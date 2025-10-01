CANLI | Küresel Sumud Filosu Gazze'ye yaklaşıyor! Türk aktivist A Haber'de açıkladı: 3 saat sonra Gazze kıyılarını göreceğiz
İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu, bugün Gazze'ye ulaşacak. Gemiden bulunan aktivistler yüksek riskli bölgeye girdiklerini duyururken yapılan açıklamada filo üzerinde İHA hareketliliğin arttığı belirtildi. Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Ayçin Kantoğlu, A Haber canlı yayınında özel açıklamalardan bulundu. Ayçin Kantoğlu, “3 saat sonra Gazze kıyılarında göreceğiz.” dedi.
İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta Gazze'ye doğru yola çıkan Global Sumud Filosu, Gazze'ye adım adım yaklaşıyor. Filonun ulaşmasına son 2 saat kala yapılan açıklamada yüksek riskli bölgeye girdiği bildirildi. Filodan yapılan bir diğer açıklamada alarmda oldukları ve İsrail tarafından İHA hareketliliğinin arttığını belirtti. İşte yaşananlar...
"3 SAAT SONRA GAZZE KIYILARINI GÖRECEĞİZ"
Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye hareketi sürüyor. Filo, daha önce ablukayı delmek için bölgeye ulaşmaya çalışan teknelerin İsrail müdahalesine maruz kaldığı yüksek riskli bölgeye giriş yaptı.
Sumud filosunda yer alan Ayçin Kantoğlu yer aldığı teknede A Haber canlı yayınına katıldı ve özel açıklamalardan bulundu. Ayçin Kantoğlu, “3 saat sonra Gazze kıyılarında göreceğiz.” dedi.
HEDEFİMİZ YARDIMLARI ULAŞTIRACAK MESAFE
Ayçin Kantoğlu’nun A Haber’de yaptığı açıklamalar şöyle: Artık çok az bir yolumuz kaldı. 3 saat sonra Gazze kıyılarını görebileceğiz ve Gazze kıyılarında olan insanlar da bizleri görebilecek. Artık Gazze’ye o kadar yakınız. Bizim yer aldığımız tekne gece boyunca 2 kez kuşatıldı. Teknede alarmlar çaldı ve bizler pozisyonumuzu aldık.
Bir İsrail teknesini ben de gördüm. Etrafımızda bir tur attı ve sonra gerileyip görüş alanımızdan çıktılar. Biraz uyuduktan sonra kalktık ve nöbete başladık. Moralimiz iyi ve Gazze’ye ulaşmak istiyoruz. Gazze ulaştıktan sonra kara çıkmak için de planlamalar yapıldı. Bizim amacımız beraberimizde getirdiğimiz yardımları onlara ulaştıracak mesafeye kadar ilerlemek.
İsrail tekneleri görünmeden telefonlarımız kesiliyor. Radyo frekansına da girip orada da bir takım çağrılar yapıyorlar. Girit açıklarında drone saldırıları yaparken Abba şarkıları dinletmişlerdi. Eğer müdahale yakınsa böyle şeyler yapıyorlar. Ancak şu anda iyiyiz ve bir sorun yok.
TÜRK DONANMASINI GÖRDÜK
Şu anda etrafımızda herhangi bir ülkenin gemisi yok bizim yaptığımız sivil bir inisiyatif. Hiçbir ülkenin ya da donanmanın vaadiyle bu yola çıkmadık. İtalyanlar 2 gemi yolladı dün da geri çekeceklerini bildirdiler. İspanyolların gemisini daha göremedik. Şükürler olsun ki bizim İHA ve SİHA’larımızı bir de Kızılayımızın yardımlarını teslim eden Türk donanmasını gördük. Şu anda Sumud filosunun gemileri dışında başka bir gemi de yok. Sumud filosu son dönemeci yani riskli bölgeyi yalnız gidecek. Yola yalnız devam ediyoruz böyle olması doğrudur çünkü bu bir sivil harekettir.
İSRAİL TUTUKLAMA HAZIRLIKLARI
Herkesin kendine göre hazırlıkları vardır. Biz hazırız onlar da hazır olabilir. Bir şeyden korkup çekilecek değiliz. Bu silahlı bir eylem değil bizler sivil insanlarız. 50 yaşını aşmış bir insanım buna benzer bir tecrübeyi de daha önce yaşamadım. Birçok farklı insan var burada ve içinde şiddet olmayan bir direniş içindeyiz. Bir müdahaleye karşı elden geldiğince hazırlanıyoruz. Umuyorum İsrail bir kez daha böyle bir suça karışmaz.
