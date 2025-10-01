CANLI | Küresel Sumud Filosu Gazze'ye yaklaşıyor: Filodan ilk açıklama: Yüksek riskli bölgeye girdik

03:40 01 Ekim 2025

Tunus'ta, İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi.

"Ensar Filistin" (Filistin'in Destekçileri) Derneğinin çağrısı üzerine onlarca kişi başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde toplandı.

Burada konuşan Mağrip Sumud Filosu organizatörlerinden ve Filistin'in Destekçileri Derneği üyesi Cevahir Şenne, gösterinin amacının "Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için Akdeniz'de kahramanca bir mücadele yürüten" filoyu desteklemek olduğunu söyledi.

"Bu gece başkentteki Belediye Tiyatrosu'nun önünde nöbet tutuyoruz çünkü İsrail güçlerinin Sumud Filosu gemilerine müdahale edeceğini tahmin ediyoruz. Onları gemilerin içinden canlı olarak takip edeceğiz." diye konuşan Şenne, Tunusluları, filo katılımcılarını desteklemek için gösteriye katılmaya çağırdı.

Şenne, "Birkaç saat içinde Sumud Filosu kırmızı bölgeye girecek ve katılımcıların güvenliği bizim için son derece önemli." diye konuştu.