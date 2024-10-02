CANLI | Orta Doğu'da yüksek tansiyon! İsrail Beyrut'u yine vurdu
Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan'ı hedef aldı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail askeri, Lübnan'ı 18 yıl sonra karadan işgale başladı. Dünya diken üstünde bölgeden gelen gelişmeleri izlerken; İran, İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Öte yandan İsrail, BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ederek ülkeye giriş yasağı koydu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki kara harekatında Eitan Itzhak Oster adlı komutanın öldüğünü açıkladı. Ayrıca SKY News Arabia Lübnan'daki çatışmalarda 14 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da bir binayı vurdu. İşte detaylar...
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katleden İsrail, gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatı başlatarak savaşı Orta Doğu'ya yaymak isteyen Tel Aviv yönetimine İran'dan 1 Ekim tarihinde yanıt geldi. İran'ın fırlattığı füzelerin ardından İsrail'in misilleme çalışması içerisinde olduğu öğrenildi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İSRAİL BEYRUT'U YİNE VURDU
İsrail Ordusu'nun gece saatlerinde Beyrut'a bir saldırı düzenlediği bildirildi
ŞAM'DAKİ SALDIRININ NEDENİ BELLİ OLDU! NASRULLAH'IN DAMADI ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu bildirilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Şam'daki saldırının sebebi belli oldu. Gelen son dakika bilgisine göre, Hasan Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer Kassir, İsrail'in Şam'a düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi.
"TERÖRİST REJİMİNİ ŞİDDETLE UYARIYORUZ"
İravani, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için düzenlenen acil oturumda, İsrail'in Lübnan'a karşı saldırılarını değerlendirdi. BMGK üyelerine hitap eden İravani, "Rejim bölgeyi tam anlamıyla benzeri görülmemiş bir felaketin eşiğine getiriyor. İsrail'in barış veya ateşkes peşinde olma niyeti yok." ifadelerini kullandı.
"ABD'YE KARŞI BMGK FELÇ DURUMDA"
İsrail'in bir yıldır işgal altındaki Filistin'de "tam bir dokunulmazlıkla vahşetine devam ettiğini" söyleyen İravani, "Şimdi, bu rejim acımasız saldırgan savaşını Lübnan'a kadar genişletiyor ve sınırın ötesinde gece gündüz masum insanları hedef alıyor." diye konuştu. İran Büyükelçisi, ABD'nin herhangi bir etkili kararın çıkmasını engellemesi nedeniyle BMGK'nin "felç durumda" olduğunu dile getirdi.
"TERÖRİST REJİMİNİ ŞİDDETLE UYARIYORUZ"
İran Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, Tahran'ın, dün İsrail'e karşı yaptığı misillemeyi hatırlatarak, "Bu, İsrail'in son iki ayda devam eden terörist saldırgan eylemlerine karşı gerekli ve orantılı bir yanıttı." dedi.
İravani, "İsrail terörist rejimini, ulusal güvenliğimize ve hayati çıkarlarımıza yönelik herhangi bir başka saldırganlık eylemine karşı şiddetle uyarıyoruz." diye konuştu.
"ABD VAHŞETLE HER YÖNDEN BAĞLANTILI"
İravani, "Güvenlik Konseyi, İsrail'in Lübnan, Gazze ve Suriye'ye yönelik devam eden saldırganlığını ve savaş suçlarını durdurmak ve durumun tam ölçekli bir bölgesel savaşa dönüşmesini önlemek için müdahale etmelidir." ifadelerini kullandı.
İsrail'in "saldırganlığının" ABD'nin askeri ve siyasi desteğiyle mümkün olduğunu kaydeden İran Büyükelçisi, "Amerikan silahları, Gazze'de kullanılan İsrail silahlarının ve mühimmatının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve bu nedenle ABD, İsrail vahşetiyle her yönden bağlantılıdır." değerlendirmesinde bulundu.
İSRAİL'DEN İRAN'A "VURMA" KARARI
İsrail medyası: İsrail'deki kabine İran'ın füze saldırısına karşılık verme kararı alındı.
“İRAN’IN NÜKLEER TESİSLERİNE SALDIRIYI DESTEKLEMİYORUM”
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, G7 ülkelerinin liderleriyle ortak telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Başkan Biden ve G7, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamaktadır. Bugün Başkan Biden, İran'ın İsrail'e yönelik kabul edilemez saldırısını görüşmek ve yeni yaptırımlar dahil İran'ın bu saldırısına verilecek karşılığın koordine edilmesi için G7 liderleriyle görüştü." ifadelerine yer verildi.
ABD ile G7'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının vurgulandığı görüşmede, Orta Doğu'da bundan sonraki sürece ilişkin de değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.
İRAN İSRAİL'E YENİ SALDIRI YAPACAK MI?
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan İsrail'in Lübnan'da suç işlediğini söyleyerek "Karşılık olursa daha ciddi karşılık veririz." dedi.
İSRAİL: İRAN'A CEVABIMIZ ACI OLACAK
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Danny Danon, İran'ın füze saldırılarına karşı "sessiz kalmayacaklarını ve cevabın acı verici" olacağını söyledi.
Danon, BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, dün İran'ın İsrail topraklarına gerçekleştirdiği füze saldırısını gazetecilere değerlendirdi.
"SİVİLLERE YÖNELİK BİR SALDIRIYDI"
İran'ın, eski Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine karşılık yaptığını belirttiği misillemenin "savunma amaçlı olmadığını" belirten Danon, "Bu, sivil nüfusa yönelik hesaplanmış bir saldırıydı." dedi.
