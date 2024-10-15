CANLI | Lübnan'da adım adım işgal! İsrail alarmda: Aynı anda 182 yerde sirenler çaldı
Katil İsrail, Gazze'nin ardından Lübnan'ı da hedef almaya devam ediyor. ABD'nin desteğini arkasına alarak Orta Doğu'daki tansiyonu her geçen gün yükselten İsrail, gece saatlerinde Beyrut'un doğusunda bulunan Bekaa Vadisi'ne bomba yağdırdı. Bekaa Vadisi'ne düzenlenen saldırıda El Murtaza Hastanesi'nde hasar meydana geldi. Öte yandan Hizbullah, misillemeye devam ederken, İsrail'de aynı anda 182 yerde sirenler çaldı. İşte bölgede yaşananlar...
7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de katliam gerçekleştiren İsrail şimdi de gözünü Lübnan'a çevirdi. Gazze'nin ardından Lübnan'ın kalbi Beyrut'ta ölüm yağdıran İsrail bölgede tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Son olarak Lübnan'da hastane çevrelerini hedef alan İsrail çok sayıda kişiyi öldürdü.
ÇOCUKLARI FUTBOL OYNARKEN KATLETTİLER
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı'nda futbol oynayan çocuklara havadan bomba yağdırdı. Alçak saldırıda 5'i çocuk 6 sivil hayatını kaybetti. 21 yaralı ise Gazze şehrindeki Baptist Hastanesi'nde (El Ahli Arab Hastanesi) tedavi altına alındı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR
İSRAİL ORDUSU GPS SİNYALLERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKACAK
İsrail ordusunun, İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı Savunma Bakanlığı binasının yer aldığı Tel Aviv'deki Kirya bölgesinde GPS sinyallerini devre dışı bırakmaya başladığı iddia edildi.
İsrail merkezli Walla internet sitesinin haberinde, ordunun, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Kirya bölgesinde GPS sinyallerini devre dışı bırakmaya başladığı öne sürüldü.
İsrailli komutanların, İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya nasıl hazırlanılacağı konusunda bir dizi toplantı gerçekleştirdiği kaydedilen haberde, bu bağlamda hava savunma sistemi, ordu, Savunma Bakanlığı, İç Cephe Komutanlığı ve hassas tesislerin kontrol sistemlerindeki hazırlıkların üst düzeye taşınacağı aktarıldı.
ABD'nin İsrail'in hava savunma sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olacağı bildirilen haberde, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordunun, ülkenin çeşitli bölgelerinde izleme ve uyarı sistemlerini ileri teknolojilerle modernize etmek için çalıştığı aktarıldı.
İsrail ordusu, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemini konuşlandırdığını duyurmuştu.
GECE BOYU GAZZE'DE 29 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 29 Filistinlinin öldüğü belirtildi.
İsrail'in dün akşam ve gece boyu sürdürdüğü saldırıların adresi, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kenti, güneydeki Han Yunus ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.
Kemal Advan Hastanesindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cibaliya'nın El-Faluca bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 4, Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'nde Ed-Dahduh ailesinin evine düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli öldü.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre ise Han Yunus'a bağlı Beni Süheyla bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı eve düzenlenen saldırıda 10, El-Fuhari kasabasında 7 kişi yaşamını yitirdi.
Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında bir eve düzenlenen saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetti.
HİZBULLAH LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE 3 İSRAİL TANKINI FÜZEYLE VURDU
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde 3 İsrail tankını güdümlü füzelerle vurduğunu, içlerindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığını duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, güneydeki Ayta eş-Şaab kasabasında "Merkava" model 3 tankın güdümlü füzelerle vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, alev alan tankların içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi ancak sayı verilmedi.
