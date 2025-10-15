CANLI | Katil İsrail ateşkesten yan mı çizecek? Trump'tan Hamas'a tehdit: Tek sözümle İsrail savaşa geri döner!

23:26 15 Ekim 2025

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) suçla mücadelesi ile ilgili basın toplantısında, Gazze gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Hamas'ın, İsrail'in bombardımanı sonucu yıkılan binaların enkazında ve Gazze sokaklarının altındaki tünellerde, ölen esirlerin cesetlerini yoğun şekilde aradığını belirtti.

HAMAS CESETLERİ ENKAZDA KAZMAYA DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı, "Hayatta olan rehinelerin hepsini geri aldık. Bugün birkaç tane daha geri döndü. Bu korkunç bir süreç ama kazmaya devam ediyorlar. Gerçekten kazıyorlar. Kazdıkları alanlar var ve çok sayıda ceset buluyorlar. Bu cesetlerin bazıları enkazın altında. Enkazı kaldırmak zorundalar." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Trump, Hamas'a ateşkes anlaşmasının şartları uyarınca "silahsızlanması gerektiği" yönündeki uyarısını yineledi ve bunu reddederse "Ya onlar silah bırakacaklar ya da biz onları silahsızlandıracağız." dedi.

ABD Başkanı, bir soru üzerine, Amerikan askerlerinin Gazze'de aktif rol almalarını gerektirecek bir durum olmadığını, birçok bölge ülkesinin bu konuda zaten rol alabileceğini vurguladı.

Trump, "Hamas'ın şu anda hiçbir desteği yok. Hamas önceden İran'ın desteğine sahipti ama şimdi İran 'bizi bu işe karıştırmayın' diyor. Yani eskiden İran'ın desteğine sahiptiler, bugün ise İran hayatta kalmaya çalışıyor." yorumunu yaptı.

"İRAN’IN NÜKLEER KAPASİTESİNİ YOK ETMESEK, BU ANLAŞMAZ GERÇEKLEŞMEZDİ"

ABD ordusunun Gazze’deki sürece doğrudan müdahil olup olmayacağına dair bir soruya da yanıt veren Trump, "Buna ihtiyacımız olmayacak. Bu sürece zaten dahiliz. Eğer biz dahil olmasaydık, barış olmazdı" dedi. Buna gerekçe olarak İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdikleri saldırıları gösteren Trump, "Eğer İran'ın nükleer kapasitesini yok etmeseydik, bu anlaşma iki nedenden dolayı asla gerçekleşmezdi. Arap ülkeleri buna cesaret edemezdi çünkü o dönemde çok güçlü bir İran vardı. Artık öyle güçlü değil. İsrail ile bizim yaptıklarımız ve düzenlenen saldırılar, eğer incelerseniz, onlara çok yardımcı oldu. Bunu size ilk onlar söyleyeceklerdir. İsrail’i hedef alan binlerce insansız hava aracının düşürülmesi de dahil. Binlerce insansız hava aracını adeta atış talimi gibi vurduk, hatta İsrail’e giden füzeleri de" şeklinde konuştu.

"HAMAS ÖNCEDEN İRAN’IN DESTEĞİNİ ALIYORDU"

ABD’nin Gazze’ye askeri anlamda müdahil olmak yerine İsrail’e yardım edeceğini aktaran Trump, "Ama başka ülkeler de var. Birçok ülkeyle anlaşma imzaladık. Sayıca çok ülke. Birçoğu güçlü askeri kapasiteye sahip. Ve Hamas’a destek yok" değerlendirmesinde bulundu. Hamas’ın önceden İran’dan destek aldığını savunan Trump, "Ancak İran bu kez ‘Bizi bu işe karıştırmayın’ dedi. Önceki sefer işler yolunda gitmedi; çünkü eskiden İran’ın desteğini alıyorlardı. Şimdi ise İran hayatta kalmaya çalışıyor" diye konuştu.

"İRAN’IN NÜKLEER SİLAHLANMASI KONUSUNDA ENDİŞELENMEYİN"

İki hafta önce İran’ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair haberleri duyduğunu belirten Trump, çevresindekilere "Endişelenmeyin. Nükleer silahlardan önce yapmak istedikleri birçok şey var" dediğini aktardı. Şu an İran’ın isteyeceği en son şeyin nükleer silah olduğunu savunan Trump, "Daha önceki çabaları işe yaramadı. Eğer (nükleer silah geliştirmeye) yaklaşsalardı, bunu başarmadan önce o tesis saldırıya uğrar ve tamamen yok edilirdi" dedi.

