CANLI | Orta Doğu'da eller tetikte! İsrail Nasrallah'ın yerine geçecek Haşim Safiyuddin'i hedef aldı
Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan ve Suriye'yi hedef aldı. Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail askeri, Lübnan'ı 18 yıl sonra karadan işgale başladı. Dünya diken üstünde bölgeden gelen gelişmeleri izlerken; İran, İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Katil İsrail gece saatlerinde yine Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alırken, İsrail Basını, Nasrallah'ın halefi olarak gösterilen Haşim Safiyuddin'in hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti.
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katlederek soykırım gerçekleştiren İsrail, gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatı başlatarak savaşı Orta Doğu'ya yaymak isteyen Tel Aviv yönetimine İran'dan 1 Ekim tarihinde yanıt geldi. İran'ın fırlattığı füzelerin ardından İsrail'in misilleme çalışması içerisinde olduğu açıklandı.
İsrail ordusu, gece gündüz demeden Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alarak yoğun bombardıman düzenliyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
FETİH HAREKETİ'NDEN "GERİLİMİ TIRMANDIRMA" ÇAĞRISI
Fetih Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim bölgesine düzenlediği ve 18 kişinin öldüğü hava saldırısı sonrasında "gerilimi tırmandırma" çağrısı yaptı.
Fetih Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Tulkerim'de yaptığı katliama tepki gösterilirken, olaylardan tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Tulkerim'deki şehitlerin ruhlarının intikamı için cuma gününün tüm temas noktalarında öfke, gerilimi tırmandırma ve grev günü haline getirilmesi" yönünde çağrı yapıldı.
Filistin hükümeti ise Tulkerim'deki katliamın ardından uluslararası topluma ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına "İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki işgal suçlarına acilen son verilmesi" çağrısında bulundu.
Açıklamada, "Tulkerim katliamı, İsrail'in kanunları çiğneyen bir suç gücü olduğunu doğruluyor. Uluslararası toplumun, modern tarihte eşi benzeri görülmeyen ve devam eden bu suçlara son vermesinin zamanı geldi." ifadeleri kullanıldı.
ARAP BİRLİĞİ: LÜBNAN'A SALDIRILAR DURDURULMALI
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının "şiddetle kınandığı" açıklamada, "Bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguluyoruz ve devamının tehlikeleri konusunda uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Arap Birliği, "Lübnan topraklarının herhangi bir kısmına yönelik saldırı veya işgal, Arap ulusal güvenliğine saldırıdır" uyarısında bulunarak, saldırıların "uluslararası anlaşmaların ve uluslararası hukukun açıkça ihlali" olduğunu vurguladı.
İsrail'in, Lübnan'a saldırıları sebebiyle uluslararası düzeyde yargılanmasını talep eden Arap Birliği, Arap devletlerinin yanı sıra dost ülkelerden Lübnan'a acil yardım yapılması çağrısında bulundu.
SON 24 SAATTE 37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a yönelik saldırılarında 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın başkenti Beyrut ve güneyinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
BEYRUT'TA BİRİ BÜYÜK ÇOK SAYIDA PATLAMA MEYDANA GELDİ
İsrail hava saldırılarının sürdüğü Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde arka arkaya şiddetli patlamalar yaşanırken, saldırının hedefinin Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin olduğu iddia edildi.
İsrail Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırırken 23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi.
Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.
ABD'nin Axios haber platformunun üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin olduğu iddia edildi.
Barak Ravid imzalı haberde, saldırının sonuçlarının henüz bilinmediği ve Lübnan medyasından İsrail'in saldırısının Hasan Nasrallah'ın öldüğü saldırıdan daha büyük olduğu bilgisi aktarıldı.
İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İSRAİL NASRALLAH'IN HALEFİNİ ÖLDÜRDÜ!
İsrail basınında yer alan habere göre; saldırıda Hizbullah'ın yeni lider adayı Haşim Safiyuddin hedef alındı. ABD basını da saldırıda Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Safiyüddin'in öldüğünü iddia etti. Safiyüddin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından liderliğine en yakın isim olarak görülüyordu. Safiyuddi’nin öldrüldüğü saldırı anı A Haber ekranlarına yansıdı.
Safuyiddi’nin öldrüldüğü saldırı anı A Haber ekranlarına yansıdı.
HİZBULLAH: LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ ÇATIŞMALARDA 17 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "operasyon odasının, güvenilir saha kaynaklarına dayandırarak, çatışmalarda 17 İsrail askerinin öldürüldüğünü aktardığı" ifade edildi.
İsrail ordusu ise kara saldırılarının başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda 9 askerinin öldüğünü duyurmuştu.
BEYRUT'A 15 HAVA SALDIRISI
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Beyrut'ta bugün 15 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlendiği ve vurulan yerlerin "Hizbullah'a ait hedefler olduğu" ifade edildi. Açıklamada ayrıca hava saldırılarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı. İsrail ordusunun son günlerde artırdığı hava saldırıları, Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusundaki Bekaa Vadisi ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde yoğunlaşıyor.
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