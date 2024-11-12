CANLI | Orta Doğu'da ateş hattı! İsrail'den Lübnan'a bombardıman
İşgalci İsrail, Gazze'de 1 yılı aşkın süredir katliamlarını sürdürürken bu sefer de gözünü Lübnan'a dikti. İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e yönelik olası yeni saldırısının İran'ın ekonomisini çökerteceğini ileri sürdü.
Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, bölgedeki tansiyonu her geçen gün tırmandırıyor. İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A HAVA SALDIRILARI
İsrail ordusunun, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti.Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cebeli Lübnan'ın Aley bölgesindeki Baalşumayi'de bulunan otoyol üzerinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin öldüğünü, 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Saldırıda bir ailenin kaldığı evin hedef alındığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.İsrail ordusunun Cebeli Lübnan'a bağlı Şuf kentindeki Cun bölgesine düzenlediği saldırıda ise ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı, bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.Lübnan'ın güneyinde 2 kişi yaşamını yitirdi.
Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Lübnan'ın farklı bölgelerine şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdiğini aktardı.Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Burc eş-Şimali beldesine düzenlenen hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.Sur'daki Mansuri beldesinde ise İsrail'in düzenlediği bir saldırı sonrasındaki enkaz kaldırma çalışmaları sırasında düzenlen yeni bir saldırı sonucunda, İslami Sağlık Kurumu'na bağlı 1 sağlık çalışanı yaşamını yitirirken, Lübnan Sivil Savunma ekiplerine bağlı 1 sivil savunma personeli yaralandı.İsrail, Sur kentindeki Tibnin, Ganduriyye, Şatiyye, Mecdel Zun, Kalile, Deyr Entar, Mecadil ve Sıddıkin beldelerine de hava saldırıları düzenledi.Nebatiye'de 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandıLübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki Rumeyn'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Habuş beldesinde bulunan bir okulun yakınına da hava saldırısı düzenledi.Baalbek'te 1 kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandıLübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'teki Mali beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını duyurdu.İsrail ordusu, Baalbek'teki Taraya beldesinde de bir eve saldırı gerçekleştirdi.İsrail uluslararası yasaklı misket bombası kullandıNNA'ya göre, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Marcayun'da Litani Nehri yatağında, 2 kere uluslararası yasaklı misket bombası kullandı.İsrail ordusu, Lübnan-İsrail sınırı yakınındaki Hiyam kasabasını da topçu bombardımanına tuttu.
NETANYAHU'DAN İRAN'A GÖZDAĞI! "EKONOMİNİZİ ÇÖKERTİRİZ"
Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajda İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yaptığı misillemede "önemli bir zarar" oluşmadığını savunan Netanyahu, bu saldırının Tahran ekonomisine 2,3 milyar dolara mal olduğunu iddia etti.
İran yönetimini hedef alan Netanyahu, Tahran'ın İsrail'e yönelik olası bir yeni saldırısının İran'ın ekonomisini çökertebileceğini savundu.
Netanyahu, İran halkının yanı sıra kendisinin ve İsrail halkının da Tel Aviv ile Tahran arasında çatışma istemediğini söyledi.
Tahran yönetiminin "İsrail'in yanı sıra İran halkının da geleceğini yok etmeye çalıştığını" iddia eden Netanyahu, "Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Özgür bir İran'da bir gün İsrailliler ve İranlıların birlikte refah ve barış dolu bir gelecek inşa edeceklerinden hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.
BIDEN'DAN İSRAİL'E DESTEK
ABD Başkanı Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görevi 20 Ocak 2025'te Cumhuriyetçi Donald Trump'a devredecek olan ve Gazze'deki soykırımı boyunca İsrail'e koşulsuz destek veren Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde de bu desteklerinin altını çizdi.
