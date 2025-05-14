CANLI | İstanbul'da Rusya-Ukrayna zirvesi! Peş peşe açıklamalar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde küresel krizlerin çözüm merkezi olan İstanbul, Ukrayna-Rusya savaşının da nihayete erdirilmesi noktasında tarihi bir ev sahipliğine hazır. Tüm dünyada gözler bugüne çevrilirken Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmeler için İstanbul'a gelmeyeceğini açıkladı. Katar'da bulunan ABD Başkanı Trump ise yaptığı açıklamada yarın (16 Mayıs 2025) İstanbul'a gelebileceğini belirtti. Kremlin'den gleen açıklamaya göre Rus heyeti masada Ukrayna heyetini bekliyor.
Rusya ve Ukrayna heyetleri barış görüşmeleri kapsamında bugün İstanbul'da bir araya geliyor. Dünyanın gözü kulağı megakentte olacak. Ukrayna lideri Zelenskiy de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geldi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, barış süreciyle alakalı olarak yarın (16 Mayıs 2025) İstanbul'a gelebileceğini belirtti.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
TRUMP'TAN RUSYA-UKRAYNA BARIŞ SÜRECİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna arasındaki barış süreci görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı. ABD lideri, "Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak." dedi.
KREMLİN: UKRAYNA HEYETİ HALA MASADA YOK
Kremlin, açıklamasında, "Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama Ukraynalılar burada değil" ifadelerini kullandı.
RUSYA'DAN ZELENSKİY'E SERT SÖZLER: EZİK SOYTARI
AFP haber ajansının haberine göre, Rusya, Türkiye’de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeler öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye “soytarı” ve “ezik” dedi.
Zelenski'nin Rus heyetini "adeta bir aldatmaca" sözleriyle tarif etmesinin ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Aldatmaca kelimesini kim söylüyor? Bir soytarı mı? Bir ezik mi? Hiçbir şekilde hiçbir eğitimi olmayan biri..." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
ABD HEYETİ GÖRÜŞMEDE OLACAK MI?
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış görüşmelerinin ertelendiği iddialarını yalanladı. Bakanlık, görüşmenin başlangıcı ile ilgili saatin belirlenmediğini bildirdi ve bu nedenle bir ertelemenin söz konusu olmadığını belirtti. Bakanlık kaynakları ayrıca ABD'li bir heyetin de görüşme için Türkiye'ye geldiğini duyurdu.
ZELENSKIY'DEN TÜRKİYE'DE İLK AÇIKLAMA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin ev sahipliğindeki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine atıf yaparak "Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Zelenskiy, Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi.
Görüşmeleri organize etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Zekenskiy, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, doğrudan müzakerelerin yapılması için toplantı organize etmesinden dolayı teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.
Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için doğrudan müzakerelerin yapılması yönünde "sinyal alınca" Ukrayna tarafı olarak bunu hemen onayladıklarını anlatan Zelenskiy, bu sebeple bugün Ankara'ya geldiklerini kaydetti.
Zelenskiy, "Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız." ifadesini kullanarak şöyle devam etti: "Biz, ABD tarafıyla da bağlantıdayız. Onların da üst düzeyde Türkiye'de olacaklarını düşünüyorum."
Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey heyeti ile geldiğini, heyette Dışişleri Bakanı, devlet başkanlığı yetkilileri, asker ve istihbarat görevlilerin yer aldığını aktaran Zelenskiy, "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
ZELENSKIY ANKARA'DA
Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
PUTIN İSTANBUL'A GELECEK Mİ?
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin yakın zamanda bir hazırlık yapılmadığını bildirdi.
