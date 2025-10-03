CANLI | Orta Doğu'da sıcak saatler! Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: Çok yardımcı oldu | İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasının ardından Hamas, Gazze Planı’na ilişkin yanıtını arabuluculara ilettiğini ve esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurdu. Trump ise Hamas’ın cevabına yönelik yaptığı değerlendirmede, kalıcı barışın önemine dikkat çekerek İsrail’e “Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı” çağrısında bulundu. Paylaştığı 1,5 dakikalık video mesajında barış için herkesin bir araya geldiğini vurgulayan Trump, Türkiye’ye de teşekkür etti. Adil bir süreç yürütülmesi gerektiğini belirten Trump, “Her şeyin son halini netleştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan bugün ise Trump Başkan Erdoğan'a övgülerde bulundu. Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in ilk çekilme hattını kabul ettiğini belirterek "Hamas kabul ettiğinde ateşkes derhal başlayacak" dedi.
Hamas gece saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını prensipte ana hatlarıyla kabul ettiklerini ancak uygulanması için müzakerelerin yapılması gerektiğini duyurdu. Trump ise Hamas'ın "kalıcı barışa" hazır olduğuna inandığını kaydederek, "İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasını yaptı. Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Trump Planı'nın ilk aşamasının uygulanması için orduya hazırlık yapma talimatı verdiği öğrenildi.
ORTA DOĞU'DA YAŞANAN SICAK SAATLER DAKİKA DAKİKA HABERİMİZDE
NETANYAHU: HAMAS TÜM REHİNELERİ SERBEST BIRAKACAK
Netanyahu'dan Trump'ın Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı ilk çekilmeye yönelik açıklama geldi.
Bebek katili Netanyahu "İlk aşamada Hamas tüm rehineleri serbest bırakacak ve İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze Şeridi'nin derinliklerindeki tüm kontrol noktalarını elinde tutmaya devam edecek şekilde yeniden konuşlanacak." dedi.
TRUMP DUYURDU: İSRAİL İLK ÇEKİLMEYİ KABUL ETTİ
ABD Başkanı Donald Trump İsrail ilk çekilme hattını kabul ettiğini duyurdu.
Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada; "Hamas onayladığında ateşkes derhal uygulanacak. Rehine ve esir takası başlayacak ve 3 bin yılık felaket sonuna yaklaşacak. Bir sonraki geri çekilme aşaması için gerekli koşulları sağlayacağız. Bu konuya gösterdiğiniz ilgiden dolyı teşekkür ederiz." dedi.
TRUMP: ERDOĞAN ÇOK YARDIMCI OLDU
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmasını hedefleyen plana ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes planından tereddüt ettiğini belirterek, "Netanyahu'ya ‘bu senin zafer şansın' dedim. O da bunu sorun etmedi. Etmemeli zaten, bir seçeneği yok. Benimle konuşurken bir şeyleri sorun etmemelisiniz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Netanyahu Gazze'de çok ileri gitti ve bu yüzden İsrail dünya genelinde büyük destek kaybetti. Şimdi ben de bu desteği geri kazandıracağım" dedi.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜREÇTE ÇOK YARDIMCI OLDU"
Trump açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu plandaki çabalarını da tebrik etti. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçte çok yardımcı oldu. Kendisi çok çetin birisi ancak, benim arkadaşım ve harika bir insan" ifadelerini kullandı.
"HAMAS HIZLI HAREKET ETMELİ"
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'ye yönelik bombalamayı durdurmasını takdir ettiğini bildirirken, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı hareket etmesi gerektiğini dile getirdi. Trump, gecikmeye müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.
ABD Başkanı Trump, "İsrail'in, rehinelerin serbest bırakılması ve Barış Anlaşması'nın tamamlanması için bombalamaları geçici olarak durdurmasını takdir ediyorum. Hamas hızlı hareket etmeli, yoksa tüm bahisler boşa çıkar. Birçok kişinin olacağını düşündüğü gecikmelere veya Gazze'nin tekrar tehdit oluşturmasına yol açacak herhangi bir sonuca müsamaha göstermeyeceğim." dedi.
