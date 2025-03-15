CANLI | Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Trump'tan İran'a "Husi" tehdidi
ABD Başkanı Trump, orduya, Yemen’deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump Social Trump isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Husilere seslenerek, "Husiler; zamanınız doldu, saldırılarınız durmak zorunda, durmazsa üzerinize cehennem yağacak." demişti. Yemen'den yapılan açıklamada ABD'nin saldırıları sonucu 53 sivil hayatını kaybederken Husilerden misilleme geldi. Amerikan uçaklarına füze ve dronlarla saldırı düzenleyen İran destekli grup, cevaplarının devam edeceğini açıkladı. Trump, Husiler tarafından yapılan saldırılardan İran'ın sorumlu tutulacağını belirterek, olası bir misillemeye büyük bir güçle karşılık verileceğini söyledi.
ABD'ye ait hava ve deniz güçleri, Husilere ait hedefleri vurduğu bildirmişti.
New York Times'ın ABD'li yetkililere ve Yemen basınına dayandırdığı haberine göre, Husilere karşı onlarca saldırı düzenlenirken, İran destekli grup geri adım atmadı. İşte Kızıldeniz'den anbean gelişmeler...
TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT
ABD: ÇOK SAYIDA HUSİ LİDERİNİ ÖLDÜRDÜK
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Yemen'e düzenlenen hava saldırılarında "çok sayıda Husi liderin etkisiz hale getirildiğini" belirtti.
ABC News kanalının "This Week" programına konuşan Waltz, ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik hava saldırılarını değerlendirdi.
Waltz, ABD'nin saldırılarında "çok sayıda Husi liderin hedef alınarak öldürüldüğünü" kaydetti.
İRAN'A MESAJ
Bu saldırıların eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde düzenlenenlerden farklı olduğuna işaret eden Waltz, "Buradaki fark, ilk olarak Husi liderliğinin peşine düşmek ve ikinci olarak İran'ı sorumlu tutmak." diye konuştu.
Waltz, "Sadece ABD savaş gemilerini değil küresel ticareti de hedef alan ve Husilerin dünyanın en stratejik iki deniz yolunu kapatmasına yardım eden İran'dır." dedi.
"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHLANMASINI ENGELLEMEK İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM MASADA"
Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin sözlerini hatırlatarak, bu silahları edinmesini önlemek için tüm seçeneklerin masada olduğunu kaydetti.
İran'ın nükleer programının sadece zenginleştirme değil füze sistemleri ve silahlanma aşamalarını da içerdiğini savunan Waltz, "Ya bunları teslim eder ve doğrulanabilir bir şekilde vazgeçerler ya da bir dizi başka sonuçla karşı karşıya kalabilirler." diye konuştu.
ÇATIŞMA TIRMANIYOR! HUSİLERDEN ABD GEMİSİNE İKİNCİ SALDIRI
Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkeye yoğun saldırıları sebebiyle ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın son 24 saatte ikinci kez balistik füzeler ve İHA'larla vurulduğunu duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına yanıt olarak ve Bedir Gazvesi'nin yıl dönümünde "zulüm ve kibre karşı İslam'ın mücadelesinin devamı olarak" Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan uçak gemisinin birkaç saat süren operasyon sonucu balistik, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu belirtti.
"ABD UÇAKLARI GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI"
Yemen'e yönelik saldırı hazırlığının başarısızlığa uğratıldığını vurgulayan Seri, füze ve İHA saldırıları sonucu ABD savaş uçaklarının geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.
"SALDIRILARA MİSİLLEME DEVAM EDECEK"
Seri, ABD'nin saldırılarına karşılık verilmeye devam edileceğini dile getirerek, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin daha fazla askeri tırmanış seçeneğinin devreye sokulacağı yönündeki açıklamalarına dikkati çekti.
Gazze Şeridi'ne yardımların ve temel ihtiyaçların girişine izin verilinceye kadar deniz bölgesindeki engellemenin süreceğini belirten Seri, İsrail'e karşı deniz ablukası uygulayacaklarının ve ilan edilen operasyon bölgesinde İsrail gemilerini engelleyeceklerinin altını çizdi.