Hizbullah unsurlarının, ayrıca işgal altındaki Şeba Çiftlikleri ile Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruvaysat el-Alem'de İsrail askerlerini füze salvosuyla hedef aldığı kaydedilen açıklamada, Nebatiye ili Merkaba kasabası, sınırdaki Hillet Verde bölgesi ve El-Manara yerleşiminde de İsrail güçlerinin top atışlarıyla hedef alındığı bildirildi.
İSRAİL'İN GAZZE'DE ÇADIRLARA SALDIRISI DÜNYAYI DERİNDEN SARSMALI
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in Gazze'de hastane bahçesindeki, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamasının dünyayı derinden sarsması gerektiğini belirtti.
UNICEF, X sosyal medya hesabından, İsrail saldırılarına ilişkin mesaj paylaştı.
Mesajda, "Bugün ekranlarımız bir kez daha çocukların öldürüldüğü, yakıldığı, ailelerin bombalanmış çadırlardan kaçmaya çalıştığı görüntülerle doldu." ifadeleri yer aldı.
Bu görüntülerin dünyayı derinden sarsması gerektiği kaydedilen mesajda, çocuklara yönelik bu korkunç şiddete hemen son verilmesi istendi.
Mesajda, İsrail'in peş peşe hastane ve bir okula yaptığı bombalama sonucu 15 çocuğun öldüğü, bunun Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığını tekrar gösterdiği kaydedildi.
İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda, biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralanmıştı.
ABD'DEN KATLİAMA DESTEK
ABD, İsrail'e Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ve sistemi çalıştırmakta görevli 100 askeri personel göndereceğini açıkladı.
İSRAİL CAN VE MAL KAYBINI ARTIRAN SİLAH VE ARAÇLAR KULLANIYOR
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü soykırımda, bomba yüklü robot ve variller ile "Quadcopter" tipi insansız hava araçları kullanarak büyük can ve mal kayıplarına yol açtığı belirtildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyde yürüttüğü soykırım kapsamında kullandığı araç ve silahlara ilişkin bilgi verdi.
Sevabite, İsrail ordusunun, evlerin arasında ve sokaklarda dolaşan uzaktan kumandalı ve bomba yüklü robotlar kullandığını, bunların altyapı ve yerleşim alanlarında büyük yıkım ve beşeri kayıplara neden olduğunu söyledi.
Robotların yanı sıra su ve deterjan depolamada kullanılan varil ve tankların içine bomba yerleştirildiğini kaydeden Sevabite, bu tankların, Filistinliler onlara yaklaştığında patlatıldığını aktardı.
İsrail'in ayrıca hareket eden her cisme ateş açmak için "Quadcopter" tipi insansız hava araçlarını, evleri bombalamak için de savaş uçaklarını kullandığını belirten Sevabite, ölü sayısının yüksek olmasına yol açan bu ölümcül araçların kullanımının, İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım suçları işleme niyetini yansıttığını dile getirdi.
Kuzeyde 10 günü aşkın süredir devam eden saldırılarda 350'den fazla kişinin öldüğünü, yüzlercesinin yaralandığını söyleyen Sevabite, İsrail ordusunun, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinin saldırıya uğrayan bölgelere ulaşmasına da izin vermediğini ve bu nedenle yaralıların ölüme terk edildiğini kaydetti.
İsrail'in soykırımının sürmesinde ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın payı olduğuna değinen Sevabite, uluslararası kuruluşları bu vahşi savaşı durdurması için İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.
ULUSLARARASI TOPLUM GAZZE KONUSUNDA GERÇEK BİR SINAV VERİYOR
Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durması için uluslararası taraflarla siyasi temaslarda bulunduklarını ve uluslararası toplumun gerçek bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu'na açıklamada bulunan Hamdan, Gazze Şeridi'nde yaşananların Filistin halkına yönelik soykırımın ileri bir aşaması olduğunu ve uluslararası toplumun bunu durdurmak için kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.
Hamdan, "Saldırıların durması için BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, bölgedeki ülkeler, Arap ve İslam ülkeleriyle bir dizi temasta bulunduk. Öyle sanıyorum ki, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) gerçek bir sınavla karşı karşıya. Bazı taraflardan BMGK'yi toplantıya çağırmak için çalışma konusunda olumlu cevaplar aldık." dedi.