Peskov, gazetecilere Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak Rusya-Ukrayna müzakereleri ve beraberindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İstanbul'da Trump ile Putin'in görüşmesine yönelik bir hazırlığın yapılıp yapılmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Peskov, "Şimdilik yakın bir zamanda (görüşme için) herhangi bir hazırlık yapılmıyor. Bu hususta anlaşmaya varılmadı, konuyla ilgili görüşme yapılmadı." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in, 11 Mayıs'ta Rusya ve Ukrayna arasında ön koşulsuz doğrudan müzakereler yapılması konusunda girişimde bulunduğunu hatırlatan Peskov, "Rus heyeti şu anda İstanbul'da. Sabahtan beri henüz orada olmayan Ukrayna tarafındaki muhataplarını bekliyor." dedi.
Rus heyetinin Türkiye'ye gitmeden önce Putin ile hazırlık toplantısı yaptığını aktaran Peskov, bu toplantıda ilgili bakan ve yetkililerin rapor sunduğunu ve bu raporların etraflıca müzakere edildiğini dile getirdi.
Peskov, Putin'in, bu toplantı sonrasında İstanbul'da müzakere pozisyonunu belirlediğini ve heyeti görevlendirdiğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'a gidip gitmeyeceğine ilişkin soruya Peskov, "İstanbul'da Ukrayna tarafını bekleyen müzakerecilerden oluşan bir Rus heyeti var. Ukrayna tarafı henüz orada değil." cevabını verdi.
Trump'ın gerekirse barış süreci için Türkiye'ye gelmeye hazır olduğunu söylediğinin hatırlatılması ve Putin'in gelme ihtimalinin sorulması üzerine Peskov, "Görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz. Heyetimiz Ukraynalıları bekliyor, henüz gelmediler. Müzakerelerin iyi gitmesini ve herkesin müzakerelerin verimli geçmesi için elinden gelen her türlü çabayı göstermesini beklememiz gerekiyor." diye konuştu.
Putin'in Rusya-Ukrayna müzakerelerinin gelecekteki turlarına katılıp katılmayacağına ilişkin de değerlendirmede bulunan Peskov, Rus müzakerecilerden oluşan bir ekibin zaten hazırlandığını ve müzakere pozisyonunun belirlendiğini anımsattı.
Bundan sonra ne tür ve hangi düzeyde katılımın olacağını söylemek için erken olduğunu kaydeden Peskov, Ukraynalı müzakerecilerin gelip gelmeyeceğini ve müzakerelerin nasıl gideceğini bilmediklerini dile getirdi.
RUSYA DUYURDU! KRİTİK TOPLANTI NE ZAMAN?
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'daki barış görüşmelerinin öğleden sonra yapılacağını açıkladı.
MÜZAKERELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sputnik'e konuşan bir kaynak, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde planlanan müzakerelerin öğle saatlerinde başlayacağını ifade etti.
FRANSA: ACİL VE KOŞULSUZ ATEŞKES BEKLİYORUZ
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İstanbul barış müzakerelerinden "acil" ve "koşulsuz" ateşkes beklediklerini söyledi.
DÜNYA BASININDAN DOLMABAHÇE'YE YOĞUN İLGİ
Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşmesi beklenen Ukrayna-Rusya müzakere heyeti arasındaki görüşmeye yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.
PUTİN'DEN MÜZAKERE ÖNCESİ ÜST DÜZEY TOPLANTI
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul müzakereleri öncesi, görüşmelere katılacak Rus heyeti ve bazı yetkililerle dün akşam toplantı yaptığını bildirdi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in dün akşam Rus yetkililerle toplantı yaptığını söyledi.
İstanbul müzakerelerine yönelik toplantıda Rus heyetinin hazır bulunduğuna işaret eden Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Ulusal Muhafızları Komutanı Viktor Zolotov'un da toplantıya katıldığını ifade etti.
RUS HEYETİ İSTANBUL'DA
İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.
Rus haber ajansı Tass, isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde, Ukrayna ile müzakere edecek Rus heyetinin İstanbul'a ulaştığı ve müzakerelerin TSİ 10.00'da Dolmabahçe'de başlamasının beklendiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı.
Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.
Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.
Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.
Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.
