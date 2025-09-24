CANLI | Liderler BMGK kürsüsünde! 58 yıl sonra ilk: Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan BM'de Türkiye'ye özel teşekkür
BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu liderlerin konuşmaları ile bugün de sürüyor. BMGK'da konuşan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, "Suriye, Gazze, Ukrayna hiçbiri yardım görmüyor." ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise nükleer silah üretmediklerini belirterek, "İsrail yalan söyleyerek bölgenin huzurunu kaçırıyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da 1967’den bu yana BM’de konuşan ilk Suriye lideri oldu. İşte detaylar...
Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York'ta bir araya getiren BM 80. Genel Kurulu oturumu bugün de sürüyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
ŞARA BM KÜRSÜSÜNDE! "TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİM"
58 yıl sonra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara BM kürsüsünde konuştu.
Şara'nın açıklamaları şöyle: "Uzun yıllar boyunca işkencelere maruz kaldık. Bize kimyasal silahlarla saldırdılar. Önceki rejim 1 milyon kişiyi öldürdü. İntikam yerine adalet için savaştık. Ülkemizi ayırmaya çalışanlar için direnmemiz gerekti. Suriye'de yeni sayfa açıyoruz. Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederim. "
SURİYE CUMHURBAŞKANI AHMED ŞARA, BM'DE KONUŞACAK
Dün başlayan (23.09.2025) BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu bugün de devam ediyor.
Başkan Erdoğan ile Türkevi'nde görüşen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM'de konuşacak.
BM'DE KONUŞACAK İLK SURİYE CUMHURBAŞKANI
Bu kapsamda Şara, 1967 yılında görev yapan eski Cumhurbaşkanı Nureddin el-Atasi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.
İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: NÜKLEER SİLAH ÜRETMİYORUZ, İSRAİL YALAN SÖYLÜYOR!
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan 80. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Biz nükleer silah üretmiyoruz. İsrail yalan söyleyerek bölgenin huzurunu kaçırıyor" ifadelerini kullandı.
"SİYONİST REJİM SOYKIRIMA DEVAM EDİYOR"
Pezeşkiyan "Biz dostluk istiyoruz, birbirimize karşı operasyonlar yürütmek değil. Doğru bir gelecek inşa etmek istiyoruz. İran halkı olarak işgalcilere karşı kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Çifte standartlara karşı koyuyoruz. Siyonist rejim ise soykırım yapmaya devam ediyor" dedi.
"BARIŞ ÇABALARINA KARŞI SABOTAJ"
İran Cumhurbaşkanı "ABD, diplomatik müzakereler yolunda ilerlediğimiz bir dönemde İran’ın şehirlerine, evlerine ve altyapısına düzenlediği hava saldırıları, diplomasiye ihanetin en ağır biçimi ve barış ile istikrar çabalarının açık bir sabotajı olmuştur" diye konuştu.
"ULUSLARARASI HUKUK VAHŞİCE ÇİĞNENDİ"
Pezeşkiyan "Geçtiğimiz haziran ayında ülkem, uluslararası hukukun en temel ilkelerinin vahşice çiğnendiği açık bir saldırıya maruz kaldı" ifadelerini kullandı.
ZELENSKIY: SURİYE, GAZZE, UKRAYNA HİÇBİRİ YARDIM GÖRMÜYOR
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, açıklamalarda bulundu. Rusya ile yaptıkları savaş konusunda "Uluslararası hukuk bizi korumuyor" diyen Zelenskiy; "Suriye, Gazze, Ukrayna hiçbiri yardım görmüyor." ifadelerini kullandı.
İşte konuşmadan önce çıkanlar
Uluslararası organizasyonlar bizi koruyamıyor. Dostlarımızdan ve silah yardımından başka bir desteğimiz yok, Ukrayna'da vahşeti yaşıyoruz. İşler daha da kötüleşecek. Güvenlik garantilerimiz yok.
"İNSANLAR HAYATTA KALMAK İSTİYOR"
Keşke farklı bir önceliğimiz olabilseydi ancak şu anda Ukrayna'da insanlar hayatta kalmak istiyor. Özgür bir şekilde ülkelerinde yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla biz dostlarımızdan, bir sürü ülkeden destek istiyoruz. Yaşanan vahşeti uluslararası bir organizasyon durduramıyor. Şu anda organizasyonlarımız çok zayıflamış durumda.
"GAZZE'DE OLANLAR NELER YAPAMADIĞIMIZI GÖSTERİYOR"
Somali, Filistin ve Ukrayna. Şu an hiçbir savaş Birleşmiş Milletler'in veya küresel sistemlerin kendilerini kurtarmasını bekleyemiyor. Gazze'de olanları görmek bile neler yapamadığımızı gösteriyor.
"MOSKOVA ATEŞKESİ REDDEDİYOR"
Rusya'nın ülkeme açtığı savaş sürerken, insanlar her hafta ölürken şu anda bir ateşkes yok çünkü Moskova bunu reddediyor. Binlerce Ukraynalı çocuğu kaçırdılar. Bazılarını geri getirdi ancak buradan yardım eden herkese teşekkür ediyor olsam bile bizim hedefimiz herkesi geri almak. Evinden uzakta uyuyan çocuklarımızı geri getirmek istiyoruz.
"YILLAR GEÇİYOR AMA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMİYOR"
Yıllardır dünyada hiçbir tehdide cevap verilemedi. Kimyasal silahlar kullanıldı hatta açlık bile silah olarak kullanıldı. Burada bu faciaları nasıl engelleyeceğimizi düşünüyoruz. Rusya'nın bizi işgal etmesine nasıl karşı koyacağımızı düşünüyoruz. Yıllar geçiyor ancak hiçbir şey değişmiyor. Sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor. Rusya, nükleer tesislere yakın bölgelere bile saldırılarını sürdürüyor.
"YAŞANANLAR İNSANLIĞIN DİP NOKTASIDIR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda tarihi açıklamalarda bulundu. İsrail'in soykırımını fotoğraflarla anlatan Başkan Erdoğan, "size Gazze'deki günlük hayatı anlatan bir fotoğraf göstereceğim. Birinci fotoğraf gördüğünüz gibi elleri leğenli kadınlar. Lütfen hepimiz elimizi vicdanımıza koyup, cevap verelim; 2025 yılında böyle bir gaddarlığın mâkul bir sebebi olabilir mi? Fakat insanlık adına bu utanç manzarası Gazze'de 23 aydır her gün tekrar ediyor. Gazze'de yaşananlar insanlığın dip noktasıdır." dedi. Ayrıca "Dünya 5'ten büyüktür" diyen Başkan Erdoğan, "Görevimiz sistemi terk etmek değil; onarmak, yeniden işler hale getirmektir. Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür." ifadelerini kullandı. Netanyahu hükümetine de tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Soykırım kadrosu mutlaka hesap vermeli" şeklinde konuştu.