CESUR YÜREKLİ AKTİVİSTLER İSTANBUL'DA
AKTİVİSTLERİ TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL SEMALARINDA
Alıkonulan aktivistlerden 36’sı Türk olmak üzere toplam 137 kişi, THY uçağıyla İstanbul Havalimanı’na getiriliyor. A Haber muhabiri İslim İstanbullu, son gelişmeleri aktardı.
KATİL İSRAİL SOYKIRIMA DEVAM EDİYOR
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak 67 bin 74'e yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 66 ölü ve 265 yaralının ulaştığı belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 486 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 389 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 603'e, yaralananların sayısının da 19 bin 94'e çıktığı aktarıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 74'e, yaralıların sayısının 169 bin 430'a yükseldiği ifade edildi.
Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 720 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.
2 ÇOCUK AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ
Bakanlık ayrıca son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle iki çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.
Açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 154'ü çocuk olmak üzere 459'a yükseldiği ifade edildi.
İSRAİL, GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLAMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail ordusu, siyasi yetkililerin Gazze kentinin işgal planını durdurma kararını açıklamasına rağmen kentte yaşayan Filistinlileri göçe zorlamayı sürdürüyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Vadisi’nin kuzeyinde kalan bölge hala tehlikeli bir savaş alanı olarak kabul ediliyor ve burada kalmak büyük bir risk oluşturuyor. Bu nedenle Reşid Caddesi (kuzey ve güneyi birbirine bağlayan sahil yolu) sizlerin güneye geçişi için açık tutuluyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Gazze kentini kuşatma altında tutmaya devam ettiği, kente dönme girişimlerinin büyük risk taşıdığı vurgulandı.
Ordu, Filistinlileri kuzeye dönmekten veya ordusunun faaliyet alanlarına yaklaşmaktan kaçınmaları konusunda uyardı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm İsrailli esirlerin derhal serbest bırakılmasına ilişkin planının birinci aşamasını uygulamaya hazır olduklarını duyurmuştu.
İsrail ordusu ve resmi yayın kuruluşları da siyasi yetkililerin Gazze işgalini durdurma ve bölgede askeri faaliyetleri savunma amaçlı sınırlama talimatı verdiğini aktarmıştı.
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.
Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." demişti.
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği ve sıkı abluka uyguladığı Gazze'de 66 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
"İNSANİ YARDIMLAR GAZZE'YE ULAŞMALI"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Hamas'ın cevabına ilişkin açıklama yaptı.
Çelik şunları söyledi:
"Başkan Trump’ın açıkladığı plana Hamas’ın cevabı yapıcı bir şekilde gerçek barış, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşımı içermektedir.
Hamas tarafından ateşkes ve barışın sağlanması için esirlerin takasından işgalin tamamen sona ermesine ve Filistin’in sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğine kadar kapsamlı bir yaklaşım ortaya koyulmuştur. Arap, İslam dünyası ve uluslararası destekle ortaya koyulan kuralların ve önerilen mekanizmaların altı net çizilmiştir.
Başkan Trump’ın ortaya çıkan bu durumu “barış” için olumlu bir yaklaşım gören mesajı, ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemini oluşturabilecektir.
"İNSANİ YARDIMLAR GAZZE'YE ENGELSİZ ULAŞMALI"
Hamas’ın ortaya koyduğu bu kapsayıcı iradeye uluslararası destek verilmesi gerekir. Bunun için İsrail’in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır.
Sayın Cumhurbaşkanınımızın ilk günden itibaren ateşkesin sağlanmasından bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasına kadar çizdiği hakiki çerçeve, çözümün kalıcı barışa dönüşmesinin en net yol haritasıdır."