SURDA BİR GEDİK AÇTIYSAK NE MUTLU BİZE
Çok heyecanlıyım benim içinde olduğum gemide 40 yakın aktivist var. 4 Türk olarak bu gemideyiz. Eğer yeterince yakınlaşırsak tekneden atlayıp Gazze’ye ulaşmak için yüzmeyi bile plandık. Eğer oraya varabilirsek öncelikle çocuklara sarılmak ve onlardan af dilemek istiyoruz. 1 aydan fazladır yoldayız ve Gazze ayak basarak bunu sonlandırmak istiyorum. Umarım ablukayı kırmak nasip olur. Biz engellerlerse bizim arkamızdan gelecek olanlar bu işi tamamlayacaklar.
Gazze 2 senedir benim gözümde uyku bırakmadı. Hepimiz için aslında böyle. İnşAllah buna bir son vereceğiz ve Gazze’ye ulaşacağız. Bu yaşananlara son vermek için bu filo bir işaret fişeği yakacak. Soykırımı sonlandırmak kolay bir iş değil ama surda bir gedik açmayı başardıysak ne mutlu.
GAZZE KIYISINA VARALIM SONRA ALLAH KERİM.
Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve her şeyi plandık ancak Gazze kıyısına varalım sonra Allah kerim. Filomuzda 2 lider gemi vardı biri Girit’de kaldı benze bir sabotaj yaşadı. Bir gecede aniden arızalandı ve bir daha çalışmadı. Şu anda 2 lider gemi var. Bunlar Alma ve Serious gemiler bende Serious gemisinde yer alıyorum. Şu anda deniz üstünde bir çok irili ufaklı gemi var. El ele Gazze’ye gidiyoruz. Ailemi seviyorum onlara dönmek kavuşmak istiyorum ama önce Gazze’ye kavuşmak istiyorum. Benim önceliğim Gazze.
Dünyaya bir mesajım var; lütfen siyonizme hiçbir meydanda ister bir şehrin meydanı ister sosyal medya olsun alan bırakmayın. Gazze’ye varacağız ve orada ki insanlara elimizi uzatacağız ama bunu yaparken sizlerin desteği bizim yelkenimizin rüzgarı bunu sakın unutmayın
İSRAİL GEMİSİ "ALMA" GEMİSİNİN ÇOK YAKININA YANAŞTI
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'na liderlik eden "Alma" gemisinin çok yakınına, İsrail'e ait bir geminin yaklaştığı bildirildi.
Küresel Sumud Filosu'nda bulunan ve ismi paylaşılmayan Al Jazeera muhabirinin açıklamasına göre, İsrail'e ait bir gemi, filoya liderlik eden Alma gemisinin çok yakınına kadar yanaştı.
İsrail gemisi, Alma gemisinin iletişim sistemlerini ve motorunu bozarak gemiyi çalışamaz hale getirirken, Alma gemisindeki katılımcılar, önceden belirlenen güvenlik protokolleri doğrultusunda telefonlarını denize attı.
İsrail gemisi daha sonra bölgeden ayrılırken Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi kıyılarına doğru rotasına devam ediyor.
"Alma" gemisindeki katılımcılarla bir süre kaybedilen iletişim yeniden sağlandı.
İSPANYA’DAN "YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEYE GİRMEYİN" ÇAĞRISI
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in ablukasını kırmak için deniz yoluyla Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'na "yüksek riskli bölgeye girmeyin" çağrısında bulundu.
İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, hükümet, Küresel Sumud Filosu'na İsrail askerlerinin olası müdahalesine karşı "yüksek riskli bölge" olarak adlandırılan deniz sınırına girmemesi tavsiyesinde bulundu.
İspanya Başbakanlık kaynakları, "Hükümet, mevcut koşullar altında filonun yasak bölgeye girmemesini şiddetle tavsiye ediyor çünkü bunu yapmak kendi güvenliğini ciddi şekilde riske atacaktır. Filonun misyonu takdire şayan ve meşrudur ancak üyelerinin hayatları her şeyden önce gelmelidir." ifadelerini kullandı.
Aynı kaynaklar ayrıca, İspanya'nın bölgeye gönderdiği askeri geminin, "gerektiğinde kurtarma operasyonları yürütmek üzere operasyonel menzil içinde olduğunu ancak mürettebatının ve filonun fiziksel güvenliğini riske atacağı için İsrail ordusu tarafından belirlenen yasak bölgeye giremeyeceğini" belirtti.
KATİL İSRAİL’DEN MÜDAHALE HAZIRLIĞI
Siyonist İsrail’in devlet televizyonu KAN, yaklaşık 50 teknenin “müdahale alanına” doğru ilerlediğini duyurdu. Haberde, İsrail donanmasının Sumud Filosu’na müdahale ederek teknelere el koymaya hazırlandığı ifade edildi.
