CANLI | Küresel Sumud Filosu Gazze'ye yaklaşıyor: Filodan ilk açıklama: Yüksek riskli bölgeye girdik
İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu, bugün Gazze'ye ulaşacak. Gemiden bulunan aktivistler yüksek riskli bölgeye girdiklerini duyururken yapılan açıklamada filo üzerinde İHA hareketliliğin arttığı belirtildi.
İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta Gazze'ye doğru yola çıkan Global Sumud Filosu, Gazze'ye adım adım yaklaşıyor. Filonun ulaşmasına son 2 saat kala yapılan açıklamada yüksek riskli bölgeye girdiği bildirildi. Filodan yapılan bir diğer açıklamada alarmda oldukları ve İsrail tarafından İHA hareketliliğinin arttığını belirtti. İşte yaşananlar...
120 DENİZ MİLİ SINIRINA YAKLAŞTIĞI BİLDİRİLDİ
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "120 deniz mili sınırına yaklaştığı" bildirildi.
Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." denildi.
"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.
"YAYINLAR NORMALDEN DAHA FAZLA ENGELLENİYOR"
Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi.
Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.
CAN YELEKLERİYLE HAZIR BEKLEYİŞ
Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi.
Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor." açıklamasında bulundu.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU 140 MİL DENİZ MESAFESİNDE
Gazze’ye doğru yol alan Global Sumud Filosu ekipleri, bölgede İsrail’in insansız hava aracı (İHA) hareketliliğini artırdığını bildirdi. Aktivistler, “Çevremizde yoğun şekilde dronlar uçuyor” ifadelerini kullandı.
Gemiden yapılan bazı paylaşımlarda ise şu mesaj yer aldı:
“Eğer bize bir şey olursa biliniz ki telefonlarımızı denize atmışızdır ve İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmışızdır.”
Öte yandan filonun Gazze'ye ulaşmasına 140 mil kalırken tahmini olarak 5-6 saat sonra bölgeye ulaşması bekleniyor.
SUMUD FİLOSU YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEDE
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "yüksek riskli bölgeye girdiği" bildirildi. Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." denildi.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU
Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.
Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.
TUNUS'TA KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ
Tunus'ta, İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi.
"Ensar Filistin" (Filistin'in Destekçileri) Derneğinin çağrısı üzerine onlarca kişi başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde toplandı.
Burada konuşan Mağrip Sumud Filosu organizatörlerinden ve Filistin'in Destekçileri Derneği üyesi Cevahir Şenne, gösterinin amacının "Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için Akdeniz'de kahramanca bir mücadele yürüten" filoyu desteklemek olduğunu söyledi.
"Bu gece başkentteki Belediye Tiyatrosu'nun önünde nöbet tutuyoruz çünkü İsrail güçlerinin Sumud Filosu gemilerine müdahale edeceğini tahmin ediyoruz. Onları gemilerin içinden canlı olarak takip edeceğiz." diye konuşan Şenne, Tunusluları, filo katılımcılarını desteklemek için gösteriye katılmaya çağırdı.
Şenne, "Birkaç saat içinde Sumud Filosu kırmızı bölgeye girecek ve katılımcıların güvenliği bizim için son derece önemli." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon: Rengarenk mantarların arasında bir fare gizleniyor! 7 saniyede onu saklandığı yerden çıkarabilir misin?
- KOSGEB İş Geliştirme Desteği 3. Dönem Başvuru Ekranı: 1,5 milyon TL destekten kimler faydalanabilir, şartları neler?
- Hayat kurtaran 5 dakika: Fazla uyumak kalbi nasıl etkiler? En basit yöntem…
- 30 Eylül Maç Programı: Bu akşam kimin maçı var, GS maçı bugün mü? Hangi takım saat kaçta oynayacak?
- 30 Eylül Marmaray-metro seferleri uzatıldı mı? GS maç günü ek seferler var mı, hangi hatlar saat kaça kadar açık olacak?
- 1-7 Ekim ŞOK aktüel katalog: Bu hafta ŞOK indirimlerinde neler var? 2 kg un 44.90 TL, 500 g çay 149 TL
- UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- TOKİ'den 48 ilde 509 konut ve iş yeri sahibi olma fırsatı: Başvurular başladı mı, nasıl yapılacak? Hangi şehirlerde satış var?
- YKS ek tercih başvuru ekranı ne zaman kapanacak, ek tercih süreci ne zaman bitiyor?
- ŞAMPİYONLAR LİGİ | Chelsea-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 2025 YDS/2 BAŞVURU EKRANI | YDS başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
- 200 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık taksitler kaç TL? Banka banka güncel kredi hesaplama…