İSRAİL BASINI: MÜZAKERE HEYETİ YOLA ÇIKACAK, LİSTE HAZIRLANIYOR
İsrailli müzakere ekibinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı çerçevesinde Gazze’de ateşkesi sağlamak ve esir değişimi amacıyla Hamas ile dolaylı görüşmeler gerçekleştirmek için hazırlıklara başladığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'da konuya dair habere yer verildi.
Haberde, İsrailli müzakere ekibinin görüşmeyi yapacak heyetin belirlenmesi için talimat aldığı belirtildi.
Heyetin üyeleri ve müzakere yeri hakkında bilgi verilmezken, İsrail güvenlik yetkililerinin Trump planı kapsamında serbest bırakılması beklenen Filistinli tutukluların listesini oluşturduğu kaydedildi.
Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir kaynak da ekibin 24 saat içinde görüşmelere devam etmek üzere yola çıkmaya hazırlandığını söyledi.
Kaynak, İsrail tarafının Hamas’ın yanıtını olumlu bulmadığını ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Trump’ın yanıtına şaşırdığını belirtti ancak İsrail’in, Amerikan tarafının sahada dayattığı durumu kabul ettiğini aktardı.
"İSRAİL GAZZE'Yİ İŞGAL HAREKATINI DURDURDU"
İsrail ordu radyosu, İsrail yönetiminin orduya Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdiğini duyurdu. Bu kapsamda askeri faaliyetlerin minimumda tutulacağı ve sadece savunma odaklı hareket edileceği bildirildi.
Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik planını kısmen kabul etmesi ve Trump’ın İsrail yönetimine Gazze’ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı yapmasının yankıları sürerken, İsrail’den dikkat çeken bir hamle geldi. İsrail ordu radyosunda yer alan habere göre; İsrail yönetiminin orduya Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdiği bildirildi. Bu kapsamda askeri faaliyetlerin minimumda tutulacağı ve sadece savunma odaklı hareket edileceği aktarılırken, İsrail ordu radyosu muhabiri Doron Kadosh sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bunun anlamı: Gazze şehrini işgal operasyonu şimdilik durduruldu" ifadelerini kullandı.
IDF: "TRUMP PLANI’NIN İLK AŞAMASININ UYGULANMASI İÇİN ORDUYA HAZIRLIK YAPMA TALİMATI VERİLDİ"
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada ise, üst düzey ordu komutanlarının son gelişmeleri ele almak üzere bir değerlendirme toplantısı yaptığı belirtilerek, "İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, siyasi liderliğin talimatına uygun olarak, orduya rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik Trump Planı’nın ilk aşamasının uygulanması için hazırlık yapma talimatını verdi" ifadeleri kullanıldı. Buna rağmen söz konusu hazırlığın ne olduğuna dair detaylı bilgi verilmedi. Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilerek, "İsrail Savunma Kuvvetleri’nin tüm askeri yetenekleri, kuvvetlerimizin savunması amacıyla Güney Komutanlığı’na tahsis edilecektir" denildi.
MISIR TRUMP'IN GAZZE PLANINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI
Mısır, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes planına yanıt olarak Hamas'ın yaptığı açıklamayı takdirle karşılamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Hamas'ın açıklamasının "Hamas'ın ve tüm Filistinli grupların Filistin halkının kanının dökülmesinden kaçınma, sivillerin hayatını koruma ve bölge tarihinin karanlık bir dönemini sona erdirme konusundaki samimi arzusunu yansıttığı" belirtildi.
Hamas'ın açıklamasının Gazze'de saldırıların sona erdirilmesi gerekliliği bilincini ortaya koyduğu ve Filistin halkının devlet kurma özlemlerini gerçekleştirme yolunda ilerlemenin temelini attığı kaydedildi.
Mısır'ın, Trump'ın çabalarını ve bölgede barış ve istikrarı sağlama vizyonunu takdirle karşıladığı belirtilen açıklamada, Trump'ın Gazze'de saldırıların sona erdirilmesi, Batı Şeria'nın ilhaki ve Filistinlilerin topraklarından sürgün edilmesini reddetmesi ve geri dönmek isteyenlere izin verilerek Gazze Şeridi'nin yeniden inşa etme planına dikkati çekildi.