İsrail Büyükelçisi, "İsrail, böyle bir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacak. İsrail, karşılık verecek. Cevabımız belirleyici olacak ve evet, acı verici olacak." ifadesini kullandı.
Danny Danon, İsrail'in vereceği karşılığın, "İran'ın aksine uluslararası hukuka tam olarak uygun olacağını" iddia etti. İran'ın, İsrail'e karşı düzenlediği saldırının ardından BM Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderme "cüretinde" bulunduğunu söyleyen Danon, bunu "küstahlık" olarak değerlendirdi.
İSRAİL'İN ÖLEN ASKER SAYISI 8'E YÜKSELDİ
İsrail’in Lübnan’a yönelik kara ve hava saldırıları devam ederken, Lübnan’ın güneyinde öldürülen İsrail askeri sayısı 8’e yükseldi.
İSRAİLLİ 5 ASKER YARALI
İsrail ordusu, söz konusu askerlerin İsrail ordusunun Lübnan’daki ilk kaybı olan Egoz Komando Birliğinde takım komutanı 22 yaşındaki Eitan Itzhak Oster ile birlikte Lübnan'daki bir köyde Hizbullah mensuplarıyla girdikleri silahlı çatışma sırasında öldürüldüğünü açıkladı. Ordu, 5 askerin de aynı çatışmada yaralandığını ifade etti.
İSRAİL ŞAM'I VURDU
Suriye Devlet Televizyonu İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bir binayı vurduğunu duyurdu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu da bildirildi.
İlk görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı.
İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN TEHDİT
İsrail Genelkurmay Başkanı: Ortadoğu'da herhangi bir noktayı vurabiliriz
İSRAİL LÜBNAN'DA 7 ASKERİNİN DAHA ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki bir köyde yaşanan çatışmada 5 askerin öldüğü, birisi subay olmak üzere 5 askerin de ağır yaralandığı belirtildi.
Yine Lübnan'ın güneyindeki iki ayrı olayda 2 askerin öldüğü, 2'sinin ise ağır yaralandığı ifade edildi.
Ölen askerlerden ikisinin yüzbaşı rütbesinde olduğu kaydedildi.
Bu olaylarla birlikte İsrail işgalinin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 8'e yükseldi.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
BM'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Guterres, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için düzenlenen acil oturumda konuştu.
İsrail'in kendisini "istenmeyen adam" ilan etmesi hakkında yorum yapmayan Guterres, geçen hafta BMGK'yi bilgilendirdiğinden beri Lübnan'da durumun alarm verici düzeyde kötüleştiğine dikkati çekti.
Guterres, Mavi Hat'ta yıllardır gerginliğin sürdüğünü ancak geçen sene ekimden beri çatışmanın yoğunluğu ve derinliğinin arttığını dile getirdi. Halihazırda gerginliğin "dramatik" bir şekilde arttığının altını çizen Guterres, "Artış o kadar dramatik ki insan BMGK'nin 1701 sayılı kararından geriye ne kaldığını sorgulamadan edemiyor." dedi.
İSRAİL, LÜBNAN'DA ATEŞKESİ REDDETTİ
Guterres, İsrail'in Beyrut dahil Lübnan genelinde hava saldırıları düzenlediğini anımsatarak, ABD ve Fransa'nın ateşkes önerisi sunduğunu ancak bunun İsrail tarafından reddedildiğini belirtti. Aksine, İsrail'in saldırılarını artırdığını kaydeden Guterres, aynı zamanda İsrail'in Lübnan'ın güneyine "kısıtlı" olarak tanımladığı kara saldırısı başlattığını ifade etti.
BM Genel Sekreteri, "Geçen ekimden bu yana Lübnan'da 1700 kişi öldürüldü. Bunların 100'ü çocuk, 194'ü ise kadın." diye konuştu.
Lübnan'da yaklaşık 346 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Guterres, Hizbullah'ın İsrail'e roket ve füze saldırılarının da sürdüğünü, bu bağlamda 49 kişinin öldüğünü bildirdi.
Guterres, Lübnan'da kapsamlı savaşın engellenmesinin şart olduğunu, bunun çok derin ve yıkıcı sonuçları olacağını söyledi. Sivillerin ağır bedel ödemeye devam ettiğini ifade eden Guterres, bunu şiddetle kınadığını kaydetti.
BM Genel Sekreteri, nisan ayında İran saldırısını kınadığı gibi dün de aynı şekilde İran'ın İsrail'e füze saldırısını kınadığını hatırlatarak, "Yaptığım açıklamanın bağlamı göz önünde bulundurulduğuna bunun çok açık olması gerekir." ifadesini kullandı.
İsrail'in geçen ekim ayından bu yana Gazze'de neden olduğu yıkımın daha önce benzeri görülmemiş düzeyde olduğuna tekrar dikkati çeken Guterres, artık Gazze'de ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüm için çaba sarf edilmesinin gerekli olduğunu yineledi.
"ATEŞLER CEHENNEME DÖNÜŞÜYOR"
BM Genel Sekreteri, aynı zamanda Lübnan'da da çatışmaların sonlanması ve BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanması gerektiğini belirterek, "Orta Doğu'nun farklı yerlerinde yanan ateşler hızla cehenneme dönüşüyor." uyarısında bulundu.