ABD VE UKRAYNALI MEVKİDAŞLAR ANTALYA'DA GÖRÜŞTÜ
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na ev sahipliği yapan Antalya'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
Sybiha, X sosyal medya platformundan, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldiğini bildirdi.
"Atılacak adımların mantığını detaylı şekilde ele aldık ve yaklaşımlarımızı paylaştık." ifadesini kullanan Sybiha, ABD'ye barış müzakerelerine yönelik katılımı için teşekkür ettiğini aktardı.
Sybiha, ABD ile işbirliğini ilerletmeye hazır olduklarını kaydederek "Rusya'nın, Ukrayna'nın yapıcı adımlarına karşılık vermesi kritik önemde. Şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Moskova, barışı reddetmenin bir bedeli olduğunu anlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
UKRAYNA'YI TEMSİL EDECEK İSİMLER BELLİ OLDU
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek müzakerelerde Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu.
Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alacak.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE MÜZAKERELER
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.
Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.
ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken, geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.
Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldi.
Türkiye tarafları 29 Mart 2022’de de İstanbul’da buluşturdu. İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken, İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.
Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek, dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.
Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.
Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.
TRUMP GELECEK Mİ?
KREMLİN DUYURDU! PUTIN İSTANBUL'A GELMEYECEK
Rusya, yarın İstanbul'daki Ukrayna görüşmesine katılacak müzakere heyetinde yer alacak isimleri yayınladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarafından onaylanan heyette, Putin'in ismi yer almadı. Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek.
Heyette, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov ile 4 uzman isim yer alıyor.
ZELENSKIY ANKARA'DA BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, İstanbul'daki görüşme öncesi Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşmeye katılması halinde İstanbul'a geçeceğini aktarmıştı. Zelenskiy, "Putin'i Türkiye'de bekliyoruz. Rusya'nın 'Putin Ankara'ya değil, sadece İstanbul'a gelir' gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz" demişti.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO, ANTALYA'YA GELDİ
Rubio, özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.
ABD'li Bakan Rubio, Türkiye'nin ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NIN SEMBOL YÜZÜ KURİLO'DAN TÜRKİYE'YE MİNNETTAR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, üç yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.
Erdoğan da Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplumda gözler, yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine çevrildi.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sembol yüzü Kurilo, İstanbul'daki barış müzakerelerine ilişkin beklentilerini AA muhabiriyle paylaştı.
"TÜRKİYE'YE VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"
İstanbul'daki barış müzakerelerine işaret eden Kurilo, savaşı sona erdirecek bir ateşkes ya da barış anlaşmasına daha önce hiç bu kadar yakın olunmadığını belirterek, her Ukraynalı gibi barış istediğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye de savaşın sona ermesine yönelik çabaları için teşekkür eden Kurilo, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barışın sağlanması için platform sunduğundan dolayı gerçekten minnettarım." dedi.
Barışın gerçekleşeceğine dair şüpheleri olduğunu dile getiren Kurilo, Putin’in müzakere masasında Ukrayna’dan kabul edilmesi mümkün olmayan taleplerde bulunacağını savundu. Rus liderin, yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım gibi bölgelerin Rus toprağı olarak tanınmasında ısrar edeceğini kaydetti.
Kurilo, "Oralar bizim topraklarımız. Anayasamızda açıkça 'Ukrayna bir bütündür, bölünemez. Bölünemez veya devredilemez.' ifadesi geçiyor." diye konuştu.
- Avrupa'ya eleştiri
Uluslararası toplumun Ukrayna'da barış için zamanında daha fazla adım atması gerektiğini vurgulayan Kurilo, "Avrupa, hem daha fazla hem de daha erken harekete geçebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.
Kurilo, "(Avrupa) Taurus füzeleriyle misilleme yapmamıza izin verebilir, bize daha fazla hava savunma sistemi, top mermisi ve uzun menzilli füze sağlayabilirdi." dedi.