Açıklamada, Mısır'ın mevcut olumlu gelişmeyle tüm tarafların Trump'ın planını uygulamaya koyma ve saldırıları sona erdirme konusunda sorumluluklarını üstlenmesini, insani yardımların Birleşmiş Milletler aracılığıyla kısıtlama olmadan ulaştırılmasını ve esirler ile tutukluların serbest bırakılmasına yol açacağını umduğu ifade edildi.
Trump'ın planının sahada uygulanması adına gerekli detayların görüşülmesi için müzakerelerin başlanması gerekliliğine işaret edilen açıklamada, bunun barışa doğru giden yeni bir aşamanın yolunu açacağı ve uluslararası toplumun referans olarak kabul ettiği iki devletli çözümle siyasi bir çerçevede bölgede barış ve refahın sağlanmasına olanak sağlayacağı aktarıldı.
KATAR'DAN GAZZE PLANINA TAM DESTEK
Katar, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Ensari, "Katar Hamas'ın Başkan Trump'ın planını kabul ettiğini ve planda belirtilen değişim çerçevesi kapsamında tüm rehineleri serbest bırakmaya hazır olduğunu duyurmasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin güvenli ve hızlı bir şekilde serbest bırakılmasını kolaylaştırmak ve Filistinlilerin kanının dökülmesine son verecek hızlı sonuçlar elde etmek için yaptığı acil ateşkes çağrısını desteklediklerini aktardı.
Ensari, Gazze'de ateşkes görüşmelerine arabulucu olan Katar'ın ve Mısır ile ABD koordinasyonunda Gazze'de saldırıların sona erdirilmesi için plan üzerindeki müzakerelere devam etmek üzere çalışmalara başladığını belirtti.
Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.
Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.
İSRAİL ANA MUHALEFETİNDEN TRUMP'IN PLANINA DESTEK
İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının uygulanmasını desteklediğini ifade etti.
Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'de saldırıların sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılmasını kapsayan planını "benzeri görülmemiş bir fırsat" olarak değerlendirmekte haklı olduğunu belirtti.
İsrail ana muhalefet lideri Lapid, "İsrail'in, anlaşmanın son ayrıntılarını netleştirmek için Başkan Trump liderliğindeki müzakerelere katılacağını duyurması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.
Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.
İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİNDEN AÇIKLAMA
Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın planına ilişkin açıklamasının ardından Gazze Şeridi'nde iki yıldır şiddetli bombardımanlarla on binlerce sivili öldüren İsrail'in, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtildi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden Hamas'ın da "prensipte temel hatlarıyla kabul ettiği" Trump'ın planına ilişkin açıklama yapıldı.
Hamas'ın yanıtına işaret edilen açıklamada, "İsrail, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını öngören Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "İsrail'in ortaya koyduğu ve Trump'ın vizyonuyla uyumlu ilkeler doğrultusunda savaşı sona erdirmek için" Trump ve ekibiyle işbirliği içinde çalışmaya devam edileceği aktarıldı.
Ayrıca, İsrail basınına yansıyan haberlerde de İsrail ordusuna Gazze'deki saldırılarını azaltma talimatının verildiği ve müzakerelerin yakında başlamasının beklendiği iddia edildi.
Trump'ın Gazze'de ateşkesi öngören planında tarafların kabul etmesi durumunda, "savaşın derhal sona ereceği" ve "İsrail güçleri esirlerin serbest bırakılmasına hazırlanmak için üzerine anlaşılan hatta çekileceği" belirtilmişti.
Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.
Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği ve sıkı abluka uyguladığı Gazze'de 66 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
"UTANÇ TABLOSU ARTIK SON BULMALI"
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a verdiği yanıt sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için Türkiye olarak tüm imkanlarımızla mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı.
Başkan Erdoğan şu sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:
"Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır. Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır. Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır. Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz."