"Artık mide bulandırıcı hal alan ve Orta Doğu halkını uçuruma iten gerginlik artışına 'dur' deme zamanı." diyen Guterres, her bir gerginliğin diğerine zemin hazırladığını kaydetti.
Guterres, zamanın daraldığı konusunda uluslararası toplumu uyardı.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'DA İLK KAYIPLAR
SKY News Arabia: Hizbullah ile çatışmalarda 14 İsrail askeri öldürüldü.
HİZBULLAH LÜBNAN'A SIZAN İSRAİLLİLERİ HEDEF ALDI
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Yarun beldesine sızmaya çalışan İsrail askerlerini patlayıcılarla hedef aldığını duyurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait birliklerin Yarun beldesinin ormanlık alanından sızmaya çalıştığı belirtildi. Hizbullah mensuplarının, sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerini "özel patlayıcılarla" hedef aldığı bildirildi. Açıklamada, İsrail askerlerinden ölenlerin olduğu ve tümünün isabet alındığı ifade edildi.
İSRAİLLİ TAKIM KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre İsrailli tümen komutanı Lübnan'da öldürüldü. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki kara harekatında Eitan Itzhak Oster adlı askerin öldüğünü duyurdu.
İsrail, Pazartesi gece saatlerinde Lübnan'a "Kuzey Okları" adlı kara harekatının başladığını resmen duyurmuştu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'u havadan vurmaya devam eden İsrail, kara harekatında ilk can kaybını verdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki kara harekatında Eitan Itzhak Oster adlı askerin öldüğünü duyurdu. Egoz Komando Birliğinde takım komutanı olarak görev alan Oster'in 22 yaşında olduğu açıklandı.
IDF, Oster'in Lübnan'ın güneyindeki köylerde Hizbullah ile yaşanan çatışmada öldüğünü bildirdi.
ÇİN 200'DEN FAZLA VATANDAŞINI TAHLİYE ETTİ
Çin, İsrail'in kara saldırılarına başladığını duyurduğu Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere karşı olduğunu belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in İsrail ile Lübnan ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimlerin Orta Doğu'da yol açtığı kargaşadan "derin endişe duyduğu" kaydedildi.
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarına başladığını duyurmasının ardından yapılan açıklamada, "(İsrail tarafından) Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere, çatışmayı körükleyecek ve gerilimi yükseltecek hareketlere karşıyız." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Gazze'de süregelen saldırıların Orta Doğu'daki kargaşanın kökeninde yatan sebep olduğunu, tüm tarafların acilen kalıcı ve kapsamlı ateşkes için çalışması gerektiği belirtilerek, uluslararası topluma ve özellikle de etki sahibi büyük ülkelere yapıcı rol oynama ve daha fazla kargaşayı önleme çağrısı yapıldı.
İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun kara saldırılarına" başladığını duyurmuştu. Lübnan ordusu da İsrail ordusunun güneyden yaklaşık 400 metre Lübnan topraklarına girdiğini bildirmişti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.
İSRAİL'İN LÜBNAN’DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1328 KİŞİ ÖLDÜ
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.
ÇİN'DEN LÜBNAN AÇIKLAMASI
Çin: "(İsrail tarafından) Lübnan'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere karşıyız"
KREMLİN: ORTA DOĞU'DA GERİLİMİN TARAFLARINI İTİDALE ÇAĞIRIYORUZ
TÜRKİYE'DEN LÜBNAN HAMLESİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Eylül itibarıyla Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyreden Türk bayraklı gemilerin Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu'nu (ISPS) en yüksek seviye olan 3'e yükselttiklerini bildirdi. Uraloğlu, güvenlik kodunun seviyesinin yükseltilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Lübnan'da yaşanan güncel gelişmeler ışığında tedbirler aldıklarını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Türk bayraklı gemilerin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri ve bu gemilerin erken safhada uyarılabilmesini sağlamak amacıyla Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'ni 30 Eylül itibarıyla en yüksek seviye olan 3'e çıkardık." Uraloğlu, güvenlik seviyesinin 3'e yükseltilmesiyle gemilerin ve bu gemilerdeki mürettebatın, yetkili makamların tüm talimatlarına uymaları gerektiğine işaret ederek, gemi güvenlik planı kapsamında, liman tesisiyle işbirliği içinde, gemi mürettebatı tarafından güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanacağını kaydetti.
GEMİ KAPTANI GÜVENLİK ÖNEMLERİNİ ARTIRABİLECEK
Gemi kaptanlarının gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini artırabileceklerini belirten Uraloğlu, "Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecektir." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, gemideki yükleme ve tahliye işlemlerinin geçici olarak durdurulabileceğini de bildirerek, şunları kaydetti:
"Gemiye malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi esnasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek. Gerektiğinde, malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek. Gemiye erişimde, girişi tek ve kontrollü bir giriş noktası ile sınırlandırma, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş izni verme, gemideki personeli yönlendirme, gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemleri yapılabilecek. Ayrıca, geminin terk edilmesi, geminin riskli alandan yer değiştirmesi ve geminin tümünün veya belirli alanlarının aranmak için hazırlanması işlemleri de uygulanabilecek."
KATİL ORDUSU LÜBNAN'DA
Lübnan ordusu, İsrail ordusunun güneyden yaklaşık 400 metre Lübnan topraklarına girdiğini bildirdi.
Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin güney sınırını ihlal ettiğine işaret edildi.
