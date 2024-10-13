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CANLI | Orta Doğu'da gerilim tavan! ABD'den İsrail'e özel kalkan! Sistem kurdular

İşgalci İsrail Gazze'nin ardından Lübnan'a da çok sayıda saldırı düzenlerken Orta Doğu'daki tansiyon her geçen gün yükselmeye devam ediyor. ABD, yapılan katliama koşulsuz destek verirken İsrail'in uzun menzilli balistik füzelerle vurulmasını engellemek için bölgeye özel bir sistem konuşlandırdı. Diğer yandan ABD Savunma Bakanı İsrail güvenliğine kalıcı ve sarsılmaz şekilde bağlı olduklarını yineledi. İşte dakika dakika yaşananlar...

Gazze'nin ardından şimdi de Lübnan'a ölüm yağdıran İsrail bölgede tansiyonu yükseltmeye ve katliam yapmaya devam ediyor. Son olarak Lübnan'da hastane çevrelerini hedef alan İsrail çok sayıda kişiyi öldürdü.

Diğer yandan ABD'den yapılan açıklamalarda İsrail'e koşulsuz desteğin süreceği yinelendi.

CANLI ANLATIM
04:20 13 Ekim 2024

ABD İLE İSRAİL ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Austin'in görüşmede "İsrail güçlerinin Lübnan'daki BM barış gücü mevzilerine ateş açması ve iki Lübnan askerinin ölümüne dair haberlerden duyduğu derin endişeyi dile getirdiği" kaydedildi.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulayan Austin'in, "En kısa sürede Lübnan'daki askeri operasyonlardan diplomatik bir yola dönüş ihtiyacını yinelediği" aktarıldı.

"Bakan Austin ayrıca Gazze'deki vahim insani durumu da gündeme getirdi ve bu durumun düzeltilmesi için adımlar atılması gerektiğini vurguladı" denilen açıklamada,

"Bakan Austin, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan kalıcı ve sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti" ifadeleri kullanıldı. Austin'in ayrıca tüm rehinelerin mümkün olan en kısa sürede evlerine dönmesi gerektiğini belirttiği kaydedildi.

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00:53 13 Ekim 2024

3 GÜNDÜR HASTANE ÇEVRELERİ BOMBALANIYOR

 İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde yer alan Temnin Hastanesi'ni hedef alması sonucu hastanedeki hastalar yaralandı.

Temnin et-Tahta beldesinde bulunan Temnin Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 3 gündür üst üste hastanenin çevresini bombaladığı belirtildi.

Saldırıların hastanede büyük zarara yol açtığı aktarılan açıklamada, saldırıların etkisiyle cam ve şarapnel parçaları nedeniyle çok sayıda hastanın yaralandığı kaydedildi.

23:45 12 Ekim 2024

LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI: 13 ÖLÜ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın batısına düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin batısındaki Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in aynı ilin Kisirvan ilçesine bağlı Muaysira beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda da 9 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı aktarıldı.

23:03 12 Ekim 2024

ABD'DEN İSRAİL'E KALKAN

İsrail ordusu, ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemini konuşlandırdığını duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "ABD, İran tehditlerine karşı hazırlık olarak THAAD hava savunma sistemini İsrail'e konuşlandırdı." ifadeleri kullanıldı.

ABD daha önce Mart 2019'da İsrail'de ortak savunma tatbikatlarının bir parçası olarak THAAD sistemini geçici olarak konuşlandırmıştı.

22:36 12 Ekim 2024

HİZBULLAH KAMİKAZE DRONLARLA VURDU

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Tel Aviv'in banliyölerinin "kamikaze dronlarla" hedef alındığı belirtildi. Hizbullah, Golan Tepeleri'ndeki Maaleh Golani askeri üssüne de "roketle” saldırdığını duyurdu.

İSRAİL: YARALI YOK

Hizbullah, başka bir açıklamasında, kuzeydeki Celil bölgesinde bulunan Kfar Giladi yerleşim birimindeki İsrail güçlerinin toplandığı bölgeyi roketlerle vurduğunu bildirdi.

İsrail Kanal 12 televizyonu da Lübnan’ın güneyinden Golan Tepeleri'ne 10 roket fırlatıldığını, bazılarının imha edildiğini, bazılarının açık alanlara düştüğünü belirtti.

Roket saldırılarında herhangi bir yaralanma olmadığı ifade edildi.

Aynı kanalın bildirdiğine göre, Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems kasabasında ve Kidmat Tsvi yerleşim biriminde sirenler çaldı.

22:05 12 Ekim 2024

İSRAİL LÜBNAN'DAKİ ÇARŞIYI VURDU

İsrail güçleri, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde bulunan çarşıya saldırı düzenledi.

İsrail, Lübnan’daki yoğun saldırılarına aralıksız devam ediyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının yaklaşık 1 saat önce Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde bulunan çarşıya saldırı düzenlediğini aktardı. Saldırının ardından alevler yükselirken, Lübnan askerlerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Saldırının ardından ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

21:36 12 Ekim 2024

İSRAİL'E 320 ROKET İLE SALDIRI

İsrail Savunma Kuvvetleri, Yahudilerin en kutsal günü olan Yom Kippur’da (Kefaret Günü) Hizbullah’ın İsrail’e 320 roket ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail’in Lübnan’da düzenlediği saldırılara Hizbullah da karşılık veriyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah’ın bugün kutlanan Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur’da (Kefaret Günü) İsrail’e yönelik saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, “Yom Kippur’un kutlandığı hafta sonu boyunca Hizbullah tarafından atılan yaklaşık 320 mermi Lübnan'dan İsrail'e geçti” ifadeleri kullanıldı.

 

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