"HERKESE ADİL DAVRANILACAKTIR"
ABD Başkanı Donald Trump Hamas'ın açıklamalarına ilişkin bir video mesaj yayınladı. Bir buçuk dakikalık videoda Trump, "Bu çalışmada bana yardım eden;Türkiye, Katar ve Sudi Arabistan gibi ülkelere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Trump yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
"Bu süreci bir araya getirmemde bana yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve daha niceleri... Çok sayıda insan çok büyük çaba gösterdi. Bu büyük bir gün. Sonucun nasıl olacağını göreceğiz. Her şeyin son halini netleştirmemiz gerekiyor, bu çok önemli. Esirlerin ailelerine geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum; maalesef bazı esirler içinde bulundukları koşullar nedeniyle çok kötü durumda, ama onların da ailelerine kavuşması için çalışıyoruz. Çünkü anne babalar, evlatları hayatta olmasa bile onları geri almak istiyor.
Bugün çok özel bir gün, belki eşi benzeri görülmemiş bir gün. Pek çok açıdan gerçekten de eşi benzeri görülmemiş. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu süreçte yardımcı olan o büyük ülkelere de teşekkür ediyorum.
Büyük bir destek aldık. Herkes bu savaşın sona ermesini ve Orta Doğu'da barışın sağlanmasını istedi. Bu hedefe ulaşmaya çok yakınız. Herkese teşekkür ve herkes adil bir şekilde muamele görecek."
"GAZZE HALKINA YÖNELİK SALDIRILAR DURDURULMALI"
Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamış olduğu plana Hamas’ın verdiği yanıta ilişkin konuşarak, İsrail’in Gazze halkına yönelik saldırılarının derhal durdurmalısı gerektiğini söyledi. Bakanlık açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
ABD Başkanı Trump’ın açıklamış olduğu plana Hamas’ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın; Gazze’de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz.
İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz.
Türkiye, müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edecektir.
YAİR LAPİD: NETANYAHU GÖRÜŞLERE KATILDIĞINI DUYURMALI
İsrail'deki muhalefet Lideri Yair Lapid'in Trump'ın Hamas'ın verdiği yanıt sonrasında yaptığı açıklamayı değerlendirerek, Başkan Trump'a rehineleri serbest bırakıp savaşı sona erdirmek için gerçek bir fırsat olduğu konusunda haklı. İsrail savaşın ayrıntılarını netleştirmek için başkanın liderliğindeki görüşmelere katıldığını duyurmalı" ifadelerini kullandı.
"TRUMP'IN CEVABI NETANYAHU'YU ŞAŞKINA UĞRATTI"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planı yanıtına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaya şaşırdığı aktarıldı.
Amerikan Axios sitesinde Barak Ravid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, ismini paylaşmak istemeyen İsrailli bir yetkiliye dayandırarak Netanyahu'nun şaşkın olduğunu söyledi.
İsrailli yetkili, Netanyahu'nun Hamas'ın cevabı ve Trump'ın bu cevaba ilişkin yaptığı açıklama arasında geçen sürede yaptığı istişarelerde, Hamas'ın cevabını Trump'ın planının reddi olarak değerlendirdiğini vurguladı.
Buna karşın istişarelere katılan İsrailli yetkililerin Hamas'ın yanıtını anlaşmaya varılmasına yol açıcı "olumlu bir tepki" olarak gördüğü aktarıldı.
Netanyahu'nun, Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamayı ABD ile koordinasyon içinde yapmayı düşünürken gelen Trump'ın açıklamasına şaşırdığı belirtildi.
Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Trump da Hamas'ın yanıtına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.
BM: HAMAS'IN AÇIKLAMASINDAN MEMNİYET DUYDUK
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'ın Trump'ın planıyla ilgili açıklamasından memnuiyet duyduğunu belirterek, "Tüm tarafları Gazze'deki savaşı sonlandırmak için bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum" dedi.
TRUMP'TAN HAMAS'A YANIT: KALICI BARIŞA HAZIR OLDUKLARINA İNANIYORUM
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın kendisine verdiği yanıtın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:
Trump: Hamas’ın az önce yayımladığı açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum.
