kullanılmasını Birleşmiş Milletlere taşıyarak konun takipçisi olacak” şeklinde konuştu.

İsrail’e yönelik silah yaptırımının uygulanması gerektiğini belirten Bekayi, Türkiye ile birlikte süreci takip ettiklerini belirterek, “Siyonist rejimin silahlarına ambargo uygulama yönünde Türkiye'yle girişimimiz sürüyor ve bu kampanyaya daha fazla ülkenin katılacağını umuyoruz” dedi.