ÖLÜ SAYISI 53'E ÇIKTI
Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısının 53'e yükseldiğini duyurdu.
Husilere ait sözde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 53 kişi öldü, 9'u kadın ve çocuk olmak üzere 98 kişi yaralandı.
Açıklamada, ABD'nin saldırısı ve başkent Sana ile çeşitli vilayetlerdeki sivil hedeflerin vurulması kınanırken, saldırılar, "ABD'nin suç dolu siciline eklenen tam teşekküllü savaş suçları" olarak nitelendirildi.
RUBIO: HUSİLERİ VURARAK TÜM DÜNYAYA İYİLİK YAPIYORUZ
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yemen'de Husilere karşı başlattıkları saldırılarla "tüm dünyaya iyilik yaptıklarını" savundu.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, CBS News kanalının "Face the Nation" programına verdiği mülakatta güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Rubio, Yemen'deki Husilerin son 18 ayda ABD donanmasına 174 kez ticari gemilere ise 145 kez saldırı düzenlediğini belirterek, Husilerin, Kızıldeniz'den hangi gemilerin geçip hangilerinin geçmeyeceğini kontrol etmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.
Rubio, Husilerin "bunu yapma kabiliyetleri kalmayana kadar" ABD'nin Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırılarının süreceğine işaret etti.
Eski Başkan Joe Biden yönetiminin yaptığı tek şeyin saldırıya karşılık vermek olduğunu dile getiren Rubio, "Bu adamları ve onların küresel deniz taşımacılığını vurma kabiliyetlerini defederek tüm dünyaya iyilik yapıyoruz." açıklamasında bulundu.
ABD İSRAİL GEMİSİNİ VURDU
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'ye ait savaş uçaklarının, Kasım 2023'te ele geçirdikleri İsrail gemisi "Galaxy Leader"ın komuta kabinine yönelik iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Husilere ait El-Mesira televizyon kanalı, ABD'nin alıkonulan İsrail gemisi "Galaxy Leader"in komuta kabinini hedef aldığını aktardı.
Husiler, saldırıya ilişkin başka detay vermezken, ABD veya İsrail tarafından konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail'in Walla gazetesinde 19 Kasım 2023'te yayınlanan haberde, Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu "Galaxy Leader" gemisinin Kızıldeniz'de ele geçirdiği belirtilmişti.
İsrail'in Walla gazetesinde yer alan haberde, Yemen'de Husilerin ele geçirdiği gemide İsrail vatandaşı bulunmadığı ifade edilmişti.
Husiler, Umman'ın arabuluculuğuyla Galaxy Leader gemisinin 25 mürettebatını geçen ocak ayında serbest bırakmıştı.
Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.
Husilerin lideri Husi, 11 Mart'taki açıklamasında ise "Tel Aviv'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için tanınan sürenin sona ermesinin ardından İsrail gemilerinin Kızıldeniz, Umman Denizi, Bab el-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde belirlenen bölgelerdeki geçiş yasağının yeniden başladığını" söylemişti.
"ENGELLEMELER ABD'Yİ DE KAPSAYACAK"
Yemen'deki İran destekli Husiler, saldırılarına devam ettiği sürece deniz seferlerindeki engellemelerinin ABD'yi de kapsayacağını belirtti.
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'nin (Yemen'e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etti.
Gerginliğin tırmandırılmasına aynı şekilde gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini kaydeden Husi, bu saldırının, askeri yeteneklerini baltalama hedefine ulaşamayacağını iddia etti.
ABD'YE TEHDİT
ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirten Husi, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını aktardı.
Husi, ABD ordusunun denizi savaş alanına dönüştürmesinin uluslararası seyrüseferi etkilediğini vurgulayarak, denizcilikte kimin tehlike oluşturduğunu bilmenin devletlerin görevi olduğunu ifade etti.
ABD: HUSİLERE YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDECEK
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'de Husilere karşı başlattıkları saldırıların devam edeceğini bildirdi.
