CANLI | KKTC sandık başında! Ersin Tatar'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Dünyaya adımızı duyurdu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün 200 binden fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında. Seçimde KKTC mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday olurken, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman olmak üzere 5 aday daha yarışıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Tatar, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederken "Türkiye'nin destekleriyle çok büyük yatırımlar yapıldı. Sayın Erdoğan tüm dünyaya KKTC'yi duyurdu" dedi. Öte yandan A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz Lefkoşa'daki son durumu aktardı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün 200 binden fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında.
"BU BİR VAROLUŞ SEÇİMİ"
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e özel açıklamalarda bulunurken "Referandum niteliğinde çok önemli bir seçim. Bu bir varoluş seçimi. Türkiye’nin desteğiyle milli siyaset yürütüyoruz. Kazanıp çalışmalarımızı inşallah daha güçlü yapacağız." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçimi için oy verdi. Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile oyunu Şehit Tuncer İlkokulu'ndaki 157 numaralı sandıkta kullandı.
Tatar, oy kullanmak için aynı sandıkta bulunan eski KKTC Başbakanı Hakkı Atun ile selamlaştı.
Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Tatar, kendisinin de 1960'lı yıllarda bu ilkokulda okuduğunu belirterek, bu nedenle burada oy kullanmasının özel bir anlam ifade ettiğini söyledi.
Zorlu mücadelelerden geçen Kıbrıs Türk halkını kutladığını dile getiren Tatar, tüm seçim düzenlemelerini yapan Yüksek Seçim Kuruluna, sandık görevlilerine, şu anda görev başında olan devlet temsilcilerine ve diğer adaylara teşekkür etti.
Tatar, bugün 777 sandıkta yaklaşık 3 bin kişinin görev başında olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız gidip sandıkta oylarını kullanmak suretiyle iradenin ortaya çıkması için o fedakarlığı yapmak durumundadır." dedi.
Bugün pazar olduğunu ve havanın güzel olduğunu vurgulayan Tatar, "Ama neticede beş senede bir yapılan ve kendi geleceğimizi tayin etme veya kendi geleceğimize yön verme noktasındaki bu seçimin önemi hepimizin malumudur. Dolayısıyla benim beklentim halkımızın sandıklara gidip oyunu kullanıp geleceğimize olan kendi katkılarını, iradelerini oraya koyabilmesidir. Dolayısıyla ben bir kez daha Kıbrıs Türk halkının kendi demokrasisine olan inancına, kendi devletine olan bağlılığına ve gerçekten burada iradenin ortaya çıkması için yapacaklarına bir kez daha çok önem ve değer verdiğimi belirtmek istiyorum." diye konuştu.
Tatar, uzun bir seçim propaganda döneminin geride kaldığını ve bu süreçte birçok şeyin ifade edildiğini belirterek, "Ama bir de insanların vicdanları vardır. Vicdan meselesine gelince onun muhakemesini mutlaka halkımız yapmıştır. Kıbrıs Türkü elbette aydındır, kültürü vardır, burada milli değerleri vardır, maneviyatı vardır." ifadelerini kullandı.
"Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve onun arkasındakilerin, Kıbrıs Türk halkına her türlü haksızlığı halen reva gördüğünü" söyleyen Tatar, "Bizi bir bakıma zoraki bir çözüm dayatmaya ve buradaki egemenlik hakkımızdan bizleri mahrum etmeye çalışan bir anlayışla savaşıyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz." dedi.
SON 5 YILDAKİ PROJELER
Tatar, son 5 yılda iki devletli çözüm siyasetiyle KKTC'nin varlığını tüm dünyaya duyurduklarına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinden bu süreçte destek gördüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden bütün dünyaya Kıbrıs'ta iki devlet olduğunu ve bunun tanınması gerektiğini söylediğini hatırlatan Tatar, bunların çok önemli kazanımlar olduğunu dile getirdi.
Tatar, Türkiye'nin destekleriyle KKTC'ye birçok altyapı yatırımları yapıldığını ve Lefkoşa'da TEKNOFEST düzenlendiğini anımsatarak, kendisinin önerisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle KKTC Cumhuriyet Yerleşkesinin inşa edildiğine dikkati çekti.
Seçim sonucunun hayırlı olmasını temenni eden Tatar, "Önemli olan Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği yaşam mücadelesi, önümüzdeki dönemde refahının artması, Kıbrıs Türkü'nün asli unsur olarak Kıbrıs'ın iki halkından bir tanesi olarak hakkıyla, hukukuyla, egemenliğiyle geleceğe güçlü bir şekilde yürüyüşüdür." değerlendirmesini yaptı.
"RUM TARAFININ SİYASETİNİ BİR KEZ DAHA KINAMAK İSTİYORUM"
Tatar, AA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs Türk halkının kendi iradesi, demokrasisi ve kendi ülkesine olan bağlılığıyla, bütün dünyaya burada bir yönetim ve devlet olduğunu duyurmaya çalıştığını söyledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bize yapılan haksızlıklar ve hala üzerimizdeki bu çağ dışı ambargolar, izolasyonlar, kısıtlamalar ve bir takım tecrit politikasıyla, bizleri abluka altına alma niyetiyle bizleri bastırmaya yönelik Rum tarafının siyasetini bir kez daha kınamak istiyorum. Bu halka bu, gerçekten büyük bir haksızlıktır." ifadelerini kullandı.
