03 Kasım 2025, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Canlı Anlatım Dünya Haberleri

CANLI | İstanbul'da Gazze Zirvesi! Türkiye Gazze’ye asker gönderecek mi?

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2025 13:21 Güncelleme: 03.11.2025 17:27
ABONE OL
İstanbul’da kritik Gazze Zirvesi!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da 7 ülkenin katılımıyla Gazze'deki ateşkesle ilgili son gelişmeler ve insani durumun ele alındı. Toplantının ardından Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgesel arabuluculuk sürecinde aktif rol almaya hazır olduğunu belirterek, “Görev gücü ile ilgili görüşmeler sürüyor. Türkiye barış için elini taşın altına koymaya hazır.” dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yaptı.

AHaber CANLI YAYIN

İŞTE ANBEAN GELİŞMELER

CANLI ANLATIM
16:57 03 Kasım 2025

TÜRKİYE GAZZE’YE ASKER GÖNDERECEK Mİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Gazze’deki son gelişmeleri ele almak üzere Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm sürecinin güçlendirilmesi gündeme geldi.

“İSRAİL ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR”

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Fidan, İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek, “İsrail yardımların girişine izin vermiyor. Ateşkesi sabote eden, barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir” dedi.

Fidan, insani yardımların Gazze sınırında bekletildiğini hatırlatarak, “İnsani yardımlar depolarda veya kamyonlarda bekliyor. Bu kabul edilemez bir durum” ifadelerini kullandı.

“GAZZE’DEKİ SOYKIRIMIN YENİDEN BAŞLAMASINI İSTEMİYORUZ”

Fidan, Türkiye’nin bölgede barışın kalıcı hale gelmesi için tüm diplomatik imkanlarını kullanmaya devam ettiğini vurguladı.
“Filistinlilerin gösterdiği irade karşılık bulmalıdır. Gazze’deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz. Ateşkesin sürmesini ve iki devletli çözüm için kalıcı adımlar atılmasını istiyoruz” dedi.

“TÜRKİYE BARIŞ İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIR”

Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgesel arabuluculuk sürecinde aktif rol almaya hazır olduğunu belirterek, “Gazze’de oluşturulacak görev gücü sürecinin arabulucular ve Filistin tarafıyla koordineli biçimde yürütülmesi gerekiyor. Görev gücü ile ilgili görüşmeler sürüyor. Türkiye barış için elini taşın altına koymaya hazır. Diplomatik temaslarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

 

15:08 03 Kasım 2025

GAZZE TOPLANTISI BAŞLADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Gazze'deki ateşkes ile ilgili son gelişmeler ve insani durumun ele alınacağı toplantı İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde başladı.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Fidan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları katılıyor. Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile katılımcı ülkelerin dışişleri bakanları aile fotoğrafı çektirdi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

12:00 03 Kasım 2025

TOPLANTI SAAT KAÇTA NEREDE?

İstanbul'da düzenlenecek toplantının öğleden sonra saat 16:30'da başlaması öngörülüyor.
11:20 03 Kasım 2025

BAKAN FİDAN VURGULAYACAK: MÜSLÜMAN ÜLKELERE BİRLİK ÇAĞRISI

Bakan Fidan'ın toplantıda, İsrail'in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler ürettiğine dikkat çekmesi, İsrail'in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine değinmesi ve ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi için Müslüman ülkelerin eş güdüm içinde hareket etmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

Ayrıca, Bakan Fidan mevkidaşları ile gerçekleştireceği toplantıda, Gazze'ye giren insani yardımın yetersiz olduğunu, bu hususta İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmesi, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılmasının insani ve hukuki bir zorunluluk olduğunu kaydetmesi ve bu hususta İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini ifade etmesi, Gazze'nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmesi, Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine değinmesi ve BM platformlarında atılacak adımlara dair istişarelerin ve yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

BAKAN FİDAN VURGULAYACAK: MÜSLÜMAN ÜLKELERE BİRLİK ÇAĞRISI
10:30 03 Kasım 2025

ELE ALINACAK KONULAR NELER?

 Toplantıda, İsrail'in ateşkesi sık sık ihlallerinin yanı ısra, bölgedeki insani kriz, Refah Sınır Kapısı'nın hala açılmamış olmasının yanı sıra bölgenin yeniden kalkındırılmasının masaya yatırılması bekleniyor.

ELE ALINACAK KONULAR NELER?
10:00 03 Kasım 2025

HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

 Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu toplantının, BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında, 23 Eylül tarihinde New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelen ülkelerin (Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün) Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

Daha Fazla Gör