Amerikan Fox News kanalına konuşan Savunma Bakanı Hegseth, Husilerle ilgili bakış açılarının net olduğunu vurguladı.
Hegseth, "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.
HİZBULLAH'TAN YEMEN'E SALDIRAN ABD VE İNGİLTERE'YE KINAMA
Hizbullah, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarını kınadı.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana ve diğer bazı kentlerdeki yerleşim mahallelerini hava saldırılarıyla bombaladığına dikkat çekildi.
"ABD TERÖR VE ZORBALIĞA BAŞVURUYOR"
Söz konusu saldırılarda sivil masumların öldüğü ve yaralandığına yer verilen açıklamada, Yemen'in Filistin halkına destek verdiği ve Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması yönünde baskı kurduğu için saldırılara maruz kaldığına işaret edildi.
Yemen'e yönelik saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, "ABD yönetimi, Yemen'de sivil insanları ve hayati kurumları bombalayarak gerçek kötü yüzünü göstermiş oluyor. ABD yönetimi, bölgede ve dünyada kendisinin kibirli politikalarına karşı çıkan halklara karşı terör ve zorbalığa başvuruyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Gazze Şeridi'nin yanı sıra Lübnan ve Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarının da ABD'nin desteği sayesinde olduğuna vurgu yapıldı.
"HUSİLERİN KARARLARI TAHRAN'DAN BAĞIMSIZ"
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İngiltere'nin saldırılarının hedefi olan Yemen'deki Husilerin stratejik kararlarını Tahran'dan bağımsız aldıklarını bildirdi.
İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da bir etkinlikte konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi.
"DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU'NUN BİR HİZMETKARI OLARAK..."
Yemen'deki Husilerin bağımsız hareket ettiğini belirten Selami, "ABD Başkanı, Ensarullah'ın Yemen'de gerçekleştirdiği operasyonu yine bir şekilde İran'a bağladı ve İran'ı Ensarullah'ı desteklemeyi bırakması konusunda uyardı. Bunu her zaman belirttik ve bugün de Devrim Muhafızları Ordusu'nun bir hizmetkarı olarak, Yemenlilerin kendi topraklarında bağımsız ve özgür bir millet olduğunu ilan ediyorum." dedi.
İranlı komutan, "Yemenlilerin bağımsız bir ulusal politikaları var ve Yemenlilerin temsilcisi olarak Ensarullah stratejik ve operasyonel kararlarını kendileri alıyor." dedi.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINDAN ABD'YE TEHDİT
ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırı emri verdi.
Trump, bu saldırıların ardından İran'ı gruba desteği kesmesi için uyararak, "Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız." ifadelerini kullandı.
DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN YANIT
İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, pazar günü açıklama yaparak Trump'a yanıt verdi. Selami herhangi bir saldırıya karşı "kararlı ve yıkıcı" bir yanıt vereceklerini söyledi.
ABD'nin Yemen'e düzenlediği ölümcül hava saldırılarının ardından televizyonda yaptığı açıklamada, "İran savaş başlatmayacak, ancak biri tehdit ederse uygun, kararlı ve yıkıcı bir yanıt verecektir." dedi.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana ve Sada'ya gerçekleştirdiği yoğun bombardıman sonucu yaralananların kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
31 sivilin hayatını kaybettiği 24 sivilin yaralandığı saldırılarda enkaz altına yönelik arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
ABD'DEN RUSYA'YA BİLGİLENDİRME
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u, Washington'ın Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırıları konusunda bilgilendirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, dün Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda konuştu.
Rubio, Yemen'de İran destekli Husilere yönelik hava operasyonları konusunda Lavrov'u bilgilendirerek Kızıldeniz'de ABD gemilerine saldırıların "tolere edilmeyeceğini" belirtti.
Suudi Arabistan'daki son toplantının ardından atılacak adımları da görüşen Rubio ve Lavrov, Washington ile Moskova arasındaki iletişimi yeniden kurma çabalarını sürdürme konusunda anlaştı.
CAN KAYBI 31'E YÜKSELDİ
Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını duyurdu.
Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana ile Sada kentlerine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin de yaralandığını belirten Asbahi, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Asbahi, saldırıların tüm uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, bunun "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğunu kaydetti.
NE OLMUŞTU?
Sözcü Asbahi, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ve Sada'ya düzenlediği bir dizi hava saldırısında 24 kişinin öldüğünü, en az 23 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
Sivillerin hedef alınmasını kınadıklarını belirten Asbahi, bu saldırıların, savaş suçu ve tüm uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu ifade etmişti.
Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.
HAMAS'TAN ABD VE İNGİLTERE'YE KINAMA
Hamas, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınayarak, bunu uluslararası kanunların ihlali olarak değerlendirdi.
Hamas, ABD ve İngiltere'nin Sana'ya saldırısına ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'da bir yerleşim bölgesini hedef alan hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz ve bunu kardeş Yemen'in egemenliğine ve istikrarına saldırmak suretiyle uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz." denildi.
31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, dünden bu yana başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın olmak üzere 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirmişti.
Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.
İRAN'DAN ABD'YE TEPKİ: İNSANLARI ÖLDÜRMEYİ DURDURUN
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemenli insanların öldürülmesini durdurun." diyerek yanıt verdi.
CAN KAYBI 24'E YÜKSELDİ
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e dünden bu yana düzenlediği saldırılarda da ölenlerin sayısı 24'e yükselirken, en az 23 kişi de yaralandı.
ABD VE İNGİLTERE HAVADAN VURUYOR
Husilere bağlı El-Mesire televizyonundaki haberde, ABD ve İngiltere'nin, Zamar kentinin çevresi ile Anes ilçesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.
Haberde, saldırı sonucu yaşanan zayiata dair bilgi verilmedi.
HUSİLER: KARŞILIKSIZ KALMAYACAK
Husilerin Siyasi Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'daki yerleşim bölgelerini hedef almalarının hain bir saldırı ve tam teşekküllü bir savaş suçu olduğu belirtildi.
Açıklamada, sivillerin hedef alınmasının, kendisine karşı çıkan halklara ve ülkelere yönelik Amerikan terörizminin bir başka kanıtı olduğu belirtildi.
Saldırıların, Yemen'in Filistin halkına yönelik destekleyici tutumu dolayısıyla düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu durumun Yemen'i Filistin'e destek vermekten ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoymayacağına işaret edildi.
Açıklamada, bu saldırıların karşılıksız kalmayacağı ve Husilerin silahlı kuvvetlerinin tırmanışa tırmanışla karşılık vermeye hazır olduğu ifade edildi.
CAN KAYBI 13'E YÜKSELDİ
Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.
Asbahi, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının 13'e yükseldiğini, 9 kişinin yaralandığını belirtti.
YEMEN'DEKİ HUSİLER'DEN AÇIKLAMA! "ABD VE İNGİLTERE SADA KENTİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ"
Husilere bağlı El-Mesire televizyonundaki haberde, Sada kentinin kuzeyine, ABD ve İngiliz ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Saldırı sonucu yaşanan zayiata dair bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan ile sınır bölgesinde olan Sada kenti, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.
Husiler, 15 Mart akşam saatlerinde de ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya düzenlediği bir dizi hava saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR!
Husilere ait el-Mesire televizyonunun, ABD ve İngiltere'nin Sana'da bir yerleşim yerine bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurmasının ardından, Husilere ait sözde Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Enis el-Asbahi açıklamasında, Sana'ya yönelik ABD-İngiltere saldırılarında 9 sivilin öldüğünü, 9'unun yaralandığını ifade etti.
Sivillerin hedef alınmasını kınadıklarını kaydeden Asbahi, bu saldırıların, savaş suçu ve tüm uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu belirtti.