Açıklamada, "Düşman İsrail'e bağlı güçler, Mavi Hattı ihlal ederek el-Udeyse ve Yarun beldelerinin olduğu bölgede yaklaşık 400 metre Lübnan topraklarına girdikten kısa süre sonra geri çekildi." ifadeleri kullanıldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari dün İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.
GUTERRES'İN İSRAİL'E GİRİŞİ YASAKLANDI
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ettiği belirtildi.
Guterres'in ülkeye girişinin de yasaklandığı aktarılan açıklamada, kararın, BM Genel Sekreteri'nin İran'ın dünkü füze saldırısının ardından yaptığı açıklama nedeniyle alındığı ifade edildi.
BM Genel Sekreteri'nin dün yaptığı açıklamada, atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" kaydedildi.
Açıklamada, Guterres'i İsrail karşıtı olmakla suçlayan Katz'ın "Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinin yaptığı gibi, İran'ın İsrail'e yönelik menfur saldırısını açıkça kınayamayan hiç kimse, İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor." ifadelerine yer verildi.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'A FOSFOR BOMBASI
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
İSRAİL LÜBNAN İŞGALİ İÇİN BİR TÜMEN ASKER DAHA GÖREVLENDİRDİ
İsrail ordusu Lübnan'ı işgal için başlattığını duyurduğu kara saldırısına katılmak amacıyla bir tümenin daha görevlendirdiğini bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 36. tümenin Lübnan'a kara saldırılarına katılacağı belirtildi. Açıklamada, kara saldırısına katılacak tümenin tatbikat görüntüleri de paylaşıldı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
İRAN: KARŞILIK VERİLMEZSE OPERASYON SONA ERDİ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin dün İsrail'e düzenlediği füze saldırılarından sonra ABD yönetimine "saldırıların sona erdiğini, İsrail'in karşılık vermemesi halinde devam etmeyi düşünmediklerini ve ABD'nin müdahalesi halinde bölgedeki Amerikan güçlerini hedef alacaklarını bildirdiklerini" söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, İran'ın dün İsrail'e düzenlediği füze saldırılarının ardından Tahran'da ABD'nin diplomatik çıkarlarını temsil eden İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla Washington'a "uyarı mesajları" gönderdiklerini belirtti.
Saldırıdan önce bilgi vermediklerini ancak saldırıların ardından, İsrail'in karşılık vermemesi halinde devam etmeyi düşünmediklerini ABD'ye ilettiklerini aktaran Erakçi, "Amerikalılara iletilmek üzere İsviçre büyükelçiliğine doğru ve kesin bir şekilde iletildi ve bunun bizim BM Şartı'nın 51. maddesine dayanan savunma eylemimiz olduğu vurgulandı." dedi.
Erakçi, "Amerikan güçlerini de geri çekilmeleri ve müdahale etmemeleri konusunda uyardık. Aksi takdirde sert tepkimizle karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca dün geceden bu yana telefon görüşmelerimde tüm taraflara yapılan bir uyarıdır bu." ifadelerini kullandı.
KATİL İSRAİL 24 BELDEYE SALDIRACAK
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını açıklayarak, bölge sakinlerini Avali Nehri'nin kuzeyine gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.
İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların düzenleneceği bölgeleri duyurarak, "Güvenliğiniz için evinizi derhal tahliye etmelisiniz, Avali Nehri'nin kuzeyine geçin. Hayatınızı kurtarın." ifadelerini kullandı.
Adraee saldırıların düzenleneceği bölgeleri El-Beyada, Buyut es-Siyad, Er-Raşidiye, Maşuk, El-Bes, Şubriha, Teyr Dibbe, El-Burğuliye, Muhayyem el- Kasımiye, Nebi Kasım, Burc Rihal, El-Abbasiye, Muareke, Ayn el-Baal, Mahrune, Bafliye, Deyr Kifa, Sarife, Arzun, Derdeğiye, Dahr Bariye Cabir, Cebel el-Ades, Şuhur ve Burc eş-Şimali şeklinde sıraladı.
Bölgede yaşayanları güneye gitmemeleri konusunda uyaran Andraee, Hizbullah'ın askeri hedeflerine yönelik saldırılar düzenleneceği iddiasıyla, Lübnanlı sivillerden Avali Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.
Andraee, Lübnanlı sivillerin evlerine dönmeleri konusunda ise "Evlerinize dönmeniz için güvenli vakti size bildireceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.
ABD BASINI DUYURDU! MİSİLLEME PLANI
İran'ın gerçekleştirdiği füzeli sonrası intikam yemini eden İsrail, Tahran'a verilecek cevap için Biden yönetiminden cevap bekliyor. ABD medyasına göre, İsrail'in misillemesi İran'ın nükleer tesislerinin vurulmasından hedefli suikastlara kadar uzanıyor.
UÇUŞLAR YARIN YENİDEN BAŞLAYACAK
Tahran yönetiminin "Gerçek Vaat 2" adını verdiği operasyonun ardından ülke genelindeki tüm uçuşlar bugün yerel saatle 10.00'a kadar iptal edilmişti. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazarlu, yaptığı açıklamada uçuşların iptal süresinin uzatıldığını duyurdu. Yazarlu, "Bölgedeki durumu göz önünde bulundurarak uçuşların güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki tüm uçuşlar yarın yerel saatle 05.00'e kadar iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.
