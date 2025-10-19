CANLI | KKTC sandık başında! 2 kritik isim öne çıkıyor! A Haber Lefkoşa'da canlı takipte

06:15 19 Ekim 2025

A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'ün açıklamalarından satır başları...

Sabah itibarıyla KKTC halkı Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. Son dakika sürpriz bir gelişmeyi açıklayalım: Bağımsız aday Hüseyin Gürlek mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Gürlek açıklamasında milli duruşun önemine işaret ederek "İki devletli çözümün çok önemli olduğuna ve yaklaşık 5 yıldan beri anavatan Türkiye ile uyum içerisinde çalışan Ersin Tatar'ın adaylığının önemli olduğunu ve seçimlerde Tatar lehine çekildiğini" açıkladı.

TATAR VE ERHÜRMAN'IN ADI ÖNE ÇIKIYOR

Hüseyin Gürlek'in çekilmesinin ardından 8 aday ile başlayan seçim süreci 7 aday ile sabah saatlerinde seçmenler oylarını kullanabilecek. 218 bin 313 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu KKTC'de ciddi bir katılım bekleniyor. Adaylar arasında ise mevcut Cumhurbaşkanı bağımsız aday Ersin Tatar ve Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın adı öne çıkarken 2 aday arasında kıyasıya bir yarış bekleniyor.