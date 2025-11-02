CANLI | İstanbul'da Gazze Zirvesi! Türkiye Gazze’ye asker gönderecek mi?

16:57 03 Kasım 2025

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Gazze’deki son gelişmeleri ele almak üzere Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm sürecinin güçlendirilmesi gündeme geldi.

“İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR”

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Fidan, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek, “İsrail yardımların girişine izin vermiyor. Ateşkesi sabote eden, barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir” dedi.

Fidan, insani yardımların Gazze sınırında bekletildiğini hatırlatarak, “İnsani yardımlar depolarda veya kamyonlarda bekliyor. Bu kabul edilemez bir durum” ifadelerini kullandı.

“GAZZE’DEKİ SOYKIRIMIN YENİDEN BAŞLAMASINI İSTEMİYORUZ”

Fidan, Türkiye’nin bölgede barışın kalıcı hale gelmesi için tüm diplomatik imkanlarını kullanmaya devam ettiğini vurguladı.

“Filistinlilerin gösterdiği irade karşılık bulmalıdır. Gazze’deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz. Ateşkesin sürmesini ve iki devletli çözüm için kalıcı adımlar atılmasını istiyoruz” dedi.

“TÜRKİYE BARIŞ İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIR”

Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgesel arabuluculuk sürecinde aktif rol almaya hazır olduğunu belirterek, “Gazze’de oluşturulacak görev gücü sürecinin arabulucular ve Filistin tarafıyla koordineli biçimde yürütülmesi gerekiyor. Görev gücü ile ilgili görüşmeler sürüyor. Türkiye barış için elini taşın altına koymaya hazır. Diplomatik temaslarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.