AB'DEN ATEŞKES TALEBİ
AB, Lübnan’da yaşanan sivil kayıpları ve sivil altyapının tahribatını kınayarak dün gece İran'ın başlattığı hava saldırısından dolayı endişelerini dile getirdi. Uluslararası İnsancıl Hukuka saygı çağrısı yapıldı ve tüm taraflara diplomasiye öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı. Yüksek Temsilci Josep Borrell açıklamasında BM’nin Lübnan’daki misyonu UNIFIL’in istikrar sağlama çabalarının desteklenmesi gerektiği vurgulayarak, "Lübnan'daki çok sayıda sivil kaybı, sivil altyapının uzun vadeli etkileriyle birlikte tahribatını ve her iki taraftaki çok sayıda yerinden edilmiş kişiyi kınıyoruz ve bir kez daha her koşulda Uluslararası İnsani Hukuk'a saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Silahlar artık susturulmalı ve diplomasi sesi herkes tarafından duyulmalı ve duyulmalıdır. Lübnan Silahlı Kuvvetleri (LAF), her zamankinden daha fazla, hem iç hem de bölgesel istikrarın garantörü olarak kritik bir rol oynamaya çağrılıyor. AB, 23 Eylül'de LAF'ı güçlendirmek için yeni bir yardım tedbiri kabul etti ve gelişen durum göz önünde bulundurulduğunda desteğini artırmaya hazır. AB, Lübnan'ın tüm ortaklarını LAF'ı güçlendirmeye katkıda bulunmaya çağırıyor ve uygun şekilde bu tür çabaların uluslararası koordinasyonunu kolaylaştırmaya hazır. Mevcut acil durumda, Lübnan'daki BM misyonu (UNIFIL) da temel bir istikrar rolü üstlenmektedir. BM barış güçlerinin güvenliği ve emniyeti en önemli unsurdur; tüm tarafları UNIFIL'in önemli misyonunu korumaya ve desteklemeye çağırıyoruz. AB ve Üye Devletleri, UNSC kararları çerçevesindeki rolünü güçlendirmek de dahil olmak üzere, UNIFIL'in misyonunun gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için UNIFIL'e olan istikrarlı desteklerini geliştirmeye hazırdır. Bu ihtiyaç anında, tüm Lübnan liderleri artık ulusal çıkarları ön planda tutmalı ve özellikle bir Cumhurbaşkanı seçerek ve tam teşekküllü bir hükümet kurarak Lübnan'ın devlet kurumlarının işleyişini yeniden sağlamak için birlikte çalışmalıdır. AB, Lübnan'ın devlet kurumlarının konsolidasyonunda ve iyileşmesi için gereken adımları atmasında yardımcı olmaya hazırdır" dedi.
TEHRAN TİMES'TAN SAVAŞ ÇAĞRISI: BİZ HAZIRIZ
İran'ın Tehran Times gazetesi, dün İsrail'e gerçekleştirilen saldırı sonrası 'Biz hazırız' manşeti ile okuyucularının karşısına çıktı. Haberde İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından atılan füzelerin yüzde 90 oranında hedefleri vurduğu belirtildi ve "Siyonistler İran'ın istihbarat ve operasyonel kabiliyetleri konusunda dehşete düştü" ifadesi yer aldı.
HİZBULLAH VE İSRAİL ASKERLERİ ARASINDA SAVAŞ
Hizbullah bu sabah Lübnan'a sızmaya çalışan İsrail askerleriyle çatıştığını ve sınır ötesindeki İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada Hizbullah savaşçılarının Adaysseh köyüne sızmaya çalışan İsrailli düşman piyade kuvvetleriyle karşı karşıya geldiği ve onlarla çatıştığı belirtildi. Hizbullah ayrıca savaşçılarının sınırın üç farklı noktasından İsrail güçlerini roket ve toplarla hedef aldığını açıkladı.
İRAN'DAN İSRAİL'E MİSİLLEME
ABD'li New York Times gazetesinde yer alan bilgilere göre, İran İsrail'e yaklaşık 180 balistik füze fırlattı. İran'ın İsrail'i hedef almak için en gelişmiş silahlarından bazılarını kullandığını yazan NYT, Tahran'ın daha önce kullanmadığı Fettah füzelerinin de kullanılmış olabileceğini öne sürdü.
İSRAİL'DEN BEYRUT'A HAVA SALDIRISI
Lübnanlı bir güvenlik kaynağı AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Çarşamba sabahının erken saatlerinde en az beş İsrail hava saldırısının Beyrut'un güney bölgelerini vurduğunu söyledi. İsrail ordusu, Hizbullah'a ait mevzileri hedef aldığını belirterek kentteki çok sayıda bina için tahliye emri verdi.Uluslararası ajanslar bölgede çok sayıda patlama meydana geldiğini ve kentten dumanların yükseldiğini duyurdu.
"İSRAİL İRAN'A SALDIRIRSA TÜM ALTYAPILARI HEDEF ALINIR"
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan görüntülü konuşmasında Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ayrıntılarını anlattı.
Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikast sonrası ABD, Avrupa ve bazı diğer ülkelerin Gazze'de ateşkes sağlanana kadar İran'a tansiyonu yükseltmekten kaçınmaları talebinde bulunduklarını ve bu nedenle karşılık vermekten geri durdukları zor bir dönemi geride bıraktıklarını dile getiren Bakıri, İsrail'in bu dönemde de ABD'nin desteği ve yeşil ışık yakmasıyla cinayetlerini; özellikle Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile Devrim Muhafızları Ordusunun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesi başta olmak üzere Lübnan halkına yönelik saldırılarını arttırdığını belirtti.
