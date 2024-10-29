CANLI | Orta Doğu büyük savaşın eşiğinde! Hizbullah ile ateşkes olacak mı? | Netanyahu'dan flaş açıklama

01:38 30 Ekim 2024

A Haber muhabiri Mehmet Karataş: Saldırılar bugün de aralıksız devam etti. İsrail bulunduğumuz noktaya 3 ayrı saldırı gerçekleştirdi. İlk saldırı saat 22.00 sıralarında saldırı gerçekleşti. Bulunduğum noktaya gelirken 2. saldırı daha gerçekleşti. Burada yayına başladıktan sonra yaklaşık 1,5- 2 kilometrelik mesafede 3. bir saldırı daha gerçekleştirildi.





9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Şuan da bulunduğumuz noktada hayati bir çalışma söz konusu. Burada 9 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı. Burada bir bina enkaza dönüştü ve enkazın altında bir ailenin olduğu belirlendi.

ENKAZ ÇALIŞMALARI SAATLERDİR DEVAM EDİYOR

Saatlerdir enkazın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Lübnan askeri bölgede yoğun bir şekilde tedbir almış durumda. Enkazın üst tarafında çalışmalar yoğunlaştı. Orada bir aile ve çocuklar var. Ailenin evin en alt katında olduğu öğrenildi. İsrail'in saldırıyı gerçekleştirdiğinde o odada oldukları öğrenildi. Onların olduğu kısmının çökmemesi bir mucize.



İSRAİL YERLEŞİM YERLERİNİ VURMAYA DEVAM EDİYOR



İsrail yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Bizler de A Haber ekipleri olarak bombalanan Sayda şehrinden canlı yayındayız. Bombalandığı an itibariyla bu noktaya ulaştık. Ardından da buradaki o arama kurtarma çalışmasının canlı bir şekilde ekranlara taşımaya devam ediyoruz.



KIZ ÇOCUĞU ENKAZDAN ÇIKARTILDI



Çok sayıda asker ve ambulans burada. Burada 9 kişi hayatını kaybedip, 33 kişi yaralandı. 3. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti ve 21 kişi de yaralandı. Lübnan vatandaşları bu saldırılara yabancı değil. Kız çocukları Şuan itibariyle enkaz altından çıkartıldığı bilgisini aldım.

Burası sivillerin yaşadığı bölge. Hemen arkamızda restoran yanında iş yerleri var. Saldırı yapılırken burayı bombardımana tuttular. Bu bulunduğumuz yerde çok sayıda konut hedef alındı. Şuan da enkaz altında kalan kişiler siviller. Geçtiğimiz dakikalarda kız çocuğu çıkartıldı. Şuan da medya olarak bulunduğum bölgede sadece A Haber ekibi var.

Orada olan ailenin yaşadığı tespit edildi. Kız çocuğu çıkartıldı ve diğer kişilerin de çıkartılması için çalışmalar devam ediyor. Burası en çok göç veren yerlerden birisi. En eski yerleşim yerlerinden biri olan Sur kenti. Bulunduğumuz nokta sahil yolu.

10 MİLYONLUK VURGUN

Bugün Hizbullah tarafından birçok nokta vuruldu. 13 noktadan karadan giriş yapmaya çalışılıyor. Bugün İsrail'e ait 10 milyon dolar değerindeki SİHA Hizbullah tarafından vuruldu. Ayrıca İsrail'e ait olan bir tank da etkisiz hale getirildi. 25 ayrı yerleşim noktasını vuracığını belirten Hizbullah 9 noktayı hedef aldı.

Dün sizinle yaptığımız telefon görüşmesinde Hizbullah'ın yeni liderlerinin birkaç ay içerisinde belli olmama olasılığının yüksek olduğunu dile getirdik. Bu sabahın erken saatleri itibariyle Naim Kasım göreve getirildi. Hizbullah'ın karadaki baskısı herkes tarafından hissediliyor.

Hizbullah'ın 27 Eylül'de Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra baskısını giderek arttırıyor. Hizbullah'ın saldırılardaki üstünlüğü İsrail'i hırçınlaştırıyor.



İsrail daha önceki saldırılarında vuracağı bölgeleri söylüyordu ama bugünkü yaptığı saldırıların yerini açıklamadı. Naim Kasım daha önceden yatığı bir açıklamasında, İsrail'in yaptığı saldırıların başında ABD'nin olduğunu söylüyor. Güçlerinin asla küçümsenmemesini ve asla mevzilerin boş kalmayacağını ifade etmişti.

Hizbullah gibi bir yapıda aslında kişilerden ziyade davadaki bağlılık onlar için önemli.