Bu baskılara büyük bir başarıyla direnen Kıbrıs Türk halkının her zaman ana vatan Türkiye'nin desteğini gördüğünü belirten Tatar, tüm baskılara rağmen ülkeyi birçok alanda geliştirdiklerini, ülkede refah ve düzen olduğunu söyledi.
Tatar, seçimlerin önemine işaret ederek, "Bu seçimin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Önemli bir seçimdir. Çünkü benim propaganda döneminde 'bu referandum niteliği taşıyan bir varoluş seçimidir' şeklinde ifadelerimin doğru olduğuna inanıyorum." diye konuştu.
YÜZDE 50+1
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) seçimin ilk turunda 7 aday yarışıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçime bağımsız aday olarak katılıyor. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, 18.00’e kadar sürecek.
218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.
A HABER TAKİPTE
KKTC'de oy kullanma işlemleri başlarken A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz Lefkoşa'daki son durumu aktardı:
Oy verme işlemi artık başladı. 218 bin kişi oy kullanacak. Geçtiğimiz seçimlere katılım bu kadar fazla değildi. Bu yıl çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Saat 18.00'e kadar oy verme işlemi sürecek. Ersin Tatar iki devletli çözümü öneriyor, Tufan Erhürman ise federasyon yapısını benimsiyor.
SEÇİMDE 7 ADAY YARIŞACAK
A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'ün açıklamalarından satır başları...
Sabah itibarıyla KKTC halkı Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. Son dakika sürpriz bir gelişmeyi açıklayalım: Bağımsız aday Hüseyin Gürlek mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Gürlek açıklamasında milli duruşun önemine işaret ederek "İki devletli çözümün çok önemli olduğuna ve yaklaşık 5 yıldan beri anavatan Türkiye ile uyum içerisinde çalışan Ersin Tatar'ın adaylığının önemli olduğunu ve seçimlerde Tatar lehine çekildiğini" açıkladı.
TATAR VE ERHÜRMAN'IN ADI ÖNE ÇIKIYOR
Hüseyin Gürlek'in çekilmesinin ardından 8 aday ile başlayan seçim süreci 7 aday ile sabah saatlerinde seçmenler oylarını kullanabilecek. 218 bin 313 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu KKTC'de ciddi bir katılım bekleniyor. Adaylar arasında ise mevcut Cumhurbaşkanı bağımsız aday Ersin Tatar ve Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın adı öne çıkarken 2 aday arasında kıyasıya bir yarış bekleniyor.
OY ÇOĞUNLUĞU SAĞLANAMAMASI DURUMUNDA İKİNCİ TUR SEÇİME GİDİLECEK
KKTC'de seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.
İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak. Adaylar bugün seçim yasaklarının başlayacağı 18.00'e kadar seçim kampanyasını sürdürebilecek.
KKTC'DE GEÇMİŞ CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ
KKTC'de cumhurbaşkanı, 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve herhangi bir dönem kısıtlaması bulunmuyor.
KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ülkeyi 1985-2005 döneminde bağımsız olarak seçimlere girerek yönetti. Denktaş, 2000'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Derviş Eroğlu'nun adaylıktan çekilmesi ve aday sayısının 1'e inmesi nedeniyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiş, 2005'teki seçimde aday olmamıştı.
2005'te gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Mehmet Ali Talat, yüzde 55,59 oy oranı ile KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı olurken, 2010'da UBP'nin adayı Derviş Eroğlu yüzde 50,35 oy oranı ile KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı olmuştu.
2015'te yapılan seçimler sonucu KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olurken, 2020'deki seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu göreve gelerek 5. Cumhurbaşkanı seçilmişti..
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KASIM ARA TATİL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TAKVİMİ | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11. ve 12. sınıflar ne zaman ara tatile girecek?
- Taftan Yanardağı 700 Bin yıl sonra uyanıyor: Sessiz devi uyandıran gizemli şişkinlik
- 117. Dönem ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI | Özel Güvenlik sınavı A-B-C-D kitapçığı erişime açıldı mı?
- Dev bankaların tahmini patladı: Gümüşte tarihi yükseliş! 10 ayda yüzde 120 kazandırdı, yıl sonu tahminini duyan kuyumcuya koşuyor
- ÖGG bugün saat kaçta? 19 Ekim Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav başlangıç ve bitişi...
- DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI: Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Kuaförler bile bilmiyor! Saçınızı güçlendiren ve uzatan o besinler
- SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ | Fenerbahçe-F. Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?
- İcatları değil, sonları oldu! Kendi buluşuyla hayatını kaybeden beş mucit
- Tembellik değil! Yürüme hızınız size ne anlatıyor? Gerçek beyin yaşını ortaya çıkaran test
- Uykunuzdaki gizli sabotaj: Geceleri sık uyanmanın tek sorumlusu o olabilir mi?
- Anneler haklı çıktı! Tazesini bırakın: Uzmanlara göre buzlukta olması gereken altı sebze