İsrail, rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilmemiz için Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı!
Şu anda bunu yapmak için ortam fazlasıyla tehlikeli. Üzerinde çalışılması gereken ayrıntılar konusunda zaten görüşmeler yürütüyoruz.
Bu yalnızca Gazze ile ilgili değil; bu, uzun süredir aranan Orta Doğu barışı ile ilgili.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray, Hamas'ın Trump'ın Gazze Planına yanıtını yayınladı. ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen saatlerde açıklamaya görüntülü yanıt vereceğini açıklayan Beyaz Saray sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
HAMAS SİLAHSIZLANMA ŞARTINI KABUL ETTİ Mİ?
Reuters'tan Hamas'ın Trump'ın 20 maddelik planına verdiği yanıta ilişkin çarpıcı açıklama:
Hamas Trump'ın 20 maddelik planına yanıtını sundu. Trump, silahlı gruba teklifi kabul edip etmeyeceğini pazar gününe kadar bildirmesi için süre tanımıştı. Ancak Trump Hamas'ın istediği gibi bu maddelerin müzakereye açık olup olmayacağını da söylememişti. Dikkat çekici biçimde İsrail ve Amerika'nın talebi olan silahsızlanma şartını kabul edip etmeyeceğine dair bir ifade kullanmadı. Hamas bu talebi daha önce reddetmişti.
"TRUMP HAMAS'A CEVAP VERECEK"
Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiği, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğu belirtildii. Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Beyaz Saray, "Trump Hamas'a cevap verecek" ifadelerine yer verdi.
ABBAS'TAN GEÇİCİ FİLİSTİN DEVLETİ ANAYASASININ 3 AY İÇİNDE HAZIRLANMASI TALİMATI
Filistin lideri Mahmud Abbas, Filistin Yönetimi'nden Filistin Devleti'ne geçişin temelini oluşturacak geçici anayasanın 3 ay içinde hazırlanması talimatı verdiğini duyurdu.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamaya göre Abbas, Gazze'ye saldırıların sona ermesinden itibaren bir yıl içinde Filistin Devlet Başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması yönündeki kararlılığını yineleyerek, ilgili makamlara 3 ay içinde tamamlanacak ve Filistin Yönetimi'nden Filistin Devleti'ne geçişin temelini oluşturacak geçici bir anayasa hazırlama görevi verdiğini belirtti.
Abbas, seçim kanunu ve ilgili yasaların, geçici anayasa hükümlerine dayanarak "Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) siyasi programı ile yasal ve uluslararası yükümlülüklerine uymayan, iki devletli çözüm ilkesini, Arap Barış Girişimi'ni, uluslararası meşruiyet kararlarını, tek sistem, tek yasa ilkesini ve tek meşru güvenlik gücünün varlığını uygulamayan herhangi bir partinin, siyasi gücün veya bireyin göreve aday olmasını yasaklayacak şekilde değiştirileceğini" ifade etti.
Abbas ayrıca Filistin hükümetine, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) standartlarıyla uyumlu eğitim müfredatları geliştirilip güncellenmesi ve bu sürecin iki yıl içinde tamamlanması talimatı verildiğini kaydetti.
Filistin lideri Abbas, sosyal koruma ve refah programlarının tanınmış uluslararası standartlara uygun olarak tek bir sistem altında birleştirilmesi amacıyla tutuklu, şehit ve yaralı ailelerinin haklarına ilişkin tüm önceki yasa ve talimatlar iptal edilerek Filistin Ulusal Ekonomik Güçlendirme Kurumu'na devredildiğini belirtti.
WASHİNGTON'DAN HENÜZ YANIT GELMEDİ
Trump yönetimi, Hamas'ın ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik teklifine verdiği yanıta ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı belirtilirken Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt, birkaç saat önce Trump'ın Filistinli gruba planı kabul etmeleri gerektiğini açıkça belirttiğini, "aksi takdirde sonuçlarının çok ağır olacağını" söylemişti.