Söz konusu duruma daha fazla tahammül etmenin mümkün olmadığını ifade eden Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun füze operasyonuyla İsrail'in önemli üslerini hedef aldığını vurguladı.
İsrail'in işlediği suçlara rağmen uluslararası hukuka bağlı kalınarak sivil yerleşim bölgelerini vurmaktan kaçındıklarına ve sadece askeri üslerin hedef alındığına değinen Bakıri, "İsrail'in 3 ana hava üssü hedef alındı. Hasan Nasrallah'a saldırının başlangıç noktası Hatzerim Hava Üssü, stratejik radarlar ve tank merkezi, F 35 ve Mossad karargahı, Gazze çevresindeki personel taşıyıcılar ve askerlerinin bulunduğu Nevatim Hava Üssü hedef alındı." dedi.
Söz konusu operasyonda vurulması mümkün olmasına rağmen İsrail rejimi ve halkının ekonomik altyapısını etkileyecek sanayi bölgelerine saldırı düzenlenmediğine dikkati çeken Bakıri, "Delirmiş İsrail'i, ABD ve Avrupa zapt etmez ve ülkemizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıda bulunursa, bu gece düzenlediğimiz operasyonun birkaç katı fazlasıyla cevap verir ve tüm altyapıları hedef alınır." ifadelerini kullandı.
Bakıri, "Umut ediyoruz ki, ABD önceki tavrından vazgeçer, bu suç makinasını (İsrail'i) durdurur da bölge huzur bulur." şeklinde konuştu.
KAMALA HARRİS: İRAN, ORTA DOĞU'DA TEHLİKELİ BİR GÜÇ
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır." dedi.
Harris, Beyaz Saray'da basın mensuplarına Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi.
İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını kınayan Harris, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır." değerlendirmesini yaptı.
İsrail'in kendini savunma hakkına vurgu yapan Harris, Tel Aviv'in kendini en iyi şekilde savunabildiğinden her zaman emin olmak istediklerini kaydetti.
Harris, "İsrail'in güvenliğine olan taahhüdüm sarsılmaz. İran'a ve İran destekli teröristlere karşı ABD güçlerini ve çıkarlarını savunmak için gereken adımları atmaktan asla tereddüt etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
İSRAİL'İN GAZZE'DE OKUL VE YETİMHANEYİ VURDU
İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinde yerinden edilenlerin barındığı bir okul ve yetimhaneyi bombalaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ne bağlı Zerka bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin barındığı Maskat Okulu'nu bombaladı.
Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 17 kişi de yaralandı.
İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü'nü de bombaladı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Emel Yetimler Enstitüsü'nü bombalaması sonucu 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
KATİL İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI TEHDİDİ
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye'nin Hreyk ve Şuveyfat Amrusiye mahallelerinin sakinlerine "Hizbullah tesislerine yakın oldukları" gerekçesiyle bazı binaları boşaltmaları çağrısında bulundu.
İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Paylaşımında Hreyk Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli olan binaların sakinlerinden binaları acilen tahliye etmelerini istedi.
Diğer bir paylaşımında da Şuveyfat Amrusiye Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli bina sakinlerine binaları tahliye etmeleri çağrısında bulundu.
Binaların "Hizbullah tesislerine yakın olduklarını" ifade eden Adraee, binalardan en az 500 metre uzak durulması çağrısını yaptı.
Adraee, İsrail ordusunun haritalarda işaretlenen söz konusu binalara kısa sürede saldırı düzenleyeceğini belirtti.
İSRAİL HİZBULLAH'A AİT BİR KOMUTANI ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, İran'dan Hizbullah'a silah taşımaktan sorumlu birimin komutanı Muhammed Cafer Kasir'i öldürdüğünü ileri sürdü.
Ordunun X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında, İran'dan ve onun ajanlarından Lübnan'daki Hizbullah'a savaş malzemeleri taşımaktan sorumlu "4400. Birim" komutanı Kasir'in öldürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, Kasir'in "Hizbullah'ın en önde gelen liderlerinden, İran-Hizbullah-Suriye terör ekseninde aktif taraflardan ve İran rejimine yakın bir kişi" olduğu vurgulandı.
Ordunun açıklamasında, Kasir'in, stratejik savaş malzemelerinin Lübnan'daki Hizbullah'a aktarılmasına yönelik yüzlerce operasyonu sevk ve idare ettiği, Hizbullah'ın hassas füze projesinin geliştirilmesini ve örgütün iç cepheyi ve İsrail'deki diğer hedefleri hedef alan saldırı yeteneklerinin geliştirilmesini yönettiği aktarıldı.
Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İSRAİL LÜBNAN'I VURUYOR
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi.
Hava saldırılarında Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı.
Hava saldırıları güçlü patlamalara neden olurken, saldırılarda hedef alınan yerlerden dumanların yükseldiği görüldü.
Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve meydana gelen hasara ilişkin henüz bilgi alınamadı.
"İRAN HIZLI, KARARLI VE ÇOK DAHA GÜÇLÜ CEVAP VERİR"
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani'nin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektuba ulaşıldı. Mektupta, İran'ın salı akşamı İsrail'in askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik füze saldırısı düzenlediği bildirildi.