İSRAİL GEMİ VE BOTLA FİLOYU TACİZ ETTİ
Katil İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Hüsamettin Eyüpoğlu A Haber’e bağlanarak son durumu aktardı.
İşte Eyüpoğlu’nun açıklamalarından derlenenler:
İLETİŞİMİ KESTİLER
Şu anda Gazze’ye 135 mil yakındayız. Kırmızı bölgeyi geçmiş bulunuyoruz. Dün gece saat 3’ten sonra büyük bir İsrail savaş gemisi ve botlarla filonun kenarlarındaki iki bota tacizde bulundular. İletişimi kestiler. Teyakkuz halindeydik. Gün ağarınca onlar kayboldular. Yolumuza devam ediyoruz.
FİLO NE ZAMAN GAZZE’DE OLACAK?
Hızımız normale geri döndü. Bu hızla gidersek inşallah yarın öğleden sonra Gazze’de oluruz.
1 ay önce yola çıkıldı. Gecikme oldu bunun nedeni müdahaleler oldu. Dronlar saldırdı. Hiç bizi yıldırmadı. Bütün herkes 46 ülkeden farklı arkadaşlar var. Her bir sabotaj her bir müdahaleden sonra daha da bilenmiş şekilde yola devam ediliyor. 130 mil kaldı. Bundan sonra artık müdahale bekliyoruz ama inşallah onlar da akıllarını değiştirirler. Açıkladıkları planda samimilerse güvenlik geçiş sağlarlar. Çünkü biz sadece insani yardım taşıyoruz. Oraya Gazzeli kardeşlerimize yardım etmeye gidiyoruz. Samimilerse bize güvenli geçiş sağlarlar.
DÜN GECE NELER YAŞANDI?
Filonun formasyonu gereği hareket etme formasyonumuz var. Her tekne birbirine 100’er 150’şer metre takip eder. Kenardaki teknelere müdahale yapıldı. Onlarla iletişimimiz kesildi. Onlara ulaşamadık. Dronlarla Zodyaklarla tacizler yapıldı. Bu denemeydi muhtemelen. Gün ağardığında kayboldu. Gündüz böyle şeylere cesaret edemiyorlar.
120 DENİZ MİLİ SINIRINA YAKLAŞTIĞI BİLDİRİLDİ
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "120 deniz mili sınırına yaklaştığı" bildirildi.
Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." denildi.
"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.
"YAYINLAR NORMALDEN DAHA FAZLA ENGELLENİYOR"
Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi.
Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.
CAN YELEKLERİYLE HAZIR BEKLEYİŞ
Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi.
Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor." açıklamasında bulundu.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU 140 MİL DENİZ MESAFESİNDE
Gazze’ye doğru yol alan Global Sumud Filosu ekipleri, bölgede İsrail’in insansız hava aracı (İHA) hareketliliğini artırdığını bildirdi. Aktivistler, “Çevremizde yoğun şekilde dronlar uçuyor” ifadelerini kullandı.
Gemiden yapılan bazı paylaşımlarda ise şu mesaj yer aldı:
“Eğer bize bir şey olursa biliniz ki telefonlarımızı denize atmışızdır ve İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmışızdır.”
Öte yandan filonun Gazze'ye ulaşmasına 140 mil kalırken tahmini olarak 5-6 saat sonra bölgeye ulaşması bekleniyor.
SUMUD FİLOSU YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEDE
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "yüksek riskli bölgeye girdiği" bildirildi. Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." denildi.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU
Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.
Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.
TUNUS'TA KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ
Tunus'ta, İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi.
"Ensar Filistin" (Filistin'in Destekçileri) Derneğinin çağrısı üzerine onlarca kişi başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde toplandı.
Burada konuşan Mağrip Sumud Filosu organizatörlerinden ve Filistin'in Destekçileri Derneği üyesi Cevahir Şenne, gösterinin amacının "Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için Akdeniz'de kahramanca bir mücadele yürüten" filoyu desteklemek olduğunu söyledi.
"Bu gece başkentteki Belediye Tiyatrosu'nun önünde nöbet tutuyoruz çünkü İsrail güçlerinin Sumud Filosu gemilerine müdahale edeceğini tahmin ediyoruz. Onları gemilerin içinden canlı olarak takip edeceğiz." diye konuşan Şenne, Tunusluları, filo katılımcılarını desteklemek için gösteriye katılmaya çağırdı.
Şenne, "Birkaç saat içinde Sumud Filosu kırmızı bölgeye girecek ve katılımcıların güvenliği bizim için son derece önemli." diye konuştu.