Leavitt gazetecilere verdiği demeçte, "Hamas'ın bu planı kabul etme ve bölgede barışçıl ve müreffeh bir şekilde ilerleme fırsatı var," dedi. "Ve eğer kabul etmezlerse, sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak." ifadelerine yer vermişti.
MERZUK: HAMAS O KADARI TEK BAŞINA VEREMEZ
Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk "Halkın geleceğine karar vermek, Hamas'ın tek başına karar veremeyeceği ulusal bir meseledir.
Silahlarımızı gelecekteki Filistin devletine teslim edeceğiz ve Gazze'yi kim yönetiyorsa silahlar onun elinde olacak." dedi.
HAMAS'IN TRUMP'IN GAZZE TEKLİFİNE YANITI A HABER'DE
Trump'ın açıklamaları sonrası Al Jazeera Hamas'ın, Trump’ın planına yanıtını arabuluculara ilettiğini bildirdi.
HAMAS'IN TRUMP'A YANITI A HABER'DE
-Hamas, liderliği, grupları ve arabulucularıyla yaptığı istişareler sonrası şu yanıtı sunmuştur:
-Savaşı sona erdirmek, yardıma izin vermek, işgali reddetmek ve yer değiştirmeyi önlemek için Arap, İslami, uluslararası ve Trump'ın çabalarını takdir eder.
-Saha koşulları sağlandığında, Trump'ın takas formülüne göre tüm İsrailli tutukluların (yaşayan ve ölü) serbest bırakılmasına razıdır ve derhal müzakerelere hazırdır.
-Gazze yönetiminin ulusal uzlaşı ve Arap/İslami destek temelinde bir Filistinli teknokrat heyetine devredilmesini kabul eder.
-Trump'ın planındaki diğer konular (Gazze'nin geleceği, Filistin hakları) daha geniş bir ulusal tutum ve uluslararası hukuki çerçeve gerektirir.
HAMAS TRUMP'A YANIT VERDİ
Hamas, Trump'ın Gazze Planı'na ilişkin yanıtını arabuluculara ilettiği bildirildi. Yapılan açıklamada Hamasın, verdiği yanıtta kapsamlı istişarede bulunulduğu açıklanırken, Hamas'ın ateşkes anlaşması için İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına razı olduklarını ve derhal ateşkes anlaşmasına hazırlanması gerektiğini bildirdi.
"KAPSAMLI İSTİŞARELER YÜRÜTÜLDÜ"
Hamas yerdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:
"Gazze Şeridi'ndeki direnişçi halkımıza karşı yürütülen süregelen saldırı ve soykırım savaşı ışığında ve halkımızın ilkelerini, haklarını ve yüksek menfaatlerini koruma yönündeki ulusal sorumluluğumuzdan hareketle, İslami Direniş Hareketi Hamas, Başkan Donald Trump'ın planına ilişkin sorumlu bir pozisyona ulaşmak amacıyla kendi liderlik kurumları içinde, Filistinli gruplar ve güçlerle, arabulucular ve dost partilerle kapsamlı istişareler yürütmüştür.
Kapsamlı bir incelemenin ardından, Hamas kararını vermiş ve arabuluculara aşağıdaki yanıtı iletmiştir:
Hamas, Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi, esir takasını güvence altına almayı, insani yardımın derhal girişini sağlamayı, Şeridin işgalini reddetmeyi ve halkımızın yerinden edilmesini önlemeyi amaçlayan Arap, İslami ve uluslararası çabaların yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını takdir etmektedir.
İSRAİLLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI...
Bu çerçevede ve tam bir ateşkesin sağlanması ile Gazze Şeridi'nden tam çekilmenin gerçekleşmesi doğrultusunda Hamas, tüm İsrailli esirleri hem hayatta olanları hem de naaşları Başkan Trump'ın önerisinde özetlenen takas çerçevesinde serbest bırakmayı onayladığını duyurur. Bu onay, takas için gerekli saha koşullarının güvence altına alınması şartına bağlıdır. Hamas, bu sürecin ayrıntılarını görüşmek üzere arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere girmeye hazır olduğunu teyit eder.