Saldırının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiği belirtilen mektupta, bunun "siyonist rejimin" İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ihlallerine cevap olduğu ifade edildi.
Mektupta, söz konusu ihlallerin arasında İran'ın resmi misafiri Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast, Lübnan'da büyükelçisinin yaralanması, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve üst düzey İranlı askeri danışmana yönelik suikastlar bulunduğu kaydedildi.
Saldırıların masum sivilleri hedef alan "siyonist rejimin" aksine etik prensipler ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sadece askeri ve güvenlik tesislerini hedef aldığı ifade edilen mektupta, BMGK'nin temel görevini yerine getirmemesinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Mektupta, BMGK'nin hareketsiz kalmasının İsrail'in tüm kırmızı çizgileri ihlal etmesine imkan tanıdığı kaydedilerek, bunun İran'a uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa hakkını muhafaza etmekten başka seçenek bırakmadığı savunuldu.
İran'ın "terörist İsrail rejimini" yeni bir saldırganlığa karşı şiddetle uyardığı vurgulanan mektupta, İran'ın çıkarları, toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruma hakkı bulunduğu bildirildi.
Mektupta, İsrail'in yeni bir saldırısı karşısında hiçbir çekince olmadan "İran'ın karşılığının hızlı, kararlı ve daha önceden çok daha güçlü" olacağı uyarısına yer verildi. BMGK'nin kararlı ve acil bir şekilde İsrail'in Lübnan, Gazze ve Suriye'de işlediği savaş suçlarını durdurması çağrısı yapılan mektupta, ancak bu şekilde kapsamlı bölgesel savaşın engelleneceğine işaret edildi.
İRAN FÜZELERİN FIRLATILDIĞI ANLARI PAYLAŞTI
İran, İsrail’e fırlattığı balistik füzelerin fırlatıldığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, çok sayıda balistik füzenin ateşlendiği görüldü.
IRAKLILAR SALDIRIYI KUTLADI
Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan bir grup, İran'ın İsrail'e yönelik füzelerle başlattığı saldırılar sonrası sevinç gösterisinde bulundu.
İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın posterleri, Hizbullah flamaları, Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı.
BAZI FÜZELER BATI ŞERİA'YA DÜŞTÜ
NETANYAHU: İRAN BEDELİNİ ÖDEYECEK
Netanyahu, İran'ın füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj yayımladı. İran'ın füze saldırısının "başarısız olduğunu" savunan Netanyahu, atılan füzelerin engellenmesine verdiği destekten dolayı ABD'ye teşekkür etti.
"KİM SALDIRIRSA ONA SALDIRACAĞIZ"
Netanyahu İran'ın füze saldırısıyla "büyük bir hata yaptığını" ve Tahran'ın bunun "bedelini ödeyeceğini" ileri sürdü. İran'a karşılık verecekleri mesajını dile getiren Netanyahu, "Bize kim saldırırsa biz de ona saldıracağız." ifadesini kullandı.
BMGK İSRAİL VE LÜBNAN İÇİN " ACİL" TOPLANIYOR
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri ele almak üzere acil oturumla toplanacağı bildirildi.
ACİL OTURUMU FRANSA TALEP ETTİ
Bugün BMGK dönem başkanlığını devralan İsviçre Daimi Temsilciliği, oturuma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, BMGK acil oturumunun 2 Ekim'de TSİ 17.00'da gerçekleşeceği ifade edildi.
Oturumun önce açık, daha sonra üye ülkeler arasında istişareler için kapalı formatta geçeceği belirtildi. Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.
ABD DURUM ODASINDAN TAKİP EDİYOR
ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla ilgili son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan anlık olarak takip ettiği ve Amerikan ordusuna "İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması talimatı" verdiği bildirildi.
Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail ile İran arasında artan gerilimi yakından izliyor.
"BIDEN TALİMAT VERDİ"
Açıklamaya göre Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran'ın İsrail'e yönelik son füze saldırılarıyla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ediyor. Açıklamada, "Başkan Biden, ABD ordusuna, İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması için talimat verdi." ifadesine yer verildi.
"ORTA DOĞU'DA GÜÇLÜ SALDIRILAR DÜZENLEYECEĞİZ"
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari İran'ın füze saldırılarına ilişkin İsrailli gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Hagari, İran'ın düzenlediği füze saldırılarının İsrail Hava Kuvvetlerinde herhangi bir hasara yol açmadığını savundu.
İsrail Hava Kuvvetlerinin "tam kapasite" faaliyet gösterdiğini söyleyen Hagari, "İsrail Hava Kuvvetleri tam kapasiteyle faaliyet göstermeye devam ediyor ve bu gece de geçtiğimiz yıl olduğu gibi Orta Doğu'ya güçlü saldırılar düzenlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
Hagari, Orta Doğu'da düzenleyecekleri saldırıların hedefinde İran'ın olup olmayacağına ise değinmedi.
İSRAİL HAVA ÜSSÜNÜN VURULMA ANLARI A HABER'DE!
İran'ın İsrail'e düzelediği balistik füze saldırısında İsrail Hava Üssü hedef alındı. İran'ın hava üssünü vurduğu o anlar A Haber ekranlarına yansıdı. İran hava üssünün vurulmasına ilişkin "55 füzeyle Nevatim hava üssünü yeryüzünden sildik" açıklamasını yaptı.
İRAN FÜZELERİNE ABD MÜDAHALESİ
İran'dan İsrail’e fırlatılan füzelere, Suriye’de konuşlu ABD üslerindeki hava savunma sistemleri müdahale etti.