A HABER MISIR VE SURİYE'DEN CANLI YAYINDA
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel saldırı sonrasında yaşanan durumu Suriye kanadından değerlendirdi. Geçgel, “Aslında Suriyeliler bugün iç savaşın yıldönümüne odaklanmış durumdalar. Henüz ABD’nin Yemen’e yapmış olduğu saldırılar hakkında Suriye kanadından yapılan bir açıklama yok. İnsanlar bu noktada iç savaşın yıldönümüne odaklanmış durumdalar hayatını kaybedenleri anlıyorlar. tabi ABD bir taraftan Husileri hedef alıyor. Bunun içinde Husilerin gemileri hedef almasını gösterdi. Can kaybı sayısı da artmaya devam ediyor.
Diğer taraf Lazkiye’de Esad kalıntılarına yönelik bir tarama faaliyeti yürütülüyor. Bugün orada da bir patlama meydana geldi ve en son sekiz kişi hayatını kaybetmişti. Enkaz altından çıkanlar vardı ve bunlar arasında çocuklar olduğu da iddia ediliyor. Saldırıya dair net bir açıklama yok neden kaynaklandığı da henüz açıklanmadı. Bu bir saldırı yoksa rejim kalıntılarının o noktada gerçekleştirdiği bir harekat mı ya da bir hücre mi vardı hücrede patlama meydana geldi sebebi bilinmiyor.
Öbür taraftan da Yemen’de yapılan saldırıya dair görüntüler geliyor.” ifadelerini kullandı.
AA Kahire muhabiri Amir Süleyman ise ticaret açısından önemli nokta olan Mısır Kahire’den bölgedeki yansımaları aktardı. Süleyman, “Şu an bu saldırıların Mısır medyasında pek bir yansıması olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü olay çok taze. Mısır’da büyük olayları devlet onaylamadan basının halka duyurulması yasaktır bu yüzden halkın duymaması da normal. Şu an burada ramazan havası hakim.
Ticaret açısından da o bölge Mısır için çok önemli bir nokta. Orası Süveyş kanalının girişi sayılır, oradaki olaylar yüzünden geçen sene Süveyş kanalında 7 milyar $’a yakın kayıp yaşandı. Bugün ABD’nin yaptığı saldırı ile oradaki gerginlik daha da artacaktır ve bu da ticareti etkileyecektir.” ifadelerini kullandı.
HAMAS VE İSLAMİ CİHAD HAREKETLERİNDEN SALDIRIYA KINAMA
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'in başkenti Sana'da bir yerleşim bölgesini hedef alan ABD-İngiliz hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bunu uluslararası hukukun açık bir ihlali ve kardeş Yemen'in egemenliğine ve istikrarına bir saldırı olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Hamas'ın Yemen ve Yemen halkıyla tam dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, Yemen'in İsrail'in "soykırım" savaşına maruz kalan Filistin halkına verdiği destek takdir edildi.
İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada da ABD ile İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırının, Filistin halkı başta olmak üzere Suriye ve Lübnan'a saldırı düzenleyen İsrail'e destek amacı taşıdığı belirtildi.
Açıklamada, saldırılar kınanarak, "Bu alçak saldırı, siyonist rejimi (İsrail) koruma ve işgal devletinin vahşi suçlarına karşı Filistin halkımızla birlikte duran herkese saldırma bağlamında gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
TRUMP'TAN ABD ORDUSUNA YEMEN'DEKİ HUSİLERE SALDIRI TALİMATI
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husileri ve İran'ı hedef aldı.
Trump, açıklamasında, "Bugün Birleşik Devletler ordusuna, Yemen'deki Husi teröristlere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim." ifadesini kullandı.
Husilerin Kızıldeniz'de ABD gemilerini hedef aldığını ve bölgedeki deniz ticaretini olumsuz etkilediğini savunan Trump, "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ölümcül güç kullanacağız." bilgisini verdi.
Trump, Yemen'deki Husilere ait belirli bölgelere füze saldırıları düzenlediklerini belirtti.
ABD Başkanı, Husilere, "Zamanınız doldu, saldırılarınız bugünden itibaren durmalıdır, yoksa daha önce hiç görmediğiniz şekilde üzerinize bir cehennem yağacak." diye seslendi.
İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, şunları kaydetti:
"Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız."
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