01 Ekim 2025, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Canlı Anlatım Dünya Haberleri

CANLI | Küresel Sumud Filosu Gazze'ye yaklaşıyor: Filodan ilk açıklama: Yüksek riskli bölgeye girdik

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 04:04 Güncelleme: 01.10.2025 06:08
ABONE OL
Küresel Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye girdi

İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu, bugün Gazze'ye ulaşacak. Gemiden bulunan aktivistler yüksek riskli bölgeye girdiklerini duyururken yapılan açıklamada filo üzerinde İHA hareketliliğin arttığı belirtildi.

İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta Gazze'ye doğru yola çıkan Global Sumud Filosu, Gazze'ye adım adım yaklaşıyor. Filonun ulaşmasına son 2 saat kala yapılan açıklamada yüksek riskli bölgeye girdiği bildirildi. Filodan yapılan bir diğer açıklamada alarmda oldukları ve İsrail tarafından İHA hareketliliğinin arttığını belirtti. İşte yaşananlar...

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM
06:01 01 Ekim 2025

120 DENİZ MİLİ SINIRINA YAKLAŞTIĞI BİLDİRİLDİ

 İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "120 deniz mili sınırına yaklaştığı" bildirildi.

Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.

Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." denildi.

"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.

05:26 01 Ekim 2025

"YAYINLAR NORMALDEN DAHA FAZLA ENGELLENİYOR"

Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi.

Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.

05:25 01 Ekim 2025

CAN YELEKLERİYLE HAZIR BEKLEYİŞ

Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi.

Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor." açıklamasında bulundu.

05:20 01 Ekim 2025

KÜRESEL SUMUD FİLOSU 140 MİL DENİZ MESAFESİNDE

Gazze’ye doğru yol alan Global Sumud Filosu ekipleri, bölgede İsrail’in insansız hava aracı (İHA) hareketliliğini artırdığını bildirdi. Aktivistler, “Çevremizde yoğun şekilde dronlar uçuyor” ifadelerini kullandı.

Gemiden yapılan bazı paylaşımlarda ise şu mesaj yer aldı:
“Eğer bize bir şey olursa biliniz ki telefonlarımızı denize atmışızdır ve İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmışızdır.”

GLOBAL SUMUD FİLOSU GAZZE'YE 140 MİL UZAKLIKTA

Öte yandan filonun Gazze'ye ulaşmasına 140 mil kalırken tahmini olarak 5-6 saat sonra bölgeye ulaşması bekleniyor. 

04:04 01 Ekim 2025

SUMUD FİLOSU YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEDE

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "yüksek riskli bölgeye girdiği" bildirildi. Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." denildi.

SUMUD FİLOSU YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEDE!

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

 

03:40 01 Ekim 2025

TUNUS'TA KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

Tunus'ta, İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi.

"Ensar Filistin" (Filistin'in Destekçileri) Derneğinin çağrısı üzerine onlarca kişi başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde toplandı.

Burada konuşan Mağrip Sumud Filosu organizatörlerinden ve Filistin'in Destekçileri Derneği üyesi Cevahir Şenne, gösterinin amacının "Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için Akdeniz'de kahramanca bir mücadele yürüten" filoyu desteklemek olduğunu söyledi.

"Bu gece başkentteki Belediye Tiyatrosu'nun önünde nöbet tutuyoruz çünkü İsrail güçlerinin Sumud Filosu gemilerine müdahale edeceğini tahmin ediyoruz. Onları gemilerin içinden canlı olarak takip edeceğiz." diye konuşan Şenne, Tunusluları, filo katılımcılarını desteklemek için gösteriye katılmaya çağırdı.

Şenne, "Birkaç saat içinde Sumud Filosu kırmızı bölgeye girecek ve katılımcıların güvenliği bizim için son derece önemli." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Daha Fazla Gör