İsrail basınında yer alan "Generaller Planı"na da değinen Hamdan, İsrail'in, bu planı, halkın duygularını okşamak ve ordudaki komutanları hoşnut etmek için başlattığını söyledi.
Bu planın, ölüm yağdırarak ve aç bırakarak Gazze'nin kuzeyini boşaltmayı hedeflediğine, bu amaçla ay başından bu yana temel ihtiyaç maddelerinin girişinin durdurulduğuna, su kuyuları, hastaneler ve yerleşim yerlerinin bombalandığına işaret eden Hamdan, "İsrail, kuzeydeki halkın bir kısmını güneye sürmeye çalışıyor ve uluslararası hukuka aykırı olsa bile acımasız bir şekilde ateş gücünü kullanıyor. Bununla da Gazze'de başarısız olan bir ordu için başarı portresi çizmeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'deki "Ynet" haber sitesinin 4 Eylül'deki haberinde, ordudaki eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanan ve onlarca eski rütbeli subay ile generalin katkı sağladığı bir plandan bahsedilmişti.
"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, bunun ardından bölgenin kuşatılmasını ve silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanmasını içeriyor. Gazze'nin kuzeyinde 7 Ekim itibarıyla başlatılan saldırı, abluka ve tahliye sürecinin bu plan kapsamında gerçekleştirildiği düşünülüyor.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E: SIĞINAĞA GİDİN
Hizbullah İsrail geneline seslendi ve "bu gece sığınaklarınızda olun" uyarısında bulundu.
HİZBULLAH: İSRAİL TOPLANTISINI HEDEF ALDIK
Hizbullah tarafından yapılan açıklamada "Marj'da İsrail güçlerinin toplantısını füzelerle hedef aldık" denildi.
İSRAİL SURİYE'YE GİRDİ!
Suriye Tv kanalları işgal ordusunun tanklarla Golan tepelerinden Suriye'ye girdiğini açıkladı.
İSRAİL TANKLARI SURİYE'YE DAYANDI
Suriye TV kanallarına göre; İsrail işgal güçleri Golan Tepeleri’nden Suriye topraklarına giriş yaptı. İşgalciler tanklar ve zırhlı araçlar ile Suriye’nin Kuneytire ve Al Qahtaniah köylerine sızdılar.
İSRAİL’E BM TEPKİSİ
İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak açıklamada, Lübnan’daki BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik İsrail saldırılarına tepki göstererek, “Bu saldırılar derhal durdurulmalı” dedi.
'SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYOR'
İsrail ordusunun, Gazze'de hayati tehlike arz eden keşif görevlerinde askerlerini riske atmamak için alıkoyduğu Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı.
BİBİ KANA DOYMUYOR!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun, başkent Beyrut dahil olmak üzere tüm Lübnan'ı vurmaya devam edeceğini duyurdu.
Netanyahu, Hayfa kentinin güneyindeki İHA saldırısına hedef olan Golani eğitim üssünü ziyaret etti.
Burada konuşan Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'da saldırılarına devam edeceğini belirterek, "Şunu açıkça belirtmek istiyorum; Lübnan'ın her yerinde, Beyrut'ta da Hizbullah'a acımasızca saldırmaya devam edeceğiz." dedi.
İsrail ordusu, dün Hayfa kentinin güneyindeki Golani askeri üssüne Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurmuştu.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak ve Beyrut'taki Basta ile Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık vermek için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesinde, "İsrail ordusuna bağlı Golani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla saldırı düzenlendiği" ifade edilmişti.
BM'DEN SİVİLLERİ KORUMA ÇAĞRISI
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşan saldırıları sonucu çok sayıda sivilin öldürülmesini kınayarak, tüm taraflara sivilleri koruma çağrısı yaptı
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