İkili görüşmeden önce Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Biden ve Herzog, ABD ile İsrail arasındaki "köklü dostluğun" çok eskiye uzandığını belirtti. "İsrail'e olan taahhüdümüz sarsılmaz, bunu biliyorsunuz, ayrıca çok derin bir dostluğu paylaşıyoruz" diyen Biden, Herzog'u yeniden Oval Ofis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi."Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok" şeklindeki sözünü bir kez daha tekrarlayan Biden'a Herzog, "Sizin açık bir siyonist olduğunuzu biliyorum Sayın Başkan." şeklinde karşılık verdi.
Daha sonra söz alan Herzog, Biden gibi bir dostları olduğu için mutlu olduklarını söyledi ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe teşekkür etti.Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e füze saldırılarına devam ettiğini ve "asıl bölgesel sorunun İran olduğunu" savunan Herzog, Gazze'de de halen 101 esir bulunduğunu ve bu kişileri evlerine getirmenin kendileri için öncelik olduğunu söyledi. Biden da esirlerin kurtarılması gerektiği konusunda mutabık olduklarını belirtti.Herzog, Biden'ın 7 Ekim saldırısından birkaç gün sonra İsrail'i ziyaret ettiğini anımsatarak, "Onlarca yıldır İsrail ve Yahudi halkı için inanılmaz bir dost oldunuz, bunun için size teşekkür ediyoruz. En zor zamanımızda bizimle nasıl yan yana durduğunuzu asla unutmayacağız. Yahudi halkıyla yan yana durmanız sizin büyük bir mirasınızdır." dedi.
ABD’YE AİT UÇAK GEMİSİ HEDEF ALINDI
Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman Denizi’nde ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.
HİZBULLAH’TAN İSRAİL’E ROKET SALDIRISI
Hizbullah’ın İsrail’in Nahariya kentinde düzenlediği roket saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ederken, Hizbullah, İsrail’e karşılık vermeyi sürdürüyor. Hizbullah’ın saldırıda roketlerden biri sahil kenti Nahariya'da bir binaya isabet etti. Magen David Adom, roketin isabet ettiği binada 40’lı yaşlarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Roketin binaya isabet ettiği an ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’e 10 roket fırlatıldığını ve bazı roketlerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bazılarının ise yerleşim yerlerine ya da açık alanlara düştüğünü belirtti.
DİKKAT ÇEKEN NETANYAHU İDDİASI
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, gizli belgelerin yabancı basına sızdırılması iddialarına ilişkin soruşturma yürüten kolluk kuvvetleri hedef alındı.Açıklamada, İsrail polisi, ordu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) yürüttüğü ortak soruşturmada gözaltına alınanlara, Başbakan Netanyahu'yu suçlamaları için baskı yapıldığı iddia edildi.Gözaltına alınanların "20 gün boyunca bodrum katında gözaltında tutulup, günlerce avukatlarıyla görüşmelerinin engellendiği" iddia edilen açıklamada, Netanyahu'ya karşı "asılsız iddialarda" bulunulduğu öne sürüldü.
Ayrıca açıklamada, "Muhafazakar yönetime zarar vermek amacıyla asılsız iddialarla genç insanların hayatlarını mahvetmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.- Netanyahu'nun daha fazla belge sızdırılmasını istediği iddiasıSoruşturma kapsamında gözaltına alınan bir İsrail askerinin avukatı bugün, soruşturmanın baş şüphelisi Eliezer Feldstein'ın müvekkiline, "belgeleri Netanyahu'ya verdiğini, başbakanınsa daha fazla belge istediğini" söylediğini öne sürdü. 27 Ekim'den bu yana gözaltında tutulan Feldstein'ın gözaltı süresinin uzatılıp uzatılmayacağı kararı yarın yeniden gözden geçirilecek.
İSRAİL GAZZE İÇİN VERİLEN TARİHE UYMADI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 13 Ekim tarihli bir mektupta mektupta, İsrail'in en geç 12 Kasım'a kadar her gün Gazze'ye en az 350 kamyon girmesine izin vermesi gerektiğini bildirmişti. Bugün itibariyle o süre doldu.Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı'nın (UNWRA) Acil Durum Koordinatörü Louise Wetaridge, BBC'nin haberine göre İsrail'in o zamandan beri Amerika'nın taleplerini karşılayıp karşılamadığı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.
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