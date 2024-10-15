CANLI | Lübnan'da adım adım işgal! İsrail yine BM üssünü hedef aldı: Gözetleme kulesi vuruldu

13:16 16 Ekim 2024

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, 18 Ekim Cuma günü önce Ürdün'ü, ardından Lübnan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Meloni'nin, cuma günü öğle saatlerinde Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Akabe kentindeki Kraliyet Sarayı'nda görüşeceği daha sonra da buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut’a geçerek Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geleceği belirtildi.

Meloni, dün İtalyan parlamentosunda kendisinin yakın zamanda Lübnan'a, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin ise gelecek hafta İsrail ve Filistin'e gideceğini açıklamıştı.

Başbakan Meloni ayrıca dün Senato'da yaptığı konuşmada, İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da yaşananlara ilişkin, "Bizim ve müttefiklerimizin sayısız çabalarına rağmen Lübnan'daki durumdan derin endişe duyuyorum. Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mevzileri İsrail tarafından vuruldu. Herhangi bir kayıp veya ciddi hasar kaydedilmemiş olmasına rağmen İsrail'in UNIFIL'e saldırısı kabul edilebilir değil. İsrail güçlerinin yaklaşımının tamamen haksız ve BM'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlali olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"(UNIFIL) GERİ ÇEKİLMENİN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Diğer yandan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani de bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, UNIFIL'de görev yapan 1000 kadar İtalyan askerinin güvende olduğunu belirterek "Geri çekilmenin doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü yeni angajman kuralları ve olası müdahalelerle UNIFIL'in İsrail ile Lübnan arasında bir tampon görevi görebileceğini düşünüyorum." dedi.