Hareket ayrıca, Gazze Şeridi yönetiminin, ulusal mutabakata dayanan, bağımsız (teknokrat) kişilerden oluşan ve Arap ve İslami destekle desteklenen bir Filistin yönetimine devredilmesini kabul ettiğini yeniden onaylamaktadır.
Başkan Trump'ın önerisindeki Gazze'nin geleceği ve Filistin halkının devredilemez haklarına ilişkin diğer konular ise, ilgili uluslararası kanun ve kararlara dayanan, birleşik bir ulusal Filistin duruşuna bağlıdır ve Hamas'ın aktif ve sorumlu bir şekilde katılacağı kapsamlı bir ulusal çerçevede tartışılacaktır."
"HAMAS PLANI KABUL ETMEZSE SONUÇLARI AĞIR VE TRAJİK OLACAK"
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze gündemine ilişkin son durumu değerlendirdi.
ABD Başkanı Trump'ın, Hamas'a, anlaşmaya varması için pazar günü 18.00'e (TSİ pazartesi 01.00) kadar süre vermesine ilişkin soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan, son birkaç yıldır Orta Doğu'da yaşanan tüm vahşetten derin endişe duyuyor. Bu karmaşayı (Joe) Biden yönetiminden devralmış olması son derece talihsiz." dedi.
Trump'ın Gazze'de ateşkes planının çok iyi ve kabul edilebilir olduğunu savunan Leavitt, Trump'ın Hamas'a TSİ pazartesi 01.00'e kadar süre verdiğini hatırlattı.
Leavitt, "Şu anda Başkan, Hamas'a bu teklifin kabul edilmesi gereken ve ayrıntılı bir plan olduğunu açıkça iletti. Eğer kabul etmezlerse sonuçları onlar için çok ağır olacak." değerlendirmesini yaptı.
ABD'li Sözcü, "Hamas'ın bu planı kabul edip bölgede barış ve refah içinde ilerleme fırsatı var. Eğer kabul etmezlerse bunun sonuçları ne yazık ki çok trajik olacak." şeklinde konuştu.
Sözcü, ayrıca Trump'ın ilk döneminde Abraham Anlaşmaları ile İsrail ve Arap ülkeleri arasında "normalleşme" sürecini başlattığını ve bu sürecin devam etmesini umduklarını sözlerine ekledi.
TRUMP'TAN HAMAS'A ÇAĞRI
Trump yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da barışın bir şekilde gerçekleşeceğini belirterek, "Masum tüm Filistinlilerden, gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmaları için Gazze'nin daha güvenli bölgelerine derhal gitmelerini istiyorum. Orada onları bekleyenler tarafından iyi şekilde gözetilecekler. Hamas için son bir şans verilecek. Orta Doğu'nun büyük, güçlü ve çok zengin ulusları ile çevredeki bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İsrail'in de imzasıyla, Orta Doğu'da 3000 yıl sonra barışa ulaşmak için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, kalan tüm Hamas savaşçılarının hayatlarını da bağışlıyor. Belgenin ayrıntıları tüm dünyaca biliniyor ve bu herkes için harika bir anlaşma" ifadelerini kullandı.
Hamas'a anlaşmayı kabul etmesi için verdiği zamanı aktaran Trump, "Şiddet ve kan dökülmesi sona erecek. Rehinelerin tümü, ölü olanların cesetleri de dahil olmak üzere, derhal serbest bırakılmalıdır. Hamas ile anlaşmaya en geç pazar akşamı saat 18.00'de (Washington, D.C. saatiyle) varılmalıdır. Her ülke imzaladı. Eğer bu son şans anlaşması sağlanmazsa, daha önce hiç kimsenin görmediği şekilde, Hamas'a karşı kıyamet kopacaktır" açıklamasında bulundu.