Bugüne kadar Ukrayna'ya sağlanan yardımlar için minnettar olduklarını belirten Kurilo, "Ancak hala yardımların çok geç geldiğine ve o kritik ilk aşamalarda yeterli olmadığını düşünüyorum. O zamanlar destek daha güçlü olsaydı, bu savaş çoktan bitmiş olabilirdi." ifadesini kullandı.
"(TÜRKİYE) MUHTEŞEM BİR DOĞA VE ÇEVREYE SAHİP GÜZEL BİR ÜLKE"
Savaş başlamadan bir yıl önce Kemer'de tatil yapmak için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Kurilo, Türkiye'yi çok beğendiğini, buranın çok renkli ve eşsiz bir ülke olduğunu kaydetti.
İstanbul'a hiç gitmediğini, ancak özellikle mimarisi ve tarihi açısından bu şehir hakkında çok güzel şeyler duyduğunu belirten Kurilo, savaş sona erer ve barışa giden yol Türkiye'den başlarsa yalnızca kendisinin değil, tüm Ukraynalıların Türkiye'ye seyahat etmek isteyeceğini anlattı.
Kurilo, "Türkiye bizim komşumuz, muhteşem bir doğa ve çevreye sahip güzel bir ülke. Türkiye'yi ziyaret edip sizinle konuşmaktan ve kültürünüzü tanımaktan mutluluk duyarız." diye konuştu.
"RUSYA İLE SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN HER TÜRLÜ FORMATTA MÜZAKEREYE HAZIRIZ"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın İstanbul'da Rusya ile yapılacak görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya ile savaşı sona erdirmek için "her türlü formatta" müzakereye hazır olduklarını açıklayarak, yarın yapılacak olan görüşmede Rusya'yı kimin temsil edeceğine göre bir sonraki "adımlara" karar vereceklerini ifade etti.
Zelenskiy, "Ukrayna her türlü müzakere formatına hazır ve korkmuyoruz. Rusya'dan kimin geleceğini görmek için bekliyorum. O zaman Ukrayna'nın hangi adımları atması gerektiğine karar vereceğim" ifadelerini kullandı. Rusya, henüz yarın İstanbul'daki görüşmeye kimin katılacağını açıklamadı.
ZELENSKİY, ANKARA'DA BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, İstanbul'daki görüşme öncesi Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşmeye katılması halinde İstanbul'a geçeceğini aktarmıştı. Zelenskiy, "Putin'i Türkiye'de bekliyoruz. Rusya'nın 'Putin Ankara'ya değil, sadece İstanbul'a gelir' gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz" demişti.
BREZİLYA DEVLET BAŞKANI LULA DA SİLVA, PUTİN'DEN MÜZAKERELERE KATILMASINI İSTEYECEK
Çin'in başkenti Pekin'de açıklamalarda bulunan Lula da Silva, mevkidaşı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin İstanbul'da görüşmesi için arabuluculuk yapmaya çalışacağını belirtti.
Lula da Silva, "Moskova'ya indiğimde Putin ile konuşmaya çalışacağım. Ona 'Yoldaş Putin, İstanbul'a git ve müzakere et' dememin bana hiçbir zorluğu yok." ifadesini kullandı.
Rusya ve Ukrayna liderlerinin karşılıklı suçlamalar yerine doğrudan diyalog kurmasının daha faydalı olacağını vurgulayan Lula da Silva, "Böylece daha az insan ölecek, daha az miras yok olacak, daha az çocuk hayatını kaybedecek. Hepimiz savaşın nedenlerini biliyoruz; bu nedenler hakkında ayrıntılara girmeye gerek yok. Beni ilgilendiren, barışa katkı sunmaktır." dedi.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE MÜZAKERELER
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.
Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.
ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.
Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları, 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldi.
Türkiye, tarafları 29 Mart 2022’de de İstanbul'da buluşturdu.
İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.
Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.
Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.
Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.
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