Kaynaklara göre, ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef’ten ve Suriye-Ürdün sınırındaki Kule 22’den ateşlenen hava savunma bataryaları, en az 20 füzeyi imha etti.
Füzelerin imhası sırada üste bulunan ABD askerlerinin zarar görüp görmediği bilinmiyor. ABD tarafından söz konusu müdahale ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD: DÜNYA İRAN'I KINAMALI
PEZEŞKİYAN: İRAN'LA ÇATIŞMAYA GİRMEYİN
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'e karşı füze saldırılarının "meşru haklar temelinde İran ile bölgenin barış ve güvenliği için" düzenlendiğini savundu.
İsrail'in saldırganlığına "kesin bir yanıt" verdiklerini ifade eden Pezeşkiyan, bu saldırıların İran'ın çıkarlarının ve vatandaşlarının savunulması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.
"NETANYAHU YANIT VERECEĞİMİZİ BİLSİN"
Pezeşkiyan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin."
İSRAİL: SALDIRININ BİR BEDELİ OLACAK
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın füze saldırısının "bir bedeli olacağını" ve buna karşılık vereceklerini belirtti. Hagari, İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrası basın toplantısı düzenlendi.
"PLANLARIMIZ VAR"
İran'ın saldırıları nedeniyle hem savunma hem de saldırı pozisyonunda "alarm" durumunda olduklarını söyleyen Hagari, "Bu (füzelerin) ateşin sonuçları olacak. Planlarımız var, seçtiğimiz yer ve zamanda harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.
Hagari, "İran'a yönelik saldırının yakın bir gelecekte mi yapılacağı" yönündeki soruya "en üst düzeyde hazırlıklı oldukları" cevabını verdi.
TAHRAN'DA MİSİLLEME KUTLAMASI A HABER'DE!
İran'ın hipersonik füzeli İsrail saldırısı başkent Tahran'ın meydanlarında kutlandı. Kutlama anları A Haber ekranları anbean yansıdı.
HAMANEY EMRİ VERDİ
İsrail'e saldırı emrini İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in verdiği belirtildi. Üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın olası bir misillemeye tamamen hazırlıklı olduğunu söyledi.
İranlı yetkililer Hamaney'in güvenli bir yerde tutulduğunu ifade etti.
FÜZELER DEMİR KUBBE'Yİ AŞTI
İran'ın balistik füzeli saldırı sonrası Tel Aviv'den çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor.
İran'ın balistik füzelerinin İsrail'in Demir Kubbesi'ni aştığı anlar A Haber ekranlarına saniye saniye yansıdı.
İSRAİL'DE SALDIRI! 8 ÖLÜ
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail polisinden aktardığı habere göre, Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü. Haberde iki saldırganın ise "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, silahlı saldırının Yafa kentinde iki ayrı meydanda düzenlendiğini bildirdi.
İSRAİL POLİSİ: 6 ÖLÜ VAR
İsrail polisi, akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısının 6 olduğunu duyurdu. Akşam saatlerinde Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin İsrail polisinden yeni bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Yafa'daki silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ayrıca 2 saldırganın da olay erinde "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.
IRAK HAVA SAHASINI KAPATTI
Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, konuyla ilgili Irak resmi ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu.
UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Sadavi, "Hava sahasını, hava seyrüseferinin ve Irak'tan geçen uçakların güvenliğini sağlamak için kapattık." dedi. Iraklı Bakan, ayrıca ülkedeki tüm havalimanlarında uçak seferlerini geçici olarak durdurduklarını aktardı.
"AMERİKA İSRAİL'İ KORUMAYA HAZIR"
Beyaz Saray ise Biden ve Harris'in durumu yakından takip ettiğini açıkladı.
"HANİYE VE NASRALLAH SALDIRILARINA KARŞILIK"
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
"YANIT VERİRSENİZ YIKICI KARŞILIĞI OLUR"
Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.
İRAN'DAN FÜZE SALDIRISI
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi. Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.
TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ!
İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı. Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bir ağaçtan 700 meyve: Çekirdekten bile yetişen ve tanesi 70 Liraya satılan mucize meyve!
- 2024 Cumhuriyet Bayramı: 4 gün tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü?
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Akın Gürlek kimdir? İşte, kariyer geçmişi ve hayatı…
- Kıyıda köşede 200.000 TL'si olana TOKİ'den ev fırsatı! 12.000 TL taksitle alın
- Altın yükselecek mi, düşecek mi? İran İsrail gerilimi gram, çeyrek altını nasıl etkileyecek?
- 2 bin TL’ye satılan ürünü 50 TL’ye yapıp kazancını katlıyor! Siparişleri durmuyor: Tam 2 katı...
- Hipersonik füze nedir, teknik özellikleri neler? Hipersonik füze hangi ülkelerde var, Türkiye'de var mı?
- 65 KPSS puanı ile onlarca memur alımı yapılıyor! İşte, başvuru tarihleri ve koşulları…
- 2 Ekim 2024 Güneş tutulması saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?
- DGS ek tercihleri başladı mı, ne zaman? 2024 DGS ek tercih nereden, nasıl yapılır?
- Felak ve Nas Surelerinin anlamı nedir? Okunuşu, meali ve tefsiri…
- Taklit ve tağşiş ürünlere karşı harekete geçildi: Hileli ürünler anında açıklanacak